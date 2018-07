A Matrice, ONG de apoio à amamentação, está convocando mães a comparecerem na Pinacoteca de São Paulo neste sábado, 31/01, às 4 da tarde para um “mamaço”. O convite já está nas redes sociais e afirma que “quem for com seu bebê” ao museu “que se sinta à vontade para amamentar onde quiser”. Roseane Domingues, que alegou ter sido constrangida ao amamentar sua filha Dandara, 4 meses, na Pinacoteca durante a exposição do australiano Ron Mueck no último dia 09/12, é a convidada especial e já confirmou presença. “Roseane, querida, venha também com sua filha, você não vai se constranger mais”, garante o convite. Uma das fundadoras da Matrice, Ana Basaglia, diz que o evento será um passeio para mães. “Não é um confronto. Só queremos que as pessoas achem normal uma mulher amamentando seu bebê”, afirma. “Todos precisam voltar a se acostumar com essa cena”, completa. No convite para o mamaço, uma foto da própria Roseane dentro da Pinacoteca, amamentando Dandara.

