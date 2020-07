Vlado Lima comemora 18 anos do ‘Sopa de Letrinhas’, Giliane & Gusmão fazem live na ‘Casa’, Arnaldo Afonso canta Cartola no ‘Casarão’ e Galdino lança ‘Depois da Hora’

SÁBADO TEM CARTOLA >>> Estou feliz da vida. Neste sábado, dia 1 de agosto, das 19h às 20h, Arnaldo Afonso (eu mesmo!) faz live do show ‘Mestre Cartola – Vida e Obra em Verde e Rosa‘, na página da Casa de Cultura Vila Guilherme (o popular Casarão) no Facebook e no Youtube. Após a live, bate-papo com internautas sob o comando de Juninho Sendro, organizador dos eventos culturais do Casarão. Este blogueiro, poeta e cantor Arnaldo Afonso, informa a quem interessar possa, que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros (veja uma das lives)

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

LIVE ANTIFASCISTA >>> Mais um projeto deste intrépido blogueiro (e que deve continuar mesmo após o fim do isolamento social). A ideia é transmitir pela minha página no Facebook uma live de uma hora cantando e declamando canções e poemas (entre autorais e conhecidos) que conclamem à luta pela liberdade e à resistência à opressão, além de ler textos e mensagens antifascistas postadas pelos internautas durante a sessão. No meio da live, vou abrir o microfone para um artista logado na transmissão. Tudo seguindo o mote criado pelo meu amigo, o poeta e ativista cultural Professor Betinho: ‘opinião a gente respeita, fascismo a gente combate”. Neste momento da vida nacional, não há tarefa mais necessária e urgente: é preciso combater o fascismo

VLADO LIMA E OS 18 ANOS

DO SOPA DE LETRINHAS

Sábado – 1 de agosto – 21h … Festa de 18 Anos do Sopa de Letrinhas Sarau e do Clube Caiubi de Compositores. Poeta Vlado Lima faz evento virtual (no Facebook e no Youtube) comemorando a maioridade do seu famoso sarau. Não é uma live, o material foi enviado previamente pelos poetas e compositores. Parabéns ao Sopa, pelo niver, e ao Vlado pelo belo trabalho de resistência cultural. Ele já lançou os livros de poemas ‘Sabe de nada, inocente!‘, ‘Pop Parachoque’ e ‘Como suportar jabs no baço’, além de ser um dos compositores e fundadores do Clube Caiubi. Ao lado do publicitário e poeta Filipe Luiz abriu sua própria editora, a Sopa de Letrinhas

SOBRE O VLADO LIMA >>> Pois é… e essa figurinha carimbada chamada Vlado Lima, tanto escreve poemas profundos cheios de referências e citações como canções superengraçadas e politicamente incorretas, como a sátira “Macoñero’ (acima), um sucesso retumbante em todo canto que ele canta. Eu sempre lhe digo que um dia vai aparecer uma nova banda irreverente ‘tipo Mamonas’ e gravar essa música. Aí, finalmente, ele vai conseguir pagar as muitas contas penduradas nas leiterias (tem muitos filhos) e bares (tem muitos amigos). Na sequência, posto o meu poema preferido dele e um texto que escrevi sobre sua obra poética e cativante persona:

AQUÉM DA CÚPULA (Vlado Lima)

compartilhei silêncios

ninguém curtiu

aqui /

aquém

da cúpula virtual

/ o real

não vale 1 Real

rasgado

tudo é

pose & pet

invisibilizei meu perfil

montei minha mobília numa ilha lá na lua

e anunciei no balestreiro da garagem

: maluco vende tudo!

vou correr trecho (acho)

virar Diadorim sobre as veredas do sertão

sem fim

axilas ao sol

quem perguntar por mim?

: fui ali exalar exílios

‘POETA DOS BAITAS’ >>> Que o Vlado Lima é um poeta da estirpe dos ‘baitas’ (como diz o Akira Yamasaki) todo mundo sabe. E que ele é um dos tops do circuito de saraus, poucos hão de discordar. O cara tem estilo. Um Iessienin preguiçoso, macunaímico, que (felizmente) optou por morrer lentamente, night by night, gotejando insights pelos bares, baladas, puteiros e demais campos e antros de nossas quebradas culturais. Um worker mais pra alcoolic que pra aholic, mais pra junkie que pra jobs, um quase Bukowski, pero ‘in love’. E sem deixar de ser menino. O mundo se acabando e ele olha pro céu pensando: ‘por que o Ultraman não vem?‘

Às vezes eu puxo aquele papo pseudo-poético-intelectualóide, mas com ele isso não cola. Sua poesia não é teórica. Nem retórica. É a sofrência da alegria ilusória dos dias. A vivência doida e doída implícita a cada linha escrita. Seus poemas são plenos de lembranças, da adolescência, da infância, da dor cotidiana e de um humor ferino que só os muitos safos e/ou fodidos sabem ler.

Seu desencanto não é ‘só’ com o homem. Não é ‘só’ com a política e sua polícia sempre pronta pra bater e abater. Nem com as injustiças assassinas dos ministros da economia. A vida é um fardo pesado. Quase sempre inevitável. Mas o poeta tira de letra: seu corpo dói, seus cornos doem, sua alma dói… ‘garçom, um uísque cowboy!‘. Sofre, como qualquer letrista de bolero, mas debocha da dor. Porque o humor é a salvação dos sábios. Vlado, mais que antiautoritário, é o antiotário. Assimila e dissimula, toma porrada e finge que não foi nada. Captou, Psit? Prefere roubar o show contando piada do que levando às lágrimas. Esse é o Vlado engraçado, debochado, aparentemente desligado. Faz música hilária, politicamente incorreta, de fanho, gago, maconheiro… E reserva ao poema o murro rápido e certeiro que desfere contra o queixo do sistema.

Antenado, cita todas as modernidades e maravilhas contemporâneas. Mas nem usa ou faz questão. Vai ali, ‘exalar exílios‘. Sua pegada poética é visceral: sexo na veia e rock and roll na cabeça. Vlado é pop e isto não é um reducionismo, ao contrário do que ‘incineram’ por aí. Antes, o insere em seu tempo de forma perene: suas imagens são jabs, cliques, clipes, carícias tão finas que cortam, recortam e fazem sangrar. Vlado não é guti-guti, não é emoticon de Facebook. Despeça-se de si. Atual e atemporal, um poema dele te leva além. Alhures daqui. Ouço dizer, às vezes, ‘esse cara não existe!’. Mas o Vlado Lima é real, acredite: é o poeta mais legal que já vi, desde que li Leminski. (O cara que eu sonhava ser quando comecei a escrever morre de inveja desse patife!)

LIVES, CLIPES E ETC & TAIS

Quinta – 30 de julho – 20h … Giliane Meirelles e Valter Gusmão participam da live da Casa: arte, Cultura e Cuidado cantando e falando sobre ‘Processo Criativo e Desafios da Música Autoral’. Mediação de Rosana Baú. Na página da Casa no Instagram

ATÉ 30 de agosto – 15° Festival Taguatinga de Cinema. Aos sábados e domingos, com lançamentos de filmes e debates com seus realizadores. No Facebook @festivaltagua

…

MEGAFONE >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM. Nesta quinta, a entrevista é com o cantor e compositor Daniel Medina. Na sexta, com a nutricionista Daiane Dias

DEPOIS DA HORA >>> Carlos Galdino organizou material com cerca de 300 vídeos curtos com depoimentos a respeito de lugares, pessoas, situações, citações, sobre eventos literários, saraus e encontros acontecidos em suas andanças como poeta, radialista e ativista do movimento alternativo. A série estreia dia 31 de julho em sua página no Youtube

POEMA EM CASA #074 >>> Série de leituras publicadas por Ademir Assunção no Facebook com textos de Pedro Juan Gutiérrez, Glauco Mattoso, Frederico Barbosa e Chacal, entre outros. Recentemente, o poeta postou um deles e comentou sobre a relevância das ‘letras de música poéticas’. E chamou atenção para o livro ‘Atravessar o Fogo’, onde Christian Schwartz e Caetano W. Galindo traduzem 310 poemas (originalmente cantados) de Lou Reed: ‘Há grandes poemas que não foram publicados em livros, e sim, em discos. The kids, de Lou Reed, é um deles’. Confira aqui

A VOZ DA POESIA E A POESIA DA VOZ >>> O poeta Ademir Assunção e a cantora Jordanna Souza produziram um pocket-show online, cada um em sua casa, disponível no site sob uma colaboração de R$30, realizada pelo sistema Pagseguro

Sábado – 1 de agosto – 19h … Sarau dos Conversadores. A dupla de artistas Cacá Mendes e Edson Tobinaga se apresenta e recebe Santiago Dias, Regina Tieko, Flávio Pereira, Waldevir (na foto), Sandra Félix, Tania Clemente, Lis de Carvalho e Brisa Rodrigues, além do microfone aberto a quem se inscrever (pela fanpage ou pelo fone (012) 99173.8055). No Zoom

CORAÇÕES EM ESPERA com a FOCUS CIA DE DANÇA >>>Dias 1 e 2 de agosto – 16h – Ingresso R$35 – compre diretamente na pagseguro (se possível, com algumas horas de antecedência) e receba o link para assistir ao vivo, direto pelo YouTube – ‘Os médicos são essenciais, mas as artes são essenciais para que não fiquemos doentes‘, disse Alex Neoral, diretor e coreógrafo da Focus, antes da live de estreia. O novo espetáculo da companhia reflete a situação em que todos nós nos encontramos hoje, no isolamento da pandemia: ‘se as emoções estão em compasso de espera, os corações seguem pulsantes e em constante movimento, para manter viva a nossa arte’

Sábado – 1 de agosto – 17h … 4º Mostra Dandô de Música – Sul. Projeto criado por Katya Teixeira promove mostras regionais reunindo artistas de cada um dos circuitos em uma apresentação gravada direto de suas casas. Depois, chat ao vivo

Sexta – 31 de julho – 20h30 … 69 Poemas e Alguns Ensaios. A poeta Sandra Regina de Souza participa da coletânea e convida para live com pré-venda do livro, no ‘Dia do Orgasmo’. Pelo Facebook e YouTube

BANDA GOZI >>> A dupla de cantores Ozi e Gisele Garófalo postou no Youtube o primeiro single da banda, ‘Eu Quero Mais’, música e arranjo dele com acompanhamento de Ayrton Mugnaini (baixo), Marcos Mamuth (guitarra), Cristina Costa (teclado), Rafael Lima (percussão), Carlos Semprini (bateria) e Carlos Eduardo de Freitas (gaita)

@TODASNOSMARIAS >>> Após três anos mergulhada no universo da cerâmica, a publicitária Maria Fernanda Galetti criou o projeto ‘Todas Nós Marias‘, no Instagram, que reúne peças criadas por ela a partir da anatomia feminina, ao lado de frases inspiradoras extraídas de entrevistas que realiza desde outubro de 2019. ‘Qual o seu lugar na sua vida?’, perguntou ela a várias amigas, também questionando sua história, as dúvidas e os anseios que se encontram neste lugar do ‘ser mulher’. Saiba mais nesta entrevista dela à revista Glamour

Quinta – 23 de julho – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta o editor João Caetano Do Nascimento conversa com o poeta e cantador Mauri de Noronha. As lives anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook

Terça – 4 de agosto – 21h … 62ª edição do ‘Terça em Cena’, pelo zoom. Quatro peças curtas, todas inéditas, duas delas selecionadas na oficina de dramaturgia Formas Breves, promovida pelo grupo La Plongee. Ingressos a R$15 pela plataforma Sympla (parte da renda vai pra manutenção do espaço Cemitério de Automóveis)

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente Bolsonaro). Inscreva-se aqui para assistir a esse e outros trabalhos do artista. Aqui, o mais recente episódio

PING POESIA >>> Projeto idealizado pelos poetas Andri Carvão, Noélia Ribeiro e José Danilo Rangel apresenta vídeos curtos com recitação de poemas-minuto e versos soltos ou frases ditas por duplas de poetas. A ideia é divulgar o trabalho dos poetas e dar visibilidade e espaço para autores independentes. Aqui as edições com Maya Monstra, Carlos Galdino e Airton Souza … SIMPÓSIO DE POETAS BÊBADXS >>> Todos os sábados, às 21h, Andri Carvão e Thiago Medeiros apresentam poetas de todas as regiões do Brasil no programa, que é gravado no Zoom e depois disponibilizado em seu canal do YouTube. Aqui a nona e mais recente edição

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta sexta, dia 31 de julho, com Zainne Lima da Silva. No dia 3 de agosto, segunda-feira, com Frederico Barbosa e na quarta, dia 5, com Maria Florêncio

… HISTÓRIAS DE QUEM >>> A Desconcertos Editora disponibilizou o link para a pré-venda do livro de contos de Cesar Augusto de Carvalho. O lançamento oficial será no dia 29 de agosto, às 16h, mas o livro impresso já está à venda neste link … CANAL DO POETARIADO – ao vivo no Youtube. Diante da nova realidade pandêmica, onde encontros pessoais são proibidos, Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. A cada quinze ou vinte dias um poeta será entrevistado por três de seus leitores. Clique no link e acompanhe a primeira edição … LIVES DA ACORDE EM SI – dias 30 e 31 de julho – 20h … Produtora promove shows com artistas independentes em sua página no Facebook. Nesta quinta, com Lula Barbosa. Na sexta, com Lio de Souza … Terça e Quarta – 4 e 5 de agosto – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história … DIÁLOGOS >>> Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série de encontros com personagens da cena cultural brasileira. As lives acontecem às segundas, quartas e sextas, às 20h no perfil da @cianovadeteatro no Instagram (acesse todas as entrevistas já realizadas). Nesta sexta, dia 31 de julho, tem bate-papo com o ex-secretário de Cultura do Rio, Júnior Perim MAIS CIA NOVA DE TEATRO >>> O diretor Lenerson Polonini foi um dos convidados brasileiros da live do La Mama Live Talks em sua conversa semanal sobre arte e vida em tempos de crise com artistas de todo o mundo. Marcos Bulhões (do Desvio Coletivo) e Ferdinando Martins (da USP), também participaram. Veja a íntegra da live … NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na RadiocraciaJá). Toda terça-feira, às 12h30, com reprises na quinta-feira, às 23h20 e no sábado, às 11h. Nesta semana com Lia Cordoni cantando canções de Jairo Cechin. No quadro ‘Dica sem Jabá’, o som de Eleonora T Falcone … Sexta – 31 de julho – 18h30 … Sabrina Carvalho comanda o arraiá da Brinda Produções. No Facebook, YouTube e Instagram … DEH OLIVEIRA >>> Além de suas lives com canções autorais e clássicos da mpb, o cantor, compositor e jornalista apresenta semanalmente o Balbúrdia, programa onde entrevista artistas e ativistas da política, da cultura e da saúde. No Face e no Insta … OS DITOS >>> Além da lives quinzenais ‘Compro Prosa Vendo Poesia’, no Instagram, acompanhe esse ótimo trio nas plataformas digitais … CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). Acima, o mais recente, com Carolina Rieger … Quinta – 30 de julho – 17h30 – Live da Oficina de Liderança. Marli Gavioli bate um papo com Ronaldo Abude. No Youtube e no Facebook … DANIEL MEDINA CONVIDA >>> O cantor e compositor recebe escritores, poetas, letristas e criadores ‘obcecados pela palavra’. No Instagram, às segundas e quartas, às 22h … Quinta – 30 de julho – 20h30 … Samira Regina e Vinicius Maganha. Dupla realiza sua ‘Live das Quintas’, com transmissão pelo Facebook … Quinta – 30 de julho – 19h30 … Sandra Fidalgo é a convidada de Fernanda de Almeida Prado no Vamos Falar de Poesia. No Instagram

SOCORRO LIRA – LIVRO, LIVES E SITE >>> A poeta, cantora e compositora Socorro Lira, organizadora do Prêmio Grão de Música, lançou recentemente o romance ‘Falar dos Meus Amores Invisíveis‘ (pela Carpe Librum Editora). A personagem principal é Ondina, mulher que foi educada para o casamento, mas que busca superar as restrições impostas pelo sistema patriarcal e, na velhice, publica suas memórias (capa e ilustrações de Amanda Barros Velloso). A artista, que realiza lives às quartas-feiras, no Facebook, organizou site onde estão disponíveis para compra seus livros e cds. Visite sua página: www.socorrolira.com.br/loja

A MÚSICA DO LUIZ GIADAS >>> Enquanto repetia a frase “eu não consigo respirar”, o cidadão afro-americano George Floyd foi brutalmente sufocado durante mais de 8 minutos por um policial branco nos EUA. Indignado, o músico e compositor Luiz Giadas (da banda Chêro da Poesia) compôs uma canção sobre o assunto “para que a morte de Floyd não caia no esquecimento e se transforme apenas em mais um número nas estatísticas dos muitos negros assassinados pela opressão racista”. Ouça aqui, na interpretação de Bráu Mendonça e Rosangela Alves

Quinta a Sábado – 30 de julho a 1 de Agosto … Sarau da Brasa comemora 12 anos com eventos no Facebook

Sexta – 31 de julho – 20h … Jardim Psicodélico apresenta: Sala Privada – Romeu Soul e Pirata. Cachê solidário para a manutenção do espaço cultural Videoclube Charada. Assista pelo Facebook da Charada e colabore

COLETIVO LIVE AOS VIVOS >>> Doze talentosos artistas que costumavam se apresentar no Julinho Clube (à rua Mourato Coelho, 585) antes da pandemia, organizou uma série de lives que estão sendo transmitidas na fanpage do coletivo no Facebook e compartilhada para as páginas dos artistas. Saiba mais e colabore

Sábado – 31 de julho – 19h … Sarau A Plenos Pulmões. Para participar, inscreva-se aqui

Sexta – 31 de julho – 12h às 19h … Dharma Samu lança Cidade Supernova. Novo single da banda estará disponível nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Clique aqui para fazer o pré-save e receber em primeira mão o lançamento e acompanhe a conversa com os integrantes pelo chat, às 18h

O CLIPE DO JULI MANZI >>> Saiu o videoclipe de ‘Ela Gosta de Brincar com Meu Coração‘, parceria do poeta Daniel Perroni Ratto com o cantor e compositor Juli Manzi. A música, produzida por Marcelo Fornasier, é um funk suingado com elementos eletrônicos. A letra aborda “a liberdade do amor e suas nuances nessa sociedade retrógrada, preconceituosa, misógina, racista e homofóbica” em que vivemos. Ouça aqui

O LIVRO DA CHRIS HERRMANN >>> A escritora Chris Herrmann, editora da Revista Ser MulherArte, fez o lançamento virtual de seu novo livro ‘Entre Amoras e Amores‘, com 50 minicontos (saiba mais aqui). Além da revista, e do podcast ‘PodPapo’, onde Chris entrevista escritoras, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’ e inicia série de lives. Confira: