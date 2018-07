Não adianta. Pode ser House of Cards, Breaking Bad ou Game of Thrones. Começar a assistir uma série juntos é como entrar no microcosmo de um início de relacionamento . Ou seja, se você quer que funcione, é preciso deixar as regras claras logo no começo. Assistiremos juntos até fim? E se um não gostar do seriado, nos manteremos juntos mesmo assim? E se estamos em um ritmo de uma/duas vezes por semana e um vai viajar? O que é fidelidade quando falamos de série?

Eu sei. Antigamente era tudo mais romântico. Homens e mulheres saíam na chuva para telefonar do orelhão para seu amado e pessoas namoravam no portão das casas. Ainda existia espaço para o romance propriamente dito. Agora estamos em plena era Steve Jobs. Divórcios acontecem por conta do Whatsapp, o Facebook bomba e o Netflix … salva. Tem horas que só uma seriezinha salva. Com seus roteiros tão bem feitos que nos deixam com os olhos pregados na TV, com direito a pipoquinha, mesmo em dia de semana. Assistir a uma série é um projeto a dois. Entrou no pacote do casal moderno: mobiliamos a casa, comemos macarrão com molho pronto, brigamos por conta de luminárias, vamos juntos ao Ceasa, compramos um cachorro e assistimos alguns capítulos daquela série que escolhemos juntos. É quase um ritual. Depois do jantar, no sábado a tarde ou domingão a noite (morrendo de saudade de GOT). Não importa, desde que seja junto. Quem aí – que assiste série em dupla – nunca disse : “vamos ver mais um?”, com os olhos quase fechando de sono e depois de já ter visto alguns capítulos? Se um está sonado e o outro acordadão – vidrado para ver mais um – é uma grande prova de amor desligar a TV e deixar para depois.

Particularmente, acredito que não dá pra “roubar”. Se o casal combina de assistir juntos, tem que ser fiel. Tem que segurar a onda se bater a vontade de ver “só unzinho” quando seu cônjuge está viajando. Já ouvi diversas vezes relatos de casais em que um desistiu de acompanhar a série só porque o outro saiu na frente e não conseguiu esperar. Da mesma forma que temos faro para descobrir uma traição, há maneiras de identificar se seu namorado está “roubando”. Quem retratou isso de maneira hilária foi o pessoal do Porta dos Fundos, neste vídeo aqui. No entanto, é bom dizer: não há regras. Da mesma maneira que existem casais com relacionamento aberto, também existem casais que preferem assistir cada um na sua. No seu ritmo, a sua própria série. Não querem se prender no cônjuge e nem ter esse tipo de compromisso. É totalmente pessoal.

O fato é que quando uma série da qual gostamos acaba fica um vaziozinho. E logo dá vontade de substituir por outra. Já ouvi várias vezes “estamos sem série”, “estamos órfãos de série”. Às vezes pode até soar meio melancólico, mas também é uma ótima oportunidade de desgrudar da TV e dar um pulo na Praça do Pôr do Sol ou visitar aquele museu que sempre tivemos preguiça de ir ver porque é longe e no fim de semana fica muito cheio. Quem sabe aquela série não foi só um motivo para resgatarmos o romance à moda antiga?

