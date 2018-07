Você não me conhece, mas deveria. Meu nome é Samuel, tenho 4 anos, e sou irmão dos seus filhos. Eu sou um menino bem legal, viu? Eu adoro brincar com o Lucca de luta e o Rapha adora cuidar de mim. O dia que meus irmãos estão na minha casa é um dia muito feliz. Eu fico esperando pelos fins-de-semana em eles ficam com a gente. E pergunto todos os dias para meu pai e para minha mãe quando eles vão chegar. Eu choro quando eles não aparecem. Eu sinto muita saudade dos meus irmãos, viu? Faz quase um mês que não os vejo. E sinto que meu papai e mamãe também sofrem muito cada vez que não podem estar com eles. Eu queria te pedir, olha, deixa meus irmãos passarem mais tempo lá em casa? Vê-los semana sim e semana não é muito pouco porque a saudade é grande. E quando você não deixa que eles venham no dia que meu pai estava esperando a gente fica muito tempo sem se ver. Eu ganhei uma ambulância de presente no dia das crianças e queria muito mostrar para os meus irmãos amanhã. Mas ouvi meu pai contando para minha mãe que eles não vêm de novo. Eles estavam tristes. Meu pai chorou.

Semana passada foi aniversário do meu irmão. Perguntei para minha mãe se o Lucca ia me chamar para a festa dele. Fiquei esperando porque eu adoro uma festa. No meu aniversário de 3 anos o Lucca brincou muito comigo no pula-pula. O Rapha não porque ele já é grande e não cabia. Mas ele me carregou no colo e tiramos fotos com os super-heróis. Mas eu nunca fui nas festas de aniversário dos meus irmãos. Queria entender o porquê. Já perguntei para minha mãe, mas ela meio que muda de assunto. Meu pai também nunca foi convidado. O jeito é a gente fazer outra festa para eles na nossa casa, mas o aniversário do Lucca passou e como ele não vai ficar com a gente de novo não teremos como fazer a festa. Minha mãe já tinha até pensado no bolo e nos docinhos.

Já perguntei para minha mãe porque não moro com eles. Mas lá na minha escola tem outras crianças que não moram com os irmãos, então acho que isso é normal, acontece. Mas os meus amigos estão com os irmãos sempre. Eu não. Quando entro no carro para levar o Rapha e o Lucca de volta para casa depois de apenas uma tarde juntos, meu coração dói. E quando eu chego na casa onde eles moram com você e com a vovó deles eu fico gritando no portão, porque não sei quando vou ver meus irmãos de novo. Às vezes minha mãe não deixa eu ir levá-los porque meu pai contou para ela que eu já chorei na porta da casa de vocês: eu queria entrar e não entendi direito porque não podia. Se meus irmãos vem à minha casa porque eu não posso ir à casa deles? Às vezes não entendo esse mundo dos adultos. Queria te dizer de novo que eu sou um menino legal. E que gosto muito dos seus filhos, então você pode gostar de mim também, se um dia quiser me conhecer. Mas se não quiser, eu entendo. Só não entendo direito essa coisa de ficar muito tempo longe dos meus irmãos.