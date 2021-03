Se formos olhar o copo meio cheio, a boa notícia é que depois de um ano de pandemia as escolas de São Paulo finalmente começaram a ser encaradas como realmente devem ser: um serviço essencial. A má notícia é que as instituições de ensino permanecem abertas mesmo durante o pior momento dessa emergência sanitária, o que é um contrassenso. Com o sistema de saúde perto de um colapso em grande parte do país, sem vagas de UTI para quem depende do SUS ou dos planos de saúde, não podemos correr o risco de adoecer de forma alguma e, por isso, as instituições de ensino deveriam estar temporariamente fechadas, assim como todo o resto. Se algum professor tiver formas graves de coronavírus corre o risco de não conseguir vaga de UTI. Se alguma criança também tiver complicações da doença, idem (e isso pode, sim, acontecer).

Escolas abertas x escolas fechadas é o novo Fla x Flu das redes sociais e na maioria das vezes vemos mães contra mães, cada uma defendendo seu ponto de vista com unhas e dentes, nem sempre levando em conta os argumentos (e o sofrimento) do outro lado. Decidir não mandar os filhos para o colégio e ser a favor do fechamento das escolas é coisa de ‘gente privilegiada’ e ‘que pode se dar ao luxo de ficar em home office’. Já quem opta por mandar os filhos e defende a manutenção das escolas abertas ‘não está nem aí para a saúde das crianças ou dos professores’, é ‘egoísta’ e ‘só pensa em si’. É inacreditável que estejamos divididos desse jeito e sem perceber que essa escolha é tudo menos algo simples de se fazer – e é o poder público que deveria nos guiar nessa decisão porque, em tese, tem o discernimento e a responsabilidade de entender completamente o cenário e garantir que o caminho que a comunidade irá seguir será o de menor prejuízo tanto para o aprendizado quanto para a saúde de crianças e professores.

Difícil afastar a sensação de que as escolas foram reabertas não porque esse é ‘o melhor momento’, pois houve a diminuição no número de casos e de mortes e a vacinação avança sobre os grupos prioritários, o que não é verdade, mas sim porque ‘já faz um ano que as crianças estão sem aulas, vamos retornar’. Por outro lado, as crianças realmente estão em sofrimento, muitas delas sem condições de se engajar no ensino remoto, outras sendo vítimas dos mais diversos tipos de violência, coisa que só o olhar atento dos educadores poderia impedir. A saúde mental das crianças e adolescentes está realmente fragilizada e muitas mães (e às vezes pais) tiveram que abrir mão do trabalho para cuidar dos filhos, isso quando não foram chutados do emprego porque não podiam mais contar com a parceria da escola (‘é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança’ – já ouviu esse provérbio africano? Nada é mais verdadeiro do que esse dito popular.)

Com os argumentos colocados sobre a mesa, deveríamos olhar com olhos mais doces para ‘o outro lado’, porque não está fácil para ninguém. Mães e mães deveriam estar de mãos dadas e com a raiva voltada contra quem nos colocou nessa enrascada. Antes de decidirem que as escolas eram essenciais para as crianças, adolescentes e seus cuidadores, tivemos um ano inteiro de shoppings abertos, porque eles sim sempre foram considerados indispensáveis e as academias, fundamentais. Não dava para suportar a pandemia sem um botequim, sempre foi mais importante vacinar os caminhoneiros do que os professores e os nossos filhos (e nós) fomos jogados no fim da fila da lista de prioridades, até que começamos a fazer barulho.

Em vez de criar condições para que as escolas públicas e privadas fossem reabertas em um momento mais seguro para todos, um verdadeiro apartheid educacional foi criado – escolas particulares criaram protocolos e uma sensação de mais segurança, enquanto muitas escolas públicas simplesmente abriram as comportas para receber seus alunos. Nunca foi discutido como os professores dos dois sistemas fariam para chegar à escola em segurança – os que dependem do transporte público, o que faremos para preservá-los? Do que a sociedade terá de abdicar nessa trajetória para garantir que esse retorno às escolas seja seguro para todos? Essa discussão nunca foi feita de forma responsável, pelo contrário: álcool-gel e máscaras de pano são oferecidos como a solução para todos os nossos problemas, mesmo com a imprensa nos alertando que as novas cepas do vírus são mais contagiosas e mais perigosas e que há um registro de pessoas cada vez mais jovens internadas em estado grave.

Dividir para conquistar é uma tática antiga que consiste em fragmentar os grupos que tem algum poder, em uma tentativa de subjugá-los mais facilmente. Enquanto estamos apontando o dedo para outras mães, colocando nos cuidadores a culpa por algo que não temos responsabilidade ou controle, as vacinas estão cada vez mais longe do braço dos professores – e isso, sim, traria uma segurança maior para reabertura das escolas. Enquanto eu julgo aquela família que decidiu mandar (ou não) o filho para o colégio, esqueço que essa nunca deveria ser uma escolha apenas individual, mas sim coletiva, de olho no bem-estar do maior número de pessoas e não apenas na tranquilidade de alguns poucos umbigos. E quando eu acho que a culpa do caos pode ser dos educadores, que decidem exercer seu direito de entrar em greve após a morte de quatro professores desde a volta às aulas, fico ainda mais longe do cerne da questão: a Educação nunca foi prioridade por aqui. E quando as aulas voltam na marra, com mães, pais e professores jogados nesse fogo cruzado, fica claro, claríssimo, que esse assunto ainda não está em primeiro lugar na lista de preferências do poder público.

Leia mais: A vida das crianças já estava difícil antes da pandemia

Leia também: Sobre como é difícil criar um filho não machista em um mundo machista