É fato. Vivemos em um mundo competitivo. Desde muito cedo, somos apresentados a situações de competição de diferentes intensidades. Às vezes, é na natação; outras, é na escola. É um tal de tirar a nota mais alta, passar na prova, ser mais popular, ser querida, ser doce e, ao mesmo tempo, saber se impor. Tudo isso, claro, só piora com a vida profissional: tem de estar no lugar certo na hora certa, dinâmicas de grupo, treinos para passar em processos de seleção. Até aí, tudo bem. Mas, e quando você não é uma pessoa competitiva por natureza ou por educação? Como sobreviver?

Ora, sempre fui ruim de competição. Nunca ganhei as corridas nem os prêmios de redação. As pouquíssimas vezes em que ganhei algum jogo, foi par ou ímpar, que depende mais de sorte do que de treino ou alguma habilidade específica. Sempre fui da turma do “jogar pela brincadeira”, sabe aquela coisa de dar chance igual para todos? O objetivo final nunca foi ganhar, mas viver a experiência de maneira qualitativa e, muitas vezes, coletiva. Daí, nesse mundão feito de rankings e profissionais de sucesso individual meteórico, como ficamos nós, a turma da “parceria”?

Sim, porque, quem aprende desde cedo a ceder, a colaborar, a trabalhar em grupo – sem sentir que está à frente ou atrás de alguém -, muitas vezes acaba um pouco prejudicado. Fala aí turma que foge de uma competiçãozinha: quem nunca tentou ser legal com seu concorrente? Quem nunca tratou a ex do seu namorado respeitosamente, porque não enxerga ali uma competidora? Quem nunca, ingenuamente, pregou o fairplay – que joguemos todos – de um lado ou de outro, de maneira limpa, sem violência? Essas atitudes podem, muitas vezes, ser consideradas fracas, de “gente que não sabe competir”. No entanto, a vida já é dura demais. Competimos com pessoas queridas e detestáveis em situações profissionais e pessoais cotidianamente. Amigas que disputam o mesmo homem, colegas que se matam para ter um pingo de atenção a mais do chefe, gente competindo no Instagram para ver quem viaja mais, quem come no restaurante mais caro, quem é mais amado. Isso já exige de nós que sejamos competitivos. Por isso, acho que, às vezes, é preciso tirar o time de campo, repensar, recolocar.

Nem só de jogo é feito o mundo e quem olha não apenas para si encontra diversos companheiros de jornada. Pessoas que viram sócios, colegas que viram amigos, amigos que viram maridos. Ninguém é vencedor sozinho. Alguns de nós, mesmo treinados a vida inteira para a competição, não temos essa ânsia de ultrapassar os outros o tempo todo. Às vezes, isso é ruim, porque você perde muitas oportunidades. Entretanto, outras vezes é libertador, porque você aprende que não ganhar sempre não é a mesma coisa que perder.

