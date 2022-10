O surto de meningite em São Paulo acendeu o alerta em todo estado, principalmente na capital. Uma mulher de 42 anos morreu por conta da doença no início de agosto e vários outros casos foram notificados, entre eles o de um bebê de apenas 2 meses de idade. Essa doença pode ser transmitida por vários agentes, entre eles vírus e bactérias, e tem grandes chances de deixar sequelas graves ou levar à morte, sendo ainda mais graves nas crianças menorzinhas, que têm seu sistema imunológico frágil e ainda imaturo.

Só que a vacina contra a meningite está disponível todos os dias úteis do mês, o ano inteiro, e gratuitamente para algumas populações específicas, nesse caso os bebês, as crianças e os adolescentes. Não precisamos esperar por um momento grave de emergência sanitária para lembrar que essa e outras doenças graves existem. Precisamos proteger nossos filhos para que em momentos de crise possamos olhar a carteirinha de vacinação e respirar aliviados: ‘meu filho está vacinado, meu filho está com todas as vacinas em dia’. E nem todo mundo pode fazer isso, porque a cobertura vacinal para essa doença é a pior dos últimos 5 anos.

Mais do que se orgulhar do SUS, precisamos fazer uso integral do PNI, nosso Programa Nacional de Imunizações, um dos mais completos do mundo e que vacina gratuitamente as faixas etárias mais vulneráveis e para uma dezena de doenças. No caso da meningite causada por bactérias, a mais grave, os bebês recebem a vacina ACWY (que protege contra as bactérias dos sorogrupos A, C, W e Y) ainda no primeiro ano de vida. “No roteiro de imunização preconizado pelo Ministério da Saúde, que acaba sendo o mesmo calendário das Sociedade (Brasileira) de Pediatria e da Sociedade Brasileira Imunizações, a criança vai fazer uma dose com 3 meses, outra com 5 meses, e um reforço com 12 meses, tanto pra vacina C quanto pra vacina ACWY, quanto pra vacina B”, explica a médica Lessandra Michelin, membro do Conselho Brasileiro de Doenças Infecciosas.

As crianças que estão no final da segunda infância e os pré-adolescentes também são um grupo de risco e por isso são vacinados gratuitamente pelo PNI. Nessa fase começam as festinhas, os beijos, e a meningite pode se ‘aproveitar’ dessa maior proximidade entre eles. Inclusive esse jovem pode ter a bactéria da meningite em sua nasofaringe e estar assintomático, transmitindo a doença nesses momentos de maior contato. “A gente tem uma vacina só para o meningococo C e ela está disponível na rede pública até 2023, foi estendida essa faixa até os 10 anos, então se você tem um filho que ainda não foi vacinado, ou não sabe se foi, procura um posto de saúde, leva a carteirinha de vacinação para verificar se ele já tomou a vacina contra a meningite meningocócica C, ele tem o direito de receber essa vacina até os 10 anos de idade. Depois, com 11 e 12 anos, o Programa Nacional de Imunizações oferta para essa população a vacina ACWY, vacina que também foi estendida à faixa etária até os 14 anos. De 11 a 14 anos, com uma dose só, o adolescente vai estar protegido para a meningite meningocócica”, explica Michelin.

Se o seu filho não foi vacinado nessas idades que garantem a vacina gratuita pelo PNI, você pode ir à rede particular e pagar por esses imunizantes, que são ofertados para outras faixas etárias, inclusive aos adultos. Já a vacina contra um outro tipo de meningite, a tipo B, não é fornecida pelo PNI em nenhuma faixa etária, mas pode ser tomada na rede particular por crianças a partir dos 3 meses de vida, adolescentes e também adultos.

Esses imunizantes estão disponíveis o ano inteiro, não apenas agora em que é feita a chamada ‘vacinação de bloqueio’, que protege de forma seletiva os indivíduos que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado da doença. Não precisamos esperar algo acontecer perto da gente ou na escola dos nossos filhos (bate na madeira!) para conferir as carteirinhas de vacinação de toda a família e tomar uma atitude, que é simples e de graça: ir ao posto de vacinação mais próximo.

