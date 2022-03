Em dois anos de pandemia, o Brasil perdeu mais de 655 mil pessoas para o coronavírus – pais, mães, filhos, tios, tias, avôs e avós. A mãe da educadora parental Prisla Tranjan, 28, foi uma dessas vítimas. Mas para o pequeno Joaquim, hoje com 4 anos, ela não era um número, mas sim a vovó Mira. O pequeno acordava e já queria saber da avó, que vivia com a filha, o genro e o neto por ter alguns problemas de saúde que demandavam cuidados. Quando pegou coronavírus, muito antes de começar a vacinação, não resistiu e morreu aos 67 anos, deixando um buraco no peito de sua família e o pequeno Joaquim desorientado. “Ele perguntava, ‘mãe, cadê minha vó?’ ‘Mãe, por que você tá chorando?’ ‘O que é que tá acontecendo?’ Ele me fazia umas perguntas que eu pensava ‘como é possível uma criança tão pequena me encher de perguntas num momento tão difícil, como eu vou responder?'”, conta Prisla. Para tentar explicar o que é a morte para o filho, decidiu escrever uma história em uma das muitas noites que passou em claro, sofrendo pela perda da mãe. Nascia assim o livro “Todo mundo vira borboleta”, lançado recentemente pela editora Much.

Blog: Primeiro eu queria dizer que eu sinto muito pela sua perda. Quantos anos o seu filho tinha quando ele perdeu a avó?

Prisla: A pandemia começou quando meu filho tinha dois anos de idade, e quando ele completou dois anos e meio minha mãe faleceu. Foi uma dor muito grande e eu entrei em uma breve depressão. Quando eu escrevi o livro estava há muitas noites sem dormir, não conseguia cuidar do meu filho direito, não estava conseguindo administrar aquela dor e ter que cuidar dele, maternar.

E eu me perguntava ‘como explicar a morte pra uma criança?’ Já é tão difícil lidar com a perda de uma pessoa querida, a perda de uma pessoa com quem você convivia tanto. Meu filho convivia todos os dias com a minha mãe e perguntava, ‘mãe, cadê minha vó?’ ‘Mãe, por que você tá chorando?’ ‘O que é que tá acontecendo?’ Ele me fazia umas perguntas que eu falava, ‘como é possível uma criança tão pequena me encher de perguntas num momento tão difícil, como eu vou responder?’

E foi escrevendo esse livro que consegui botar pra fora a minha dor, e eu escrevi sem ter pretensão de torná-lo público, em primeiro lugar eu só escrevi. E aí depois, na manhã seguinte, quando eu reli o livro, eu pensei que talvez ele poderia ajudar meu filho e outras crianças que estão convivendo tão cedo com a morte, nesse momento em que a gente estava lidando com a morte em massa, muitos tios, muitos pais, muitas mães, muitos avós falecendo.

Como falar da forma mais natural possível sobre aquilo que é um tabu pra nossa sociedade? Ninguém gosta de falar sobre a morte, incomoda falar sobre a palavra morte, não é fácil. Como ajudar essas famílias? Como ajudar essas crianças da mesma forma que eu estava querendo ajudar meu filho? Será que eu tenho como transformar a minha dor em algo que vai ajudar outras famílias que também estão passando pela mesma dor que eu? E eu acho que foi assim que começou, foi muita dor, muito amor, e decidi escrever de uma forma leve e lúdica, eu quis falar sobre a perda sem falar sobre a perda. O que foi difícil.

Blog: E como você conduziu essa temática de explicar a morte para as crianças no seu livro?

Prisla: Eu usei uma metáfora que eu acho que é a maior metáfora que a gente tem sobre a transformação da vida, a da lagarta que vira borboleta. Então tem uma família de lagartas que é a minha família, eu sou a mamãe lagarta na história e a vovó lagarta é a minha mãe. A mamãe lagarta foi criança e vivia com a sua mamãe, que foi envelhecendo com o tempo passando. E aí mostra como que foi isso pra mamãe lagarta, ser criança, depois ser adolescente, crescer e virar adulta, começar a ajudar em casa o pai, o avô que já estava envelhecendo e a vovó também. E a vovó lagarta já estava muito velhinha, a mamãe já tinha deixado de ser criança e a vovó precisava descansar. Então se desenrola assim, como se fosse a vida de uma família de lagartas com a passagem do tempo bem descrita, mostrando que a gente é bebê e depois a gente cresce, os nossos pais envelhecem e um dia eles precisam descansar.

Blog: Você contou a história para o Joaquim no dia seguinte à escrita? Como é que foi que ele recebeu essa explicação que você deu para a partida da sua mãe?

Prisla: A primeira vez que eu li pra ele foi bem difícil, a primeira vez que eu li todo mundo chorou e meu filho ficou muito emocionado, eu não imaginei que ele fosse reagir da forma que ele reagiu, ele realmente entendeu as coisas que eu contei para ele, e na época ele tinha apenas dois anos e meio. E eu só li para os meus familiares, meu filho, pai, marido, sogra e para a minha cunhada. E todo mundo que escutava a história chorava. Eu acho que a história pega também os adultos porque todo mundo conviveu, vai conviver ou já conviveu com a morte, então os adultos que leem choram muito. E eu sempre falo para quem compra o livro: primeiro leia sozinho, sem criança, depois sim leia com as crianças. Uma coisa que eu percebi pelos feedbacks dos pais, dos adultos que iam lendo o livro é que muitos desses adultos não tiveram quando criança uma explicação sobre a morte. Morreu, puff, ah, olha só, seu avô morreu, estava doente e morreu. Então eu senti muito isso dos adultos que leram o meu livro, como se eles tivessem ali se sentindo crianças, sabe, aquela criança que vive dentro da gente. Então eu sinto que o livro não é só para as crianças, os adultos também se beneficiam muito lendo a história do livro.

Blog: Você, como mãe e educadora parental, acha errado quando os pais não contam, não explicam sobre a morte para os filhos?

Prisla: Eu não vou dizer que é errado nada, porque eu acho que na hora da dor cada um lida com os seus sentimentos do jeito que dá. É muito difícil você dizer o que é certo e o que é errado na hora que alguém está sofrendo. Mas eu, Prisla, acho que não falar deixa um buraco ali dentro, deixa uma dúvida muito forte, porque as crianças são muito sensíveis, sofrem tanto quanto a gente. Talvez eles não tenham o discernimento pra falar o que estão sentindo como a gente fala, ‘nossa, hoje eu não tô legal, tô com muita saudade’. ‘Poxa, isso me lembra a tal pessoa que faleceu’. Nós temos esse discernimento que as crianças não têm. Então, quando a gente não aborda uma dor com uma criança, seja ela qual for, aquilo gera um aumento daquela dor, gera ansiedade, vários sentimentos que podem num futuro ou até próximo mesmo fazer mal à criança.

O meu filho, por exemplo, começou a gaguejar, eu tive que levá-lo na fonoaudióloga, ele não conseguia mais completar uma frase, iniciava gaguejando e não conseguia mais e eu senti que tinha sido por conta da dor, da minha dor. Eu estava mal e eu estando mal eu não conseguia cuidar tão bem do meu filho. Então eu acho que é muito importante, sim, a gente abordar da melhor forma que a gente puder, como a gente puder naquele momento. Existem filmes que a gente pode colocar, se você não está se sentindo bem para falar naquele momento, porque é muito difícil explicar sobre a morte sentido a dor da perda. É muito difícil. Então colocar filmes, ler um livro, ser sincero, falar com a sinceridade, ‘olha, filho ou filha, a mamãe tá com muita saudade da vovó, a mamãe tá triste, em um outro momento a mamãe conversa com você. Você pode me dar um abraço? Vamos se abraçar. Você também tá sentindo saudade?’ – a gente pode nomear o sentimento da criança. ‘Você tá se sentindo triste? A mamãe também tá se sentindo triste.’ Nós somos humanos, né? Eu acho que os nossos filhos acabam tendo um olhar de que os pais são heróis, mas a gente tem que humanizar o máximo possível o sentimento, a dor. A gente sente tristeza, a gente sente saudade, a gente sente raiva. Então, quanto mais a gente transparecer o que a gente sente, eu acho que mais fácil a criança vai conseguir lidar também com o sentimento dela.

Blog: Eu escuto de alguns pais que sofreram perdas que as crianças, quando têm o contato com a morte, com essa realidade, quando sabem que isso existe muitas vezes começam a ter medo de perder os mais próximos, medo de perder a mãe, medo de perder o pai. Você sentiu isso no seu filho?

Prisla: Aconteceu com ele sim, ele perguntava, ‘mãe, eu vou morrer?’ ‘Você vai morrer?’ ‘Papai vai morrer?’ Eu falava, ‘vou filho, vou morrer, um dia todo mundo morre, a gente está nessa vida aqui por um tempo.’ Eu fui muito, muito sincera com o Joaquim, eu deixei bem explícito para ele de que a morte faz parte da vida e que um dia todo mundo se vai, um dia tudo acaba, que a gente tem que ser feliz, aproveitar, amar, e não ter medo da morte.

A criança quando descobre sobre a morte não tem ideia a princípio que aquela morte é pra sempre. Primeiro ela acha que é uma viagem, que é um tempo, eu acho que depois, dependendo da idade da criança, ela vai administrando na cabecinha dela que a morte não tem volta. Então lidar com esse medo faz parte, eu acho que a gente tem que ser muito sincero com as crianças dentro de um lúdico, sem também fazer com que a criança viva sentindo medo da morte. Porque esse é o difícil de você abordar sobre a morte, é saber falar de uma forma com que não faça mais mal à criança do que aquilo que ela já está sentindo. Então acho que por isso que as pessoas têm tanto o pé atrás em falar de morte com crianças, porque é muito difícil realmente.

Blog: Você falou que no caso do seu filho que ele teve que ir pra fonoaudióloga. Quais sinais que você acha que os pais têm que perceber de que aquela notícia ou aquela vivência foi de repente mais do que aquela criança podia aguentar e que ela precisa de ajuda?

Prisla: Eu acho que ajuda sempre é bem-vinda, se você tem oportunidade de levar o seu filho em um fonoaudiólogo, em um psicólogo, nem que seja uma única vez, só pra ter uma avaliação de um profissional que tem um olhar diferente, eu acho válido. Sempre que você passar por algum tipo de trauma, seja ele qual for, a morte, um acidente ou qualquer coisa do tipo eu acho que vale sim passar por um profissional, porque as crianças absorvem muito, as crianças são muito sensíveis.

O que eu observei no Joaquim foi que ele começou a ter pesadelos à noite, começou a ter uma noite muito agitada, a ter medo de dormir, não queria dormir sozinho, queria que eu tivesse ali com ele, o que já é comum da criança, não querer dormir sozinha, aquilo aumentou e ele começou a gaguejar, como eu falei, então foi aí que eu vi que eu precisava sim encontrar a ajuda de outros profissionais. Eu acho que tem crianças que demonstram a ansiedade com essa dificuldade de dormir, outras com raiva, agitação, e tem outras que, por exemplo, roem as unhas, puxam o cabelo. Então, se você observa que o seu filho ou a sua filha está tendo algum comportamento muito diferente do que antes de passar por aquele trauma, é válido sim.

Blog: E você e ele hoje estão bem?

Prisla: Sim. Eu associei a minha mãe à lua. Eu sou muito pegada à natureza e aí sempre que eu via a lua cheia eu falava, ‘olha só, a lua tá cheia, a vovó tá olhando pra você’. E aí ele associou o céu, a lua a uma coisa boa, uma lembrança da vovó. É o que eu faço pra tentar manter a história dela viva, ele perdeu a minha mãe com dois anos e meio, então é muito fácil de ele esquecer dela, e eu não queria que a memória da minha mãe fosse embora pra ele. Então eu estou sempre mostrando foto, estou sempre falando, ‘ah, a vovó Mira fazia isso, a vovó Mira fazia aquilo’.

Agora ele está aprendendo o alfabeto, falando o alfabeto todo, eu digo ‘a vovó Mira adoraria ver você, ela ficaria super orgulhosa’. Então eu tento dessa forma, de uma forma positiva, manter viva a história dela com a gente. Eu não queria que ela tivesse ido tão cedo, com ele tão pequeno, eu queria que ela tivesse convivido mais com ele, então eu tento dessa maneira talvez manter um pouco da memória dela pra quando ele for mais velho ele lembrar, minha vó gostaria disso, ou minha vó gostava daquilo.

