O assunto está em alta. O Huffington Post publicou uma série de textos chamada “o que eu sei sobre ser solteira” aos 20, 30 e 40 anos. O tema é sensível, porém necessário. Dia desses, uma amiga disse que estava saindo com um cara que falou para ela – veja bem, durante o encontro – que toda mulher de 30 anos (a idade dela) só pensa em se casar. Ela, claro, saiu em defesa das mulheres e de si própria. Por um triz, não respondeu: “Olha, eu até estaria casada, mas só me aparecem homens como você”. Mas se segurou. Será que deveria?

Pessoas, vamos lá. Amar é muito bom. Ter alguém para dividir as dores, delícias, contas, dificuldades, alegrias… alimenta o sono, o corpo, tudo que nos faz saudáveis e felizes. Um cobertor de orelha é maravilhoso – e digamos que a vida fica tão mais cinza sem uma historinha de amor para contar… A grande questão levantada por esses textos não é amar ou não amar. Para isso todo mundo tem a resposta. O questionamento é “por que muitas mulheres só se sentem realizadas (enquanto mulher) se têm um homem ao lado?”. E quando não se está com alguém (mesmo que não seja um namorado strictu sensu), é como se você tivesse de se desculpar o tempo todo e dizer “o problema não é comigo”. A justificativa faz parte do dia a dia da mulher solteira, que, mesmo sem perguntar nada, escuta de tudo. “Você é muito inteligente, isso assusta os homens”; “Você tem personalidade forte, isso assusta os homens”; “Você é autêntica demais e assusta os homens”. A lista de baboseiras é infinita. Não acabam justificativas esdrúxulas para julgar uma mulher solteira. Não preciso nem dizer que o contrário não vale. Um homem solteiro não tem nem de esboçar uma frase sobre seu estado civil. Ninguém se dá o trabalho de perguntar.



Poxa, a maioria das pessoas não quer só um companheiro (namorado/marido), mas um encontro amoroso, não é verdade? E digamos que isso não é uma das coisas mais fáceis de se esbarrar na vida. Algumas mulheres – é preciso dizer – namoram/ficam/casam sem amor, só por medo de ficarem sozinhas e ter de responder ao mundo – e a elas mesmas – essa pergunta chata: “Nossa, mas vocêêêê, solteira? Porque, se é tão bonita?”. É muito cruel. Em uma palestra, recentemente, uma escritora contou o caso de uma grande executiva que era solteira, mas usava uma aliança só para se sentir mais respeitada no seu meio de trabalho. Repito: no meio de trabalho. Quer dizer, uma mulher solteira é menos competente do que uma casada? Ou será que ela faz isso para fugir da visão estereotipada “bem sucedida, mas sem vida pessoal”? A que ponto nós chegamos?

Cameron Diaz, pasmem, também passa por situações embaraçosas. Aos 41 anos, a atriz deu uma entrevista para a revista Self deste mês, em que afirma que a sociedade e a mídia são “chauvinistas e misóginas” ao retratar mulheres solteiras como sendo “incapazes de segurar um homem”. Só para lembrar: estamos falando do século XXI. A atriz ainda afirmou: “É assustador para uma mulher terminar um relacionamento, porque sempre será culpa dela, como se fosse algo que ela deixou de fazer. Nunca ao contrário. É como se sempre me falassem que eu agi de forma inapropiada com os homens”, disse.

Talvez essa seja uma das formas mais cruéis de machismo. Não se trata da cantada vulgar, opressora. Não é tão explícito. Mas está na cara dos homens e mulheres que olham para as solteiras de cima abaixo, perguntando silenciosamente “Qual será o problema dela?”. E é preciso dizer que muitas mulheres passam a acreditar nessa narrativa de que você só será uma mulher completa com um homem do seu lado. Não é bem por aí. Viver um amor, ter um casamento feliz, buscar um parceiro, claro, é tudo fonte de felicidade. Entretanto, achar que toda mulher solteira está triste, jogada na cama, esperando um homem que a tire dessa condição imprestável está bem longe da realidade.

A verdade é que não há razão nenhuma para alguém estar solteiro. Às vezes, é uma escolha; às vezes, uma contingência; às vezes, questão de momento. Uma pessoa pode querer ficar sozinha, pode ter terminado um namoro ou simplesmente pode estar tentando com as pessoas que não lhe despertam interesse. Isso não faz dela infeliz. É preciso parar com esse “bullying social”. Com a enxurrada de lugares-comuns de que uma mulher solteira está sempre procurando alguém. Às vezes, está. Às vezes, não. Oras, é uma escolha dela. Não se trata de incapacidade de “segurar o homem”, de ser recalcada e nem de “dificuldade de se relacionar”. Pode ser apenas a decisão de não fazer um pacto com qualquer coisa que a deixe infeliz.

