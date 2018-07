O problema é seu, sim

No mundo do “isso não é problema meu” a vida parece não ter responsável e as relações parecem estar cheia de “mimadiuns”. Sim, os mimados. Eles não querem nada. Não querem ter compromisso, não querem ter horário, não querem ter que se comprometer com nada porque, afinal de contas, nada é maior do que eles

Por Marilia Neustein