A gravidez é sinônimo de alegria e bem-aventurança instantâneas, está escrito na página zero do manual das mães das novelas, filmes e contos de fada. Você vai reluzir, cintilar, sentir-se plena e absoluta desde o momento em que descobriu que vai colocar uma criança nesse mundo. Como estamos entre amigas, vamos falar a verdade aqui: pode não ser bem assim. Este é um antimanual: foi criado para mostrar que nem sempre há certo ou errado quando o assunto é maternidade. Para desconstruir (e rir) dos mitos que às vezes nos fazem sentir inseguras, culpadas ou nos fazem perder muitas noites de sono à toa. Este livro é um abraço apertado em cada mãe que às vezes erra, sempre querendo acertar, e às vezes acerta, tendo certeza de que, no fundo, está errando. Clique no documento abaixo e leia o Capítulo zero do ‘Mãe sem Manual’:

Documento Capítulo 0 – Mãe sem Manual PDF

O ‘Mãe sem Manual’ já está em pré-venda no site da Livraria Saraiva.

Anote na agenda: A tarde de autógrafos será na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073 – Consolação, São Paulo – SP, dia 06 de maio, sábado, a partir das 15hs. Haverá contadora de histórias para as crianças, traga seu(s) filho(s)!