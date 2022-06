Uma mulher que já tem uma filha de sete anos entra no banheiro de casa para fazer um teste de gravidez. Naqueles cinco minutos antes do resultado, todas as lembranças, medos e pensamentos contraditórios sobre a maternidade passam pela sua cabeça. E é nesse intervalo que acontece a história da peça “Mãe fora da caixa”, inspirada no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho, direção de Joana Lebreiro, texto de Cláudia Gomes e atuação emocionante da atriz Miá Mello, mãe de Nina, 13, e Antonio, 5. Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, a peça veio para São Paulo em janeiro de 2020 para um período longo, que teve que ser interrompido com a pandemia. Em algumas reaberturas permitidas pelo governo do estado, ‘Mãe fora da Caixa’ recebeu uma plateia presencial reduzida e foi para o formato híbrido, com um público gigantesco assistindo de forma online. Com a vacinação consolidada e disponível a todos, a peça reestreou no dia 6 de maio no Teatro das Artes. “Quando eu voltei, eu não esqueço o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo eu falei ‘São Paulo, voltei!’ todo mundo começou a aplaudir, eu quase chorei, fiquei emocionada antes mesmo de começar a peça”, conta. Com aproximadamente 60 mil apresentações da peça no curriculum, Miá conversou com o blog sobre as trocas valiosas entre mães que a peça já proporcionou, a importância do acolhimento e de como hoje, ainda bem, há espaço para discutir abertamente uma maternidade menos idealizada.

Blog: Eu queria que você falasse dessa reestreia presencial do “Mãe fora da caixa” – eu assisti ao espetáculo no formato online em uma das aberturas da pandemia, onde havia plateia reduzida e muita gente assistindo de casa. Como é que é voltar ao teatro e em uma peça tão forte, que fala de maternidade, sendo que as mães foram altamente castigadas durante a pandemia?

Miá: Nossa, Rita, eu não me adaptei com o online, para mim foi ruim, porque é uma peça que eu estou sozinha no palco, mas é uma peça de troca com as pessoas que estão lá na plateia. Então é nítida a diferença quando você faz uma coisa híbrida. O que eu achei muito interessante do online foi que a gente conseguiu ir para muitos lugares, eu tinha uma amiga na Alemanha que assistiu, a minha prima que mora no México, e todas emocionadas, chorando. Então eu pensei que foi bom que de alguma maneira eu pude levar essa peça que eu considero tão importante para alguns lugares em que ela não chegaria nunca.

Mas eu, como artista, eu preciso da troca do público. Então quando eu voltei, eu não esqueço o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo eu falei ‘São Paulo, voltei!’ todo mundo começou a aplaudir, eu quase chorei, fiquei emocionada antes mesmo de começar a peça, de pensar ‘não acredito que eu estou no teatro de novo, em São Paulo, depois de tudo que aconteceu’. Porque a gente viveu dois anos que parecem vidas, o tanto de coisa que aconteceu, o quanto que a gente sofreu e é muito bom estar de volta pra trocar. Eu até cheguei a pensar ‘será que em algum momento, sei lá, a peça vai ficar obsoleta, eu vou achar que a peça tá antiga?’ Primeiro que eu entendi que tem uma coisa que eu não quero falar agora é de pandemia. Eu não tenho o menor interesse de falar de pandemia, eu tô cansada de pandemia, pelo contrário, eu quero coisas que me tirem dela. Então, quando eu comecei a fazer a peça, voltei, eu entendi que a peça vai ser para sempre relevante, porque a gente nunca esquece esses primeiros anos do nascimento dos nossos filhos, tanto pela sobrecarga, que é uma coisa de outro mundo, tanto pelo brilho e pela beleza de tudo que acontece né?

Blog: A peça fala justamente desses primeiros tempos dos nossos filhos, tão cheios de sentimentos contraditórios.

Miá: Eu brinco que é uma montanha-russa de sensações. Como é que pode aquele ser que chora, faz cocô e te suga ser a coisa mais importante da vida pra você, né? É muito, muito louco, a maternidade ela é muito intensa e voltar a fazer essa peça presencialmente com o público, com o teatro cheio de novo, é muito legal. E essa peça ela tem uma coisa muito louca, porque, claro, ela é um recorte da maternidade, a gente tá falando ali inclusive de uma maternidade muito privilegiada, de uma mulher branca, que tem um parceiro, que tem uma condição financeira estável, tudo certo. Mas ela tem um poder de identificação mesmo com a mãe solo, que tem uma sobrecarga dez vezes maior do que a dessa mãe, com uma mãe de adoção. As histórias que eu escuto, as mães de adoção, por exemplo, me contando como é o processo dos primeiros meses de uma criança que ela adotou, e não gerou. Que ela sente emoções imensas, ela vive o puerpério também. De uma mãe, por exemplo, de um filho anjo, que é um filho que morre assim que nasce. Então, o que eu acho muito bonito dessa peça é que apesar de ela ter esse recorte muito individual, ela é muito plural, é muito linda essa troca. Por mais que eu não escute todas as histórias, tem uma energia ali sendo trocada muito intensa. É uma peça muito poderosa.

No Rio de Janeiro, nas primeiras apresentações que a gente fez, a gente fez seis meses no Rio de Janeiro, criou-se um grupo de mães da peça, Rita, você acredita? Porque a gente fazia assim, a gente terminava a peça e perguntava assim, ‘alguém aqui não tem rede de apoio?’ Inúmeras vezes levantavam a mão. E aí eu perguntava, ‘que bairro você mora? Alguém aqui mora perto dela?’ Quantas vezes a gente não fez isso!

Blog: Conectou ali as pessoas da plateia.

Miá: Da plateia. Então coisas muito lindas que aconteceram, sabe?

Blog: Você acha que a maternidade tem esse poder de você se reconhecer de repente em outra mulher que em outra condição, em outro contexto, você não se identificaria com ela? Você acha que a maternidade te faz se identificar com mulheres improváveis?

Miá: Demais. Demais. Eu acho que tem uma empatia da maternidade que muitas vezes acontece. Claro, a gente vive também num ambiente de julgamento, de cobrança, não é também um mar de rosas e tranquilidade, mas você se unir a outras mães, a outras mulheres, pessoas que passam e vivem por coisas parecidas como as suas traz um acolhimento imenso. É muto engraçado, você pensa assim, ‘pô, a pessoa está na lama que nem eu’, e aquilo te acolhe. É muito engraçado, né? Não é que você está feliz porque a pessoa está ferrada, não, é porque você se identifica, você vê ali o outro, tem um acolhimento de ver que você não está sozinha naquela luta, naquela história, na sua dor. E eu acho que a gente fica com esse olhar muito mais aberto para o outro. Nossa, eu nunca esqueço a minha mudança radical que eu tive depois que eu virei mãe. De entender, de acolher, sabe? Eu vejo uma criança gritando e a minha postura em primeiro lugar é dar um olhar acolhedor para a mãe, sabe, porque eu sei a barra que aquela mãe tá tendo ali. E óbvio, a criança também tá, mas a minha relação é total com a mãe ali, é tipo, ‘estamos aqui, olha pra mim. Tudo bem. Acontece igual aqui também’. Então são gestos que eu acho que só a maternidade traz.

Blog: Quantas apresentações o Mãe Fora da Caixa já teve, você tem essa conta?

Miá: Nossa, não tenho, mas curiosamente eu estava em uma reunião no meu escritório agora e tinha um pôster do Rio de Janeiro e estava escrito ‘mais de 30 mil apresentações’. Ou seja, lá atrás já teve 30 mil apresentações. Então eu vou dar um chute aqui, sei lá, umas 60 mil apresentações. A gente começou em junho de 2019.

E aí foi muito engraçado quando a gente veio pra São Paulo a gente dobrou o número de cadeiras e aí eu fui olhar o teatro apavorada, eu falei, ‘gente, não sei, não sei se eu vou dar conta, eu sozinha, não sei, não sei.’ Aí eu ainda perguntei, ‘lá em cima, pode ficar fechado?’ Aí a pessoa disse, ‘pode, claro, não tem problema nenhum’. Então beleza, aqui embaixo tem um pouco mais só do que tinha no Rio, vou dar conta. E aí, quando eu estreei em São Paulo com aquela casa lotada, Rita, você não tem noção a emoção que eu fiquei. E foi um fenômeno mesmo, de boca a boca, das pessoas mandarem no grupo do Whats app, ‘você tem que ir.’ E eu brinco que as mães têm um exército do Whats app, elas conseguem derrubar ou alçar um estabelecimento, é um poder ali muito forte. Então eu acho que foi isso que aconteceu, a gente ia fazer uma turnê eu acredito que de um ano aqui em São Paulo, mas a gente parou com 3 meses de apresentação. A gente estreou em janeiro, parou em março, com a pandemia.

Blog: Eu lembro que eu assisti uma dessas apresentações híbridas. Foi a primeira vez que você fez uma apresentação teatral híbrida na sua vida?

Miá: Foi a primeira e eu espero que última. Claro, o online tem coisas maravilhosas. Inclusive eu tenho uma amiga atriz, a Joana Lerner, que ela fez uma peça sobre maternidade que chama “Mãe de Ninguém”, sobre mães arrependidas. A peça dela online era incrível, você podia escolher algumas decisões que a mãe ia tomar, você votava. Foi um baita espetáculo, eu fiquei muito impressionada, elogiei ela um monte. Por quê? Porque ela montou aquele formato, aquela peça para aquele momento. O que eu me incomodei demais foi de transpor uma coisa do palco, do teatro, pra uma coisa fechada.

Blog: A sua peça tem isso de você interagir com as mães, você se dirige a elas, você se refere a elas, olha no olho. E no híbrido perdeu muito desse contato, né?

Miá: Muito. Não tinha isso, não tinha quem olhasse. Eu lembro que eu até fui ensaiar com a última gravação que eu fiz da peça, que foi uma dessas apresentações que a gente fez, uma das últimas. A gente tentou fazer uma volta em 2020, em setembro, outubro, quando a gente achou que as coisas iam melhorar e não melhorou nada. Então a gente voltou achando que ia dar tudo certo e deu tudo errado, no sentido de que a gente entrou numa segunda onda lá atrás. E aí foi muito duro, eu cumpri todos os compromissos, fiz até o final, era também só um mês e meio de peça, deu tudo certo, assim, sob controle, mas era uma coisa muito triste. Eu fui assistir quando eu fui ensaiar e falei, ‘nossa, é nítido ali que eu tô triste’, ali que não tem as pessoas, sabe?. Dá para ver, eu que me conheço, eu estou triste. Tem uma troca profunda de energia, de olhar. Então isso pra mim é muito valioso, perder isso é quase perder um componente da peça, sabe?

Blog: Eu lembro que quando eu assisti tinham mulheres, acho que uma ou duas, que era a primeira saída delas depois do nascimento do filho, não sei se você fez essa pergunta, não sei como você ali no meio da peça descobriu isso.

Miá: E essa é uma pergunta que inclusive eu faço todas as vezes, todas as peças eu faço essa pergunta: ‘tem alguém aqui que tá saindo de casa pela primeira vez?’ E sabe o que eu já escutei, Rita? A mulher disse “Aqui, 7!” E eu falei, ‘quanto tempo tem o teu bebê?’ E ela: ‘sete’. Eu, ‘ah, sete meses, tranquilo’. E ela disse ‘não, meu filho tem sete anos!” Aí rimos muito, mas depois choramos, foi uma catarse. Essa mãe estava com umas amigas lá na peça, começou todo mundo a chorar, porque era a primeira vez que ela estava saindo de casa sem a filha de 7 anos. E não foi uma única vez que isso aconteceu, aconteceram outras vezes. Eu fico muito curiosa para saber a logística da pessoa, até porque eu ouço cada história, já ouvi cada história! Aí tinha uma mãe na plateia e eu perguntei ‘você tá preocupada, tá olhando muito no celular!’ Ela, ‘claro, olha aqui’ e me mostrou a imagem da babá eletrônica. Estava com um olho na peça, o outro na babá eletrônica.

Blog: Miá, você acha que de uns anos pra cá se começou a se abrir um espaço para se falar dessa maternidade não idealizada?

Miá: Com certeza. Eu tenho uma filha de 13 anos, a Nina, e o Antonio, de 5. Com a Nina eu nem ouvia falar dessas coisas, não era nem tabu, eu nem sabia que eu podia ouvir, sabe? Foi isso. Quando o Antonio nasceu era um outro cenário absolutamente diferente, onde muito já é falado, muito já é conversado, porém, na nossa bolha, né? E mesmo dentro da nossa bolha, e mesmo falado, você acredita, por exemplo, que eu dei uma entrevista e era carnaval e o cara falou assim pra mim, eu ia fazer a peça em Campinas, ele começou a entrevista assim: ‘estou aqui com ela, Miá Mello, que vai estar aqui no carnaval, mas não vai pular o carnaval porque ela é mãe’. Aí eu: não. Eu falei, ‘nãooooo. Não!’ Eu falei, ‘olha, desculpa, mas a gente vai ter que começar brigando’. Ele ficou chateadíssimo, não comigo, com ele, ele viu o horror que ele falou. Eu falei, ‘eu, mãe, eu vou se eu quiser, eu faço o que eu quiser’. Aliás, o meu papel aqui como artista, porque ser artista é um ato revolucionário e político, não tem como a gente se desassociar disso, é poder gritar isso: você, mãe, pode fazer o que você quiser. Se você quiser ficar em casa você fica em casa e faz todos os serviços da casa. Tudo certo. Se você quiser ir pro carnaval, ficar bem louca, beber, tudo certo. Se você quiser ir trabalhar, tudo certo. Fica aqui o meu apoio e acolhimento porque a gente já sofre muita pressão de todos os lados, então que fique aqui pelo menos esse grito de liberdade que a gente pode ser o que a gente quiser.

Blog: Qual que é a importância das mães saberem que elas podem sentir qualquer coisa que elas estão sentindo e que tudo bem?

Miá: Uma vez que você se reconhece no outro, reconhece que o que está acontecendo com você é uma coisa natural, inclusive hormonal, é muito mais tranquilizador porque é uma pressão a menos que sofre. Você está lá com um bebê recém-nascido e ainda tá sofrendo a pressão porque tinha que estar super feliz, e eventualmente não está. E quando você é avisada que inclusive hormonalmente está passando por uma revolução, fica um conforto de que tá tudo bem, não sou só eu que estou passando por isso. E é normal sentir isso. E digo mais, Rita, mesmo com toda essa consciência você vai continuar sentindo dor, vai ficar angustiada, vai ser difícil. É apenas um acolhimento de um lugar. Não falar sobre isso é criminal. É criminal não falar sobre isso. Porque você coloca toda a expectativa, toda a pressão do dar certo e que tem que ser perfeito em cima da mulher, e isso é utópico, não existe. E aí não dá pra aguentar essa onda. Então eu acho que o ato de falar ele é libertador. Eu acho que você se liberta dessas pequenas amarras. O resto é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Porque é uma barra ser mãe, é uma barra.

Temporada: De 6 de maio a 31 de julho. Sextas às 20h. Sábados e domingos às 19h.

Ingressos: Plateia central R$ 100 (inteira); R$50 (meia-entrada). Plateia lateral R$ 90 (inteira); R$45 (meia-entrada). Balcão R$ 80 (inteira); R$40 (meia-entrada).

Duração: 80 minutos. Classificação: 12 anos.

Capacidade: 769 lugares.

TEATRO DAS ARTES – Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970, Loja 409, Pinheiros, São Paulo, SP.

Bilheteria: De terça a domingo, das 13h15 às 20h.

Vendas online pelo site Sympla. Informações: (11) 3034-0075.

ATENÇÃO: Obrigatória a apresentação do passaporte da vacina com pelo menos 2 doses.