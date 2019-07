Lembro da primeira vez que meu filho foi para um acampamento com a escola: a turma tinha 6 anos e muitos pais ficaram em dúvida se deixavam ou não que viajassem, mesmo depois de conhecer a equipe que ia cuidar das crianças, de ouvir como era experiente e capacitada. Uma mãe sugeriu alugar uma casa na cidade para onde as crianças iriam, “para estar perto” se houvesse alguma emergência. Não me lembro se a ideia foi levada adiante, acho que não. Mas lembro que nos dias que duraram a viagem o grupo de mães no whats app estava em polvorosa: nosso desejo era “ser uma mosquinha” para saber como as crianças estavam se virando. “Ele sempre demora a dormir, será que conseguiu pegar rápido no sono? Será que tomou banho direito, se agasalhou, almoçou, jantou? Está se divertindo, tomou o remédio, usou o aparelho ortodôntico em algum momento?” Eram muitas dúvidas e preocupações que só arrefeciam à noite, quando a gente entrava na página da internet para ver as fotos do dia. “Estão vivos, ufa”, comentava no grupo. Ríamos todas, mas era de nervoso.

Foi movida por essa curiosidade que propus uma pauta inusitada: me ‘infiltrar’ em um acampamento para ver como as coisas funcionam. Claro que eu não tinha como passar incólume, já que há pelo menos 20 anos não posso ser confundida com uma adolescente. Mas pelo menos as crianças podiam acreditar que eu era uma funcionária do espaço – nutricionista, médica, fotógrafa, assessora de imprensa. Pauta aceita pelo acampamento (Replago, no interior de São Paulo), malas prontas e me vi pela primeira vez do lado oposto onde estive nos últimos anos. Não era mais a mãe da calçada mandando beijos e acenando para os filhos: agora estava no meio deles, que mandavam ‘tchauzinhos’ de dentro do ônibus. Por experiência, sabia o que a maioria daqueles pais sentia: a felicidade de ver os filhos maduros para uma aventura longe de casa misturada com a angústia de não saber se a experiência ia ser bem-sucedida para todos os envolvidos no processo. Pode ser difícil para as crianças, mas também pode ser difícil para os pais.

Partimos e eu dei a primeira olhada para os meus colegas de viagem – e foi fácil identificar alguns tipos de crianças/adolescentes: os que estão super acostumados com a experiência, os que embarcam com turmas já formadas por irmãos, parentes, vizinhos ou amigos de escola, os novatos mais despachados e os extremamente tímidos. Se meu olhar nada treinado consegue distingui-los, a equipe do acampamento, experiente, é ainda mais rápida na tarefa e logo se mistura pelo ônibus e começa a conversar com alguns deles. Um menino sentado no meu campo de visão usava seus gibis como ‘proteção’, mas em pouco tempo está falando sobre eles com uma das monitoras. Muitas crianças estão com seus celulares e assistem a vídeos, fazem fotos e postam no Instagram. Quando nos aproximamos do acampamento, três horas depois do início da viagem, dá-se o apagão digital. Não há sinal de celular, muito menos de internet. E vai ser assim por sete dias. Desconexão total. Alerta de spoiler: nenhuma criança vai reclamar.

A chegada ao Replago

Esse é um momento de catarse: muitas crianças, principalmente as ‘de primeira viagem’, não escondem a empolgação ao se depararem com tantos espaços para brincar ao ar livre. O acampamento foi construído em uma fazenda de 80 hectares, que tem um lago como o protagonista (e onde rolam diversas atividades aquáticas, como banana boat, acqua jump, caiaque, stand up paddle, entre outras. As crianças não pisam no píer sem coletes e há salva-vidas o tempo todo acompanhando as brincadeiras). Ao redor do lago há um ginásio poliesportivo, campo de futebol, piscina, restaurante e diversos chalés. No momento das boas-vindas, as crianças são chamadas pelos seus nomes e separadas por faixa etária e gênero – meninos dividem os chalés com meninos e as meninas dormem com as meninas. Lembro que uma das mães da escola do meu filho tinha se perguntado, ao ver as fotos disponibilizadas pelo acampamento diariamente, se as brincadeiras também eram separadas por gênero. A resposta é não. As crianças se divertem juntas o tempo todo: no futebol, na tirolesa (que passa sobre o lago!), nas oficinas de arte, música, meio ambiente, jogos de rua, de tabuleiro, de cinema. Não há ‘meninos contra meninas’ e em nenhum momento é estimulado que haja ‘clube do Bolinha’ ou ‘clube da Luluzinha’. Também não há ‘brincadeiras de menino’ ou ‘brincadeiras de menina’.

Autonomia

São as próprias crianças que tiram das malas as roupas que trouxeram de casa e que organizam as peças em uma espécie de escaninho. Elas arrumam as próprias camas e penduram as toalhas de banho e de piscina molhadas no varal que fica atrás do chalé. Também são elas que decidem o que vão vestir durante a temporada – isso pode dar taquicardia em mães que gostam de peças combinando, como eu. É super fácil encontrar misturas que ‘doem a vista’, como camisas de futebol com bermudas de estampa havaiana, vestidos com calça, chinelos com meia ou cores que se recusariam a andar juntas em qualquer passarela de moda. Mas eles não estão nem aí para ‘o que combina’, ainda bem, porque isso é preocupação de adulto, não de criança. Os monitores, que parecem ter um ‘chip mãe’, são os que mandam as crianças “pegarem um casaquinho”, vestir calça ou escovar os dentes. Mas ao contrário do que acontece com a gente, eles obedecem ao comando sem reclamar.

Na hora das refeições as crianças se servem com pouco ou nenhum auxílio: prato na mão, fazem fila e decidem sozinhos o que querem comer ao passar por um buffet semelhante aos de restaurante por quilo que conhecemos – e é bonitinho ver os menores fazendo suas primeiras escolhas gastronômicas. Macarrão é sucesso garantindo, conta o chef de cozinha, Helton Bicalho, que pilota há seis anos a cozinha do Replago e que oferece cinco refeições diárias para as crianças. Mas há, claro, outras opções, já que o cardápio é planejado por nutricionistas: saladas variadas (da horta orgânica do acampamento), arroz, feijão, carne, frango e às vezes peixe, algo que nem todas as crianças gostam, conta. Mas como a ideia é ter variedade para que eles possam experimentar coisas que muitas vezes não comem na escola ou em casa, vi algumas crianças deixando o bife e a batata frita de lado e escolhendo a moqueca, por exemplo (aposto que muitos pais e mães adorariam ter presenciado essa cena!)

E como nem todas as crianças podem comer de tudo, por conta de restrições alimentares, e há cada vez mais meninos e meninas vegetarianos e veganos, o chef costuma conversar com os pequenos para saber se querem algo em especial. Muitas vezes é na hora de comer que eles se sentem acolhidos e matam a saudade de casa, conta Bicalho, que volta e meia faz uma vitamina de banana ou um mingau de farinha láctea a pedido das crianças.

No fim das refeições todos raspam os pratos, empilham em um balcão que fica anexo à cozinha e vão se divertir ao redor do restaurante. Nesse momento de digestão muitas crianças entram na fila para jogar four square, uma febre! (É um jogo sobre uma quadra – nada mais do que quatro quadrados riscados no chão – onde as crianças se posicionam e arremessam a bola com a mão uma para a outra, depois de deixar que ela pingue uma única vez no chão. A bola não pode tocar na linha e nem fora do quadrado.) Muitas inventam com os monitores alguns jogos de palmas, de roda, de corda, de elástico. Depois de quase uma hora de descanso (!) as brincadeiras, que nunca pararam, recomeçam.

E quem garante a segurança do meu filho?

Se os pequenos têm dificuldade em enxergar o perigo, nós, seus pais, somos experts em antecipá-lo e imaginar o que pode dar errado em diversas situações. Por isso um dos meus objetivos foi entender como o acampamento se prepara para minimizar riscos, e eles são vários, o céu é o limite quanto estamos falando de crianças. Fui direito ao ponto e perguntei ao gerente-sênior do espaço, Rogério de Oliveira Vila, 23 anos de acampamento (ele trabalha no Replago desde o primeiro dia de operação), sobre prevenção à violência sexual. Ela é o pesadelo número zero de qualquer pai e mãe. Essa é uma preocupação também do acampamento, garante.

“Os monitores que dormem nos chalés com as crianças são experientes, que já passaram por várias etapas de formação e que galgaram posições no plano de carreira do acampamento”, explica. E são sempre dois, para que nunca apenas um deles fique sozinho com as crianças do chalé. Não há contato com elas durante o banho, que é tomado em boxes individuais e fechados, nem em momentos de higiene pessoal, explica. “Se algum menorzinho pede ajuda e gente explica como faz, ‘olha, pega papel higiênico assim, limpa faz desse jeito’ e tal”. Todos são orientados a se enxugar e se trocar nos banheiros, que ficam anexos aos quartos. As crianças são ensinadas, ainda, a passar protetor solar e repelente uma na outra, sob supervisão dos adultos. E qualquer flerte ou namoro entre monitores e acampantes adolescentes é proibido e leva a demissão do funcionário, garante. “Nós somos muito rígidos e todos que trabalham aqui conhecem as regras”, conta.

Emergências médicas também nos preocupam, claro. Em um ambiente com 170 crianças brincando pra valer durante sete dias é claro, óbvio, que algumas vão se machucar. Mas o que vi acontecer nos dias que passei por lá foi o já enfrentado pela maioria das mães e dos pais: picada de abelha, nariz sangrando, joelho ralado e dente mole caindo. O acampamento tem médica e enfermeira de plantão e disponíveis durante toda a temporada e que passaram pomada/colocaram gelo/fizeram curativo e as crianças voltaram a brincar rapidamente. A equipe é responsável, entre outras coisas, por administrar os medicamentos de uso contínuo de alguns acampantes, sob orientação dos pais. Segundo Rogério, os coordenadores são treinados para fazer a eventual remoção de crianças que se machucarem de forma mais grave (bate na madeira!) para dois hospitais da cidade de Leme, onde fica o Replago. No meio da temporada uma menina, tímida, procurou ajuda porque tinha menstruado pela primeira vez. Ela pediu para ligar para mãe para contar a novidade, um pouco envergonhada. A mãe lembrou à filha o quanto isso era normal e pediu para que acampamento comprasse absorventes para a menina. E assim foi feito.

E como saber se meu filho está feliz ou não?

Para algumas crianças se relacionar é algo mais difícil do que para outras, por diversas questões. E às vezes muitos pais decidem enviar os filhos ao acampamento em uma tentativa de fazer com que se soltem, façam novos amigos, deixem a vida virtual de lado para viver um pouco mais a vida real. Só que muitos precisam de uma ‘ajudinha’ nesse processo. Todas as manhãs, os monitores dos chalés escrevem um relatório sobre como foi a noite: quem demorou para dormir, se alguém chorou ou está sendo deixado de lado no chalé, se há grupinhos formados ou grandes amizades nascendo. A ideia é intervir sempre que necessário, mas de uma forma natural, para que a criança ou o jovem possam ser integrados e aproveitem a experiência. Um outro relatório é produzido durante o dia para apontar o que de novo aconteceu.

Em uma sala térrea com um janelão que dá vista para o centro do acampamento, por onde todas as crianças passam obrigatoriamente, fica a coordenação. Eu apelidei a sala de “gabinete de crise”, o que arrancou risos dos donos do acampamento, Ruy e Marcia Ribeiro da Luz. Mas é isso o que eles fazem: gerenciam as inúmeras questões que surgem todos os dias. Se está frio, há mudança de rota, de brincadeiras e de atividades. Se choveu, idem. Fui convidada para assistir a uma das dezenas de discussões sobre o dia a dia do acampamento (e até tive um direito a voto, porque sou mãe). Ricardo, o responsável pela oficina de bumerangue, estava mostrando o equipamento de madeira que as crianças fizeram e que mais tarde iriam pintar e levar para casa. Ruy faz o papel de ‘advogado do diabo’ e lembra que os bumerangues podem machucar as crianças quando estiverem já de volta à rotina: “E se uma criança jogar dentro de casa e pegar no olho do irmão mais novo?”, pergunta. Eu argumento dizendo que bumerangue não é arma e sim esporte e que as crianças vão adorar levar o que fizeram nas oficinas do acampamento. Marcia concorda. Ruy propõe, então, que os bumerangues sejam entregues em embalagens plásticas nas mãos dos pais no dia do retorno a São Paulo e com uma espécie de ‘manual de instruções’ impresso em uma folha de papel. Todos concordam.

E se a saudade bater?

Sem sinal de celular e sem wi-fi liberado para os acampantes, uma das principais formas de comunicação entre pais e filhos é o velho e bom telefone fixo. Quem quiser pode mandar e-mail para os filhos, que recebem as mensagens impressas em formas de cartinhas, que as crianças recebem felizes da vida. E se engana quem pensa que são os menorzinhos que sentem mais saudades e pedem para ligar para a casa: são os um pouco mais velhos, entre 9 e 14 anos, os que mais entram na sala da coordenação pedindo para telefonar. Os assuntos são os mais variados: saber notícias dos pais, dos avós, dos irmãos, contar novidades e até pedir para voltar – o que de vez em quando acontece, já que nem todas as crianças dão conta de passar uma semana longe. Mas há aqueles que ligam querendo autorização para ficar mais: enquanto eu estava lá um menino pediu para falar com a mãe, explicou como tudo ali era “muito legal” e insistiu com ela para ‘dobrar’, ou seja, emendar mais uma semana no acampamento. A mãe permitiu e ele voltou para a brincadeira feliz da vida. E quem não ficaria?

