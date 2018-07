Dessas coisas que só acontecem nas grandes amizades.

Poucas coisas na vida te deixam tão feliz quando ver uma amiga feliz. E ela está feliz porque vai casar. Nada de novo no front. Vocês se conhecem desde pequenas, são amigas irmãs e, nas conversas sobre essa montanha russa que é a vida amorosa de uma pessoa, descobriram que nenhuma das duas nunca superestimou uma cerimônia de casamento. Não por nada em especial. É que, misteriosamente para o seu grupo de amigas, os rituais não precisam de bem-casado. Eles acontecem nas horas mais improváveis. Por isso, quando ela lhe contou que ia casar e a chamou para ser madrinha, não teve choro emocionado. Mas, de uns tempos para cá, a emoção clichezona parece começar a fazer sentido. Não só porque é sua amiga querida e porque o verbo “amadrinhar” é lindo, mas porque, misteriosamente, vocês são amigas irmãs e estiveram juntas sempre. Foram hippies juntas. Foram metidas juntas. Aprenderam a passar batom vermelho e a gostarem dos próprios defeitos. Dançaram Afoxé, Madonna, Caetano. E agora ela vai encarar o ritual. Com as amigas do lado.

Vocês passaram por todas as situações ridículas de uma solterice feliz: um revéillon miado em São Paulo com 4 gatos pingados que trabalhavam e que foi incrível, pizzarias ruins, comédias românticas, trocas de livros, bebedeiras. Você segurou forte na mão dela quando ela encontrou um ex-namorado no show do Mano Chao. Aliás, o que faziam vocês duas no show do Mano Chao? Vocês nunca gostaram de Mano Chao. Mistérios. Foram muitas viagem à praia também. Ela te ensinou como temperar uma carne pela primeira vez e como tirar a acidez do molho de tomate. Você fez ela ficar viciada em Los Hermanos. Dessas coisas que parecem que só acontecem nas grandes amizades, mas que na verdade acontecem com todo mundo a toda hora.

Um dia, quando você estava triste, ela percebeu sua melancolia e, sem dizer nada, ficou do seu lado. Até fez piada e você riu. Você também esteve perto nas grandes perdas. Nunca uma faltou com a outra. Talvez não tenha sido no tempo ideal, mas estavam sempre ali. Mesmo morando longe. Mesmo separadas por esse troço esquisito chamado vida cotidiana. Aprenderam, com uma compreensão mútua, que toda mulher precisa de tempo. Tempo para nutrir. E foi assim, com tempo e nutrindo, que ela conheceu o noivo. Que hoje é nosso (do grupo de amigas) também. A gente aprende muito com as amigas. Ainda bem.

O ritual chegará bem do jeitinho “comme il faut”. E isso também é bonito. Estaremos todas juntas lá. Tudo do jeito de sempre. Com direito a muito Afoxé, Madonna e Caetano.

