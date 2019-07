Eu sou daquelas mães que acreditam que lugar de criança é em todo o lugar. Elas choram? Sim, porque essa é a maneira que têm para se comunicar, dizer que estão incomodadas com algo ou chateadas. “Não param quietas!” Sim, porque são ativas e curiosas – e são crianças, oras, o estranho seria se fossem caladas ou extremamente silenciosas. Por isso eu defendo com unhas e dentes que somos nós, seus pais, que decidimos onde e como devemos levá-las – e não o contrário. Crianças são cidadãs de direitos e não podem ser alvo de cara feia em avião ou proibidas de frequentar esse ou aquele hotel.

Uma amiga com dois filhos pequenos me disse recentemente que seu sonho de viagem era não ter que se preocupar com aeroporto, bagagem despachada a preço de ouro, portão trocado, atraso, decolagem (dor de ouvido na caçula) e pouso (mais dor de ouvido). Ela queria colocar malas, carrinho de bebê e filhos no carro, pegar a estrada e desembarcar em um lugar onde esquentar uma mamadeira e uma papinha não fosse um drama e que a presença dos seus filhos não fosse tratada como uma concessão. A vontade dela é a de muitos pais, falo por mim.

Movida por esse desejo aceitei um convite e fui conhecer Olímpia, que fica a cerca de 450 km de São Paulo, conhecida pelas águas termais do Aquífero Guarani. A cidade tem se tornado um destino muito procurado pelas famílias que buscam a diversão dos parques aquáticos e rede hoteleira dedicada a receber crianças. Em vez de torcer o nariz para os pequenos, os hotéis se dedicaram a construir espaços com copa para os pais, fraldários, brinquedotecas, banheiros adaptados, espaço para adolescentes, academia equipada e equipe de recreação. O objetivo é que as crianças se divirtam e a gente até consiga descansar nas férias – um sonho de dez em cada dez pais.

Inicialmente ficamos hospedados no Hot Beach Resort, inaugurado há pouco mais de um ano e que é anexo ao Hot Beach, um parque aquático visivelmente dedicado às crianças menores. São 484 apartamentos confortáveis (dentre eles 8 adaptados para portadores de necessidades especiais) e todos os hóspedes têm acesso livre ao parque aquático. Seu filho cansou e deu aquela desanimada no meio do dia? É só passar a catraca e voltar ao hotel, que tem uma piscina de águas quentes, brinquedoteca e playground. Almoçou e o ânimo voltou? É só passar pela catraca e voltar ao Hot Beach, sem pagar nenhum centavo a mais por isso. O parque é um capítulo à parte: tranquilo e raramente lotado, com toboáguas infantis e piscinas quentinhas de águas termais, corredeiras e “praia” de ondas para os não tão pequenos e duas opções mais radicais para os mais corajosos. O mais legal é proposta “pé na areia”: ao redor das piscinas há coqueiros e espreguiçadeiras, de onde é possível descansar enquanto se fica de olho nas crianças, que também são cuidadas por uma equipe grande de salva-vidas. Olhando ao redor percebi que havia ali uma quantidade grande de avôs e avós que puderam acompanhar as famílias porque não havia disputa por um lugar à sombra ou grandes filas para comer, mesmo sendo fim de semana. Já o clima em Olímpia é sinônimo de dias quentes sempre: localizada no norte do estado de São Paulo, as temperaturas médias anuais são de 23°C, mas enfrentamos 30°C nos “dias de inverno” que passamos por lá. Um privilégio viajar para onde os dias são sempre ensolarados.

Também nos hospedamos no Celebration Resort, que fica a 500 metros do primeiro parque aquático da cidade, o Thermas dos Laranjais, nascido como clube há 32 anos em uma iniciativa de empresários para aproveitar as águas termais da cidade. Para ir e voltar do Hot Beach, distante a apenas algumas quadras, há transporte gratuito e o acesso também é livre aos hóspedes (para aproveitar o Thermas é necessário comprar ingresso, vendido na recepção do hotel). Embora o Celebration não seja tão grandioso como o hotel anexo ao parque, as instalações são confortáveis e ainda mais “kids friendly”: são 264 apartamentos com televisão, ar condicionado e duas camas queen size cada (uma delas podem ser separadas em duas camas de solteiro), três piscinas de água quente (uma com borda infinita, outra com hidromassagem e uma exclusiva para os pequenos), parquinho, brinquedoteca e academia de ginástica da rede Reebok para os pais. Para os dias que todos estiverem cansados de parque aquático, comum de acontecer em viagens mais longas, há uma equipe de recreação que não é daquelas barulhentas demais a ponto de aborrecer os adultos, pelo contrário. Vi vários pais e mães ajudando os recreadores e até participando das brincadeiras – que vão de competições divertidas na piscina a karaokê à noite, depois do jantar. E por falar em jantar, as refeições são realizadas em dois turnos, para evitar filas, e você escolhe no check-in se quer comer mais cedo ou mais tarde.

Depois de uns dias hospedados nos sentimos à vontade como naquela pracinha onde todos os pais e as crianças se encontram. Meu filho já tinha feito uns amigos, com quem brincava no parque e depois na piscina do hotel. Algumas crianças já se cumprimentavam pelo nome e marcavam de se encontrar outras vezes quando voltassem para casa (nem sempre isso era possível porque moram em cidades diferentes, mas eles não se atentavam aos detalhes.) Enquanto isso os pais sorriam, porque talvez tenham finalmente feito uma viagem em que conseguiram relaxar.

