As doenças do aparelho respiratório são as maiores responsáveis pela internação de crianças de 0 a 4 anos no Brasil, segundo a Fiocruz. E entre as ‘ites’ que castigam nossos pequenos – rinite, bronquite, sinusite – essa última é motivo para deixar seu filho em casa, explica a médica Talita Rizzini, chefe da pediatria do Hospital Leforte.