Nossos filhos são nativos digitais, ou seja, nasceram e estão crescendo em um mundo onde as novas tecnologias fazem parte de sua rotina. Internet, videogame, tabletes e telefones celulares estão por todos os lados e são tão comuns como a geladeira, o fogão e a televisão foram para a nossa geração. Dados da pesquisa TIC Kids Online realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) revelaram que 86% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos estão conectados: são cerca de 24,3 milhões jovens. Com a pandemia, que trancou as crianças e os adolescentes em casa grande parte do tempo, muitos pais liberaram o acesso irrestrito a essas tecnologias. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que escreveu

de uso da internet pelas crianças e adolescentes, as consequências dessa liberalidade podem ser várias: dependência digital, problemas de saúde mental, como irritabilidade, ansiedade e depressão, transtornos de déficit de atenção e transtornos do sono, entre outros. “A luz vinda do celular, do tablet ou do computador têm um feixe de luz azul, que é um comprimento de luz específico e com muita capacidade de inibir a produção da melatonina, que é o hormônio da escuridão, que é o hormônio necessário para que o do nosso corpo entenda que está na hora de dormir. Então a primeira coisa é que ao estar conectado você tem essa luz chegando no olho que impede a adequada informação ao seu corpo”, explica otorrinolaringologista e pesquisadora do Instituto do Sono, a médica Sandra Doria. Ela conversou com o blog sobre o assunto.

Blog: Muitas dessas crianças adoram redes sociais, como o Tik Tok, por exemplo. Além do acesso irrestrito a esses equipamentos, como celulares e tabletes, qual o impacto dessas mídias no sono dos nossos filhos?

Instituto do Sono: Essas mídias sociais, como o Tik Tok, Facebook, Whats app, instigam e aceleram o cérebro. É infindável a vontade de você continuar vendo o que está ali e isso libera dopamina, que é o hormônio antagonista à melatonina, que é o hormônio da escuridão. Então agindo assim você está acelerando o teu cérebro num momento pré-sono. E já está demonstrado que aumenta a chance de você ter menos aprofundamento no sono, menos tempo total de sono, mais chance de ter alterações mentais por conta disso. Esse acesso às mídias sociais próximo da hora de dormir é realmente algo muito deletério e cabe aos pais o exemplo, não adianta a gente dizer aos filhos que não podem acessar em tal horário se o pai e a mãe não estão dando o exemplo, seja no tablet, seja no computador, seja no celular. Então é preciso dar o exemplo de que esse momento antes do sono é um momento de relaxamento, de diminuição de ritmo, de sossego, de menos luz chegando nos olhos. É um momento de leitura, de conversa, de banho relaxante, de uma massagem, a depender da idade da criança, de contar como foi o dia, de se preparar para o dia seguinte, de rezar, a depender da religião da pessoa, um momento que deveria ser destinado a mais tranquilidade, vamos dizer assim.

Blog: E o acesso às redes sociais e aos dispositivos devia parar quanto tempo antes da hora prevista para dormir?

Instituto do Sono: O ideal é que seja interrompido pelo menos com uma hora de antecedência. Dormir é um processo e ao interromper a chegada de luz ao nosso cérebro a gente vai devagarinho mostrando que está na hora de dormir, a ideia é que você pelo menos com uma hora de antecedência se desvincule dos eletrônicos para ter um sono mais saudável. E isso é importante, inclusive, pensando até no desempenho escolar. Já existem estudos mostrando que mais uso de mídias sociais é sinônimo de mais desatenção, mais hiperatividade.

Blog: Quais são as outras consequências desse excesso de estimulo no sono dos nossos filhos?

Instituto do Sono: Podem ser várias. Pode-se ter um aumento da latência para o início do sono, ou seja, demora-se para iniciar o sono. É aquela criança que vai pra cama no horário pré-estabelecido, mas rola pra um lado, rola pro outro, senta, conversa, diz ‘quero beber água’, ‘quero beber suco’, ‘quero comer’. Tudo isso porque o cérebro ainda não conseguiu ir desacelerando. Também pode fragmentar o sono com vários despertares à noite, pode trazer um tempo acordado no meio da madrugada e também um tempo total de sono menor do que o habitual. Há trabalhos longitudinais em que foram feitas duas avaliações com diferença de um ano entre uma e outra, verificando que o maior uso de mídia social ao longo desse ano fez com que essas pessoas estudadas diminuíssem na verdade o tempo total de sono. Então mais tempo em mídia social levou à diminuição total do tempo de sono, ou seja, da hora que ele foi dormir à hora em que ele acordou e isso é algo que os pais precisam estar atentos, isso é algo a ser aprendido, acredito que não é de um dia pro outro, é um ensinamento, é uma mudança de comportamento, principalmente para as crianças que já estão mais viciadas nesse comportamento.

Blog: E menos sono do que o necessário significa o quê no dia a dia dessa criança?

Instituto do Sono: É importante a gente dizer que a depender da faixa etária essa criança vai precisar de uma quantidade diferente de sono. Quanto mais jovem, mais bebê, mais tempo de sono ela vai ter, inclusive com sonecas dispersas de manhã e de tarde. Conforme a criança vai crescendo e vai ficando numa idade escolar vai precisando de menos tempo total de sono, ainda maior do que no adulto, mas não tão longe como é no bebê. E a quantidade de cada um é muito variável e isso é independente de cada pessoa. Então como que eu vou saber o quanto que o meu filho precisa dormir? Ele precisa estar disposto, precisa estar animado, precisa acordar feliz, contente, e não caindo pelos cantos, então isso é muito importante ter em mente, dormir pouco significa pior desempenho na escola, menos desempenho mental, mais hiperatividade, mais desatenção, então você acaba prejudicando o desempenho escolar dessa criança com mais chance dela se tornar uma criança mais ansiosa, mais irritada, com mais distúrbio de humor.

Blog: E a quantidade de sono quando a gente pensa em adolescente é outra. Como é que é pra eles?

Instituto do Sono: Os adolescentes têm um dado específico, na adolescência eles têm um atraso de fase. O que é isso? Biologicamente eles liberam a melatonina, esse hormônio do sono, mais tarde. Então eles têm essa vontade de dormir um pouco mais tarde, o que vai de encontro com a escola brasileira que faz o adolescente acordar super cedo para entrar na escola às 7 da manhã. Então o que é que acaba acontecendo com o adolescente? Ele tem vontade de dormir mais tarde, mas ele acaba acordando mais cedo, então acaba ficando privado de sono, o que não é legal, eles acabam às vezes aumentando essa diferença no final de semana, então aí vai dormir um pouco mais cedo, acorda mais tarde por conta de uma balada e vira aquela bagunça que é o tal do jet leg social, que é ter uma diferença muito grande de horários entre os dias de semana e os finais de semana. Então nos adolescentes é mais importante ainda você criar um momento mais favorável para dormir e assim ajudar o corpo, que já que ele não tem tanta ajuda interna pra dormir mais cedo. Os adolescentes são uma faixa etária peculiar em relação ao resto da população, porque eles têm essa característica na liberação mais tardia da melatonina.

Blog: A rede social estimula o cérebro, como você disse, e dependendo da forma como é acessada pode impactar na qualidade e no tempo do sono. Esse processo pode se retroalimentar, certo? Mais rede social, menos sono, mais ansiedade.

Instituto do Sono: Então, na verdade, é uma via bidirecional, né? E como que a gente entende isso? Que a pessoa que é muito ansiosa tem uma rapidez de pensamento, fica ruminando o pensamento, retroalimentando algumas ideias e com isso já tem dificuldade de iniciar o sono, geralmente é uma insônia inicial, é aquela dificuldade de iniciar o sono. Aí quando ela já tem essa dificuldade, demora muito pra dormir ou às vezes acorda de madrugada pensando em coisas, ruminando pensamentos, isso repercute na medida em que atrapalha o funcionamento do dia, ela não consegue exercer com tanta funcionalidade o seu dia e se tiver tido uma noite ruim de sono, e aí vai por consequência um dia ruim, pouco produtivo, inadequado, com pouca capacidade laboral, muitas vezes até de atividade física, aumenta a chance de distúrbios psiquiátricos como a ansiedade e depressão.

Essa relação entre mídias sociais e sono, mídias sociais e distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão, parece que a ponte disso é o sono. Então, na medida em que você usa muito mídia social, fica realmente dependente da mídia social e, consequentemente tem um sono prejudicado, mais fragmentado, menos profundo, você entra em um ciclo vicioso, porque na medida que eu tenho um distúrbio psiquiátrico eu também tenho mais chance de ter um distúrbio do sono. E aí têm pacientes, por exemplo, que ao terem insônia, o que é que eles fazem? Usam a mídia social inclusive de madrugada, para tentar se distrair e voltar a dormir. Isso é um péssimo hábito e uma tentativa totalmente inadequada de reestruturar o seu sono. Se você acorda de madrugada e está sem sono você não pode acelerar o teu cérebro de forma alguma. Então usar redes sociais nesse momento é muito, muito ruim.

Blog: Isso acontece muito também com os adolescentes, certo?

Instituto do Sono: Mais de 80% dos adolescentes usam muito rede social e alguns até inclusive com sinais até de dependência, com sensação de que ao não utilizar fica mais ansioso. Então tem que tomar muito cuidado nesse ‘desmame’ de um adolescente da rede social porque ele pode passar a sentir uma certa ansiedade se isso não for feito de uma forma gradual, sabe?

Blog: Agora vamos falar de boas práticas. O que é que os pais têm que fazer ajudar que os os filhos consigam descansar, ter um bom sono?

Instituto do Sono: A primeira coisa que eu acho fundamental é dar o exemplo. Então muitos pais me procuram falando, ‘ah, meu filho dorme muito tarde’. Mas aí eu questiono, qual é o horário que vocês diminuem o ritmo, apagam as luzes? ‘Ah, meu marido chega 10 horas da noite, aí tudo acelera’. Então as crianças geralmente vão atrás, vão buscar o espelho, que são os pais. Não que você precise dormir junto com os seus filhos, mas até eles dormirem a casa precisa adormecer junto. Depois que eles tiverem dormindo, se os pais quiserem voltar às suas atividades, aí é individual pra cada família. Mas a criança precisa entender que está na hora de desacelerar.

Uma hora antes do momento de dormir você precisa criar um ritual de sono, para que a criança perceba o quão importante é seguir uma rotina diária. Então qual é essa rotina diária? Pode ser uma massagem, um banho, uma conversa, pode ser uma leitura de um livro na penumbra, uma contação de história entre a família.

Então essa rotina mais calma, um leitinho morno, uma coisa mais relaxante é o ideal pra esse momento, para que a criança entenda que agora não é o momento de ver televisão, não é o momento de ver tablet, não é o momento de a mãe checar o celular. Na medida em que a gente consegue mostrar para a criança que tem um exemplo em casa fazendo a mesma coisa fica mais fácil de você convencer a criança.

