Todos os anos, mais de 400 mil crianças e jovens de 0 a 19 anos são diagnosticados com câncer em todo o mundo. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 8 mil casos são registrados anualmente e o câncer infantil mais comum é a leucemia. Segundo a médica Monica Cypriano, diretora clínica do Hospital do GRAACC, o diagnóstico precoce é fundamental para que as crianças recebam o tratamento adequado e com o menor custo físico e emocional. A boa notícia é os cânceres infantis são sempre mais curáveis que os do adulto, explica.

Dia 15 de fevereiro é o Dia internacional do Câncer Infantil, uma data celebrada em mais de 70 países, entre eles o Brasil, para aumentar a conscientização e o engajamento no combate ao câncer em crianças e jovens. Debater o assunto é essencial para que pais e médicos considerem o câncer como uma possibilidade diagnóstica quando alguns sinais e sintomas aparecem. “Quando a criança vai com uma queixa num determinado hospital, serviço ou em um pediatra e essa queixa não é resolvida, muitas vezes não é porque esse profissional não tem qualidade, não sabe, é porque a gente pensa no que é mais comum e câncer não é mais comum, é mais raro. Então volte nesse profissional e fale: ‘não melhorou’. Aí ele vai pensar em coisas mais raras. Muitas vezes a família não fica satisfeita porque não melhorou e procura um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto médicos diferente e todos eles vão pensar no que é mais comum e aí isso acaba atrasando o diagnóstico”, explica.

Blog: Câncer é uma doença sempre muito desafiadora e quando a gente lembra que ele acomete também as crianças o coração até dói. Mais essa é uma realidade que a gente tem que lidar, discutir e estar atentos. No caso dos pequenos e dos mais jovens, quais são os cânceres são mais comuns nessa população?

GRAACC: O perfil de câncer na criança e no adulto é bastante diferente. Enquanto no adulto o câncer é uma doença do envelhecimento, ou seja, quanto mais velha a pessoa fica, maior a probabilidade de desenvolver um câncer, na criança é uma doença de origem genética, o que não quer dizer que é hereditária. Os cânceres mais frequentes nas crianças são o do sistema hematopoiético, ou seja, os do sangue, e o câncer infantil mais comum é a leucemia linfoide aguda. Em segundo lugar estão os tumores de sistema nervoso central que afetam o cérebro e também e medula óssea, a medula espinhal. E em terceiro lugar estão os linfomas, que também fazem parte desse grupo do sistema hematopoiético, e no grupo dos linfomas a gente tem dois grandes grupos, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. E depois, em quarto lugar, há outros tumores sólidos que são bem típicos de criança, o neuroblastoma, o nefroblastoma ou tumor de Wilms, os tumores de células germinativas, os sarcomas, tumores ósseos ou tumores de partes moles, que são músculos e articulações.

Blog: Pensando que a última coisa que passa pela cabeça de pais é que o filho possa ter câncer, quais são os sinais e sintomas que os pais não podem deixar de lado e têm que investigar?

GRAACC: O que você falou é correto, ninguém pensa em câncer na criança, inclusive os pediatras às vezes não pensam porque o câncer é muito raro na criança. Embora ele seja uma doença muito rara, é a principal causa de morte de crianças e adolescentes por doença e é por isso que a gente faz esse alerta – não é pra assustar as pessoas, mas é porque a gente sabe que é difícil pensar nessa hipótese, é difícil diagnosticar, porém o câncer é a principal causa de morte por doença nas crianças e jovens de 1 a 19 anos hoje em dia.

E os principais sintomas são manchas pelo corpo que a gente chama de petéquias, se a criança tem hematomas sem ter tido nenhum tipo de trauma, se os pais observam o aumento das ínguas, que é algo comum na infância devido à infecção de garganta, de ouvido. Se a criança tem uma íngua, um nódulo no pescoço, embaixo do braço ou na região inguinal que não melhora com o tratamento com antibiótico, não melhora depois de duas a três semanas, se a criança tem a barriguinha inchada e os pais tratam como verminose ou constipação e ela evacua e essa barriguinha também não murcha, os pais têm que voltar ao pediatra. Uma coisa que eu sempre reforço é: todo pediatra que atender uma criança com esses sintomas vai achar que é normal, que é uma infecção, que é uma inflamação, que é uma constipação ou, por exemplo, se o pediatra vê um jovem que joga bola e de repente de machuca e o joelho começa a inchar sempre se vai pensar que é trauma, porém se essa condição não melhora com o tratamento que foi instituído inicialmente os pais têm que voltar e de preferência ao mesmo médico, porque aí sim ele vai pensar em causas menos comuns. Todo médico é treinado pra pensar no que é mais comum e daí se não melhorou com o tratamento habitual aí sim o câncer pode entrar na lista de possíveis diagnósticos.

Blog: E a febre intermitente pode levar os pais ou o pediatra a pensarem em câncer?

GRAACC: Sim, uma febre muito prolongada e sem causa aparente deve ser investigada. Leucemia e linfoma, além de outros tumores, mas principalmente leucemia e linfoma são cânceres que causam febre. Mas a gente sempre tem que lembrar que febre é uma coisa muito comum na infância e quase sempre vai ser infecção viral. Então, de novo, o câncer não é a primeira suspeita e febre é algo muito comum na infância, quase sempre vai ser uma virose, ocasionalmente pode ser uma infecção de ouvido, de garganta, infecção de urina, mas se essas hipóteses forem investigadas e a febre persistir, e aí a gente tá falando de febre de mais de três semanas, um mês, isso é totalmente anormal, então aí sim a gente começa a investigar câncer. Mas a primeira causa sempre é infecciosa, a gente sempre tem que descartar primeiramente as causas infecciosas.

Blog: E quais são os tratamentos para esses cânceres da infância?

GRAACC: Para leucemia e linfoma o tratamento sempre envolve quimioterapia, a maioria dos casos pode ser curada somente com quimioterapia e alguns casos de linfoma, principalmente linfoma de Hodgkin, necessitam também da radioterapia. Já os tumores que a gente chama de sólidos é muito difícil você curar somente com quimioterapia, então a gente precisa abrir mão de outro armamentário que inclui a cirurgia e muitas vezes também a radioterapia.

O transplante de medula óssea é usado em alguns tipos específicos de leucemia, que são as de altíssimo risco ou quando a leucemia ou o linfoma recidivaram, quando a doença voltou. E hoje em dia a gente tem novas terapias que não são usadas de rotina em crianças exceto em casos muito específicos, que são as terapias alvo e as imunoterapias. Então são remédios novos, muitos deles a eficácia ainda está sendo testada em crianças, alguns já têm eficácia comprovada e já são usados há alguns anos. Mas são usados para poucos casos que são muito específicos, que têm alguma alteração genética bem conhecida. E a desvantagem dessas medicações é que em geral são bastante caras.

Blog: Quando o assunto é câncer a gente sempre fala de diagnóstico precoce. No caso do câncer infantil qual é a importância de se descobrir o mais cedo possível que essa criança está doente?

GRAACC: Ah, isso é essencial. Só o diagnóstico precoce possibilita que a gente tenha uma alta taxa de cura. No GRAACC a gente tem uma taxa de cura acima de 70%, que é melhor que a taxa de cura no Brasil e em outros países em desenvolvimento, porém nos países desenvolvidos a taxa de cura do câncer infantil é acima de 85% e uma das causas é o diagnóstico precoce. Ainda no nosso meio a gente não tem, muitos casos chegam avançados, então a gente tem que bater nessa tecla do diagnóstico precoce que possibilita uma alta taxa de cura obtida com um menor custo – e não é custo financeiro, mas sim custo pra criança.

Vou dar o exemplo do tumor de Wilms, que é um tumor renal: você consegue muitas vezes curar um tumor de Wilms com uma cirurgia e oito ciclos de quimioterapia, quatro antes da cirurgia e quatro depois e o tratamento todo dura dois meses. Porém, se esse caso chegar avançado, a gente tem que fazer oito, nove meses de tratamento, a criança tem que fazer cirurgia, muitas vezes uma cirurgia cardíaca, inclusive, se houver um trombo, muitas vezes também uma cirurgia do pulmão pra tirar nódulo de metástase, radioterapia da barriga e do pulmão se houver essas metástases no pulmão. Então veja a diferença entre fazer uma cirurgia relativamente tranquila quando o diagnóstico é precoce e em outra outra criança, cujo diagnóstico não foi precoce, precisa fazer todo esse tratamento que eu falei.

Blog: E o que impede que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível? É falta de acesso à saúde, é falar mais sobre o assunto, é educar os pediatras, educar os pais, qual que é o caminho pra se conseguir ter um diagnóstico cada vez mais precoce pra esse câncer infantil?

GRAACC: É tudo isso que você citou, a gente tem que fazer tudo isso. Eu acredito que o acesso na cidade de São Paulo não seja um problema, a gente tem o GRAACC que recebe quem tiver dúvidas, quem quiser encaminhar um caso, tanto os colegas quanto os pais, a gente tem um canal livre e as pessoas podem entrar no site, temos um fale conosco. Os colegas também podem ligar e discutir cada caso, todos os médicos que tenham alguma dúvida. Existe um sistema de referenciamento pela prefeitura, então pelo SUS a pessoa pode ir numa Unidade Básica de Saúde, falar dessa suspeita e pedir pra encaminhar para o GRAACC, a gente atende pelo SUS e também quem tem convênio.

Muitas vezes o que acontece é que os pais não sabem dessa possibilidade e, como eu falei, o colega pediatra demora para pensar. E aí vai um apelo para os pais, para os familiares, para todo mundo: quando a criança vai com uma queixa num determinado hospital, serviço ou em um pediatra e essa queixa não é resolvida, muitas vezes não é porque esse profissional não tem qualidade, não sabe, é porque a gente pensa no que é mais comum e câncer não é o mais comum, é o mais raro. Então volte nesse mesmo colega e diga: ‘olha, aquilo que a gente achou que fosse uma constipação não é, a gente achou que a criança comeu alguma coisa e por isso tá vomitando não é, a criança continua vomitando.’ Aí ele vai pensar: por que será que a criança vomita tanto? Pode ser um tumor do sistema nervoso central. Aí ele vai investigar. Mas sempre o primeiro pensamento do médico que atende numa clínica, na porta de pronto-socorro, numa UBS é sempre o que é mais comum. Então volte nesse profissional e fale: ‘não melhorou’. Aí ele vai pensar em coisas mais raras. Muitas vezes a família não fica satisfeita porque não melhorou e procura um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto médicos diferentes e todos eles vão pensar no que é o mais comum e aí isso acaba atrasando o diagnóstico.

Agora recentemente a gente teve na mídia uma divulgação bastante grande do retinoblastoma, que é o principal câncer ocular, e embora essa seja uma afecção muito rara, responsável por apenas 1 a 2% dos cânceres pediátricos, os pais têm nos procurado bastante para discutir e perguntar a respeito desde que foi divulgado que esse é o câncer que a filha do Tiago Leifert e da Daiana Garbin está tratando. Os pais podem perceber quando tiram uma foto com flash e aparece aquele reflexo branco, que a gente chama de reflexo do olho de gato no escuro. E o que a gente recomenda pra todo mundo que tem dúvida ou que viu esse tipo de reflexo numa foto ou que reparou que a criança está com um olho estrábico ou um pouquinho vesguinha é procurar um oftalmologista, é ele que vai poder fazer o diagnóstico ou a suspeita diagnóstica e encaminhar caso necessário ao oncologista.

Blog: Quando pessoas influentes e famosas vêm contar que têm câncer, falam publicamente sobre a doença, isso ajuda na conscientização?

GRAACC: Ajuda demais. Pessoas que vieram à público falar de câncer em geral, como a Hebe Camargo e o (Reinaldo) Gianechini, não só aumentaram a conscientização sobre a doença como ajudaram a tirar o peso que a palavra câncer tem e isso é extremamente benéfico, porque você tira um monte de preconceito que as pessoas têm, de ficar careca, de fazer tratamento, de ter culpa, antigamente se tinha muita vergonha e desconforto em se falar sobre essa doença, mas o câncer é uma doença como outra qualquer. É uma doença grave sim, não estou dizendo que é como uma gripe, o câncer é grave, mas tem tratamento, deve ser tratado, a gente tem uma chance muito grande de cura, e quando qualquer celebridade fala a respeito ajuda demais no esclarecimento, ajuda a tirar o preconceito.

No meu próprio grupo de turma, um grupo de médicos de whats app, surgiram muitas dúvidas a respeito do retinoblastoma, muitas pessoas tinham uma ideia ainda de 20, 30 anos atrás a respeito da doença, da época que nós nos formamos. Então eu esclareci, outros colegas oftalmologistas também esclareceram muito a respeito dessa doença. Para você ver como é importante falar sobre o assunto mesmo no meio médico, porque um colega que é anestesista ou que é clinico geral, endocrinologista, ele não lê a respeito de câncer pediátrico, que é uma área muito específica. Então isso gera uma série de discussões, é muito benéfico. Eu acho que eles (Tiago Leifert e Daiana Garbin) foram extremamente generosos em falar sobre a doença da filha com o público, eles ajudam outros pais, outras crianças, e ajudam muito os hospitais que cuidam e que se dedicam a isso, como é o caso do GRAACC.

Blog: O câncer pediátrico é mais curável do que o câncer do adulto?

GRAACC: Ele é mais curável sempre. A criança não tem câncer de mama, não tem câncer de próstata, então vamos comparar os cânceres que adultos e crianças têm, como a leucemia. A leucemia da criança é muitos mais curável que a do adulto, o linfoma da criança é mais curável que o do adulto. No sistema nervoso central também existem muitas diferenças entre um câncer de adulto e o de criança, porque o de adulto em geral é muito mais agressivo mas, comparando de forma grosseira, que a gente tá falando de grupos um pouco diferentes, a criança também tem mais chance de cura. Quando a gente fala de câncer de criança a gente está falando de uma doença totalmente diferente do que quando a gente fala de um câncer de adulto, que tem a ver com exposição ambiental, tem a ver com envelhecimento. Já o câncer da criança não, ele tem a ver com alterações genéticas que não são hereditárias na grande maioria dos casos, mas aconteceram naquele indivíduo. É um câncer que cresce mais rápido e por isso ele tem uma resposta melhor à quimioterapia.

