A doutora em Ciência Sociais Tatiana Amêndola e a filha, Alice

É com uma das perguntas feitas por Alice, 5, filha da doutora em Ciências Sociais e professora da ESPM, Tatiana Amêndola, 42 anos, que começam os episódios do podcast “Sociologia para Crianças”. O projeto nasceu da vontade de problematizar as várias questões que começaram a serem feitas pela menina que, como qualquer criança dessa idade, quer resposta para todos seus porquês. Tatiana conta que o primeiro soco no estômago veio quando Alice quis saber por que existem moradores de rua. “Essa não era uma resposta simples de se dar. Eu poderia falar ‘ah, porque eles não têm trabalho, filha’. Mas tem um monte de gente que não trabalha e não mora na rua, tem um monte de gente que não trabalha e é milionária. Aí eu optei pela resposta mais comprida e comecei a falar com ela sobre desigualdade social”, conta. Mas a metralhadora de perguntas de Alice não parou de disparar, é claro. “Minha filha se envolveu muito nas eleições, percebia que eu e meus amigos conversávamos sobre o assunto e começou a querer saber sobre política, ‘quem é Bolsonaro?’, ‘quem é Haddad?’ Aí eu pensei: será que eu respondo do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil? Daí veio meu lado socióloga e disse: vamos responder do jeito difícil”, conta. Para as conversas com a menina virarem podcast foi um pulo. “A ideia é instigar mesmo o debate, gerar treta, conversa, fazer a família pensar”, explica.

Blog: Quais foram as outras questões trazidas à tona pela Alice que geraram temas para a primeira temporada do “Sociologia para Crianças”?

Tatiana: Teve um dia que a gente estava na pracinha e ela estava brincando com uma menininha e e eu perguntei “você conhece essa sua amiguinha é da escola?” e ela me respondeu: “não, mamãe, na minha escola não tem negros”. Eu passei uma vergonha e não sabia muito como resolver essa situação.

Blog: No fundo ela te colocou uma pergunta, né, por que na escola dela não há pessoas negras?

Tatiana: Sim, exatamente, ela apontou para uma realidade que precisa urgentemente ser pensada e discutida. Por que não há crianças negras na sala dela e na escola tem apenas uma, que é filha de uma funcionária? São questionamentos que exigem que a gente dê atenção. Depois ela veio me dizer que homens cuidam menos das coisas, “por que a casa dos homens é mais bagunçada?” E aí eu comecei a explicar para ela a questão do machismo, que é o primeiro episódio do podcast, inclusive. Foi importante porque ela entendeu pela primeira vez um conceito muito básico e rudimentar que muitas vezes influencia o comportamento do indivíduo. Aí a gente falou de feminismo também, foi tudo muito aos pouquinhos.

Blog: Teve algum assunto que você evitou?

Tatiana: Muitas vezes eu me questionei em trazer alguns assuntos à tona. Conversando com um psicanalista amigo ele me disse “cuidado para não colocar problemas na cabeça da criança, conceitos que ela não traz naturalmente” – aí eu fiquei preocupada. Mas daí eu comecei a olhar para o resto de coisas que são colocadas na cabeça das crianças pelos desenhos, pelos youtubers mirins e que não dá para ignorar. Eu acho que é importante a gente discutir o senso de pertencimento e de comunidade, entender o valor da sociedade e não só do indivíduo e do consumo. Por isso eu acho que é urgente que a gente pense sobre a sociedade e em temas da sociologia que vão debater esses assuntos importantes e difíceis.

Blog: E quais são os conceitos que você discute com a Alice nessa primeira temporada?

Tatiana: Gravamos sobre Machismo, Feminismo, Família, Sociologia, Capitalismo, Desigualdade, Política, Democracia, Preconceito, Cultura, Religião, Mercadoria. Eu e a minha irmã, que também é socióloga, escrevemos os textos, mas só eu tive script, minha filha participa e vai interferindo, enquanto eu leio a gente vai conversando, até que eu meio que esqueço o texto, não dá para seguir. E criança tosse no meio da gravação, dá risada, resolve falar de outra coisa, é muito espontânea. Ela sai, vai brincar, volta para gravar depois – eu não quis transformar isso em um trabalho, mas sim uma conversa prazerosa. Então a gente já chegou a precisar de seis horas para gravar um episódio.

Blog: Sua filha já chegou a te levar para um lado que você não esperava em algum dos episódios, já te fez mudar de ideia sobre algum assunto?

Tatiana: Sim. Nesse primeiro episódio conversamos sobre o machismo e a gente estava falando da Branca de Neve. Eu disse que todas as princesas sempre estão esperando que os príncipes as salvem, e ela disse ‘não, mamãe, tem a Jasmine que não é assim’. Ela tinha assistido Alladin no cinema com o pai dela, eu nem tinha visto ainda, só depois eu fui assistir ao filme e fiquei encantada. Então ela me leva para lugares que muitas vezes eu não esperava, eu perco o chão.

Blog: E ela te mostrou que está havendo uma mudança nesse papel das princesas, né?

Tatiana: Sim. Eu sempre falava “nada de ser princesa, vamos ser heroínas” e ela me disse “mamãe a Moana salvou o mundo inteiro dela”. A Alice me mostrou que há essa perspectiva nova sobre as princesas, algo que eu ainda não tinha percebido. Eu sou uma mulher de 40 anos que passei a vida ouvindo histórias de princesas conservadoras e tinha fechado minha cabeça para isso. E mesmo as princesas das quais eu não gosto também são importantes para debater alguns assuntos. A Cinderela é uma princesa complexa, porque tem um senso de amizade e de irmandade, ela deseja se dar bem com as irmãs, luta para ser uma pessoa boa. Minha filha me ensinou a não descartar as princesas, a olhar de novo para elas.

Blog: O que a gente faz quando escolhe o caminho das respostas mais curtas e fáceis em vez de dar respostas mais longas para os nossos filhos?

Tatiana: A gente interrompe o pensamento, é como jogar um meme no meio de uma conversa, é quase um ponto final. Isso não é pensar. Pensamento é reflexão, aquele ato de você voltar ao assunto de novo, problematizar e nem sempre encontrar soluções e respostas. A pergunta é legal porque ela é um problema, e a gente tem que conversar sobre os problemas. Eu vejo a resposta curta como o fim do pensamento, a construção de um tipo de sociedade que não pensa, que não reflete, não sabe trabalhar as questões.

Blog: Muitas vezes os pais dão a resposta curta porque não sabem o que dizer?

Tatiana: Sempre que a criança quer saber alguma coisa a gente não precisa responder na hora, pode dizer “nossa, que pergunta complicada, vamos pesquisar juntos” ou “eu acho que é por isso, eu acho que um dos motivos é esse”. Mas nunca cortar o assunto. E uma das coisas que eu fiz muito com a Alice nas gravações do podcast foi perguntar o que ela achava sobre as questões, se ela tinha alguma ideia. Ela me disse que não sabia o que era política nem o que eram políticos, mas arriscou e me perguntou “eles mandam no mundo?”

Blog: Esse podcast é para quem – mães e pais – e para ouvir junto ou ouvir separado?

Tatiana: Primeiro eu pensei em um podcast para pais, mães e cuidadores escutarem com os filhos no carro, no caminho da escola, em uma viagem. Não pensei em algo como os pais colocando no som e a criança no tablet, sabe? A ideia é instigar mesmo o debate, gerar treta, conversa, fazer a família pensar junto. Porque tem gente dando respostas sem pensar para essas crianças. E tem vários adolescentes que já ouviram e também acharam legal, porque a gente não pensa nesses conceitos no dia a dia, eles veem stories no Instagram e dali um pouco nem se lembram mais, são tantas micro-histórias sobre o umbigo dos outros que os fazem deixar de pensar nas questões coletivas.

Blog: Já há uma segunda temporada prevista?

Tatiana: Sim, mas a gente vai colocar outras pessoas na conversa, eu não quero centralizar tudo na Alice e na minha fala. Eu quero que mães, pais e cuidadores de outros tipos de crianças que tenham mais propriedade sobre alguns assuntos falem sobre eles.

“Sociologia para Crianças” está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, sempre às quartas-feiras.

