A amamentação é uma das questões mais difíceis da maternidade. Lembro de uma conversa com a minha obstetra, semanas depois do parto do meu filho, que me deu a exata dimensão de quanto eu menosprezei a questão. Ela me disse, sem rodeios, “às vezes é muito mais fácil ter o parto normal do que conseguir amamentar”. Eu me lembro de estar muito mais bem disposta depois de dez horas de trabalho de parto do que nas noites insones que se seguiram tentando fazer com que aquela conexão com meu filho desse certo. Não deu. Só que há nove anos eu nunca tinha ouvido falar de consultora de amamentação e banco de leite. A maioria dos livros legais sobre o assunto, que são vários, foram lançados depois do nascimento do meu filho, ou seja, as mães de hoje em dia têm acesso a muito mais informação e, por isso, muito mais chances de conseguir amamentar o filho no peito – se assim quiserem, claro.

Nesse contexto de informação cada vez mais farta e abundante foi lançado o livro “Tratado do Especialista em Cuidado Materno Infantil com Enfoque em Amamentação”, escrito e organizado pela consultora internacional de amamentação e fonoaudióloga Tatiana Vargas, idealizadora do Congresso e do Instituto Mame Bem. A publicação de 456 páginas contou com a participação de 40 profissionais renomados do universo materno-infantil que apontam, sem rodeios, como a amamentação está ligada à gestação, ao nascimento e também ao cuidado e com a criação dos bebês e das crianças. O livro é completo e robusto e embora tenha sido pensado para os profissionais da saúde também pode ser lido por pais, garante Tatiana, que conversou com o blog dias antes do lançamento.

Blog: Como é a amamentação no Brasil?

Tatiana: A amamentação está vivendo uma mudança muito importante. As mulheres que têm mais acesso a informação e conteúdo de qualidade estão lutando para ter um parto natural respeitoso e também para amamentar por muito tempo. Importante lembrar que a Organização Mundial da Saúde orienta que o leite materno seja oferecido de forma exclusiva até o seis meses do bebê e depois até dois anos de idade da criança ou mais. E no Brasil a gente ainda está lutando para que as mulheres consigam fazer isso.

Blog: É a maioria ou a minoria das mulheres que já consegue isso?

Tatiana: Hoje em dia a gente tem uma baixa porcentagem de mulheres que conseguem amamentar. Os últimos números do Ministério da Saúde apontam que a média de amamentação exclusiva é cerca de 54 dias. É bem pouco. Muito pouco.

Blog: E por que a média de mulheres ainda amamenta tão pouco?

Tatiana: A principal dificuldade está relacionada tanto às dificuldades iniciais do processo – que é bem difícil mesmo se não houver auxílio – e o retorno ao trabalho. As mulheres precisam voltar ao mercado e muitas vezes encontram dificuldade em conciliar o aleitamento materno com o exercício profissional. Elas têm dificuldade por uma questão de logística, de rede de apoio. A mãe tem dificuldade em tirar leite e muitas vezes as pessoas que ficam com esse bebê para a mãe trabalhar têm dificuldade em oferecer esse leite que a mãe ordenhou e deixou em casa. Mas é importante ressaltar que isso é possível, mas essa mulher precisa de apoio – e a gente tem tanto que falar de um auxílio profissional, de ter quem a ensine formas de ordenhar esse leite e armazenar, quanto pessoas que ficam em casa com esse bebê para suporte para essa mulher.

Blog: E os profissionais da saúde, os que têm contato com essa mãe no pré e no pós-parto, sabem fazer essa abordagem, sabem orientá-la? Ou eles acreditam ainda que elas conseguem se virar e que é “só colocar o bebê no peito que ele mama”?

Tatiana: É bem difícil ter o apoio desses profissionais no pré-parto porque, como ainda não se tem a presença do bebê, eles muitas vezes não veem a necessidade desse preparo para a amamentação, o que é um grande erro, porque a principal maneira da mulher se preparar é conseguindo informação desses profissionais que têm acesso a ela ainda grávida.

Blog: Esse profissional seria o obstetra ou ela já teria que procurar um pediatra?

Tatiana: É uma abordagem multiprofissional – o obstetra dá a primeira informação e hoje em dia os planos de saúde já cobrem a consulta com o pediatra ainda no período gestacional. E as consultoras de amamentação também podem começar o trabalho ainda durante a gravidez.

Blog: O seu livro é dedicado aos profissionais da saúde. Eles não têm esse conhecimento sobre amamentação na sua formação acadêmica?

Tatiana: A amamentação, como a gente já falou, começa no período gestacional, permeia as questões do parto e tem que continuar mesmo quando o bebê começa a se alimentar depois dos seis meses de vida. E a gente não tinha uma literatura que juntasse tudo isso. O grande diferencial desse livro é que ele começa falando como o parto influencia na amamentação, as dificuldades do processo e depois em como mantê-la mesmo com a volta ao trabalho e com a introdução alimentar do bebê.

Blog: Qual a relação entre o parto e o sucesso da amamentação?

Tatiana: Práticas de parto respeitosas e com o mínimo de intervenção, de acordo com a avaliação do médico, claro, desembocam em um aleitamento materno melhor. Quanto menos intervenções, melhor o aleitamento materno – mais rápido esse leite tende a descer, mais disposta essa mulher está para amamentar.

Blog: Como a cesárea impacta na amamentação?

Tatiana: Não há uma relação direta do tipo “mulheres que tiveram uma cesariana tem problemas com amamentação” mas a gente tem cenários que podem favorecer os problemas, por exemplo: se uma mulher faz uma cesárea ela recebe uma anestesia e um corte, que faz com que tenha dificuldade maior em se posicionar sentada logo após o parto para poder amamentar o filho, e há uma tendência desse leite demorar mais a descer, isso é fato. O bebê também nasce menos disposto, porque ele vai receber as medicações que essa mulher recebeu. E eu acho que a grande questão do livro é essa, porque geralmente quando se fala de amamentação não se aborda essas questões do parto.

Blog: Quais são os outros desafios da amamentação?

Tatiana: O livro começa a falando da relação entre parto e amamentação, mas a gente também fala sobre introdução alimentar, temos um capítulo sobre a diminuição da produção de leite, que é o grande medo das mulheres, né, também falamos sobre a indução da amamentação, algo que já é muito utilizado por casais de mulheres em que uma gera o bebê e a outra também amamenta essa criança, algo que existe e que não aparece nos livros.

Blog: E os profissionais de saúde que cuidam dessa mulher? Quais as orientações que o livro traz a eles?

Tatiana: Que o trabalho começa imediatamente no pós-parto, esse bebê é avaliado pelo pediatra no colo da mãe, enquanto ele está perto da mama, estimulando o que a gente chama de “golden hour”, a “hora de ouro” após o nascimento, o momento mais importante para a amamentação. Esse bebê tem contato com a mãe e se ele consegue mamar e sugar nesse momento isso gera uma cascata de efeitos favoráveis que ajudarão a manter essa amamentação depois.

Blog: E se por um motivo ou outro essa amamentação não deu certo no hospital e a mãe vai para casa com dificuldades? O que fazer?

Tatiana: É importante dizer que existem diversos pontos que podem realmente ser difíceis, a mulher pode ter problemas com a mama – mastite, feridas mamárias, mama cheia e ingurgitada. Mas sempre que ela tiver dificuldades é importante que procure um profissional para auxiliar: existe gente especializada nos bancos de leite de referência, que existem nas grandes capitais, e também profissionais na rede privada, como consultores de amamentação, pediatras ou o próprio obstetra para poder ajudá-la nesse período.

Blog: Depois que a primeira fase passa você apontou que a próxima pode ser a volta ao trabalho. Como passar por esse obstáculo?

Tatiana: A gente escreveu um capítulo só sobre o retorno ao trabalho – e é importante que a mulher saiba que essa preparação, tanto da mama, quanto do aumento da produção de leite, da retirada desse leite, começa bem antes dessa volta dela ao trabalho. O ideal é que essa preparação comece cerca de um mês antes do fim da licença-maternidade para que quando ela reassumir sua função profissional já haja leite em estoque, preparado para o bebê. E há também um treinamento que tem de ser feito aos cuidadores desse bebê de como ofertar esse leite, para que eles estejam seguros, e que esse leite não seja oferecido em utensílios que não sejam a mamadeira, que é algo que compete com a amamentação. A gente treina os cuidadores para oferecer no copinho, nas colheres.

Blog: A mamadeira realmente pode prejudicar a amamentação?

Tatiana: Com certeza. Os bebês começam a “brigar” com a mama depois, sabe? Às vezes é algo que não acontece no primeiro ou no segundo dia, mas as crianças começam a recusar o peito quando é oferecida a mamadeira. É o que a gente chama de “confusão de bicos”. O bebê acaba percebendo que a mamadeira sacia com menos esforço e ele acaba “optando” pela mamadeira.

Blog: E qual o próximo desafio depois que a volta ao trabalho é superada?

Tatiana: A introdução alimentar. O bebê começa a “comer comida” e a mãe deixa de amamentar exclusivamente, mas isso não tem que marcar o término da amamentação. Tem que se oferecer o leite materno mesmo tempo em que se oferece alimento para o bebê. Existe um estudo muito importante publicado pelo Dr. Cesar Victora, da Universidade de Pelotas, que comprovou que crianças acima de um ano de idade que ainda mamam leite materno têm o QI mais elevado. Muitas vezes a mulher não tem acesso a esse tipo de informação. A gente aborda no livro, inclusive, formas da mãe amamentar e manter uma boa qualidade do sono.

Blog: E o desmame? Quem decide o momento de parar de amamentar? A criança ou a mãe?

Tatiana: A amamentação tem que ser boa para os dois, para a mulher e para o bebê. Muitas vezes é a mãe que deseja interromper a amamentação e ela tem que começar um trabalho que a gente chama de “desmame gentil”, ou seja, um processo gradual. Tem que ser feito com a criança que já tem uma boa compreensão da linguagem e começa com técnicas como diminuir o tempo da mamada e experimentar outras relações com o bebê, algo que é importante também.

Blog: E se for o bebê que não quiser mais e isso acontecer antes dos dois anos? O que fazer?

Tatiana: Se a recusa acontecer antes desse período é importante procurar um profissional para entender o motivo, se existe uma confusão de bicos e se existe algo nessa relação que não está sendo satisfatório para que haja uma retomada da amamentação.

