A apresentadora da previsão do tempo Kristi Gordon trabalha no canal de tv Global BC, do Canadá, e está grávida do seu segundo filho. Continua a exercer sua função lindamente e aparece todos os dias na TV mostrando, orgulhosa, sua barriguinha de sete meses. Mas não para de receber emails de ódio de telespectadores. E ela leu uma dessas mensagens ao vivo, sentada na bancada do telejornal. “Nunca vimos nenhuma apresentadora do tempo tão grande quanto você. De frente, você parece um Hindenburg* e de costas parece uma jamanta.” (Hidenburg é o dirigível que até hoje é a maior nave a voar, com 245 metros de comprimento).

A colega de Kristi Gordon, a âncora Robin Stickley, informa que o telespectador não se identificou nas mensagens e que também não colocou seu endereço de correspondência. Kristi também leu ao vivo um outro email, que criticava suas roupas de grávida. “Você tem que comprar roupas mais decentes e respeitar seu filho que ainda nem nasceu”, dizia a mensagem.

A apresentadora afirma ter recebido cartas semelhantes quando estava grávida do primeiro filho. E desabafa ao vivo: “Eu sou uma pessoa muito confiante e não estaria trabalhando em tv se não fosse. Isso não me tem me afetado”, disse. Mas depois, ponderou: “Ontem eu fiquei pensando sobre o assunto e fui me olhar no espelho para ver se realmente estou grande. Cheguei a perguntar ao meu marido: Estou enorme?” Kristi disse ainda que mesmo sabendo que pessoas que escrevem emails como aqueles têm problemas, mensagens assim sempre fazem mal: “quando falam algo ruim, isso sempre te afeta de alguma forma”.

Seus colegas de telejornal a apoiaram publicamente. Stickley chamou os autores dos emails e cartas de “covardes” e o âncora Squire Barnes transformou as mensagens em bolinhas de papel, jogando-as longe. Também não perdeu a chance de debochar de erros de grafia cometidos pelos autores das mensagens.

O canal Global BC, onde a apresentadora trabalha, soltou um comunicado de apoio a Kristi. “Agradecemos todos os telespectadores pelas mensagens. Nós apoiamos a Kristi, seu guarda-roupa e todas as mulheres que trabalham durante a gravidez”.

Se você quiser assistir ao desabafo da apresentadora assista ao vídeo, que está em inglês:

__________________________________________________________________

Curta o “Ser mãe é padecer na internet” no Facebook:https://www.facebook.com/padecernainternet

Siga Rita Lisauskas no Twitter: https://twitter.com/RitaLisauskas

No Instagram: http://instagram.com/ritalisauskas