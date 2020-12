A jornalista Tatiana Ferraz, 48, já fez um pouco de tudo na carreira. Começou como redatora na Rádio Jovem Pan, onde logo passou a editora e apresentadora. Cobriu a Copa da França em 1998 pelo SBT, foi repórter e apresentadora da TV Record, TV Gazeta, Rádio Estadão, e atualmente é professora e coordenadora do curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero. Recentemente lançou um podcast, o “Relaxa. mãe!”, disponível no Spotify – um projeto pessoal e do qual ela fala com muito carinho. No primeiro episódio, Tatiana conta sobre o dia em que sua filha mais velha, Lucília, hoje com 20 anos, contou que era lésbica. “O chão caiu. Mas logo voltou!”, explica. No segundo episódio, Lucília ganha voz e é entrevistada pela mãe. Ela conta que se descobriu gay ainda adolescente, quando se sentiu atraída por uma menina em um acampamento onde passava férias. A primeira reação foi revelar isso para a mãe. Medo ela só tinha da reação “dos outros”, conta, já que tinha certeza que seria acolhida pelos pais.

E por pensar nesses ‘outros’ – pais e mães que viram as costas aos filhos que ‘saem do armário’, mas também nos filhos que não se sentem à vontade para contar aos pais quem realmente são, que Tatiana decidiu transformar uma história pessoal em algo público. “Quando a gente se revela, serve um pouco de espelho para as outras mães, outras famílias. Eu já recebi relatos de meninas que resolveram se abrir com os pais por conta do “Relaxa, mãe” e de mães e pais que me escreveram e disseram ‘que bom, está me ajudando aceitar, eu tinha muita dificuldade’. Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso sim”, garante.

Blog: Quando foi que você achou que tinha que contar sua história com sua filha?

Tatiana: Como eu sou professora universitária e convivo muito com jovens, eu falava desse assunto abertamente nas aulas e em rodas de bate-papo, e notava que eles ficavam muito admirados de como uma mãe falava sobre isso abertamente. E eu como era novata nessa coisa de ser mãe de sapatão ficava meio admirada quando ouvia ‘nossa, imagina que a minha mãe ia falar assim, minha mãe finge que não sabe de mim, tem vergonha’, ouvia histórias horrorosas. E em um Dia das Mães foi a primeira vez que eu escrevi um textão contando que meu maior desejo era que minha filha pudesse andar na rua com a namorada e ninguém dissesse nada e que eu pudesse falar, com a maior naturalidade para qualquer um, ‘essa é a namorada da minha filha’. Eu escrevi um baita texto sobre isso, recebi dezenas de comentários, ‘ai, que maravilhoso, queria que minha mãe fosse assim’, e acendeu uma luz: será que não era hora de falar sobre isso abertamente, para que as pessoas lidem com isso com mais naturalidade? Aí surgiu uma página com essas questões no Facebook, depois um canal de YouTube que eu fazia de uma maneira bem mambembe, mas que tem vários views e onde eu falava sobre essas coisas, onde eu também entrevistei o pai da minha filha (o repórter da Rádio Bandeirantes, Agostinho Teixeira). Isso ficou largado por um tempo, mas agora, com essa onda de podcasts e como é mais fácil tecnicamente, o retorno tem sido impressionante, tem muita gente ouvindo.

Blog: E como foi descobrir que sua filha é homossexual? Quem puxou essa conversa? Ou você sabia que ela era gay desde sempre?

Tatiana: Eu não sabia desde sempre não. Mas eu notava que com quase 14, 15 anos ela não tinha nenhuma história sobre meninos, sobre namorado, e as filhas das minhas amigas tinha uma ou outra namorando, eu achava estranho. Mas não passava pela minha cabeça. Até um dia ela veio para o meu quarto e disse: ‘mãe, você sabe que eu sou lésbica, né?’ Ela me falou, na hora eu fiquei meio assustada, porque me pegou um pouco de surpresa. Em seguida eu contei pro pai dela que disse, ‘eu quero que ela seja feliz!’

E eu tenho uma amiga, muito amiga, que é colega de trabalho, que a irmã é mãe de uma sapatão que é casada e já saiu do armário há muito tempo, e ela foi uma das pessoas para quem eu contei. E daí eu comecei a entrar um pouco nesse mundo que até então era desconhecido para mim. E você começa a entrar num mundo que é meio gueto e não tem por quê, já que existem tantas histórias bacanas para contar e eu acho que as mães têm um pouco de vergonha. Eu acho que a gente já evoluiu muito, na minha geração não se falava disso, mesmo assim ainda se tem alguns pudores. E eu acho que falar muito abertamente sobre isso, de forma feliz, pais, mães e casais, pode ser um passo de formiguinha para tentar diminuir o preconceito. Porque preconceito também se combate assim, falando claramente, não falando baixinho sobre o assunto, por debaixo do pano.

Blog: E como foi com a família estendida?

Tatiana: A família do pai dela é muito pequena. A avó que faleceu dois anos atrás nunca soube e a gente achou que não valia a pena contar por que ela nunca ia entender. Meu marido teve uma educação super conservadora, para você ter uma ideia a minha sogra devia achar que eu casei virgem, mas as outras pessoas aceitaram numa boa. Na minha família é engraçado, eu não posso dizer que não tem preconceito, mas tem uma coisa, e eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso: não é que as pessoas não aceitam, mas ninguém pergunta. Para os meus sobrinhos é ‘e a namorada, como está?’, mas para a Lucília ninguém pergunta, porque é uma coisa assim, com pudor. Todo mundo sabe, todo mundo aceita, ‘mas também não é para ficar falando’. Mas se fala de namorada hétero, por que não se fala de namorada gay? No Facebook, se eu coloco uma foto dela com a namorada e percebo que as pessoas ‘curtem’ menos do que outras fotos. Eu não me ressinto, não fico triste, nada disso.

Blog: E qual a reação das pessoas quando você se abre, se expõe?

Tatiana: Eu já recebi mensagens de alguns haters, mas foram pouquíssimas vezes. Teve um que me falou assim ‘você incentiva a sua filha a ser sapatão’. E eu falei, ‘amigo, se eu sem incentivar ela já é tão sapatão, imagina se eu ainda incentivasse?’ Falam que é fruto de uma má educação – é ignorância isso, né? Porque a pessoa nasce assim, ela ‘sai do armário’ em épocas diferentes, mas todos nascem assim. Outra vez teve uma pessoa que disse, ‘nossa, você acha que você tem que expor assim a sua filha?’ E eu descobri que sim, é muito importante expor. Eu tive uma aluna que resolveu contar para a mãe que era gay quando viu a Daniela Mercury se revelar lésbica, apresentar a mulher e se casar, esse foi o motivo para ela se revelar e se libertar. Então quando a gente se revela serve um pouco de espelho para as outras mães, outras famílias. Eu já recebi relatos de meninas que resolveram se abrir com os pais por conta do “Relaxa, mãe” e de mães e pais que me escreveram e disseram ‘que bom, está me ajudando aceitar, eu tinha muita dificuldade’. Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso sim.

Blog: E por que ‘Relaxa, mãe”?

Tatiana: Porque a gente tem que aprender – e não só em relação a filhos gays, mas também a filhos héteros, que a gente só tem ingerência sobre eles ‘até a página 3’. Porque a partir daí é com ele, com Deus, com o acaso, com o imponderável. Não tem jeito. Não adianta eu não deixar meu filho ir para o acampamento com medo que aconteça alguma coisa se ele pode escorregar na escada, ali debaixo do meu nariz. A gente precisa aprender que uma parte do caminho é deles. E quando o filho se revela gay a mãe se preocupa, ‘ai meu Deus, vai sofrer’, ‘vai ser agredido na rua’. E o que a gente pode fazer? Dizer ‘toma cuidado, em algum lugar talvez valha a pena ficar um pouco mais discreto’ do mesmo jeito que a gente pede para não andar com o celular na rua em lugar com muito assalto, são aqueles pequenos cuidados de mãe que a gente recomenda. Mas a partir dali faz parte do imponderável, não adianta. Então acho que é por isso que que pensei nessa coisa de ‘relaxar’, porque não há outra maneira. Porque depois que eles nascem, não tem outra maneira, não tem outro jeito, eles têm a vida deles, as vontades deles.

Blog: O que muda na relação de pais e filhos gays, quando há a aceitação dos pais?

Tatiana: Há uma tristeza horrível dessas pessoas que não puderam se revelar para os pais, porque elas ficam meio órfãs, sabe? Dá aquela impressão de que você vai enfrentar aquele monte de preconceito no mundo, mas se dentro de casa você também tem preconceito, você não tem o chão para chamar de seu, tem uma mágoa muito grande desses filhos. Eu aprendi também que ser gay não é apenas gostar só de menino ou só de menina, é parte da sua personalidade, é todo um mundo que envolve a sua cabeça. A sexualidade na adolescência é uma coisa complicadíssima para todos e para o filho homossexual também. Tem que ter muita abertura com o pai e com a mãe, que são aquelas primeiras pessoas que estão ali do seu lado. Então eu vejo que em casos em que até houve uma resistência inicial, mas depois a aceitação, essas famílias são tão felizes, são filhos que valorizam tanto os pais por terem recebido essa acolhida, que muda completamente a relação. Eu não consigo imaginar uma relação pai e filho, mãe e filha, em que você não “aceite” sexualidade deles, porque isso é não aceitar o próprio filho, porque a sexualidade vem junto com ele. Embora eu ache que esse preconceito venha muito mais do lado religioso, pelo menos dos relatos que eu recebo dizem que é ‘porque é pecado’, porque vai pro inferno’, ‘eu vou tirar minha filha de casa, eu não vou mais olhar para a cara dela’. Você imagina a pessoa revelando algo que absolutamente dela, algo que ela não tem culpa, e leva uma tarja amarela nas costas e se vê rejeitada pela família. E tem outra coisa: esse tipo de atitude não vai fazer com que o filho ou a filha volte atrás, porque a gente pode voltar atrás em muitas coisas na vida, mas não na orientação sexual, porque ela é única.

