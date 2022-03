Que os primeiros anos de um bebê são importantes, a gente já sabia. Existe um documentário lançado em 2016 chamado “O Começo da Vida” , inclusive, que explica exatamente por que esses primeiros tempos dos nossos filhos são cruciais para o seu desenvolvimento. A genética é importante? Sim, sem dúvida, mas a qualidade das relações desse bebê com seus cuidadores e o ambiente onde está inserido nos primeiros mil dias de vida também tem um peso importante em seu desenvolvimento. Crianças que têm suas necessidades atendidas prontamente, podem explorar o mundo, brincar livremente e não passam por situações de estresse e violência têm mais chances de serem as melhores versões de si mesmas quando chegarem ao seu terceiro aniversário.

Mas um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo quer entender mais e mapear os fatores de risco e também os que favorecem o bom desenvolvimento cognitivo e emocional dessas crianças. “O que nós esperamos é encontrar qual a combinação de fatores que vão prever quem são as crianças com boas ou más chances de ter um desenvolvimento positivo aos três anos de idade. O que nós buscamos entender é qual o peso de cada um desses fatores em combinação e o que vai aumentar ou diminuir as chances dessas dificuldades no desenvolvimento”, explica Guilherme Polanczyk, Professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina na USP. Ele conversou com o blog sobre o Projeto Germina, que quer acompanhar 500 bebês dos três meses aos três anos de idade para responder algumas perguntas que a Ciência ainda não sabe responder sobre o desenvolvimento infantil. Um dos objetivos é desenvolver uma forma preditiva, uma ‘calculadora de risco’, semelhante àquelas usadas pelos médicos para entender se um adulto tem mais ou menos risco para ter um problema cardíaco, por exemplo. No caso dos bebês, querem entender quais são as “combinação de fatores que vão prever quem são as crianças com boas ou más chances de ter um desenvolvimento positivo aos três anos de idade”, afirma Polanczyk.

Blog: Vocês começam uma pesquisa sobre esses primeiros mil dias da vida de uma criança. Por que esses primeiros três anos dos nossos filhos são essenciais?

Guilherme: São nos primeiros mil dias que o cérebro se forma e se desenvolve, e isso em uma velocidade muito, muito acelerada, são muitos processos acontecendo de uma forma orquestrada pelos genes, mas obviamente esse processo também influenciado pelo ambiente onde este bebê está, seja o intrauterino, mas também o depois do nascimento, o que faz com que de uma forma muito rápida o bebê adquira muitas habilidades.

Então a gente está falando de uma criança que ao nascer mal sustenta o olhar, mal sustenta a cabeça, mas que com um ano já está falando algumas palavras, tentando se comunicar, com dois anos já forma frases, pode narrar eventos e já tem alguma ideia sobre o que sente, sobre comportamentos. É um processo muito acelerado, são muitas habilidades se desenvolvendo e é um momento crítico para o desenvolvimento do cérebro. A gente sabe que estímulos positivos têm a possibilidade de promover, alavancar o desenvolvimento, enquanto estímulos negativos podem prejudicá-lo. O que a gente quer entender de uma forma específica e clara é como cada fator interage para que esse desenvolvimento aconteça, isso é algo extremamente importante que a Ciência vem buscando descobrir, principalmente nas últimas décadas, e o nosso estudo vai nessa direção.

Blog: E sabemos quais seriam esses estímulos positivos que os pais podem dar para os filhos para que eles se desenvolvam em toda a sua capacidade, e quais são os negativos, ou seja, coisas que acontecem com essa criança que podem prejudicá-la nessa janela de desenvolvimento tão importante?

Guilherme: O cuidado materno e paterno é algo central no desenvolvimento inicial da criança. A gente pensa o bebê no contexto da relação com a mãe ou com o cuidador de referência. E o cuidado tem de ser um cuidado sensível, ou seja, que identifique as necessidades do bebê e possa responder a essas necessidades de uma forma imediata. Se o bebê está desconfortável, o cuidador deve aliviar esse desconforto, o mesmo se ele tá com fome; se estiver buscando alguma coisa pra explorar, que consiga realizar essa exploração.

E esse cuidado também tem que ser previsível e de uma previsibilidade não só em termos da rotina, mas também em termos da interação, isso é algo bastante importante para o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. E o cuidado físico se mistura com o estímulo para o desenvolvimento, então conversar com a criança, tocar na criança, oferecer essas sensações de uma forma segura, de uma forma que respeite seus ritmos. E à medida em que ela for crescendo, diferentes habilidades vão se desenvolvendo e aí o estímulo positivo precisa ser específico; mas o cuidado, a interação, esses estímulos emocionais precisam estar presentes sempre.

E esses cuidados também, obviamente, vão tendo que ser atualizados à medida em que o desenvolvimento vai passando, o cuidado materno de um bebê é diferente do que uma criança de quatro anos precisa, por exemplo. E em termos de efeitos negativos, do que é nocivo para criança, a gente pensa que é a ausência do cuidado ou um cuidado pouco sensível, que não respeita a criança, que não atende às necessidades que o bebê tem, isso é algo que pode ser realmente nocivo. E aí se pode falar desde negligência emocional até maus tratos, enfim, são situações muito nocivas para o desenvolvimento principalmente nesses primeiros anos de vida. E há até situações mais graves de exposição ao estresse, de dificuldades nutricionais ou insegurança alimentar que também podem afetar esse desenvolvimento da criança.

Blog: E se coisas muito ruins acontecem, se essa criança passa por experiências muito negativas nesses mil dias iniciais, como isso impacta em sua vida? É algo determinante?

Guilherme: Felizmente o desenvolvimento é muito dinâmico e a gente tem muitas oportunidades ao longo do tempo, então nada do ponto de vista do desenvolvimento pensamos que é determinante. Mas claro que se a gente está falando de situações muito graves e que acontecem de forma precoce, a chance de que realmente suas consequências sejam persistentes é muito, muito grande. A gente tem vários estudos que mostram que situações graves como exposição à guerra, por exemplo, ou a negligências muito importantes nos primeiros anos as crianças mantêm esses prejuízos ao longo do tempo. Mas essas consequências podem, sim, ser atenuadas; partir de um início de vida difícil, de dificuldades e de prejuízos requer trabalho para se tentar alcançar o que foi perdido, para que possa se ter um desenvolvimento positivo e saudável ao longo da vida. Mas realmente esse início ruim pode ter consequências e muito frequentemente existem, sim, consequências persistentes ao longo do tempo.

Blog: Tudo o que você nos contou são coisas que já são sabidas porque já foram obviamente pesquisadas. Vocês estão começando um estudo novo, o que é que vocês esperam descobrir de diferente do que já se sabe?

Guilherme: Nós conhecemos esses fatores variados que promovem o desenvolvimento e que são de risco pro desenvolvimento, alguns dos quais eu já mencionei aqui, fatores de risco genéticos, nutricionais, na sua relação com a mãe, com o pai, as questões relacionadas ao ambiente. E os estudos normalmente investigam um ou dois desses fatores, então mostram que existe uma associação entre esse fator que está sendo investigado, que é de interesse dos pesquisadores, e os desfechos, os resultados do desenvolvimento positivos ou negativos. Esse tipo de resultado é muito importante porque permite justamente isso que eu estou te dizendo, permite que nós saibamos quais são os fatores que se associam a um desenvolvimento negativo ou positivo.

Mas veja que eu não consigo te responder especificamente se a criança terá ou não dificuldades futuras porque para cada criança existe uma combinação muito ampla desses diferentes fatores, influências. Nós teremos, por exemplo, uma criança em dificuldades nutricionais, mas que tem um cuidado materno bom, que não foi exposta à violência. É a combinação desses fatores que vai dizer para cada uma criança se ela vai ou não ter um desenvolvimento positivo ao longo da vida.

E o nosso estudo busca justamente responder a esse tipo de pergunta, a partir da combinação de diferentes fatores ou do maior número de fatores que é possível prever: qual criança terá ou não terá dificuldades no futuro? O que nós estamos fazendo é isso, nós estamos acompanhando crianças a partir dos três meses de vida e investigando uma série muito grande de situações que podem favorecer ou prejudicar o desenvolvimento. Estamos investigando a genética das crianças, sequenciando os genomas, investigando a nutrição das crianças, seu microbioma, que é a composição de bactérias, fungos e vírus que estão presentes no trato gastrointestinal, investigando como o cérebro delas se desenvolvem a partir de eletroencefalogramas, a relação com a mãe, os fatores ambientais envolvidos no cuidado e investigando isso de uma forma sequencial dos três meses de idade até os três anos de vida. Nós vamos agregar todos esses fatores e tentar prever quem são as crianças que com três anos de idade terão boas habilidades cognitivas/emocionais, especificamente boas habilidades de linguagem e de funções executivas. O objetivo é prever e poder oferecer ferramentas para a identificação precoce de crianças com maior risco ou menor risco de problemas. Nosso estudo já se iniciou e nós estamos trabalhando nesse sentido.

Blog: O que esperam encontrar?

Guilherme: O que nós esperamos é encontrar é qual a combinação de fatores que vão prever quem são as crianças com boas ou más chances de ter um desenvolvimento positivo aos três anos. O que nós buscamos entender é qual o peso de cada um desses fatores em combinação e o que vai aumentar ou diminuir as chances dessas dificuldades no desenvolvimento. A possiblidade de prever é uma área que a medicina vem avançando muito nas últimas décadas e cada vez mais nós temos as chamadas ‘calculadoras de risco’. Por exemplo, uma das mais conhecidas é a calculadora de risco para problemas cardiovasculares, se você fuma, tem pressão alta, tem diabetes, tem histórico familiar, você calcula o seu risco para ter algum tipo de evento. O que nós vamos buscar fazer é justamente isso, desenvolver ou identificar qual é o peso dessas diferentes características que vão prever então a chance de algum problema no futuro. E aí ter a possibilidade de intervir precocemente, oferecer programas de promoção, de prevenção, para que todas crianças todas tenham mais chance de alcançar um desenvolvimento positivo.

Blog: Esses achados podiam inclusive balizar políticas públicas futuras?

Guilherme: Sem dúvida, Rita. Sem dúvida. Esse é o nosso objetivo, que possam ser achados úteis e que possam ser traduzidos pra população, que podem ser implementados em serviços de saúde.

Blog: E qual é o perfil de crianças que vocês estão procurando pra participar da pesquisa?

Guilherme: Nós estamos buscando crianças que tenham nascido a termo, com um peso maior do que 2,5 kg, sem problemas maiores no nascimento ou durante a gestação, sem intercorrências físicas maiores. As crianças fazem uma visita ao nosso centro de pesquisa aos três meses de idade, quando são coletadas amostras de fezes, de saliva, onde é feito um eletroencefalograma, que é um exame muito simples e rápido, sem nenhum risco, e algumas brincadeiras com a criança para avaliar desenvolvimento delas e também perguntas para os pais. A partir daí as crianças, as famílias nos visitam por cinco vezes até os três anos de vida.

Blog: E aí as crianças e seus pais vão ser submetidos aos mesmos exames, testes e perguntas para se fazer uma linha do tempo, é isso?

Guilherme: Exatamente. São as mesmas brincadeiras, claro, adaptadas pra cada idade da criança, a saliva é coletada mais uma vez, fezes também. Então essas visitas e essas atividades são similares, aí nós vamos poder observar como é a evolução do desenvolvimento e como esses fatores ao longo dos três anos influenciam o desenvolvimento delas. É importante dizer que a gente tem dois centros de pesquisa na cidade de São Paulo, as visitas precisam ser presenciais, e nós temos uma ajuda de custo para as famílias para o transporte e alimentação, para que possam vir e participar da pesquisa.

Blog: E no total quantos bebês vão participar dessa pesquisa? Quantos bebês vocês precisam pra começar isso?

Guilherme: Atualmente a nossa meta é em torno de 500 bebês e hoje nós já temos mais ou menos a metade disso, em torno de 240, 250 bebês participando do projeto. Então ainda são necessários outros 250.

Blog: Eles não precisam ter três meses hoje, pode ser que um bebê que nasceu agora possa daqui a três meses ingressar na pesquisa?

Exatamente. Exatamente. Para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do estudo e se tiverem interesse participar é possível ter informações a partir do nosso site, que é www.projetogermina.com.br.

Leia mais: Mãe escreve livro para explicar a morte ao filho pequeno

Leia também: Seu filho está dormindo mal? A culpa pode ser do celular e do tablet