Os seres humanos são animais mamíferos e bípedes que se diferenciam dos outros animais porque possuem um “telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor”, bem definiu Jorge Furtado em seu curta-metragem Ilha das Flores, de 1989. Graças ao órgão do pensamento, conseguimos “armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las”. Devia ser o suficiente para irmos longe, para nos destacarmos em meio aos outros animais. E foi.

Com tantas habilidades aprendemos a construir a bomba atômica. E também a plantar tomates. Temos aptidão para ensinar nossos filhos a empinar pipa. Mas também podemos escolher levá-los a um brinquedo inflável que simula o Titanic afundando e que é uma das atrações de um shopping da zona norte de São Paulo. Temos discernimento para concluir que fazer algo lúdico baseado em uma das maiores tragédias de toda a história é algo de um mau gosto sem tamanho. Também podemos achar que fazer com que uma tragédia se transforme em diversão não tem nada demais, “o mundo está cada vez mais chato!”. Obviamente eu sou do time das mães problematizadoras, com muito orgulho, obrigada por perguntar.

Impossível que alguém que não esteve em coma nos últimos vinte anos não conheça a história do Titanic. En 1997, o cinema apresentou a tragédia em forma de um romance trágico nas telonas de todo o mundo. A ficção ficou por conta da história de amor entre Jack e Rose, que estavam a bordo do navio que “nem Deus” afundaria, segundo uma das lendas sobre a embarcação. A realidade do filme mostra a morte de cerca de 1.500 pessoas, predominantemente pobres, que não conseguiram ser resgatadas desse naufrágio. Mesmo não havendo mais testemunhas vivas desse desastre, ele não poderia ser considerado algo tão distante a ponto de permitir que brincadeiras sejam feitas sobre ele. Ou você acha moralmente aceitável que daqui a 50 ou 100 anos seja montado um World Trade Center inflável e que as crianças se joguem das janelas de mentirinha? Aposto que não. Rezo para que você nunca ache isso normal ou aceitável, aliás.

O tal Titanic do shopping é apenas um brinquedo!, vários leitores vão dizer. Claro que para as crianças é apenas isso mesmo, diversão. Se seu filho vir um navio inflável e colorido com mais de dez metros de altura desembocando em uma piscina gigante de 464 mil bolinhas ele vai querer brincar. Qual pai ou mãe impediriam as crianças de se divertir e diriam para elas que “não, filho, esse brinquedo é um horror, mais de mil pessoas morreram depois que o Titanic colidiu com um iceberg” e tals? Poucos. Difícil bancar uma sessão de chororô tendo como pano de fundo os gritinhos de prazer das crianças que já estão curtindo o brinquedo, escorregando em alta velocidade da proa para a popa, de novo, de novo, de novo!

Só que não foram crianças que tiveram a ideia de transformar uma das maiores tragédias de toda a história em uma atração “imperdível para as férias”, né? Sei que um projeto desse tamanho passa por várias pranchetas e computadores antes de sair do papel. Será que nenhum dos adultos, que além de um telencéfalo altamente desenvolvido também contam com muitos quilômetros rodados na bagagem, aventou, durante reunião com a galera do marketing, aquela sempre genial e criativa, que transformar o palco de uma tragédia em diversão iria, no mínimo, pegar mal? Será que ninguém sentiu o cheiro de “isso vai dar merda?” Pelo jeito não. E segue o barco rumo ao iceberg da ignorância histórica, vamos ganhar dinheiro, ninguém liga para quem morreu no século passado, oras.

Nem para quem morreu em 1912 nem para quem morreu na alvorada de 2018, pelo jeito. A música do verão promete ser o funk “Que tiro foi esse?”, de Jojo Toddynho, que já virou até meme, os brasileiros são muito criativos!, comemoram as redes sociais. A nova moda é se jogar no chão como se tivesse sido baleado ao ouvir os três disparos no início da música, gravar a performance em vídeo e postar nas redes sociais. Não importa que a violência no Brasil já mate mais que a guerra na Síria. Muito menos que um menino de 5 anos tenha morrido no réveillon vítima de uma bala perdida em São Paulo e que sua mãe ainda chore sua ausência. Tampouco importa que uma mulher grávida tenha tomado um tiro na na cabeça no Rio de Janeiro e que ela e seu bebê ainda estejam lutando pela vida no hospital. “Que tiro foi esse?” é apenas uma música, o meme apenas uma brincadeira, Rita, relaxa, o carnaval está aí, para com esse mimimi!

Brincadeira, minha mãe dizia, era algo que só valia a pena se todo mundo estivesse se divertindo. Humilhou, chateou, machucou? Para tudo, ela ordenava. Naturalizar a tragédia e a violência mostra que estamos cada dia mais brutos. Ainda bem que temos um telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, ou não acreditaria que somos humanos. Mas somos. A vida humana é que não vale muita coisa, dependendo de quem você for. Mas daí já é outra história.

