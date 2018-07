De quatro em quatro anos as férias de julho contam com atrativo a mais: a Copa do Mundo. E mesmo com o nosso futebol longe de mostrar toda a sua potência, os pequenos ainda mantém sua paixão pelo esporte mais brasileiro que bretão intacta, basta olhar ao redor: é o futebol o esporte favorito nas rodinhas de crianças nas ruas, nas quadras dos prédios e nos cursos complementares das escolas.

Mas, hoje em dia, muitos meninos e meninas não se contentam mais em jogar apenas nesses espaços, eles querem mais, e as escolinhas de futebol têm surgido de olho nessa ânsia dos pequenos atletas por treinamentos mais especializados. No dia 15 de julho, dia da final da Copa da Rússia, a Escolinha de Campeões do Real Madrid abre uma temporada de treinamento para crianças de 8 a 13 anos no Rio Quente Resorts, em Goiás. Além de técnicos do time espanhol, também estarão presentes os ex-jogadores Cicinho e Savio, que atuou pelo time de Madrid. O blog conversou com Savio Bortolini Pimentel, 44 anos, que agora é empresário, e com Fernando Abreu, Gerente geral de Entretenimento Experiência do Grupo Rio Quente.

Blog: É a primeira vez que a escolinha do Real Madrid vem ao Rio Quente?

Fernando: Sim, é a primeira vez, e espero que seja a primeira de muitas. A escolinha que mais se adequou aos nossos valores foi a do Real Madrid, porque trabalha educação, senso de equipe, respeito, valores que vão além do futebol. Eles têm uma “pegada” muito legal. E os técnicos são bem especializados no tratamento com as crianças. Pelo sucesso que a iniciativa já vem apresentando, a gente acredita que possa possa fazer essa parceria com eles em todas as férias.

Blog: O Real Madrid é o time mais valioso do mundo, tem uma lista enorme de títulos e as crianças que querem participar da escolinha vão em busca de um pouco dessa “mística” do time. O que esses meninos e meninas vão conseguir aprender nessa semana de treinos?

Savio: Realmente o Real Madrid é um clube muito grande dentro e fora de campo. O intuito das “clínicas” é passar para as crianças e adolescentes um semana de treinamentos e de jogos dentro da filosofia do clube, de interação, comprometimento e profissionalismo.

Blog: O que você que foi jogador do clube de 1998 a 2002 pode nos contar dessa metodologia do clube espanhol?

Savio: Primeiro o respeito com a entidade Real Madrid e o comprometimento dentro e fora de campo. Aos poucos fui entendendo a metodologia ao jogar competições como a Liga dos Campeões da Europa. Eram treinamentos dinâmicos, que visavam principalmente o futebol coletivo.

Blog: Quantas turmas serão montadas?

Fernando: Vai haver duas oportunidades. Podem participar meninas e meninos de 8 a 13 anos que serão divididos entre três categorias: sub 8 e 9 anos, sub 10 e 11 anos e sub 12 e 13. A escolinha terá a duração de 3 ou 6 dias. Qualquer criança que estiver hospedada conosco poderá participar. Agora, se houver vagas sobressalentes, vamos abrir para as crianças que quiserem vir só para participar da “clínica”. Temos 300 vagas por período.

Blog: Savio, qual vai ser o seu papel nessa escolinha do Rio Quente? Você vai interagir com as crianças, dar dicas, jogar um pouco com elas?

Savio: Estarei com elas interagindo, trocando ideias e na entrega final de diplomas, para fotos e autógrafos.

Blog: Vocês já tem um balanço de como estão as inscrições? Pretendem ser um pólo para a prática de esportes, ir além do futebol?

Fernando: A procura pela escolinha está bem legal e dentro das nossas expectativas. Nesse primeiro momento, queremos oferecer apenas o futebol como uma opção para as férias das crianças, tendo o apoio de um grande nome do esporte.

Blog: O custo da escolinha está incluso na hospedagem?

Fernando: Não. Para participar da escolinha por três dias o hóspede vai pagar um custo de R$850 reais ou R$1.300 para 6 dias. Esse valor de inscrição basicamente cobre o kit que as crianças recebem, que é muito legal: uma mochila, um boné, um squeeze e dois uniformes oficiais completos do Real Madrid com camisa, calção e meião, jogo de chuteiras, pôster, bola e o certificado de participação.

Blog: Em mês de Copa do Mundo oferecer às crianças algo relacionado ao futebol dá alguma vantagem no mercado?

Fernando: Total. E foi muito interessante que tudo “casou” para esse evento acontecer. Primeiro porque o Real Madrid foi campeão da Liga dos Campeões e depois por causa da Copa do Mundo, que sempre anima. A “clínica” vai começar no dia 15 de julho, no dia da final da Copa do Mundo, e vai até o dia 22.

Blog: Os treinos são dirigidos por técnicos oficiais do Real, o que faz com a expectativa das crianças vá às alturas. Muitas acreditam que possam ter o talento reconhecido por um desses profissionais do clube. Isso é possível? A escolinha pode funcionar como uma “peneira”?

Savio: Os treinamentos são direcionados pelos treinadores do Real Madrid, isso é o diferencial, a disciplina é extremamente importante. Mas vale lembrar que não é peneira, não é o intuito, mesmo porque é proibido pela FIFA, não é para selecionar talento para levar ao clube.

Blog: O que uma criança que quer ser profissional do futebol tem que ter em mente para conquistar seus objetivos futuros?

Savio: A parte técnica vem em primeiro lugar, junto a isso, profissionalismo, comprometimento, disciplina, saber que não é fácil, mas buscar melhorar a cada dia.

Mais informações sobre a Escolinha do Real Madrid no site do Rio Quente Resorts.

