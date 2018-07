Em meados dos anos 1990, conheci um jovem ilustrador chamado Pinto. Fizemos muitas piadas bobas com seu nome. O querido e inesquecível Dudu sempre dizia: “O Pinto trabalha duro!”. Hoje, ao olharmos para trás (ôps!), concordamos: ele trabalhou duro, mesmo! Mora na Espanha e tem uma obra maravilhosa. Antes de partir para a Europa, trocou algumas figurinhas com dois talentosos desenhistas que estavam começando na redação do Estadão: o Baptistão e o Carlinhos. Ambos criaram estilo próprio e construíram vitoriosa e premiada carreira no Brasil. Ilustram para jornais, revistas, livros. Estampam camisetas, canecas, adesivos. Pintam murais em casas, centros culturais e salões de empresas. E já expuseram no Sarau da Maria (obrigado, meninos!). Finalmente, los otros 3 amigos se reencontraram. Aqui estão três grandes figuras do jornalismo e da arte nacionais. Três meninos do Brasil, três corações democratas: Marcelo Pinto, Eduardo Baptistão e Carlinhos Müller. A duras penas, escolhi 10 obras-primas de cada um. Poderiam ser 50 ou 100… Apreciem: … … … … MARCELO PINTO

Nasceu em 1964, em Petrópolis. Estudou no Colégio IADÊ e na FAAP. Aos 18 anos começou a ilustrar livros infanto-juvenis e a colaborar com o Estadão e outras publicações, como as revistas Gourmet e Bizz . Em 1996 mudou-se para Barcelona, onde colaborou com o Periódico da Cataluña e com a empresa Bio Punt, fazendo ilustrações científicas. Em 2002 fixou-se em Mallorca e há 10 anos colabora com o Jornal Última Hora, publicando caricaturas e ilustrações em colunas fixas. Em 2007, iniciou seu trabalho de colorista de quadrinhos para a editora Dynamic Forces. Abaixo (e aqui), uma mostra de seu brilhante trabalho. Lula, Kobe Bryant, Keith Richards, Mario Vargas Llosa, Stephen Hawking, Kim Jong-un, Francis Ford Copolla, Harrison Ford, Boris Johnson (provável próximo primeiro-ministro inglês) e Serena Williams.



… … … … EDUARDO BAPTISTÃO Nasceu em São Paulo, em 1966. Formou-se em Publicidade e Propaganda pela Cásper Líbero, em 1988. Atua como ilustrador desde 1985, quando publicou seu primeiro trabalho na Folha. Trabalhou para JT, Você S/A, Imprensa, Vogue, Vip, Quem, Sexy, Playboy, Placar, entre outras publicações. Ilustra para o Estadão desde 1991 e colabora com as revistas Carta Capital e Veja. Venceu por cinco vezes o Troféu HQMix e conquistou outros importantes prêmios no Brasil (Salão Internacional de Humor de Piracicaba e Salão Carioca de Humor) e no exterior (World Press Cartoon, de Portugal, e Tehran International Cartoon Biennial, do Irã). Tem três livros autorais de caricaturas publicados: A Book of Portraits – Selected Works of Eduardo Baptistao (Hich, Irã, 2009), Sketchbook Experience (Reference Press,Portugal/Brasil, 2013) e The art of Baptistão – 30 years (Reference Press, Portugal/Brasil, 2015). Abaixo (e aqui) algumas de suas geniais caricaturas: Ronaldo, Vinicius de Moraes, Roberto Carlos, Ney Matogrosso, Drummond, Millôr, Pelé, Adoniran, Arnaldo Antunes e o ex-presidente uruguaio José Mujica.