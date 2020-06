Tem Toca do Autor e Circuito Dandô, tem livros de Tavinho Paes e de Renato de Matos Motta, tem poema indignado de Oswhaldo Rosa

Vidas Negras Importam / Black Lives Matter >>> “Nunca deixe te convencerem que vidros ou propriedades destruídas é violência. Fome é violência. Não ter casa é violência. Guerra é violência. Soltar bombas em pessoas é violência. Racismo é violência. Supremacia branca é violência. Pobreza é violência. A contaminação do lençol freático para obtenção de lucro é violência. Propriedade pode ser substituída. Vidas humanas, não”.

Marc Jacobs, após sua loja ser destruída, nos EUA

OSWALDO ROSA >>> O poeta tem dado respostas contundentes e imediatas à violência, ao racismo e à onda fascista que cobre de sangue e mancha nossa sociedade (a charge emocionante, acima, é de Nando Motta). O humanismo e a indignação de seus poemas me comove e mareja os olhos. Este é um deles:

BALA PERDIDA TEM ALVO

Oswhaldo Rosa

bem perto da porta

do lado esquerdo do berço

uma bala atravessa a janela

atinge a criança no peito

seu crime, sua delinquência:

ser negra, pobre, indefesa

no pátio da escola

o medo estanca o recreio

águias de metal sobrevoam

vomitam tiros certeiros

abjeta, a mira tem por objeto

o pobre, o negro indefeso

nas ruas e becos

de toda e qualquer favela

a fera fareja sua caça

ataca, destroça, esfacela

um jovem sem sonho ou direito

de ser livre, ser vivo, ser negro

Ágatha, com um tiro nas costas

Kauê, com um tiro na cabeça

Jenifer, na porta de casa

João Pedro, caído na sala

Que bala perdida é essa

que reconhece por presa

o jovem, o pobre, o negro?

(dedicado às crianças Ágatha Félix, oito anos, morta com um tiro de fuzil nas costas, no Complexo do Alemão; Kauê Ribeiro dos Santos, doze anos, assassinado com um tiro na cabeça, no Complexo do Chapadão; Kauan Rosário, onze anos, assassinado em Bangu; Jenifer Cilene Gomes, onze anos, assassinada na porta de casa; Kauan Peixoto, doze anos, baleado, em março, na comunidade da Chatuba, quando saiu de casa para comprar um lanche; e Ketellen Umbelino de Oliveira Gomes, cinco anos, morta com um tiro no Realengo; João Pedro Mattos Pinto, 14 anos, assassinado em casa, no Complexo do Salgueiro)

O poeta Oswhaldo Rosa (na foto com sua mulher, a cantora Susie Mathias) é autor de ‘Ácido Paulistânico’, ‘Amornauta’ e ‘O céu é vertical’. Lançou recentemente mais ‘dois livros em um’: ‘A Bomba que Falta’ (contos) e ‘O Domador de Cometas’ (poesia). O cara é figura importante e atuante na vida cultural da Zona Norte desde os anos 1970, seja escrevendo, dirigindo e encenando peças de teatro, ou participando do lendário ‘Grupão’ e da organização do Sarau da Maria (é dele o famoso verso ‘O céu só tem três Marias, meu coração tem infinitas, uma vila de Marias’). Também é letrista e parceiro nos cds de Susie Mathias (Canção das Moças) e de Paulo Barroso (As Marés)

DEMOCRACIA >>> Divulgo postagem de Eduardo Osmédio, músico e ativista cultural ligado ao VideoClube Charada, na ZL. A banda Turba manda ver seu protesto: ‘Todo dia morre a democracia’, de Glauco Caruso.

“Todo dia morre a democracia,

nos campos, nas ruas, na periferia,

um índio, um negro morre a bala todo dia,

pois todo dia morre a democracia,

Mas eu não vou me ajoelhar

a liberdade faz voar, e gozar, anarquizar

Todos que aí estão atravancando meu caminho,

eles passarão, eu passarinho

a liberdade do outro me eleva ao infinito,

ao infinito, ao infinito…”

ESQUERDA >>> A frase do grande Érico Verissimo é bem antiga, vocês sabem. Infelizmente, o Brasil andou para trás e ela precisa ser relembrada. O velho oportunismo anticomunista renasceu nas falas raivosas de Bolsonaro, de seus filhos mal-educados, de seus generais saudosos de torturas e assassinatos e de empresários fascistas que desde sempre financiam golpes contra a democracia. Felizmente, a sociedade brasileira está despertando e já organiza uma ampla frente pra se opor a eles. Precisamos, novamente, silenciar as barbaridades proferidas por essa ‘jente’ (no cartaz abaixo, frase do também escritor Luis Fernando, filho de Érico)

MINHAS ‘ANDANÇAS’ PELAS LIVES

Na semana retrasada, participei de live da Afubesp sobre a importância da música na vida das pessoas, a convite da atriz Rosa Freitas, que interpretou sua personagem ‘Professora Margarida’ (nesta ‘aula’, falamos de Noel, Caymmi, Gonzagão e outros gênios da mpb). Agora, o vídeo (abaixo) já está disponível no YouTube (veja também outros trabalhos dela). Rosa faz parte da Cia Nova de Teatro (‘Barulho d’Água‘ e ‘Apátridas‘) e da Meraki Cia Teatral (‘Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada‘), além de atuar em cinema, participar de vídeos de empresas e comerciais de tevê

Na sexta passada, participei do Balbúrdia, programa de entrevistas do músico e jornalista Deh Oliveira. Tocamos algumas canções e falamos de arte e de política nesses tempos de pandemia. Claro que eu desci a lenha no (des)governo fascista de Bolsonaro (veja a live aqui). Fico feliz ao notar o crescimento da reação popular antifascista (inclusive com a adesão das torcidas de futebol). A democracia corre perigo, mas vamos virar esse jogo

Na segunda-feira realizei a minha terceira live do show ‘Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola’, juntando as canções e as histórias das edições anteriores, além de incluir duas novas músicas (‘Sim’ e ‘Não Posso Viver Sem Ela’). Assim que passar o confinamento, pretendo levar o espetáculo às Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais (veja aqui como foi). No dia seguinte, ainda emocionado, escrevi um texto de agradecimento:

SOBRE MINHA LIVE >>> Obrigado, amigos. Agradeço a presença de cada um de vocês na minha live de segunda-feira à noite. Agradeço as curtidas, as visualizações momentâneas, os comentários elogiosos, as críticas, os emojis e os compartilhamentos. Superagradeço a energia de tantos amigos e o carinho dos que ficaram vendo e ouvindo tudo, do começo ao fim, comentando e mandando coraçõezinhos. Agradeço esse amor todo que vocês generosamente compartilharam comigo. Nós, artistas alternativos, sem espaço na mídia, precisamos demais desse gás. Ainda mais em tempos de (des)governo fascista e inimigo das artes. Passei o dia seguinte inebriado, só relembrando a delícia que foi cantar as belezas de Cartola para vocês. Fiquei (e ainda estou) contente pra caramba, cantando e sorrindo à toa, exalando felicidades. Nosso mundo está mesmo precisando de altas doses de amor poesia carinho generosidade compreensão amizade solidariedade… e atitude. É isso que faz a diferença para o nosso lado. O lado onde estão os amorosos, os humanistas, os antifascistas. Obrigado!

ALGUMAS LIVES QUE VI >>> Aqueles que andam pelas redes criticando as lives estão perdendo grandes papos, canções e aprendizados. Na quinta passada, a bailarina Carolina de Sá (da Focus Cia de Dança) recebeu a fisioterapeuta Nicoli Greco para uma interessante conversa sobre os cuidados com o corpo durante a quarentena. Durante a semana, Carolina (na foto acima) participou também (com Jessica Fadul, Rivaldo Ferreira, Rodrigo Cucorucio, Luiz Felipe Crepaldi e Carlos Veloso) do ‘Dança em Casa’, aulas online para colaborar com a campanha de manutenção e funcionamento do Espaço Cultural Corpos Falantes. Após uma semana de atividades, o encerramento da programação, no domingo, foi simplesmente de arrepiar: uma performance coletiva com solos de todos os bailarinos (na foto do alto) e participação do público. Foi das lives mais belas que vi durante o confinamento. O texto de abertura, as músicas, as coreografias, as expressões comovidas, tudo foi se somando para dar liga ao clima de comprometimento e ao espírito solidário que originou o projeto. Ao final, o público foi convidado a dançar junto (com as imagens de todos se alternando na tela). Nessa hora, sei lá por que, até caiu um cisco nos meus olhos. Parabéns aos envolvidos.

Vi trechos de tanta live legal, zapeando do Face pro Insta, que nem me recordo de tudo. Destaco as entrevistas que o diretor Lenerson Polonini, da Cia Nova de Teatro, tem realizado (nesses tempos de pregações obscurantistas, foi um alívio ouvir Danilo Miranda, do Sesc, falar sobre a importância da cultura e da educação na construção de uma sociedade melhor e mais justa). Me deliciei com os causos e canções do violeiro Paulo Freire, com o repertório autoral maravilhoso de Lula Barbosa e Cardo Peixoto (nas ótimas lives da produtora ‘Acorde em Si‘) e com o som do violeiro Betto Ponciano, do cantador Sebah de Assis (em apresentação beneficente), de Deh Oliveira (em sua cantoria semanal) e Cássio Figueiredo, além das performances dos muitos artistas que participaram do tradicional Sarau do Bar do Frango. Acompanhei também a entrevista da poeta e editora Esther Alcântara, da Carpe Librum, ao programa de Tom Kbélo (os dois, na foto acima). Além da conversa informativa sobre as dificuldades enfrentadas por um profissional do mercado de livros num país que não valoriza a cultura, fiquei encantado com os livros artesanais criados por ela. O das raízes, com as costuras e fios escapando das páginas, é lindo demais!

LIVESLIVESLIVESLIVESLIVES

DANDÔ EM CASA – 6 DE JUNHO – SÁBADO – 17H>>> O Dandô – Circuito de Música Dércio Marques desta edição tem shows dos artistas mineiros Beatriz Farias, Giancarlo Borba, Marcelo Taynara, Sol Bueno e apresentação do ator Márcio Vesoli. Acompanhe pelo Instagram @dandonacional, pelo Facebook ou YouTube

O Circuito Musical Dandô, criado há quase sete anos pela cantora e compositora Kátya Teixeira, iniciou sua campanha de vídeos durante o período de isolamento social, com apresentações online de artistas de várias regiões do país. As próximas mostras acontecem nos dias 4 de julho, 1 de agosto e 5 de setembro

Sexta – 5 de junho – 20h … Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série ‘Diálogos’ entrevistando o crítico Dirceu Alves Jr. No perfil da @cianovadeteatro no Instagram

…

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube. Nesta sexta, dia 5, com a poeta Cátia Luciana Pereira, a Catita, autora do livro ‘Morada’

…

TODO DOMINGO, LIVE DA FOCUS >>> Além dos ensaios online (todos os dias, às 13h – entre em contato para participar), agora, todos os domingos, às 19h, o diretor da Focus Cia de Dança, Alex Neoral, tem apresentado esclarecedoras lives onde comenta detalhadamente o processo criativo dos espetáculos do grupo. Assista e participe mandando perguntas. ‘BAILARINOS INVADEM’ >>> A equipe da Focus tem recebido profissionais de diversas áreas para bate-papos informativos sobre atividades paralelas que interessam a bailarinos, coreógrafos e produtores de espetáculos. No perfil da companhia no Instagram (e também no Facebook) … QUINTA – 4 de junho – 19h … Toca do Autor, sarau autoral organizado pelo músico Alexandre Tarica, abre espaço para compositores. Nesta edição, bate-papo com o apresentador Serginho Sagitta, do programa Sons do Brasil, na rádio USP … SEXTA – 5 de junho – 19h >>>Tendo à frente a poeta Esther Alcântara, a Carpe Librum Editora acaba de lançar dois livros preciosos: ‘Janela Enluarada‘, com poemas da também cantora Fernanda de Paula (no cartaz, a live de lançamento, nesta sexta-feira) e belas ilustrações em bordados de Letícia de Paula e Falar dos Meus Amores Invisíveis‘, romance da cantora e compositora Socorro Lira … GALBA >>> O multi-instrumentista faz live todo sábado, às 20h30, pelo Facebook … SEXTA – 5 de junho – 20h … Live com a cantora Jordanna, o cantor e compositor Zé de Riba e o poeta e jornalista Ademir Assunção. Participam também o produtor cultural Tadeu Souza e o ator (e vice-prefeito da cidade de Suzano-SP) Walmir Pinto … SEGUNDA A SEXTA >>> ‘Uma História Conta Outra‘ é o nome do novo projeto artístico do multiartista Wander B e da atriz e dramaturga Elenice Zerneri. Eles escrevem contos e crônicas, gravam e postam, diariamente, no YouTube. A série já conta com 12 performances que misturam literatura e audiovisual (aqui, a mais recente) … QUINTA – 4 de junho – 20h … Assista ao filme ‘Antes de Mais Um Dia‘, com participação de Renata Abreu. Após a exibição, bate-papo online com o diretor Paulo de Andrade. Na página do Curta Suzano, no Facebook. … TEATRO NO CELULAR >>> Dica do performer Rafael Nestardo: ‘Amadores’, ótima peça da Cia Hiato, está disponível em vídeo nas redes. Não tem o mesmo impacto que o teatro ao vivo proporciona, mas vale como opção para esses dias de quarentena” … QUINTA – 4 de junho – 22h … Desabafo Coletivo conversa com a dramaturga e roteirista Maria Shu sobre ‘O Casamento e a Mulher Negra’. No canal da atriz Vanessa Carvalho no Instagram … QUINTA – 4 de junho – 20h … Banda Macaco Fantasma (com Flavio Hernandes e Chris Cruz) faz live no Instagram @reacaounderground … ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com … SEGUNDA A SEXTA – 17h30 … O cantor e compositor Kleber Albuquerque bate-papo e canta algumas de suas belas canções. No Facebook … ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos. Se você perder a transmissão ao vivo, saiba que o escritor sempre disponibiliza o áudio do programa em sua página no Facebook

TERÇA E QUARTA – 9 e 10 de junho – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O produtor cultural Tom Kbélo abre espaço para os artistas alternativos. Tom é também um dos administradores da produtora Acorde em Si, que tem apresentado lives com artistas de todo o país. Confira:

QUINTA – 4 de junho – 20h … Live com Thomas Incao. Transmissão pela página da produtora Acorde em Si, no Facebook (acesse para contribuir com o artista)

BRINDA >>> A produtora (com Sabrina Carvalho à frente) promove lives com artistas alternativos todas as sextas-feiras, às 18h

…

QUINTA – 4 de junho – 19h … Cadu de Castro recebe o educador e filósofo Helio Hintze para um bate-papo com transmissão pelo Facebook

…

Às sextas – 20h … Sarau Virtual Poetas e Cantadores. Grupo formado no zap pelos artistas Sebah de Assis, Edinho Twin, Birodylan, Mauri de Noronha, Darc Maia, Val Barros e Val Branco, entre outros, apresenta seus trabalhos, sempre às sextas (clique nos nomes e faça contato pelo Facebook)

…

SEXTA – 5 de junho – 19h … O cantor e compositor Marcos Munrimbau é o entrevistado de Aline Barcellos em live no Instagram. O artista, que apresenta desde 2019 o belo espetáculo de canções autorais ‘Aquarela de Batons’, acaba de compor ‘Fique em Casa, Amor‘. “Sair de cena temporariamente e ficar em casa pode ser um grande ato de amor”. Inscreva-se em seu canal no Youtube e o siga em seu site

…

UM BANDO DE GENTE >>> Programa convida quatro poetas para conversar e dizer poemas. Quinta, às 20h, e domingo, às 18h, na página de Ricardo Silvestrin, no Facebook e no YouTube (se inscreva no canal).

…

QUINTA – 4 de junho – 10h30 … Editora Lavra promove bate-papo com a escritora Marília Kubota

… SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook

OS MUITOS ASSUNTOS MUITOS ASSUNTOS MUITOS ASSUNT

NOVO SINGLE DO CONRADO PERA >>> Já está em todas as plataformas digitais a canção ‘Buena Onda’, do cantor e compositor Conrado Pera. Ele toca violão e canta acompanhado por Lenna Bahule (voz), Jean Michell (percussão), Sérgio Carvalho (baixo) e Raul Misturada e Paulo Monarco (guitarras)

…

UNDERGROUND & ETC E TAL >>> ‘Sinister Salad Musikal‘ é o site de Marco Antonio Gonçalves, que agora virou canal no YouTube. O cara é produtor cultural, participa do grupo que organiza as atividades do VideoClube Charada e é profundo conhecedor da música nacional e internacional de todas as épocas. Colecionador de vinis, Marco posta fotos de lps de sua coleção e escreve algumas resenhas, além de compartilhar vídeos dos muitos shows que assiste (e promove). Entre lá e se inscreva

…

RENATO DE MATOS MOTTA >>> Escritor gaúcho faz lançamento virtual do livro ‘Pretos de Peleia‘, onde, através da poesia, aborda as lutas dos negros no Rio Grande do Sul (clique para saber mais e adquirir o livro)

“Gente forte enfrenta a morte

Negro vai mudar a sorte

Luta, sua, sangra, morre

Vermelho na terra corre”

Extraio um trecho do prefácio de Lilian Rocha: “Cantos que ressoam no ar salgado, materializados em lágrimas e cicatrizes de feridas ainda não esquecidas. Pretos de Peleia somos todos nós, marginalizados e esquecidos na história do Rio Grande do Sul. O nosso sangue vermelho continua escorrendo por esse solo. ‘Pretos de Peleia’ é um livro que não acaba em seu ponto final, é um catalizador poético de uma história que deve ser revisitada em seu contexto original

TAVINHO PAES >>> O multiartista carioca Tavinho Paes (famoso por suas letras de sucessos da música pop, como ‘Totalmente Demais’) acaba de lançar mais um de seus instigantes livros onde mistura poesia, filosofia, crítica de costumes e comentários legais sobre música, comportamento e política, tudo com muito humor, ironia, inteligência e informação. As 48 páginas de ‘WI-FI (o tempo real)‘ dão continuidade ao seu trabalho anterior, ‘ON LINE – the setlist‘ (89 páginas e 200 links para seguir). Os dois livros podem ser adquiridos, juntos, em oferta especial (entre em contato pelo inbox)

RUBENS JARDIM E ‘AS MULHERES POETAS’ >>> Os três volumes de ‘As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira’, brilhante trabalho de pesquisa e resgate da poesia feminina nacional realizado durante seis anos por Rubens Jardim, já estão disponíveis na net (acesse aqui). Agora, a intenção do poeta (um dos organizadores do Sarau da Paulista e do Gente de Palavra) é despertar o interesse de alguma editora para transformar esse material em livros impressos. E aí, quem se habilita?

Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para saber mais

ROBSON MIGUEZ >>> O multiartista está com vários trabalhos (inclusive uma exposição virtual de artistas Naif sobre o Covid 19) e acaba de abrir seu canal no YouTube. Assista ao vídeo e saiba mais sobre ele

…

ENTRE / VISTAS >>> O poeta e ativista cultural Artur Gomes tem realizado entrevistas com escritores e produtores culturais. Acompanhe aqui duas de suas conversas: com o poeta Rubens Jardim e com o escritor Luis Mendes

…

SEBASTIÃO SALGADO >>> O grande fotógrafo lança campanha contra extermínio indígena por covid-19 através de vídeo (produzido por Fernando Meirelles) onde narra sua experiência durante os sete anos de convivência com os povos da Amazônia (ilustrado com suas fotos incríveis, claro). A petição de apoio (assine aqui) já conta com mais de 6 mil signatários, incluindo personalidades como Paul McCartney, Madonna, Chico Buarque, Brad Pitt, Meryl Streep, Sting, Caetano Veloso, Pedro Almodóvar, Mario Vargas Llosa, Gisele Bündchen, Oprah Winfrey, e do cientista brasileiro Carlos Nobre, entre outros.

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente). Nesta semana saiu, ‘Pavê da Vergonha‘, o terceiro e mais divertido episódio da série. Inscreva-se aqui para assistir a esse e outros trabalhos do artista

O SOM DO JORGE DISSONÂNCIA >>> ‘Africanê’ é o álbum recentemente lançado por Jorge Dissonância, cantor e compositor sergipano radicado em Belo Horizonte há 20 anos. Com produção de Zulu de Arrebatá e Rita Amorim. Confira

…

NA PRATELEIRA >>> Saiu o terceiro episódio, com performance poética e musical da banda Macaco Fantasma, além de bate-papo com os integrantes. Produzida pelo Selo Eskambo a série promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas. Os organizadores do programa, que conta com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa, procuram formas de sobrevivência para os artistas nesses tempos de pandemia. O músico Giuliano del Sole afirma que, para seguir produzindo, o coletivo precisa dos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal

LIVES DA RAQUEL >>> A cantora e compositora Raquel Martins tem apresentado lives no Facebook, sem data nem horário pré-definidos, além de postar novas parcerias feitas no isolamento da pandemia. Fique de olho em sua página no Youtube

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos onde aborda nossa rotina na quarentena. Ela (que escreveu e dirige) interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. O poeta Cesar Augusto de Carvalho, além de dar ideias e colaborar na edição, faz o papel de Marco, marido de Kiki. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios. Veja aqui o mais recente

…

ORÁCULO MUSICAL >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartista Marcio Cassoni, ‘O guardião do tempo’, na página do Atelier Travessia. O artista afirma: ‘a arte é a alma da humanidade, a primeira a parar e a última a voltar’

…

ARTISTAS NA RESISTÊNCIA >>> Com tristeza vejo que vários espaços culturais precisam de ajuda para pagar o aluguel. E muitas companhias de teatro e dança já iniciaram campanhas de financiamento para a manutenção de suas equipes. Músicos criaram shows ‘ao vivo, de casa’ e pedem colaborações. Tá todo mundo se virando como pode, mas é preciso medidas que amparem os trabalhadores da cultura. As secretarias municipais e estaduais estão se movimentando e devem exigir do órgão federal uma política de subsídios ao setor

ABAIXO-ASSINADO 1 >>> Pelos artistas de São Bernardo >>> Artistas se mobilizam para cobrar da prefeitura de São Bernardo do Campo a prestação de contas e a liberação do Fundo de Cultura para editais. Mais que nunca, nesse momento de pandemia, os artistas precisam da liberação dessa verba. A petição será encaminhada ao prefeito Orlando Morando e à secretária interina de Cultura Greici Picolo Morselli. Clique aqui para saber mais, assinar e colaborar

ABAIXO-ASSINADO 2 >>> Pela aprovação do PL 1075/2020 >>> Projeto prevê a concessão de renda emergencial mensal aos trabalhadores do setor cultural (R$ 1.045,00) e apoio aos espaços culturais (R$ 10.000,00) durante o Estado de Emergência em Saúde. Além disso, o acesso aos Recursos Financeiros do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e Fundo Nacional da Cultura (FNC). Saiba mais e assine aqui

BANDA DA PORTARIA >>> ‘Viramundo’ é o novo clipe da banda formada porJoão Mantovani (que compôs letra e música) e Vitor Miranda (que inseriu seus versos). Daniel Doc assina a produção musical e toca o baixo.

Em sua página no Facebook o poeta Vitor Miranda (autor de ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’) vem publicando contos e poemas durante o período de isolamento.

WANDER B >>> Cantor, compositor e performer lança seu quinto álbum solo, “Delírios de um deus voyeur” (ouça no Spotify) e também o curta-metragem “Dois quilos de carne de segunda“, nome da faixa que abre o disco. O filme, narrado por Wander, é dele e de Jezz Chimera, tem trilha sonora de Luiz Fernando Montanher e foi realizado durante a quarentena da Covid-19

…

TRILHAS >>> O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net uma série de programas denominada Trilhas. Vale a pena seguir porque o Zangrandi sabe das coisas. Nos mais recentes, ele conversa com Edison DellaMonica, baterista dos Sparks (conjunto de rock ativo desde os anos 60) e entrevista Cristiano Grimaldi, pesquisador e colecionador de música brasileira

…

CAMPANHA DE FINANCIAMENTO >>> A Focus Cia de Dança, premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Com 20 anos de existência, 23 coreografias e 10 espetáculos no repertório, a Focus já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Diante do cenário de crise mundial (agravado pela pandemia), a solidariedade e a colaboração dos admiradores são fundamentais para manter a companhia ativa nos próximos meses (enquanto o patrocínio não chega). Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

DUPLA MANGALARGA >>> O casal Julia Debasse e Rian Batista (baixista da banda Cidadão Instigado) lança seu primeiro trabalho autoral assumindo o nome de Mangalarga. O single, ‘A Merda Que Você Fez‘, é uma alusão a acontecimentos ‘dessa época em que vivemos’

…

REVISTA SER MULHERARTE … Na semana passada aconteceu o lançamento virtual da antologia ‘Porque somos mulheres’ da Ser MulherArte, publicação que se define como uma ‘revista feminina de arte contemporânea’. Editada e publicada pela escritora Chris Herrmann, recebeu o prêmio ‘Excelência e Qualidade – Brasil 2020’ outorgado pela Associação Brasileira de Liderança. Acompanhe os poemas, entrevistas, podcasts e o movimento criado pelo coletivo

…

CAMPANHA DA CHARADA >>> Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o grupo de artistas que participa das atividades culturais do VideoClube Charada bolaram um jeito pra amenizar as dificuldades financeiras durante a pandemia e conseguir levantar o dinheiro do aluguel: os frequentadores devem colaborar com a campanha (lançada no Abacashi) ‘adiantando’ o pagamento da cerveja que tomarão quando voltar a concorrida festa ‘A Idade da Terra em Transe‘, promovida mensalmente no local, com apresentações de 5 bandas (os shows começam as 17h e vão até meia-noite). Boa ideia, hein? Entra lá e colabore com esse point de resistência das artes alternativas na ZL (veja aqui o Petruche falando da Charada)

COLABORE COM OS ARTISTAS >>> Por iniciativa dos artistas Izaltino Ribeiro da Silva e Silvio Kono, foi aberta no site Abacashi a ação solidária ‘Voz e Violão em Silêncio’, que tem por objetivo levantar recursos para amenizar um pouco a precária situação de músicos e outros artistas da ZL que estão sem trabalho devido ao fechamento de bares e equipamentos culturais públicos e privados causado pelas precauções à pandemia. Para saber mais e colaborar, clique aqui

HOME POETRY >>> O poeta (e performer) Ademir Assunção tem postado regularmente no Facebook e no Instagram (@ademirgassuncao) a leitura de seus poemas (e de poemas de outros autores). Quem quiser acompanhar literatura de qualidade, fique ligado: esse cara é fera (vencedor do Prêmio Jabuti, entre outros). Veja aqui

…

EM MEMÓRIA DE ALDIR BLANC >>> O compositor Carlos Lyra colocou nas plataformas de streaming as gravações de suas parcerias com o letrista Aldir Blanc, feitas para a trilha da versão teatral de ‘Era no Tempo do Rei’, livro de Ruy Castro. Acesse aqui

…

INSTITUTO JUCA DE CULTURA >>> O IJC, maravilhosa e acolhedora casa de cultura administrada pelo poeta Paulo Nunes, lança sua Campanha do Fundo Solidário Permanente para poder superar este período de crise com a pandemia do Coronavírus. O fundo visa ajudar artistas ligados ao Juca e que estejam em situação mais vulnerável. Um coletivo determina de que forma e a quem o dinheiro arrecadado será distribuído, com subsequentes prestações de contas (o mapeamento de artistas mais necessitados já está sendo realizado). Clique aqui para saber mais e colaborar

MAURUS BLUES >>> Já assisti (e divulguei aqui) vários shows da banda “The East West Band“, que faz uma baita sonzera legal em tributo a Paul Butterfield. Seu líder, o gaitista Maurus Blues (na foto), participa de grupos de blues há mais de 20 anos. Profundo conhecedor do instrumento, Maurus criou um método próprio de ensino, unindo as mais variadas técnicas da gaita diatônica (head e hand rolls, vibratos, bends, tongue blocking) e também ensina a teoria musical com a prática, se for preferência do aluno. Clique para saber mais

MARIELLE PRESENTE

ARTISTAS NA ATIVA

Muitos artistas e grupos de música, dança, teatro e poesia realizam lives e lançam campanhas na net. O blog registra alguns shows, ensaios e saraus virtuais. Acompanhe o movimento de resistência dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro

CARTA ABERTA >>> O setor da música é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. As atividades na área foram de 100 a 0 em menos de duas semanas. Por isso, os profissionais do setor organizaram abaixo-assinado para enviar suas reivindicações ao Governo Federal. Saiba mais aqui.

…

INSCREVA-SE >>> Artistas alternativos que possuem contas no YouTube estão em campanha para alcançar a quantidade de 1000 inscritos, número a partir do qual, dizem, o YouTube passa a pagar pelas visualizações. Além do apoio de admiradores, a ideia é que cada artista se inscreva no canal do outro, e que este retribua, provocando um efeito cascata. Segue uma relação com alguns dos que já estão em campanha:

Marco Vilane … Adolar Marin … Sonekka Osmar Lazarini … Márcio Lugó … Cassia Maria … Daniel Medina … Fabio Nunez … Jordanna Souza … Lia Cordoni … Lika Rosa … CIA Bueiro Aberto … MC Crespo – Casa Di Caboclo … Indiara Ayokunle … Gabriel De Almeida Prado … Kleber Albuquerque … TV Arte Multicultural – Nicanor Jacinto da Silva … As Clarianas … Camila Brasil … James Bantu … Yzalú Oficiall … Lentes Periféricas … Barbara Beats … Marcy Santos … Ligia Regina & Eder Lima … Élio Camalle … Carlos Galdino … Robson Miguez … Sebah de Assis

NO FACEBOOK >>> Vários artistas do circuito alternativo, como a dupla Vladinsky & Cordeirovich (ouça seu cd, acima) têm postado no Facebook informações sobre shows, ensaios e aulas online, cursos e campanhas, poemas e músicas. Eis alguns deles (clique e visite suas páginas): Ricardo Kelmer … Teju Franco … Aloha … Adolar Marin … Graziela Medori & Alexandre Vianna … Rubens Jardim … Aldeia Satélite … Jeanne Darwich … Paulo Miranda, … Focus Cia de Dança … Claire … Vanessa Bumagny … Victor Mendes Santos … Socorro Lira … Luis Mendes … Poesia Primata … Tato Fischer … Rosinha Morais … Paula Valéria Andrade … Tavinho Paes … Léo Nogueira … Zé Manoel … Zé Marcio KaipiraUrbano … Issoo … André Raimundo dos Santos … Galba … Deh Oliveira … Carolina de Sá … Rafael Luz …

OS CDS DA KANA >>> A talentosa cantora e compositora Kana Nogueira, conhecida também pelo seu nome de solteira, Kana Aoki (ela é casada com o escritor e blogueiro Léo Nogueira) disponibilizou para venda (e audição) nas plataformas digitais dois de seus cds (veja as capas, acima). Os interessados também podem ouvir as amostras de cada faixa e até comprar uma música só, separadamente dos cds. Entre aqui e confira

…

MÁQUINA DE POESIA >>> Autor de vários livros e organizador de coletâneas, o poeta Marcos Torquato, da cidade de Jandira, está à frente do projeto ‘Máquina de Poesia’, que disponibiliza em totens multimidia e na net, 100 poesias gravadas em vídeos e traduzidos em libras (por Tati Milanez). Dos textos, 50 são de autores da literatura clássica (como Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, Camões, Rilke e Shakespeare) e outros 50 são do município de Jandira e região (escolhidos através de concurso). Visite a página do projeto (no Facebooke Youtube) e tenha acesso aos vídeos poéticos interpretados pelos atores Chico Neto, Daniel Bernardes Pinto, Nana Pequini e Rosa Freitas. Inspiração é outro trabalho do escritor

…

O REINO >>> Ainda não li, mas recomendo o livro por conhecer (e admirar) a seriedade e o talento jornalístico do autor, Gilberto Nascimento. Sobre a reportagem, que trata do nascimento e crescimento da Igreja Universal, transcrevo o texto do escritor e editor Willian Novaes, da Geração Editorial: “A apuração da ‘História de Edir Macedo’ assusta, de tão profunda e avassaladora. É fundamental para entender o que está acontecendo no Brasil. Não há adjetivos, pontos soltos e nenhum ‘vamos pegar leve aqui’ ou ali. É uma radiografia fervorosa e impecável. Fala de poder, de política e também de fé. Qualquer um que queira compreender o momento atual é obrigado a passar pelos 17 capítulos desse livro que nasceu clássico”. O escritor e jornalista João Caetano do Nascimento também publicou texto comentando o livro: “Gilberto é essencialmente um repórter. Coleta fatos e nos fornece um relato objetivo, de fácil leitura e entendimento, mesmo em partes mais técnicas (como as mirabolantes ações da IURD no mercado financeiro, nos paraísos fiscais ou com doleiros). Brinda-nos com uma baita reportagem, num livro imperdível que nos ajuda a entender o Brasil atual, com suas contradições e suas tragédias, algumas tão burlescas que beiram ao terror”

… CULTURA EM CASA >>> Secretaria da Cultura disponibiliza conteúdo online durante toda a campanha de combate ao coronavirus: shows de música, concertos, visitas virtuais a museus, palestras, bate-papos, livros e espetáculos. A lista será atualizada diariamente. Confira aqui

… NOVO BLOG >>> O coletivo ‘Fotógrafos Pela Democracia‘ anuncia o lançamento de mais um canal de comunicação em sua luta “por direitos humanos, para expor o que está invisível, pela igualdade social e pela democracia“. No blog estarão as séries sobre o Covid-19, as ‘Histórias por trás das lentes’ e artigos como o de Nair Benedicto, que abre a página. Leiam e divulguem … OS VÍDEOS DE DARI LUZIO >>> O cantor e guitarrista da banda Jecas Blues tem convidado vários artistas para participar de seus shows. E tem registrado em vídeo alguns desses momentos, além de entrevistar cantores (como Cordeirovich, acima), instrumentistas e produtores culturais da cena alternativa. Os vídeos estão sendo postados no Youtube. Acompanhe aqui os sete episódios da série ‘Antropo Roque‘ … CIA DUO ENCANTADO >>> Dando sequência aos “Contos na Quarentena”, o Vídeo 3 traz uma história em verso que culmina com uma adivinhação: “Que bicho é esse?”, de autoria de Rosita Flores. Se inscreva e saiba mais no canal da companhia no Youtube. No vídeo, entrevista com o grupo … LIBERTO TRINDADE CONVIDA >>> O espaço cultural CasIleOca (à rua Perpétuo Junior, 178, em Santana) administrado por Liberto Trindade (filho do poeta e ativista Solano), além dos programas de rádio e encontros literários que promove, possui um belo acervo de livros, funcionando como sebo, aos domingos. Após o isolamento, o salão da sede poderá ser alugado para pocket-shows, lançamento de livros ou outros pequenos eventos (reservas pelo telefone 2950-4666) … CONTOS >>> O escritor e promotor de eventos literários Jorge Ialanji Filholini, disponibilizou para download gratuito seu primeiro livro de contos ‘Somos mais limpos pela manhã’, publicado em 2016 pelo Selo Demônio Negro. Saiba mais no site do Livre Opinião – Ideias em Debate … #ekspomondo. Trabalhos do fotógrafo Lucas Siqueira mostram costumes e tradições das mais antigas civilizações do planeta. O autor anuncia que todo o conteúdo da obra logo estará online e que, semanalmente, realizará lives interagindo com os interessados através do canal Humaniza Corona … CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial em campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (saiba mais no cartaz). Regulamento e inscrição gratuita no link …

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento(assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam … … …