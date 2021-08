Um intamanhável poema (de Carvalho Junior), as fotos do livro ‘Watan’ (de Graciela Magnoni), um festival de performances (o FCD) e 20 memes e cartuns sobre o mico dos milicos

Este blogueiro não é nenhum Téo Pereira (da novela das oito – sic) mas tá sempre dando furo (ôps!). Sarau, Luau e o Escambau informa em primeira mão, com exclusividade mundial (risos): já foram definidos os quatro artistas que participarão da próxima edição do Show da Maria. São eles: Dari Luzio, Élio Camalle, Jordanna e Gabriel de Almeida Prado (como sempre, cada um terá meia hora para apresentar canções autorais). Brincadeiras à parte, será mesmo mais um showzaço promovido pela intrépida tchurma da Vila Maria (Deise, Helen, Lalá, Marici e mais um cara cujo nome ‘varreu-se-me da memória’). O evento online acontecerá no sábado, dia 28 de agosto, às 20h, com transmissão pela página do Sarau da Maria. No post da semana que vem eu trago alguns detalhes

.

… … …

3 DESTAQUES: FOTO / PERFORMANCE / POEMA

… … …

O LIVRO DE GRACIELA MAGNONI >>> Minha amiga Graciela Magnoni, que já morou aqui e em vários lugares do mundo, agora está em Singapura. Grande fotógrafa, acompanho seu trabalho pelas redes sociais (acima, algumas de suas imagens). Admiro como sua mente antenada e seu olhar atento escancaram o jogo pesado da existência através do confronto entre as luzes, sombras e expressões humanas.

Seus planos variados e sobrepostos expõem as diversas dimensões onde nos (des)encontramos dia após dia. Seja na Índia, em Cuba, na Turquia, na China ou onde quer que pulse um coração, uma ideia, um anseio humano. Graciela tem estilo: é bater o olho e reconhecer seu clique peculiar. Seu livro recém lançado, ‘Watan‘ (acima), pode ser encomendado no site da Setanta Books, do Reino Unido

.

… … …

FCD 2021 – Festival Contemporâneo de São Paulo >>> 13a edição do festival internacional é dedicada à experimentação, ao intercâmbio artístico, e à difusão de trabalhos performativos movidos pela reflexão e a crítica. As apresentações ocorrem em curtas temporadas em teatros localizados no centro velho de São Paulo, região de vulnerabilidade social, com entrada gratuita ou a preços populares. O FCD tem como diferencial uma programação conectada com circuitos internacionais de dança, reunindo artistas reconhecidos e novos criadores da cena contemporânea. Além das apresentações de trabalhos nacionais e internacionais, o FCD realiza uma rede de ações voltadas à formação, à investigação e à qualificação artística, como as oficinas de criação, onde os artistas partilham suas práticas e processos com os participantes; conversas com artistas, críticos e investigadores convidados; ações de formação envolvendo alunos de escolas públicas; e mostras de novos criadores em dança, que contam com grande engajamento de jovens artistas.

ATÉ 15 DE AGOSTO, com programação totalmente concebida para o formato digital. Acesse e saiba mais

.

… … …

PRÊMIO AO INTAMANHÁVEL >>> O grande poeta Carvalho Junior, falecido precocemente, foi agraciado com um prêmio ‘in memorian’ pela AMEI – Associação Maranhense de Escritores Independentes. A obra vencedora do Prêmio Gonçalves Dias foi seu poema ‘Além do intamanhável‘. Aqui o inventivo poema:

I.

o intamanhável |nada além me cabe|

goza na solidão do meu desejo.

morro na tapera, que no peito abre,

junto à borboleta no azulejo.

o insabinhável |nada além me sabe|

chora um pensamento no meu cortejo,

sigo o caminho dos céus como uma ave,

o pássaro e a alma abertos ao meio.

o inumbigável |nada além me guarda|

quebra toda a cabaça do universo

e a reinventa na mão da costureira.

o impoemável |nada além me sabre|

reclama algum lugar dentro do inverso,

recostado ao quente do teu seio.

II.

o inespelhável |nada além me fita|

contempla minha cicatriz antiga,

cerzida no espanto de sons da lira,

lateja-me esta chaga da utopia.

o ilamparinável |nada além me arde|

guia-me pelo atalho de alvas pedras,

mergulho no olho d’água da saudade

quando a semente ancestral me desperta.

o ilagartável |nada além me foge|

escorre a areia sagrada da pele

na rabanada azul do seu chicote.

o iliriável |nada além me fere|

um perfume desmaiado me cega

dentro da contínua malícia aberta.

III.

o ilabiável |nada além me fala|

passa-me liso pelos gorgomilos.

como a libélula que os olhos lava,

nutre-me a alma com cânticos de grilos.

o inorelhável |nada além me assunta|

– ninguém tão bem me protege o segredo –

labirinto do verbo que me funda,

safa-me dos cães os trêmulos dedos.

o inestrelável |nada além me brilha|

abriga um incomum lápis de luz

que, agora, me salva do suicídio.

o inenodoável |nada além me suja|

oculta a tatuagem de caju

debaixo das chagas que em mim pulsam.

IV.

o inacangalhável |nada além me aba|

completa-me o corpo tão mutilado,

renova os tecidos da minha casca,

toca-me os pés pelo chão magoado.

o inabalaiável |nada além me vaza|

derrama-me as vestes de um tempo ácido,

o estilhaço de um perdido sorriso,

dos meus azulões cada uma das asas.

o inembirável |nada além me livra|

laça-me ao íntimo das cacimbas,

enreda-me aos seios de Zulmira.

o inensapucaiável |nada além me lê|

tece-me na sombra da ladeira infinita,

canta o segredo um índio: fulô, quatetê!

.

… … …

SOBRE A ‘LIVE CAETANA – Volume 5’ >>> Na terça passada este blogueiro e artista realizou pelo Instagram a quinta e penúltima edição das suas seis Lives Caetanas. Fiquei superfeliz porque, finalmente, NÃO DEU DELAY (em maiúsculas, pra comemorar aos gritos!). Se, por um lado, me livrei do tal do delay que me chateou demais nas duas edições anteriores, por outro, lamentei que, no Instagram, os comentários do público não ficam disponíveis após a live. Só soube disso depois, ao entrar no link para responder às mensagens.

Agradeço por demais a todos que passaram por lá pra curtir, comentar e dar uma força. Vocês me dão o incentivo que preciso pra juntar forças e prosseguir nesse momento tão difícil para todos nós (obrigado especial a quem colaborou jogando um din-din no PIX). Um muitíssimo obrigado também ao querido amigo Tom Kbélo, pelo apoio nessa transição para o Instagram, e à parceira Rosa Freitas, que além de cantar, ainda dá a maior força na produção (cenário, figurino, divulgação, astral…)

Procurei fazer uma live mais rápida, com 12 canções e comentários concisos. Fiquei bem satisfeito com o resultado geral. Quem não viu e quiser conferir como foi, é só acessar o Instagram por esse link. Abração a todos! A sexta e última edição da série ‘Lives Caetanas’ será no dia 14 de setembro. Até lá!

… … …

COMO FOI >>> Música no Cafofo é a live semanal da dupla Vinicius Maganha e Samira Regina. Na edição de quinta-feira da semana passada, eles cantaram Tim Maia, Benjor, Gil e contaram histórias interessantes da mpb. A live teve a participação de Arnaldo Afonso (este blogueiro), com Rosa Freitas (a partir do minuto 15), cantando ‘A Voz do Morto’, de Caetano Veloso (com direito a um trecho de ‘Samba da Benção’, de Baden & Vinicius). Veja como foi

.

… … …

20 MEMES E CARTUNS SOBRE O MICO DOS MILICOS

… … …

MAIS UM FIASCO DOS MILITARES >>> Sim. Foi um fiasco (ainda bem!). Quem sabe assim, após tanta gozação, os milicos saudosos das torturas, sequestros e assassinatos impostos a civis durante a sua ditadura (de 1964 a 1985) fiquem quietinhos no seu cantinho. Analistas apontam as duas derrotas do (des)presidente Bolsonaro: sua ameaça militar à democracia foi um pastelão risível e sua ridícula proposta de voto impresso não foi aprovada (sem falar na revogação da Lei de Segurança Nacional). Nas redes sociais, li que 93% dos comentários tinham tom de zombaria (veja os memes e ilustrações que colhi na net). Mas extraio também um trecho do interessante artigo do professor Samuel Rocha, no site CCN (aqui na íntegra):

“Por outro lado, a confusão e o desnorteamento são táticas de Bolsonaro e negacionistas para tornar a análise da realidade complicada. Enquanto defendíamos a democracia e as urnas eletrônicas, a contrarreforma trabalhista também foi aprovada no Congresso, precarizando ainda mais as relações de trabalho. Desde 2016, os direitos sociais consagrados na Constituição de 1988 estão sendo destruídos por meio da aprovação do teto de gastos públicos, reformas da previdência e trabalhista, desregulamentação ambiental, avanços sobre terras indígenas e, mais recentemente, a proposta da reforma administrativa. Não se trata da costumeira violação de direitos, mas de uma agenda cujo objetivo é extingui-los”.

…

ENQUANTO ISSO, NA EUROPA… >>> Campanha que foi ao ar na Europa pergunta: ‘Amazônia ou Bolsonaro, de que lado você está?’ Vídeo incentiva as pessoas a se questionarem, questionarem os governantes e marcas que financiam a destruição ambiental no Brasil. Não é uma campanha contra o Brasil, como querem dar a entender, mas exatamente uma campanha em defesa da rica biodiversidade de nosso país

…

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias (acesse o site), voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que este blogueiro (Arnaldo Afonso) participa como colaborador. Nele, dou prosseguimento ao meu trabalho no blog, informando sobre as atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue também mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia

.

… … …

DICAS DUCA

… … …

Sábado – 14 de agosto – a partir das 19h … Sarau Bodega do Brasil, organizado pelo coletivo que tem à frente os cordelistas Costa Senna e Cacá Lopes, promove o lançamento da Coletânea Literária Bodega do Brasil em Tempo de Poesia, pela Editora Areia Dourada (na capa, o inconfundível traço da grande artista Martha Maria Zimbarg). Para assistir, acesse

…

Sábado – 14 de agosto – a partir das 15h … 97° Sarau Poesia É da Hora (12a edição em formato online). Entre os artistas convidados estão Aline Lopes e Alexandre Paulino, Banda da Portaria, Cissa Lourenço e Paulo D’Áuria, Inês Santos, Karolzinha da Silva e Nicanor Jacinto, entre outros, com Marah Mends na apresentação.

…

Domingo – 15 de agosto – 18h … Coletivo VivaCidade e Casa de Cultura do Itaim apresentam Sarau A turma do Chico. Via Zoom (clique no cartaz)

…

Domingo – 15 de agosto … ‘Domingão Rock’n’roll’ no Lê Rock Bar. A partir das 13h, Baião de Dois e cerveja gelada. Depois das 18h, som ao vivo com Pedro Profitti Assis tocando o melhor do pop rock nacional e internacional. Na rua Chico Pontes, 1791, em frente ao Trote de Vila Guilherme

…

FLIB BH >>> 4ª edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte começou no dia 10 e vai até 20 de agosto, com transmissão pelo YouTube

…

Sexta – 13 de agosto – 12h >>> Na Hora do Rango, programa do Colibri na rádio Brasil Atual. recebe os compositores Kleber Albuquerque e Flavio Alves Costa. Eles vão falar de suas novas parcerias e do álbum ‘Cantigas de não chegar’

…

MAIS UMA BOA DO ZECA BALEIRO >>> Tá rolando nas redes uma gravação caseira com a nova canção do grande Zeca Baleiro. Letra desce o pau no atual (des)governo e nas falas absurdas do (des)presidente Bolsonaro e de seus seguidores negacionistas. Ouça O Rei da Mamata

…

ARTISTAS CONTRA BOLSONARO >>> Confira o clipe ‘Desgoverno‘, composição de Zeca Baleiro e Joãozinho Gomes, em que vários artistas pedem a queda do presidente genocida. O clipe fez parte do Ato de Entrega da Petição dos ‘Artistas e Sociedade Pelo Impeachment’. Participam, entre outros, nomes como Aílton Graça, Camila Pitanga, Denise Fraga, Elisa Lucinda, Fabiana Cozza, Letícia Sabatella, Gero Camilo, Matheus Nachtergaele, Nô Stopa, Vange Milliet e Zélia Duncan

…

41º FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO >>> Até 22 de agosto você pode votar na melhor canção de um dos maiores festivais de música independente da América Latina, o FENAC, Festival Nacional da Canção. Entra lá e participe. Uma das concorrentes é ‘Todo Possível‘, com a cantora Marcia Cherubin acompanhada pelos violões de Marcelo Barum e Pablo Lima

…

Terça – 17 de agosto – 19h30 … Como é que você Compõe? Seminário quinzenal com Tato Fischer, via Zoom. Saiba mais no cartaz

…

Quarta – 18 de agosto – 20h … Programa Ressonância, com Claudinei Vieira, recebe a poeta Noélia Ribeiro, nos canais da Desconcertos Editora no Facebook e Youtube

…

Domingo – 15 de agosto – 71º Sarau dos Conversadores. Edição especial do sarau organizado pelo grupo ‘Os Conversadores’, composto pelo poeta Cacá Mendes, o músico Edson Tobinaga, a cantora e intérprete Tania Clemente e a educadora Rosana Compri. Lançamento do livro de poesias ‘Manifesto do Mundo’, de Cacá Mendes, em edição e-book (pela Editora Serra Azul) e física (pela Desconcertos Editora). Participação do grupo Sarau do Quintal (de Astorga, no Paraná), declamando alguns poemas do autor. Depois, microfone aberto para os artistas inscritos

…

ÀS QUINTAS – 20h >>> ‘Chega Mais!’ é a live de bate-papo da dupla Tin Oliveira e Tatiana Luck Barboza, sobre música e outros temas diversos. No Instagram da banda Issoo. Acesse

…

Sábado – 14 de agosto – 18h … Slam Petisco. Grande final tem performances musicais e teratrias, além da discotecagem e da batalha poética. Na rua Luiz Murat, 370, na Vila Madalena

…

Quarta – 18 de agosto – 20h … ‘O Inferno é um Espelho da Borda Laranja’, performance com o ator Wander B. Retire seu ingresso com antecedência. Evento online transmitido ao vivo, seguido de bate-papo com o artista

…

Sábado – 14 de agosto – das 16h às 20h … ‘Do entardecer ao escurecer: lançamento do livro ‘Despedaçando Fany’, de Claudemir Darkney Santos, com prefácio de Escobar Franelas. Respeitando os protocolos de precaução à Covid, o bar da Aldeia Satélite Espaço Cultural estará aberto. À rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, em São Miguel

…

Segunda – de 16 a 20 de agosto – das 15h30 às 17h30 … ‘Gordofobia e Resistências’ no Sesc online. Com mediação de Jéssica Balbino e Jéssica Ipólito, encontros reúnem ativistas, pesquisadores e artistas gordes da cena anti-gordofobia para compartilhar processos de resistência frente à discursos de ódio em seus espaços de trabalhos e em suas vidas. Programação e outras informações aqui.

…

ÀS QUINTAS – 20h30 … Música no Cafofo. A dupla formada por Vinicius Maganha e Samira Regina convida músicos e performers a participarem de sua live semanal. Transmissão pelo Facebook e YouTube