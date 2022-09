NOVAS CANÇÕES E MAIS ARTISTAS

NO MOVIMENTO ANTIFASCISTA

… … …

O TAL DO VOTO ÚTIL >>> Defendo a vitória de Lula em primeiro turno, por larga margem, como necessária para reencaminhar o Brasil no caminho democrático e desmoralizar de vez os fascistas que estão no poder. Por respeitar opiniões divergentes, jamais ataquei outros candidatos além do inominável des-presidente atual. Mas, assistindo a quase totalidade do debate desta quinta-feira, na Globo, fiquei chocado com a ‘frente ampla’ que se formou contra Lula e, por consequência, pró-Bolsonaro. Sinto dizer, crianças, mas política é assim: não existe neutralidade. Se Ciro, Tebet ou qualquer outro fossem mesmo bons candidatos com belos projetos para o Brasil, eles não teriam dúvida em apoiar Lula nesse momento crucial de nossa história. Se não o fazem, colocam em risco nossa democracia e jogam o jogo que interessa aos fascistas, se tornando tão nocivos quanto eles.

A fotomontagem acima, colhida na net, entre os muitos memes que circularam sobre o tema, resume de forma tristemente bem-humorada o que foi o debate. E mais: evidencia, didaticamente, a perigosa encruzilhada política em que o Brasil se encontra.

. TEM QUE SER NO PRIMEIRO TURNO >>> É muito importante que as forças antifascistas vençam, de goleada, no primeiro turno. Só esse respaldo das urnas pode dar às combalidas instituições democráticas a força necessária para mandar os cães fascistas de volta aos fétidos porões de onde nunca deveriam ter saído.

LULA É A ‘CERTEIRA VIA’ >>> O precioso e preciso trocadilho é da grande poeta Alice Ruiz. Tá mais do que na cara pra qualquer um que tenha ao menos dois neurônios, que votar na ‘terceira via’, seja em Ciro ou Tebet, é levar Bolsonaro ao segundo turno. Se você é antifascista, vote logo em Lula pra definir no primeiro turno. No segundo, o chamado ‘centro’ tende a ir pra direita e aí… tudo pode acontecer. Vide o debate desta quinta-feira, na Globo. A frente ampla direitista é informal, mas já está formada. . NÓS, ARTISTAS, E AS ELEIÇÕES >>> Não fui cobrado e sei que ninguém tá nem aí pra saber meu voto (risos). Mas sou artista, ativista, jornalista, tenho um blog, colaboro num site e organizo um sarau. Lido diariamente com muita gente… Mesmo sendo anônimo e insignificante, devo satisfações públicas, sim. E acho mesmo muito importante que os artistas da seara alternativa se posicionem politicamente. Ainda mais nesse momento em que fascistas assumidos (e impunes) ameaçam nossa democracia e nossos direitos individuais. Aqui não tem essa de blog ‘isentão’, não. Então, declaro meu voto em: Lula, 13, presidente. Haddad, 13, governador. Marcio França, 400, senador. Juliana Cardoso, 1333, deputada federal. Wagner Romão, 13300, deputado estadual

.

BAR DO FRANGO >>> Tradicional point de resistência cultural da ZL, o Espaço Cultural Bar do Frango convida artistas e amigos para o acompanhamento da apuração dos votos no telão. Neste domingo, dia 2, a partir das 17h. Das 19h em diante um sanfoneiro animará a festa (a vitória de Lula em primeiro turno, claro – é o que esperamos)

.

.

‘POEMA SEM NOÇÃO‘ >>> Elaine Frere apresenta canção feita em parceira com o poeta e produtor musical Flávvio Alves. Recentemente a dupla apresentou ‘Alamedas‘, sua primeira composição. Elaine também atua em outros setores artísticos, como circo e teatro. Escreveu, atuou, dirigiu, compôs trilhas sonoras e produziu espetáculos com parceiros como Hugo Possolo, Guga Stroeter e Vladimir Capela. Publicou dois livros infantis de temática circense ‘Trilha das letras’ e ‘Napoleão’. A partir de 2019 passou a se dedicar à música autoral e lançou ‘Quando Adormeço’, single com participação de Kleber Albuquerque. Depois, veio o álbum ‘Quando os versos se uniram pra reclamar canção‘.

.

VIRA VOTO >>> Selma Bizon, uma das organizadoras do Sarau da Maria, produziu clipe com artistas e amigos da Vila Maria fazendo o ‘L’ em apoio à candidatura Lula e em oposição à ‘arminha’, símbolo do fascismo bolsonarista. Vídeo no Facebook

.

Sexta – 30 de setembro – 11h … ‘Arte Pela Democracia’ convoca a classe artística para encontro diante do Teatro Municipal, com estandartes, bonecos e instrumentos. Pede-se a quem puder que leve um livro para ‘deixar’ nas proximidades

.

‘L’, SIM! >>> No vídeo, grupo de artistas transforma a ‘arminha’ do fascista e miliciano Bolsonaro no ‘L’ de Lula. Vira a mão e vira o voto. É a volta de um Brasil com políticas de inclusão, esperança e humanismo.