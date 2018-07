Ela chega com um olhar diferente. Você já sabe. São amigas há exatos 30 anos. Nasceram na mesma rua. Subiram na mesma pitangueira, jogaram queimada, viram o filme “A Convenção das Bruxas” e tiveram pesadelos. Viram também 300 vezes “A Noviça Rebelde” e a “A História sem Fim”, brincando com os personagens. Foram muitos lanches da tarde, uma na casa da outra. Aprenderam a falar, a andar, a se defender, sempre sob o olhar dos cuidadosos pais, também amigos. Fizeram teatro, aula de ballet e natação juntas. Por essas e outras, você sabe que o olhar dela é diferente dessa vez. Porque já pularam muitas ondinhas em réveillons, cantaram Chico Buarque em fita cassete – na primeira vez em que saíram de carro -, comeram bolo de rolo chorando desilusões amorosas no sofá de cada uma. Amigas de infância são assim: o mundo muda, as relações mudam, mas tem um vínculo que só quem se conhece desde pequeno mantém. Uma intimidade que é quase de irmã.

Então, ela nem precisa te explicar o olhar diferente. Você sabe que ela está grávida. Você, que acompanhou todas as histórias amorosas, os sims e os nãos do coração dela. E ela os seus. Você, que acompanhou o namoro desde quando ela o conheceu, no carnaval em Olinda. Que segurou o buquê dela no altar enquanto ela fazia o juramento, emocionada. E, agora, ela está ali, diante de você, com a mão na barriga – que nem existe ainda – e abre o sorrisão: “É, tô grávida”, ela conta. É sempre maravilhoso quando uma amiga conta que está grávida. Um ar sagrado parece tomar conta da conversa. No entanto, se essa amiga é desde a infância, você vai se lembrar – com pouco esforço – de quando vocês eram crianças. E como – com um pouco de sorte e vontade das duas – conseguiram manter essa amizade na adolescência e, principalmente, depois de adultas. Sabemos que muitos obstáculos aparecem nas relações de amizade. Principalmente nessas antigas. Brigas por ciúmes bobos de amigas novas. Diferenças que pesaram em um ou outro momento, mesmo com o afeto antigo sempre ali. Entretanto, lembranças são poderosas: festas juninas de colegial, shows no Ibirapuera, as duas aprendendo a gostar de café. Ambas pintando o quarto dela, na casa nova, de azul, ao som de “Sugar Sugar”, como no filme “Agora e Sempre”.

Agora, tudo mudou. Todo mundo opina na cor do quarto dessa linda bebê que vai chegar. Olhamos em aplicativos, piramos com as roupinhas. Passamos horas falando sobre o que ela sente. E – mês a mês – a barriga dela cresce, dando espaço para uma nova vida que vem alegrar o mundo. Sim, o tempo passou e a minha amiga de infância vai ser mãe. Não tem mais fita cassete, a Noviça Rebelde é cantada pela Lady Gaga e faz tempo que não vamos a uma festa junina. Mas nada disso importa. Porque o tempo é só e unicamente da Alice. Chega mais, bebê. Estamos loucas para te conhecer.

