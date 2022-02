Em agosto do ano passado, o menor bebê prematuro do mundo recebeu alta depois de um ano e um mês de UTI. Kwek Yu Xuan nasceu na 25ª semana de gestação pesando apenas 212g, menos de 10% do peso médio de um bebê que nasce no tempo certo. A cesariana de emergência cerca de quatro meses antes da data prevista para o parto foi feita devido a uma pré-eclâmpsia, uma hipertensão arterial específica da gravidez que se não controlada pode levar à morte da mãe e do bebê. No dia da alta a menina tinha pouco mais de 6kg e, embora estivesse bem de saúde, terá uma série de desafios pela frente como muitos dos bebês que nascem antes do tempo.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15 milhões de crianças nascem prematuras por ano em todo o mundo e um milhão delas não sobrevive. O Brasil é o 10º país no ranking global de partos prematuros – segundo os últimos dados do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, 315.831 bebês nasceram antes das 37 semanas de gestação em 2019. E em tempos de pandemia, contrair o Sars-Cov 2 durante a gravidez pode aumentar o risco de parto precoce, segundo estudo do CDC (Centers for Disease Control and Prevention) norte-americano. Uma análise feita pelo instituto em mulheres grávidas que tiveram covid mostrou um índice maior de prematuridade entre esses bebês (12,9%) do que naqueles nascidos na população em geral (10,2%), ou seja, em gestantes que não tiveram a doença.

Mas quais são os motivos além da pré-eclâmpsia e da infecção pelo coronavírus que podem levar a um parto prematuro? É possível prevenir a prematuridade? “Nem sempre”, afirma a ginecologista e obstetra Maria Luíza Benício, ela mesma mãe de uma criança prematura que nasceu com apenas 800 gramas e na 20ª semana de gestação. Mas um pré-natal bem feito e um olhar médico atento a algumas comorbidades da mãe, como a pressão alta e a diabetes, podem ajudar o bebê a nascer a termo, ou seja, no tempo certo e quando todos os seus órgãos, principalmente os pulmões, estão prontos, afirma. Maria Luíza é voluntária da ONG Prematuridade, uma associação sem fins lucrativos que se dedica à prevenção do parto prematuro e à defesa de políticas públicas voltadas às famílias desses bebês que nascem antes do tempo. O filho da obstetra Maria Luíza, o pequeno João, está com 5 anos e é saudável, embora ainda necessite de acompanhamento com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e psicólogo, “todas essas terapias que essas crianças prematuras muitas vezes vão precisar durante toda a infância ou até ao longo da vida”, explica.

Blog: O que é que leva a um bebê nascer antes daquele tempo previsto?

Maria Luíza: Um bebê pode nascer prematuro, ou seja, com menos de 37 semanas de gestação, por diversos fatores. Pode ser uma prematuridade espontânea, aquela que a gente não espera, – a mãe entra em trabalho de parto sem ninguém esperar e antes das 37 semanas. Pode ser por romper a bolsa, que é uma das causas mais importantes, infecções maternas ou algumas comorbidades da mãe como pressão alta e diabetes. Mas o fator mais relevante para pensar e um parto prematuro é a mãe já ter tido um prematuro anterior. Então essa é a causa mais relevante para se pensar num risco de parto prematuro.

Blog: É possível prevenir o parto prematuro?

Maria Luíza: Um bom pré-natal vai auxiliar na prevenção de alguns casos de partos prematuros. Como eu falei, um bom cuidado das causas maternas como hipertensão e diabetes, um acompanhamento rigoroso para identificar fatores como infecções entre elas a urinária, um tratamento adequado com um pré-natalista que esteja acostumado a fazer pré-natal de alto risco no caso de uma mãe que já teve um parto prematuro, fazendo um acompanhamento às vezes com consultas mais frequentes que as habituais, permite que a gente identifique alguns sinais que predispõem ao parto prematuro. Também há exames que a gente pode pedir às vezes com mais frequência do que uma gestação de risco habitual e aí podemos tentar evitar que esse bebê nasça antes do tempo, principalmente aqueles casos que a gente considera prematuro extremo, que são aqueles que nascem por volta de 30 semanas de gestação, bebês que têm um pior prognóstico, um desenvolvimento que vai ter mais consequências e alguns fatores que ele pode levar pro resto da vida.

Blog: Você falou sobre os prematuros extremos, mas qualquer bebê que nasça antes das 37 semanas da gestação é considerado prematuro para a medicina. Quais são as diferenças entre eles e os desafios que enfrentam?

Maria Luíza: A gente pode falar sobre os prematuros de acordo com a idade gestacional. O bebê que nasce antes das 30 semanas de gravidez é um prematuro extremo e ele pode vir associado também ao que a gente chama de extremo baixo peso, são aqueles que pesam abaixo de 1,5 quilo. São bebês que vão precisar de um suporte avançado e que dificilmente não precisarão de ventilação mecânica e de uma longa estadia na UTI e que por tudo isso têm um risco muito maior de morbimortalidade, às vezes eles vão ter sequelas e precisar de um acompanhamento por muito tempo, principalmente nos primeiros dois anos de vida, mas provavelmente a prematuridade é algo que ele vai carregar para o resto da vida.

Já os bebês que a gente considera como prematuros ‘tardios’ são aqueles que nascem acima de 34 semanas, ou seja, um bebê que já tem um peso mais adequado, uma maturidade do pulmão maior, e isso é uma das coisas muito que eu escuto muito das minhas mamães, assim, ‘ah, ele é prematuro, mas tem peso bom’. O que a gente tem que entender é que o neném ele fica dentro da barriga para amadurecer e o pulmão é um dos últimos órgãos que vão amadurecer durante a gestação. Então o bebê que nasce mais próximo das 37 semanas tende a ter o pulmão mais amadurecido e talvez tenha facilidade para respirar sozinho e não precisar de suporte. De qualquer maneira, existem os bebês que nascem nessa fase que também vão precisar de um suporte, não é uma regra, a gente trabalha com a maioria e a maioria desses bebês não precisa de um suporte de ventilação mecânica invasiva. Mas existem aqueles que precisam sim. Então o que diferencia é a idade gestacional e o peso, bebês acima de 2 quilos e meio também já vão ter um pouco mais de suporte, temos que lembrar que toda a nossa musculatura ajuda a gente a respirar, a insuflar o pulmão.

Blog: Você falou sobre alguns bebês levarem essa prematuridade pra vida, então eles engordam, se recuperam, recebem alta, mas quais são as consequências com as quais terão de lidar?

Maria Luíza: O que a gente tem que saber é que toda criança que nasce prematura vai ter de observar algumas coisas ao longo da vida. Primeiro, é óbvio, um bebê que nasceu prematuro, que não teve todo o seu sistema nervoso desenvolvido adequadamente, não teve tempo de amadurecer, pode ter sequelas neurológicas, ter um atraso cognitivo, então às vezes ele vai ter mais dificuldade de aprendizado, às vezes é um bebê que vai demorar um pouquinho mais pra andar, pra falar, pra ter o desenvolvimento neuropsicomotor adequado de uma criança. Tanto que a gente passa a trabalhar com a ‘idade corrigida’, ou seja, a idade que o bebê teria se ele tivesse nascido no tempo certo. Então, por exemplo, um bebê que nasceu de 34 semanas, quando estiver com 2 meses de vida, temos que descontar seis semanas da vidinha dele e pensar que ele deve ter o desenvolvimento de acordo com essa idade corrigida. E algumas outras coisas ao longo da vida dessa criança vão poder aparecer como consequência, por exemplo: um bebê que nasceu prematuro e com extremo baixo peso vai ter que correr atrás de ganhar esse peso depois da vida uterina, então ele tem um ganho muito acelerado de peso nesse início de vida dele e com isso aumentam os riscos de ter síndrome metabólica na vida adulta. Então, por exemplo, hipertensão, obesidade, diabetes e questões cardiovasculares, tudo isso vêm com o risco aumentado e não tem como a gente tirar isso da vida deles. É claro que é esperado que essa criança tenha toda uma assistência, acompanhamento médico, mas é preciso estimular essa criança a ter hábitos de vida o mais saudáveis possíveis para minimizar esses efeitos.

Blog: Ter um filho prematuro no século XXI é muito diferente do que ter tido um bebê nascido antes do tempo há 40, 50 anos atrás. Como a medicina melhorou para fazer com que a vida desses bebês prematuros também melhorasse?

Maria Luíza: É incomparável, é algo que a gente não tem nem o que discutir. Antigamente a gente via o pessoal falando assim, ‘nossa, o nenenzinho nasceu pequenininho que cabia dentro de uma caixa de sapato’, muitos bebês nasciam antes do tempo fora de ambiente hospitalar, ou seja, a mãe tinha o bebê com a parteira, com a vizinha, com a tia, então não tinha nenhum suporte médico, nenhuma assistência avançada. Hoje em dia a maioria dos serviços conta com UTI neonatal e têm protocolos a serem seguidos. Eu, que sou uma ‘mãe de UTI’, pude vivenciar isso muito de perto, a diferença que faz uma assistência adequada. Eu falo hoje com todas as letras que meu filho só está vivo porque teve uma assistência muito precisa, a equipe de neonatologia foi sensacional. Hoje se tem aparelhos que vão permitir que essa criança que não respirava sozinha tenha um suporte ventilatório, há cuidado com o risco infeccioso, cuidado com a introdução de alimentação, coisas que ninguém tinha há 30 anos atrás. E mesmo se for comparar com dez anos atrás as coisas já mudaram muito. Hoje a gente ouve alguns raríssimos casos de bebês extremamente pequenos e que sobreviveram, teve um caso um Cingapura de um bebê de menos de 300 gramas que sobreviveu, são relatos milagrosos praticamente.

Blog: Você é obstetra e teve um bebê que nasceu de apenas 30 semanas. Isso mostra que um bebê prematuro pode nascer em qualquer família?

Maria Luíza: Com certeza. Foi uma surpresa pra nós, foi uma gestação que vinha vindo sem nenhum intercorrência, eu estava trabalhando normalmente, não tive nenhum sintoma, nenhuma cólica, estava fazendo um pré-natal super correto e durante um exame de ultrassom notamos que o João estava em sofrimento com 27 semanas. Ele estava de extremo baixo peso, muito abaixo do que a gente esperava e conseguimos segurar até 30 semanas, quando ele entrou em uma fase que se permanecesse dentro da barriga o risco de óbito era muito grande. Aí eu entrei em trabalho de parto então a gente não teve como prorrogar um pouco mais essa gestação. Eu fiz acompanhamento em diversos centros, consegui ter acesso a vários colegas que trabalham em centros grandes e me auxiliaram muito. Mas, realmente, nenhuma família está livre de ter um bebê prematuro. O João ficou 54 dias na UTI neonatal e teve intercorrências gravíssimas como quatro paradas cardiorrespiratórias e eu passei a conhecer um lado que nem eu, obstetra, mesmo trabalhando com obstetrícia de alto risco, estando dentro dos hospitais com UTI neonatal, não tinha a vivência. É a vivência do outro lado, o lado da família. Eu falo que o João veio me ensinar até profissionalmente, me fez enxergar um outro lado da medicina que a gente só tem quando vive, a realidade da UTI neonatal passou a ser algo muito mais palpável pra mim, ou seja, comecei a entender algumas metodologias como o da mãe-canguru, que é colocar o contato pele a pele com a mãe, o incentivo a amamentação. O João tem hoje 5 anos e ele tem um desenvolvimento neuropsicomotor muito bom, mas ainda faz acompanhamento com terapia ocupacional, fisioterapia, psicólogo, todas essas terapias que essas crianças prematuras muitas vezes vão precisar durante toda a infância ou até ao longo da vida.

Blog: A gente sabe que a covid foi muito cruel com as gestantes aqui no Brasil, principalmente antes da vacina, mas não só. Ela teve algum impacto no nascimento de prematuros no Brasil? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, já existem dados sobre o impacto do SARS-Cov-2 em relação ao nascimento de prematuros?

Maria Luíza: As gestantes que contraíram covid, principalmente os casos graves, acabaram tendo um aumento do índice de partos prematuros, principalmente pensando no quadro de gravidade materna. Levando-se em conta que a covid é uma doença que diminui a oxigenação do sangue e a gestação é uma fase que você precisa de um aumento dessa oxigenação, que durante a gestação essa mulher tá com a imunidade mais baixa, que ela tem um aumento do volume do sangue e uma diminuição da capacidade de expandir o pulmão pelo próprio tamanho da barriga, todos esses fatores que levam a um quadro mais grave da doença. Com isso, acaba-se às vezes predispondo essas mulheres ao parto prematuro ou espontâneo, o bebê é submetido a um quadro de hipoxemia, ou seja, à queda do nível de oxigênio o que pode predispor a um desenvolvimento de parto prematuro ou a um parto prematuro induzido pelas condições maternas, pelos riscos fetais, e a equipe médica acaba precisando que essa gestação seja interrompida antes do tempo. Com a pandemia muitas mães tiveram quadros graves e nós notamos um aumento tanto de partos prematuros quanto do índice de cesarianas, por conta dessa necessidade de partos induzidos. Lembrando que, na verdade, o quadro de covid não é uma indicação de cesariana, muito pelo contrário, qualquer procedimento cirúrgico pode piorar, agravar um quadro. Porém, às vezes a urgência não permite um parto vaginal, que demora mais tempo.

Blog: Eu queria que você enumerasse o que as mulheres que querem engravidar e aquelas que já estão grávidas devem fazer para tentar prevenir essa prematuridade dos seus bebês, para evitar que essa gestação não chegue até o final.

Maria Luíza: Eu acho que o básico é cuidar da própria saúde, a gente tem que entender não vai conseguir separar a saúde da mamãe e do bebê, uma mãe saudável tem muito mais chances de ter um bebê saudável. Aquelas que planejam engravidar devem procurar o médico ginecologista obstetra, fazer um check-up, avaliar suas condições de saúde. Também é indicado procurar se manter sempre no peso adequado, ter uma alimentação saudável e fazer atividade física de acordo com o que for liberado pelo ginecologista e obstetra, diminuir ou controlar as comorbidades. Se a mulher é hipertensa, deixar a pressão a mais controlada possível, controlar a diabetes para que se consiga levar essa gestação com maior tranquilidade. E o pré-natal é importante – eu já bati nessa tecla, mas é que é muito importante um acompanhamento pré-natal rigoroso pra todas as gestantes e isso foi uma das coisas que durante a pandemia algumas grávidas quiseram largar, e a gente falou não, o pré-natal não deve ser abandonado em hipótese nenhuma, mesmo na vigência de uma pandemia.

Blog: E qual a importância da vacinação nesse contexto?

Maria Luíza: É de extrema importância, a gente viu que as vacinas estão salvando vidas. Hoje a gente vê que os quadros de morte por covid tanto no Brasil quanto no restante do mundo são extremamente associados àqueles que não se vacinaram ou aqueles que ainda não têm o esquema vacinal completo, mas principalmente em pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina. A gente sabe hoje que a vacina diminui, sim, as complicações, então é muito importante que as pessoas se vacinem, entre elas as grávidas.

