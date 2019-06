A gente se preocupa com a comida que eles comem, com a roupa que eles vestem, com a qualidade da educação que recebem. Mas muitas vezes se esquece que nada disso adianta se o ar que os nossos filhos respiram for de péssima qualidade. E é. Dados recentes divulgados pela a Organização Mundial de Saúde mostram que a poluição tem um impacto vasto e terrível sobre nossos filhos – 93% das crianças de todo o mundo vivem em ambientes com níveis de poluição acima das diretrizes da qualidade do ar prescritas como aceitáveis pela OMS. As consequências disso também já foram mensuradas: uma em cada quatro mortes de crianças menores de 5 anos de idade está direta ou indiretamente relacionada com a poluição do ar, tanto do ambiente quando o doméstico, já que existem lares que usam lenham em vez de gás de cozinha, algo crescente no Brasil.

Segundo os dados do órgão internacional, esses dois tipos de poluição foram responsáveis por infecções do trato respiratório que culminaram com a morte de 543 000 crianças menores de 5 anos em 2016. Por isso, o assunto foi escolhido como tema para o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 05 de junho. Segundo o advogado Pedro Hartung, coordenador do programa Prioridade Absoluta, do Instituto Alana, organização da sociedade civil que luta pela infância e que apoia a campanha da ONU Meio Ambiente, as crianças são as maiores vítimas dessa poluição. “Como são pequenas, são elas que mais ficam próximas dos escapamentos e as partículas pesadas, que ficam mais próximas ao chão, atingem mais facilmente as crianças, inclusive aquelas que são levadas para passear nos carrinhos de bebê”, explica. Ele conversou com o blog.

Blog: O que achou da proposta de discussão para esse dia mundial do meio ambiente?

Hartung: Foi uma escolha muito acertada, na minha opinião, pois a gente discute pouco e entende pouco os impactos que a poluição tem em todos nós, a sociedade inteira, inclusive impactos não só de saúde, mas também os impactos econômicos. A gente enfrenta um cenário grave mundial quando o assunto é a poluição atmosférica. Ano passado, eu ouvi de um dos participantes da Conferência Mundial da OMS sobre poluição, realizada ano passado, que ‘nós vivemos num esgoto no céu aberto’ sem perceber. É um perigo invisível que a gente não dá atenção. Por isso precisamos discutir os impactos da poluição na saúde pública, um problema gravíssimo, que vitima todos nós, especialmente as crianças. E as crianças são as mais vulneráveis à poluição. Dados da OMS apontam que 90% da população mundial de crianças respiram ar tóxico todos os dias, são quase 1,8 bilhões de crianças. A Organização Mundial da Saúde, em 2016, estimou que quase 600 mil crianças morreram de infecções respiratórias agudas geradas pela poluição do ar.

Blog: Essas crianças estão vivendo suas infâncias em um planeta muito pior que a gente vivia na nossa geração. Qual o impacto disso na vida delas?

Hartung: Estamos vivendo uma crise climática – e a poluição atmosférica é uma das causas ativadoras do aquecimento global. O direito ao futuro dessas crianças está ameaçado, mas também a própria vida desses indivíduos que, em contato com essas substâncias tóxicas, desenvolvem doenças crônicas não transmissíveis. E os dados da OMS e também da USP, que possui um laboratório do clima, são assustadores nesse sentido. Ano passado a Universidade de São Paulo lançou um relatório dos impactos da poluição na saúde na vida das crianças: a poluição aumenta a mortalidade neo-natal, gera problemas de formação neuronal, distúrbios metabólicos, resistência à insulina, obesidade e hipertensão, doenças cardiovasculares, uma série de doenças relacionadas à exposição precoce a poluição. A OMS já apresentou uma pesquisa que relacionou autismo com a exposição à poluição durante a gestação e já há consenso que também causa prematuridade e baixo peso dos recém-nascidos: uma pesquisa da Universidade de Los Angeles apontou que mulheres que moraram à beira de rodovias durante a gestação apresentaram maiores índices de bebês prematuros e abaixo do peso. No pós-natal já foram observados índices alarmantes de mortalidade e se continuarmos nos mesmos padrões até 2050, metade das mortes causadas pela poluição será de crianças.

Blog: Por que as crianças são as que mais sofrem?

Hartung: Além de toda questão biológica, as crianças são as maiores vítimas da polução devido à baixa estatura. Em São Paulo, por exemplo, 50% da poluição atmosférica advém de veículos pesados, como caminhão e ônibus, e as crianças, que são pequenas, são as que mais ficam próximas dos escapamentos e as partículas pesadas, que ficam mais próximas ao chão, atingem mais facilmente as crianças, inclusive aquelas que são levadas para passear nos carrinhos de bebê. E em momentos como agora, no inverno, em que estão expostas a menos circulação de ar e há menos chuva, o ar fica mais poluído e as crianças, em consequência, abarrotam os hospitais.

Blog: O que vocês querem propor nesse dia mundial do meio ambiente, como o Instituto Alana está se posicionando nesta data?

Hartung: A gente atua nesse tema por meio do programa Prioridade Absoluta, que tem missão de dar visibilidade e efetividade ao artigo 227 da Constituição que diz que a criança é prioridade. Nesse sentido, o tema da poluição é central na discussão do meio ambiente e não só pela questão da crise climática, mas também na saúde dessas crianças. No Brasil não existe uma política nacional da qualidade do ar, ao contrário de todas as recomendações internacionais e de países que já estão muito a frente nessa discussão. Isso gera uma falta de monitoramento da qualidade desse ar – apenas algumas cidades do país possuem esse tipo de rede de verificação e quando registram que esses padrões não estão adequados ao padrões internacionais, como São Paulo. A cidade tem uma série de problemas porque não monitora todas as substâncias tóxicas em algumas áreas e os padrões aqui da Cetesb não são os mesmos padrões da OMS, é quase pela metade. O nível de poluição do ar que a OMS considera ‘um risco à vida’ não é o mesmo considerado por São Paulo, o que traz uma discussão séria sobre o tipo de informação que se passa aos cidadãos. Há uma necessidade de uma política nacional da qualidade do ar.

Blog: Além do ar, essas crianças moram muitas vezes em locais sem saneamento básico, temos visto que a água de uma em cada quatro cidades brasileiras está contaminada por agrotóxicos. O ar seria “apenas” um dos fatores que prejudicam a vida das crianças, não?

Hartung: Sem dúvida todas essas discussões são fundamentais, a gente tem muitos desafios a enfrentar no país para que as crianças tenham acesso a esses elementos essenciais para a vida. Contudo, a gente elencou a poluição como foco da nossa campanha e atuação porque é um tema que não está sendo cuidado, está sendo invisibilizado, é algo que a gente não dá a devida importância, qual o impacto da poluição na saúde de todos nós mas principalmente na das crianças. E isso tem um custo econômico para o Brasil. Tem estudos que apontam que o custo global da poluição é de 0,3% do Produto Interno Bruto e se a gente não enfrentar isso até 2060 vai ser de 1%. Dados do SUS de 2008 até 2017 apontam que doenças relacionadas à poluição do ar foram um dos principais por casos de internação hospitalar e representaram 12,5 bilhões de gastos com saúde pública. Não é só uma tragédia para as crianças e para as famílias, que vão ter que lidar com as consequências disso para toda a vida, mas também para todos nós como sociedade. A regulação de veículos pesados é fundamental a gente fazer. Em São Paulo, por exemplo, 50% das emissões atmosféricas de poluição vêm de veículos pesados, como caminhões e ônibus em um país onde há uma obsolescência tecnológica desses veículos.

Blog: Você acha que essa é uma discussão permeável? Estamos vivendo em um momento em que vários governos duvidam até que estamos vivendo o aquecimento global, estamos em uma onda de desinformação e de notícias falsas. Como fazer com que essa pauta se torne importante e urgente em um cenário como esse?

Hartung: O mais importante é fazer o nosso trabalho: trazer informações para a população e incluir esse tema na agenda pública e dos gestores, mostrar que essa é uma questão que atinge a todos nós – todos nós respiramos e isso impacta diretamente as nossas vidas. Todos que convivem com crianças, conhecem as crises respiratórias que as crianças enfrentam principalmente no inverno, ou seja, esse é um tema que é permeável sim porque suas consequências são sentidas dentro das famílias que vivem em grandes áreas urbanas. A gente tem que mostrar de onde vem esse problema e como ele pode ser solucionado, talvez possa gerar um movimento pela busca de uma política nacional de qualidade do ar. Outro tema que no mundo é sério e que no Brasil a gente sente um aumento é a questão da poluição dentro de casa em função de queima de madeira para cozinhar. Como o aumento do preço do gás de cozinha e com o empobrecimento da população, o uso da lenha tem aumentado. Isso traz risco de intoxicação dentro de casa, o que é um problema gravíssimo para as crianças. Por isso que a gente tem que conversar e dar visibilidade a esse perigo.

Blog: No início desse mês nós acompanhamos a preocupação das crianças em relação ao clima, crianças e jovens de escolas de São Paulo se engajaram na greve global pelo clima, lançada pela ativista sueca Greta Thumberg. As crianças e os jovens parecem ter mais preocupação com o meio ambiente do que os adultos. Como você vê essa ação das crianças em detrimento do ceticismo e muitas vezes a paralisia dos seus pais?

Hartung: Olha, esse movimento global é de grande importância e a Greta Thumberg tem uma potência muito grande dentro dela. Ela fala ‘para que a gente vai estudar se o nosso futuro está ameaçado?’. E nós, adultos, temos que ter essa responsabilidade e solidariedade intergeracional, cuidando do presente e do meio ambiente para que a gente garanta o direito da criança ao futuro. Sem perspectiva, por que as crianças vão exercer o que se esperam dela na sociedade se o próprio futuro delas está ameaçado por essa crise climática? Essas questão são algo que gente está buscando resolver muito tardiamente, ou muitas vezes nem resolver, muitos ainda estão procurando entender que isso existe.

