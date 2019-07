Tem Vanguart cantando Dylan (em SP) e festa de livros na Flib, na Flip e na Flipei (em Bonito e Paraty)

São apenas três ou quatro acordes, nove versos e muitas perguntas. Reza a lenda que a música “Blowin’ in the Wind” foi composta em apenas 10 minutos, no dia 9 de abril de 1962, no The Commons, em Greenwich Village, após uma discussão sobre política. Seu autor, um jovem e desconhecido compositor de 21 anos chamado Bob Dylan, argumentava que ‘testemunhar uma injustiça e não fazer nada para impedi-la é a mesma coisa que cometê-la. Você é traído por seu silêncio. E todos nós, que não nos manifestávamos, estávamos sendo traídos por ele”. Mais do que dar respostas fáceis, o cantor queria propor discussões incômodas. “Alguns dos maiores criminosos são aqueles que viram as costas quando veem algo errado”, escreveu no encarte de seu álbum. Este blog ama Bob Dylan e todos os artistas que se importam e se colocam no lugar do outro. E que não viram as costas fingindo que não veem.

Que Bob Dylan é o melhor letrista da história do rock e um dos maiores artistas de todos os tempos, já sabemos. O Nobel de literatura e o reconhecimento acadêmico quase nada acrescentaram ao amor que sentimos por ele e à identificação que temos para com sua obra. Nós, fãs, além de satisfeitos pelo fato de sua notoriedade ter colocado a poesia no topo do noticiário, ficamos felizes pelo ídolo; e ponto. Em meu post sobre os livros e autores que fizeram minha cabeça, citei vários letristas de rock e mpb: Chico, Vandré, Caetano, Gil, Aldir, PC Pinheiro, Lennon, Cole Porter, Cazuza, Renato Russo, Belchior. E Bob Dylan, claro. Aos 14 anos, quando comecei a trabalhar, comprava a Revista do Rock (editada pela turma do Tárik de Souza, Ana Maria Bahiana e Ezequiel Neves) e ‘viajava legal’ com as versões para o português de seus clássicos dos anos 1960. O bardo poetizava sobre o amor livre, a defesa dos direitos civis e da liberdade de expressão, fazendo críticas às injustiças sociais, à guerra e a toda e qualquer opressão. É óbvio que o Arnaldinho pré-adolescente assimilou muita coisa ali. Por falar em juventude, no ano passado, um jovem repórter do Estadão voltou maravilhado do nordeste após uma entrevista com o grande Alceu Valença. Sabem por que? Porque Alceu, como Dylan e Tom Zé (de quem já falei aqui), são artistas que têm consciência política e defendem valores humanistas. Eles nos contagiam com a beleza do que produzem e que possuem; a beleza humana e solidária que há em nós e que não percebíamos, perdidos na selva competitiva. ‘Tudo o que você podia ser‘, como cantou Milton. Esses nobres valores os ultrapassam e transparecem em suas obras. E em sua postura de vida.

Sobre essa tal ‘postura’, deixo alguns pitacos sobre a atual valorização do ‘ter’ (dinheiro, carros, fama) em detrimento do ‘ser’ (ideias, valores, atitudes). Recentemente li a respeito de uma ampla ‘reforma’ do ensino, com a extinção de matérias supostamente ‘difíceis’ para que as aulas fosse mais ‘atraentes’ ao aprendiz. Como se já não bastasse a quantidade enorme de ‘divertidas’ banalidades e superficialidades que a tevê e o mundo das celebridades descarregam diariamente sobre nossos jovens. O que me parece, é que o Estado foge da sua responsabilidade de ensinar e abre mão do dever de formar cidadãos. De certa forma, é mais uma vitória da cultura do entretenimento vazio. E, consequentemente, uma derrota dos projetos com conteúdo, que apostam na diversidade cultural e na representatividade social. É uma diminuição de espaço para os criadores originais, os semeadores de benéficas dúvidas, os questionadores e provocadores. Os alternativos, sonhadores, poetas. Os nossos ‘novos’ Dylans. Aqui, neste blog, você sempre vai sentir um pouco da vibe subterrânea e indignada que cresce dia a dia, e vem à tona nos Ceus, nas bibliotecas, clubes, casas de cultura e saraus das periferias. Ouço dizer que ‘a revolução não será televisionada’. Parafraseando, ouso dizer que a cultura não passa mais por essas retrógradas instituições, de ensino desfibrado e ‘sem partido’. A população vai se organizando em associações e movimentos, reagindo à indiferença do poder público, que cada vez menos a representa. A resposta, amigo, está no ar, soprando com o vento. Eu sabia que Dylan nem iria à cerimônia do Nobel. Seu prêmio maior já viaja pelos quatro cantos do mundo e pulsa em cada um dos nossos corações: somos ecos de sua voz e de suas canções. De seus poemas libertários e de resistência. Tamo junto, my brother Bob.

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

ROCK AND BLUES BAR >>> No sábado passado (dia 29 de junho) o cantor e compositor Arnaldo Afonso apresentou seus rocks & pops na abertura do “Sarau Poesia de Porão“. Sim, esse Arnaldo sou eu mesmo! O show aconteceu no Rock and Blues Bar/Adega, em Cidade Ademar, e teve aplaudidíssima participação dos meus convidados Helen Torres & Sidney Kitagawa (da banda Chero da Poesia). A poeta Silvia Maria Ribeiro e o cartunista e frasista Vasqs também participaram. Em meio às comidinhas e bebidinhas do ‘arraiá’, o sarau seguiu em frente com leituras poéticas de Roberto Bezerra Dos Santos, Marcos Leite e Vander Bourbon (a quem agradeço pelo convite), entre outros artistas da casa. Agradeço também à Maria Moreno Justiniano pela recepção. Adorei cantar lá e já disse que vou voltar outro dia, pra bebericar e curtir. Me aguardem!

CARAUARIBAR >>> Eu, Helen e Kita saímos de lá e chegamos na Vila Maria a tempo de participar do Arraiá do Carauaribar, festa junina que tinha caldinhos, espetinhos, quentão e vinho quente, além do forró arretado do Trio Angelim. Foi bão dimai da conta, sô!

ALGUNS EVENTOS LEGAIS

QUARTA A SÁBADO – 3 a 6 de julho … Feira Literária de Bonito … Sob o tema ‘Literatura: Substantiva Feminina’, evento recebe escritoras de todo o País, como Paula Valéria Andrade, Leila de Souza Teixeira, Dora Ribeiro, Denise Silva, Moema Vilela, Cidinha da Silva, Cintia Moscovich e Djamila Ribeiro, entre outras. Com mostra de cinema, teatro, contação de histórias e roda de conversa, entre as muitas atividades. Na praça da Liberdade, em Bonito, MS

QUINTA-FEIRA – 4 de julho – 21h … Banda da Portaria no Teatro Bruta Flor … Poemas de Vitor Miranda musicados por João Mantovani (violão) com Telo Ferreira (percussão) e Daniel Nakamura (guitarra). Participação de Carolina Ojo e Henrique Stella. Na rua Augusta, 912. Ao vê-los no palco, escrevi:

“A Banda da Portaria nasceu quando o compositor João Mantovani musicou poemas de Vitor Miranda. No show, enquanto o poeta declama, os músicos entoam levadas legais de pop e rock. Vitor é a alma da banda. Um jovem com visual de Jesus Cristo e versos antenados nas atuais questões artísticas, políticas e comportamentais. Se Jesus salva, não sei, mas como a poesia tem me salvado desde sempre, fiquei superfeliz ao ver um monte de jovens reunidos mastigando o doce chiclete da música pop com um inquietante recheio poético. A banda tem alguns vídeos no Youtube e Vitor já lançou os livros ‘Poemas de Amor Deixados na Portaria‘ (que deu origem ao projeto musical) e ‘A Gente Não Quer Voltar Pra Casa‘.

LANÇAMENTO >>> No dia 18 de julho, quinta-feira, acontece o lançamento oficial de ‘A Moça Caminha Alada Sobre as Pedras de Paraty‘, de Vitor Miranda, na Patuscada. Mas, desde o dia 10, o autor estará divulgando o novo livro em Paraty (claro!).

