No último findi, novamente, os blocos saíram às ruas e ocuparam a cidade com seu festival de diversidades, sua concentração debochada, sua loucura pé-no-chão. Em dias de intolerância e rancor (como esses), que o carnaval nos contamine de alegria e que se inspire na gentileza e no respeito, pra que o aprendizado de quatro dias de folia nos ilumine pelo ano inteiro.

BLOCO DA MARIA … 2 DE MARÇO – 16H – PRAÇA CARAUARI >>> Chegou a hora. É neste sábado de carnaval, no Carauari Bar e Mercearia, que vai rolar a quarta edição do Bloco da Maria. Eu e meus amigos foliões do Sarau da Maria estaremos lá com Andrea, Toninho e a tchurma que frequenta a Mercearia e alguns outros botecos da Vila Maria, além dos chegados de outros saraus, que sempre aparecem por lá pra pular e cantar. A marchinha deste ano é uma parceria minha com Jamir Nogueira e Márcio Butarello. Posto aqui a gravação e a letra, pra você já ir decorando. Nos vemos na praça, no meio do povo, molhados de chuva:

… … …

NÃO QUERIA FALAR DISSO,

MAS NÃO DÁ, NÉ? … … …

A GREVE DE PROFESSORES E SERVIDORES – 2 >>> No post passado comentei sobre a luta de amigos professores (alguns deles poetas, participantes e organizadores de saraus) em greve pela revogação do projeto SampaPrev, que aumentou de 11% para 14% a contribuição dos servidores municipais. Fiz um breve registro solidário à luta da categoria e indignado com a falta de vontade de dialogar demonstrada pelo atual prefeito Bruno Covas (que enfim, recebeu uma comissão dos servidores, mas disse que não revoga o Sampaprev e nem abona os dias de paralisação dos trabalhadores, que optaram pela continuação da greve, claro). Não bastasse isso, complementei dizendo que a mídia também ignora solenemente o movimento dos servidores e não noticia suas reivindicações. O que faz com que a população, desinformada dos legítimos motivos dos grevistas, se posicione contra eles. Paralelamente a isso, na segunda-feira, o Estadão noticiou que seis senadores (derrotados nas eleições de 2018) recorreram para receber suas aposentadorias já a partir deste mês (sem esperar a tal ‘Reforma’). Exemplos: Romero Jucá (MDB-RR) receberá R$ 23.151,77 (quatro vezes o teto do INSS, que é de R$ 5.839,45) e Agripino Maia (DEM-RN), receberá R$ 32.894,80. E os professores seguem ignorados pela mídia e pelo prefeito. Foi sob esse cenário desolador que a turma de incompetentes e abilolados que assumiu o Planalto nos brindou, na mesma segunda-feira, com outra ‘piada’ de péssimo gosto. Foi enviado às escolas um comunicado do ministério da Educação ‘pedindo’ que seja lida uma carta aos alunos, professores e funcionários com o slogan de campanha de Jair Bolsonaro, “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”, recomendando que todos estejam “perfilados diante da Bandeira do Brasil” e que seja tocado o Hino Nacional. Ainda ‘pedem’ que as escolas filmem as crianças nesse momento e enviem os vídeos ao governo. A mensagem é assinada pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez (aquele que defende acesso universitário somente à elites e que acusou os brasileiros de ladrões). Dois dias depois, como é hábito do presidente e de seus ministros, voltaram atrás. Pergunto: o que esse (des)governo tem na cabeça? É com isso que eles estão preocupados? Eles estão falando sério? Eles pensam que nós somos idiotas? Imagino os professores, que já têm ignorada a sua luta por melhores condições de vida e de ensino, o que sentem ao saber de um absurdo desses. O que dizer nessa hora? Nem há o que comentar. Só lamentar, lamentar e lamentar, profundamente. Lamentar a ideia tosca de um suposto e fantasmagórico ‘marxismo cultural’ inventado por anticomunistas doentes. Lamentar a proposição de uma estúpida e ofensiva ‘Escola Sem Partido’ e a sugestão policialesca de transformar alunos em alcaguetas de professores ‘esquerdistas’ (coisa da época da ditadura militar, que premiava delatores e promovia ‘capachos’). Lamentar que esses pensamentos retrógrados e idiotas venham de mentes que detêm poder e não têm nenhuma inibição em apresentar seus ‘progetos jeniais’. A que ponto chegamos! Até onde esse (des)governo ridículo e anacrônico vai nos levar? Até quando as instituições e os movimentos organizados vão suportar essas barbaridades?

QUINTA-FEIRA – 28 de fevereiro – das 18h às 23h … Festival “Ninguém Solta a Mão de Ninguém” … ‘Em defesa da cidade e contra o desmonte dos serviços essenciais como Saúde e Educação’, vários artistas se apresentam (clique no cartaz) em solidariedade aos servidores públicos em greve, desde o dia 4 de fevereiro, pela revogação do SampaPrev e contra o corte de ponto imposto pelo prefeito Bruno Covas. No Teatro de Contêiner Mungunzá, à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia

… … …

O PRESIDENTE E O CINEMA >>> Com tantos problemas no País, o ‘coiso’ que o dirige resolveu dar uma de crítico de cinema e soltou um vídeo onde critica o filme de Wagner Moura (exibido no festival de Berlim) e acusa Marighella de ser um ‘assassino’. Não sei se o filme é bom ou ruim, nem sou especialista na sétima arte. O que sei é que Marighella foi eleito deputado pelo Partido Comunista em 1946 e logo depois teve seu legítimo mandato popular cassado (porque os golpistas de sempre colocaram seu partido na ilegalidade, novamente). Alguns anos depois, os militares brasileiros deram outro golpe na democracia, fecharam o Congresso, perseguiram, torturaram e mataram milhares de brasileiros de todas as profissões. Muitos resistiram a essa barbárie e seguiram batalhando por liberdade e democracia. Equivocadamente ou não, alguns optaram por enfrentar a tirania do exército opressor com as mesmas armas do inimigo. Marighela foi um desses brasileiros (e deu sua vida por isso). Portanto, a verdade é que o atual presidente está defendendo ditadores assassinos e condenando um heroi da resistência popular. Está tentando reescrever a história inocentando militares golpistas e torturadores sanguinários que até hoje permanecem impunes. Marighela, que foi assassinado e é chamado de terrorista, só partiu para a guerrilha e a luta armada depois que a ditadura militar ceifou as liberdades democráticas e impôs o terror ao País. Marighela tentou combater com armas um Estado ilegal e ilegitimo. Foi dentro desse ninho verde-oliva, manchado pelo sangue de herois brasileiros, que Bolsonaro cresceu e fez sua ‘carreira’ militar. Não é surpresa que defenda assassinos e torturadores. Na terça, elogiou o ex-ditador paraguaio, Alfredo Stroessner, golpista que se manteve 35 anos no poder após implantar um permanente estado de sítio (na sua lista de crimes constam 18 mil torturados e 400 mortos e/ou desaparecidos). ‘Gente’ como Stroessner são os ‘pais intelectuais’ do nosso Bozo (em seu discurso, ele ainda ‘inventou’ que o ditador Castello Branco foi ‘eleito’ em 1964: será que ele pensa que somos idiotas? que, por ter sido eleito, ele pode falar a besteira que quiser?). Como a nação brasileira permitiu que esse antidemocrata disputasse uma eleição presidencial? Por que não impugnamos sua candidatura? Até quando as instituições e os movimentos organizados vão suportar as barbaridades que ele diz e que seu governo faz (ou tenta fazer)? A democracia brasileira corre perigo, sim. De novo.

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ … … … SARAU EM ASTORGA >>> No sábado (dia 16) aconteceu em Astorga (PR) mais uma edição anual do Sarau do Quintal, realizado na casa da família Peixoto e apresentado pelo poeta Milton Luna, assíduo frequentador de diversos saraus de SP (Casa Amarela, entre eles). O cantor e compositor Cordeirovich (da dupla com Vladinsky) participou e postou suas impressões na net. Eu roubei o texto dele, dei uma resumida e devolvo aqui pra vocês: “O evento foi especialmente dedicado ao avô “Chiquim”, poeta, artesão, benzedor e outras qualidades, tendo quase enfrentado Lampião no passado, caso o mesmo não tivesse mudado a rota de passagem (com receio do vô Chiquim, corre a lenda). O multiartista Miton Luna, paramentado com seu chapéu alegórico de cangaceiro, capitaneou o sarau. Apoiado por sua irmã Sandra Peixoto e pela família, fez desfilar uma sequência de apresentações musicais entremeadas de poesias, prendendo a atenção da distinta plateia que agradecida, dançou, cantou e aplaudiu (além de petiscar churrasquinho, tomar cervejinha gelada e curtir o bazar de roupas e bijuterias). Entre as atrações: dança do ventre, duplas sertaneja da região e jovens artistas da cidade (cantando e tocando sucessos e músicas autorais), os poetas Zé Vicente (autor das fotos acima), Gilberto Braz, Liz Rabello, Milton Luna e André Tomaz (entre outros), mais o querido Zulu de Arrebatá e também a dupla Vladinsky & Cordeirovich. O evento, que foi “show de bola”, pretende criar uma rádio comunitária e também disseminar pelas escolas a “Geloteca”, uma estante de livros “bons” (doados pelos participantes do Sarau) armazenados numa geladeira personalizada. Vida longa à família e ao Projeto Sarau do Quintal”.

Assino embaixo das suas palavras, Cordeirovich! … EXPOSIÇÃO DO DAHMER >>> Na semana passada eu estava de plantão e não pude comparecer à inauguração da exposição do talentoso cartunista André Dahmer (ver vídeo), que publica diariamente suas tiras na Folha e no Globo. Sou muito fã de suas sacadas inteligentes e de suas mordazes críticas políticas e comportamentais. Dahmer salienta nosso lado podre para tornar óbvia a necessária defesa dos valores humanistas, tão em baixa nesse momento obscuro de nossa história. Neste findi, finalmente, fui lá apreciar seus dezoito trabalhos originais e as cinco gravuras em serigrafia, numeradas e assinadas. A expo vai até 20 de abril na 9ª Arte Galeria (rua Augusta, 1371, na famosa Galeria Ouro Velho). A 9ª, administrada pelo casal Monalisa Martins e Alexandre Vital, é a primeira galeria brasileira dedicada exclusivamente às HQs. Já exibiu trabalhos de Geraldo Borges e prepara para maio a expo de Marcatti. A lojinha, além dos livros do Dahmer, vende camisetas com estampas de seus personagens (e de outros desenhistas de hqs). Para surpresa minha, na mesma galeria ainda funciona a Sensorial Discos (loja de vinis que oferece pocket-shows alternativos, quitutes e cervejas artesanais) e a Ugra Press (editora especializada em quadrinhos & contracultura) com suas paredes belamente grafitadas. Vai lá ver tudo isso, que é bem legal. … OCUPAÇÃO MANOEL DE BARROS >>> Fui ao Itaú Cultural e curti emocionado a exposição de manuscritos e diversos materiais selecionados do acervo pessoal do grande poeta matogrossense Manoel de Barros (1916-2014). Além da exposição, o projeto deu origem a uma série de vídeos e outros conteúdos on-line. Clique aqui e saiba mais sobre a trajetória do autor de poemas incríveis como esses (não consegui escolher um só): Retrato do artista quando coisa

… … …

O GRANDE TAVITO,

EM NOSSOS CORAÇÕES

… … …

Tavito se foi. Um arrepio angustiado percorreu meu corpo ao ler a notícia. Só desejei estar com meus amigos do Clube Caiubi e abraçá-los, consolá-los um pouco. Ouvi-los desabafar. Deixar que eles me contassem mais uma vez as histórias vividas com o mestre, amigo e incentivador. Cantarolar com eles as parcerias que nasceram dessa convivência. Foi por sugestão do poeta Vlado Lima que fundamos nosso sarau. E foi por intermédio de Vlado que conhecemos Tavito e o convidamos a tocar na Vila Maria (nessa foto de Roberto Candido, estou com eles dois no palco). O grande artista topou vir até nossa humilde quebrada, na perifa da ZN. Nosso bar feio, de paredes sujas e teto quase caindo. Ele veio, acompanhou o sarau e humildemente esperou sua vez. Eu lembro de lhe falar: ‘na hora que você quiser, hein, Tavito’. E ele me respondeu: ‘Na hora que for, me chame. Fique à vontade‘. Casa lotada, quando ele entrou, foi ovacionado. Sentiu a eletricidade no ar, na respiração ansiosa dos fãs. Tavito, tranquilo e experiente, conversou com o público, contou alguns causos, descontraiu o ambiente e depois cantou e encantou. Foi uma noite inesquecível.

Em 2013, alguns dias após essa apresentação, escrevi: “Emoção à flor da pele no Sarau da Maria IV. Foi de arrepiar: eram quase 22h do sábado, 31 de agosto, quando um coro de quase 100 pessoas entoou emocionado: ‘Sem querer fui me lembrar… de uma rua e seus ramalhetes… do amor anotado em bilhetes… daquelas tardes!‘. O consagrado cantor e compositor Tavito, membro do ‘Clube da Esquina’ e do mitológico grupo mineiro ‘Som Imaginário’, se apresentava no Bar do Giba, na Vila Maria (no vídeo acima)“.

Tavito voltaria dois anos depois para cantar no nosso novo endereço, o Clube Vila Maria. Para promover o evento, Selma Bizon e Veronica Lopes, duas organizadoras do sarau, foram entrevistá-lo (a foto acima é desse dia). Não pude ir, mas mandei umas perguntas por celular (qualquer dia a Selma disponibiliza essa gravação na net). Desde então, acompanhei algumas de suas participações no Sopa de Letrinhas e nos eventos do pessoal do Clube Caiubi, lá no Julinho Clube. A última vez que o vi no palco, foi como convidado num show do Zé Renato (do Boca Livre). Sesc Santana lotado, Zé chama Tavito ao palco. O carismático mineiro entra e ganha o público com sua simpatia e belas canções.

Tavito cantou duas de suas pérolas preciosas: Casa no Campo (parceria com Zé Rodrix) e Rua Ramalhete (com Ney Azambuja). A plateia cantou junto, claro. Minha canção preferida dele talvez seja Começo, Meio e Fim, mas seu talento de músico e compositor extrapola predileções. No final dos anos 1960, o cara já estava lá, com o Som Imaginário, acompanhando Milton Nascimento. Depois de fazer canções inesquecíveis nos anos 1970 e 1980, partiu pra publicidade, onde criou alguns jingles incríveis (entre eles, o sensacional ‘Eu sei que vou’, com letra de Aldir Blanc, que toca na chamada dos jogos da seleção). Nos anos 2000, junto com seu querido amigo Zé Rodrix, apadrinhou a turma boa de compositores do Clube Caiubi, incentivando uma nova geração de talentosos artistas (Sonekka, Cueva, Rica Soares e Vlado Lima, entre outros…). Além de cantar eventualmente em alguns saraus da cidade, ele também criou o Sarau do Tavito, onde apresentava suas novas canções e abria espaço para a música autoral de qualidade, banida das rádios e tevês brasileiras. Deixo aqui minha lágrima emocionada e um abraço aos amigos e familiares dele. Me despeço, com admiração e saudade: grande figura, esse Tavito.

… … …

QUASE UM ANO REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Quase um ano depois e os criminosos continuam impunes. A nação (pacificada? bestificada?) segue seu dia a dia, indiferente. Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Não é prioridade dos atuais governantes (aparentemente tão preocupados com a criminalidade) resolver esse caso. Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro que estava sob intervenção militar) ainda não ‘descobriu’ quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito (& filhos) e suas balelas sobre armamentos e ‘militarização’. Já são mais de onze meses de impunidade. No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o atual presidente fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos – leia matéria do jornalista Marcelo Godoy com o secretário da Segurança Pública do Rio e entrevista de Fernanda Chaves, assessora de Marielle, à Mônica Bergamo) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontrava sob ‘intervenção militar’). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto a eles, o atual governador do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘brincadeira’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador fluminense, jamais terem exigido publicamente o esclarecimento do ‘caso Marielle’. Por que será?

VERGONHA 3 >>> O delegado responsável pela investigação do assassinato de Marielle, Giniton Lages, foi mantido (pelo novo chefe de polícia, delegado Marcus Vinicius Braga) no cargo até o final do inquérito. Braga foi nomeado secretário pelo governador Wilson Witzel. A justificativa da nova cúpula é não interromper o trabalho da equipe atual, que vai ser ampliada para que a investigação ‘seja finalizada ainda no início do ano’ (e já estamos em meados de fevereiro). Também foram mantidos os responsáveis pelas unidades da Baixada Fluminense e de Niterói e São Gonçalo, Daniel Rosa e Bárbara Lomba. Parabéns aos envolvidos, só que não: afinal, já são mais de 11 meses de impunidade. É uma vergonha!

VERGONHA 4 >>> Após quase um ano de impunidade dos assassinos de Marielle, a Polícia Federal realizou operação, na manhã da quinta-feira (dia 21), para cumprir oito mandados de busca e apreensão com o objetivo de apurar ‘suposta tentativa de obstruir a investigação do crime’. Será? (pergunta irônica)

… … …

