Depois da amamentação, talvez o maior desafio para os pais seja entender o sono dos bebês. Você sempre ouve que ‘o filho da prima da vizinha’ dorme a noite inteira, desde chegou da maternidade, e fica confuso: será que é só meu bebê que não dorme direito, que chora no meio da noite, que demora para conseguir descansar e acorda cedo demais?

Fato é que os bebês não dormem como os adultos, é importante ter isso em mente: durante as 24 horas do dia, os menorzinhos dormem de oito a dez vezes (não parece, né?), tanto de dia quanto de noite, acordando só para mamar. Conformem crescem, esses hábitos de sono se modificam: uma criança de um ano de idade pode dormir de dez a doze horas à noite, sem acordar, mesmo fazendo dois cochilos diários. Segundo o pediatra Gustavo Moreira, que também é pesquisador do Instituto do Sono, entender que bons hábitos de sono e rotina é a chave de tudo. “As crianças tem que dormir e acordar sempre à mesma hora do dia, mesmo aos fins de semana”, alerta. Ele conversou com o blog e deu algumas dicas para o bebê dormir bem.

Blog: O que os pais podem fazer quando a noite está chegando e querem preparar o filho para a hora de dormir?

Gustavo: Perto da hora de adormecer é importante que a casa já diminua a velocidade e também a quantidade de iluminação – acenda menos luzes ou luzes mais fracas, desligue todos os eletroeletrônicos, celular, tablete, televisão. Os pais têm de fazer atividades lúdicas, que tenham interação entre pais e filhos, que seja uma coisa agradável. Então vale colocar a criança no colo, conversar, talvez brincar com um brinquedinho. Para a criança maior, já é possível você fazer uma brincadeira que envolva vários objetos, então pode ser um brinquedo de madeira, cartas, Lego. Sugiro muito que os pais façam essa interação de forma prazerosa no início da noite, com a luz mais escura, para que já se vá dando sinal para o cérebro que já tá na hora de dormir. Esse período de interação vai ajudar a criança a conseguir adormecer e se separar dos pais. Porque o grande conflito no início da noite é que os pais põem no berço e se separam da criança, então, se teve uma boa interação antes disso, ajuda nesse processo.

Blog: E qual a importância desses rituais?

Gustavo: O importante é que a criança tenha rotina. Rotina para ir dormir, para acordar, rotina para as refeições e a para o lazer, então os horários têm que ser regulares todos os dias da semana. Para que a criança tenha um sono adequado, o principal aspecto é a exposição à luz. No cérebro, nós temos relógio biológico que vai amadurecer nesses primeiros meses de vida. E a exposição à luz não é tomar sol: é deixar a criança exposta àquela luz externa, que entra nos olhos, vai até o cérebro e ajuda que ela fique acordada durante o dia e durma durante a noite. Então o que deve ser feito é: expô-la à luz durante o dia e evitar a exposição de luz artificial à noite.

Blog: Tem criança que sempre dormiu bem e muito e criança que dorme mal e acorda muito de madrugada ou cedo demais – e esse assunto é um desafio para os pais, principalmente os de primeira viagem. E, muitas vezes, as crianças que dormem pouco ou dormem mal acordam chorando, porque essa a única forma que eles têm de se comunicar, de dizer ‘oi, acordei’. Qual a importância de reconhecer esse choro para atender quais são as necessidades desse bebê que acordou?

Gustavo: Realmente o choro é a única forma que a criança no primeiro ano de vida tem para se expressar. Se ela está com fome, com fralda suja, se quer afeto, se está doente, se está com dor – o choro é a única representação disso. Então os pais e as mães têm que reconhecer pelo tom do choro o que isso representa. Vão saber exatamente se precisa trocar fralda, se precisa dar o leite ou se a criança precisa de afeto.

Blog: E qual a melhor forma de fazer que o bebê durma no seu próprio quarto, no berço, até para que os pais possam descansar?

Gustavo: A estratégia para deixar o bebê dormir não é deixar a criança chorar, a estratégia pra deixar o bebê dormir é deixar o bebê sozinho no berço. Uma criança que estava acostumada anteriormente a dormir no colo, a ser embalada, na hora que você retira isso a criança protesta, e aí o choro é um protesto a aquilo que não está presente. Então, se os pais entenderem isso como um protesto, a compreensão desses momentos que a criança chora fica mais clara e mais fácil de ajudar a criança a dormir.

Blog: Algumas gerações de pais, principalmente de gerações mais antigas, tinham como hábito deixar a criança sozinha no berço, chorando. Muitas vezes elas ficavam um tempão se esgoelando até que paravam e dormiam e isso era visto como o ‘sucesso’ do ‘método’.

Gustavo: A geração dos nossos avós tinha essa estratégia de deixar a criança dormir sozinha no quarto à noite inteira e deixar chorando, trancava a porta do quarto e deixava a criança lá. Isso tinha um preço, provavelmente a criança tenha um trauma. ‘Funciona’, mas não é uma coisa que a geração dos pais hoje em dia deseja, porque o que se quer é que a criança não tenha nenhum trauma. Então existem outras estratégias – sair e fazer visitas periódicas, sair de uma forma gradativa. Essa última é muito interessante, que você deixa o bebê sozinho no berço, sai do quarto e aguarda, e você entra periodicamente no quarto, faz uma intervenção breve e espera do lado de fora por períodos cada vez mais longos.

