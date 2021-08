Tem single-protesto de Mautner e Cecília Beraba (na sexta), Show da Maria com 4 artistas (no sábado), 23º niver do Sarau do Bar do Frango (no domingo) e Celso de Alencar no Canal do Poetariado (na segunda)

SOCORRO LIRA – 20 ANOS >>> A cantora e compositora Socorro Lira celebra 20 anos de carreira com shows às quintas-feiras, às 21h, no seu canal no YouTube . Sempre com um convidado, a artista fala e canta canções do repertório de um de seus 13 álbuns, lançados desde 2001

Sexta – 27 de agosto – a partir das 18h … Show com Os Beneditos, no Sorrentinos Bar (clique no cartaz). Entrada franca

ALDEIA DO MUNDO >>> Com apresentação e produção do historiador Magno Córdova , o objetivo do programa é ampliar a escuta e informação musical de seus ouvintes. Às segundas, quartas e sextas, às 18h, na web rádio Justiça do Maranhão ( clique no link e verifique o ícone de sintonia ao final da página). Saiba mais

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias ( acesse o site ), voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que este blogueiro (Arnaldo Afonso) participa como colaborador. Nele, dou prosseguimento ao meu trabalho no blog, informando sobre as atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue também mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia

Terça – 31 de agosto – 19h … Vida, criação e poética de Hamilton Faria é o tema do programa Expoentes da Literatura, com transmissão pelo YouTube da TV UCP

Domingo – 29 de agosto – 18h … Shows de Aniversário do Perifatividade – Lançamento do cd ‘Rap Combatente’ – Pânico Brutal – Royce do Cavaco – Esquetes de Stand Up Comedy

PERIFATIVIDADE 11 ANOS >>> Em agosto o Coletivo Perifatividade comemorou 11 anos de luta e resistência. Encerra o mês com programação especial de lives. Se agende e acompanhe pelas páginas deles no Facebook e Youtube:

As putas estão desamparadas. As suas associações de classe foram à falência antes da 2ª guerra mundial. Ao lado dos bordéis instalou-se por ordem do céu um templo luxuoso onde os fiéis entoam seus hinos e dizem que a prostituição leva ao grande inferno. As putas estão desamparadas. Elas sentem fome e me pedem uma uva e eu lhes dou um cacho de uva Itália e alguns trocados em cédulas e moedas, um quilo de café em pó e um pacote de biscoito doce. Os homens têm medo do inferno e as vaginas das putas estão mudas. Algumas ouvem música, alegram-se, põem suas cadeiras nas calçadas, tomam sol, enquanto outras deitam seus peitos nas janelas e depois a noite chega e se entristecem todas. As putas estão desamparadas. Deixo-lhes que acariciem meu sexo e cantem as musiquinhas de bordel. Elas miam e latem e andam pelos quartos feito cachorrinhas e dão saltos feito gatinhas e comem uva Itália e roçam o talo da uva no meu peito e vejo que suas vaginas estão mudas. Elas vão morrer de fome. Não sabem ainda aonde vão morrer. Elas estão desamparadas.

CANAL DO POETARIADO – Segunda- 30 de julho – 19h >>> Live mensal organizada e apresentada por Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho (com apoio de Abel Coelho e Élcio Fonseca) traz conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação do poeta convidado. Nesta edição recebe Celso de Alencar , o poeta que tem em sua poesia, segundo Claudio Willer, o ‘apreço pela transmissão oral, pela declamação’. Do bate-papo participam o poeta e editor Ademir Demarchi e a atriz Janaina Sant’Ana (homenageando a poeta Renata Pallottini). Se inscreva no canal e assista . Finalizo com dois poemas de Celso ( um em vídeo ):

>>> GERINGONÇA SP >>> A última live abordou o tema ‘ Pelo Direito de Morar ‘, com Carmen Silva (líder do Movimento dos Sem-Teto do Centro), Claudia Garcez (coordenadora estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Graça Xavier (da União Nacional de Moradia Popular) e Flávio Falcone (idealizador do Projeto Teto, Trampo e Tratamento, na Cracolândia). Assista aqui

ÀS SEGUNDAS – 19h >>> Live do programa Geringonça promove interessantes debates semanais sobre questões contemporâneas: cultura, política e saúde. Fique ligado no canal e para assistir e participar: Coletivo Resistência/CCD-LL no Youtube

MAIS NOÉLIA >>> No domingo, dia 29 de agosto, às 19h, Noélia Ribeiro é uma das participantes do Poesia da Noite, programa de Cida Carvalho, no Instagram

O LIVRO DE GRACIELA MAGNONI >>> Grande fotógrafa, Graciela Magnoni lançou o livro ‘ Watan ‘, com uma seleção de seus cliques peculiares. Encomende no site da Setanta Books , do Reino Unido

Sexta – 27 de agosto – 20h50 … Live com Edvaldo Santana na Mostra Barracões Culturais da Cidadania , com transmissão pelo Facebook. No cartaz, outras atrações da sexta-feira (no sábado, 28 de agosto, tem live da Dani Lasalvia, às 14h10). Saiba mais no link

Sexta – 27 de agosto – 19h … ‘Doa-se um Sofá Verde-Menta’ , peça da Companhia dos Solilóquios , discute o que têm em comum um otimista, uma cética e um metódico que entram em uma sala de cinema numa quarta-feira cinza. Espetáculo gratuito no Centro Cultural da Diversidade, à rua Lopes Neto, 206, no Itaim Bibi. Reserve ingresso no Instagram @ciadossoliloquios

ESTÉTICAS DAS PERIFERIAS LAB >>> Versão online do encontro. Cada um dos 22 territórios nos quais o evento tem presença foi abordado em pequenos vídeos a partir do olhar dos dois coletivos que atuam em cada um desses locais. Assim, 44 coletivos participaram dessa imersão que resultou em 22 minis-documentários que estão sendo exibidos de 25 a 30 de agosto . Além disso, há 5 vídeos artísticos nos quais os mesmos grupos interagiram para produzir uma obra a partir das seguintes conexões de linguagem: cultura tradicional e reggae, circo e graffiti, teatro e hip hop, poesia e samba, cinema e dança. Os vídeos foram produzidos a partir do tema ‘o que faz de minha quebrada um território cultural’. Dias 25, 26 e 27, às 19h. Dias 28 e 29, às 15h . Saiba mais

Sexta – 27 de agosto – 19h30 … NÃO ESTAMOS TOD@S – FALTAM @S PRES@S … No mês das ações internacionais de insurreição cultural, nos 85 anos do assassinato do poeta Federico García Lorca pelo fascismo franquista, a Unión de Poetas Latinoamericanos convida a uma jornada artística, poética, musical, pela liberdade de todxs xs presxs políticxs de la rebelião popular de outubro de 2019 no Chile. Pelo Facebook da Unión de Poetas Latinoamericanos

>>> CECILIA BERABA >>> Às quartas-feiras, a partir das 20h, a artista tem apresentado minilives com repertórios temáticos em seu canal no Instagram . Recentemente a cantora lançou videoclipe de ‘ Esquadrão da Morte ‘, mais uma de suas parcerias com Jorge Mautner (ouça mais no cd Eterno Meio-Dia ). Veja também as interessantes entrevistas com os jornalistas especializados Bruno Paes Manso e Luarlindo Ernesto abordando o tema da canção

Sobre a atualidade de sua canção, composta há quase 60 anos, Jorge Mautner afirmou: “No Brasil, mata-se uma mulher a cada sete horas. Vivemos um horror permanente. A desigualdade não será resolvida enquanto não vermos uma segunda abolição. Enquanto não houver reforma agrária de verdade para que todo o cidadão brasileiro possa ter sua terrinha, seu dinheiro e principalmente educação, do jardim de infância à universidade, gratuita e com alimentação para os estudantes. Se não for assim, a nação se despedaça”.

NÃO, NÃO, NÃO >>> Nesta sexta, 27 de agosto, Cecília Beraba e Jorge Mautner disponibilizaram nas plataformas digitais uma regravação (feita pelos dois) da primeira música lançada por ele em sua carreira. ‘ Não, Não, Não ‘ é um grito contra a opressão que, em tempos bozonegacionistas, se mostra mais atual do que nunca. A música foi composta por Mautner em 1965, quando o país vivia o começo dos ‘anos de chumbo’. Pouco depois, ele foi enquadrado pelos milicos da ditadura na famigerada Lei de Segurança Nacional e teve que deixar o Brasil para não ser preso. Nesse exílio, ao morar por um tempo em Londres, nasceu sua amizade com Gil e Caetano, também perseguidos pelos ditadores.

Neste domingo, dia 29 de agosto, a partir das 18h , acontecem as apresentações comemorativas dos 23 anos do sarau. Mas antes, já a partir das 13h, será servido um Baião de Dois no Quintal , pelo Chef Gourmet. Na av. São Lucas, 479. Saiba mais na página do Bar do Frango , no Facebook

SARAU DO BAR DO FRANGO >>> Há mais de 25 anos, Flávio Tavares, o Tatau , abria um bar na zona leste, para vender frango assado. Por sugestão de amigos, colocou algumas mesas e começou a servir bebidas e petiscos a quem aguardava o pedido. Em pouco tempo, violeiros, sanfoneiros e cantores apareceram e o bar se transformou num reduto cultural da região, servindo de ponto de encontro para diversos artistas. E assim nasceu o Bar do Frango , que passou a realizar seu sarau sempre no último domingo de cada mês, com música, poesia, causo, prosa e performance.

Seu projeto ‘ Isola 1/4 de Música – Diálogos ‘, contemplado pela lei Aldir Blanc, discute temas como pandemia, isolamento, racismo, processo de criação e periferia, com participação de vários convidados (captados em audiovisual, em suas respectivas regiões em SP): José Carlos dos Santos Kerubyn , no Capão Redondo (ZS); Edson Luna, Adriana Freires Aragão e Elisabeth Belisario , na Brasilândia (ZN); Lucas Santos, Coruja, Daniel Alexandrino , no Sarau do Grajaú e Jaqueline Santos Santos , no Jardim Planalto (ZL)

Em 2015 cria o projeto ‘‘, com o qual viaja entoando clássicos do cancioneiro brasileiro e sambas autorais por toda França e Europa. Em 2016, no Brasil, grava mais uma participação em cinema, no filme ‘‘, também de Fresnot, onde canta sua músicaa ‘. Em 2018 produz e lança o clip de ‘’, canção de protesto contra o trabalho escravo no Brasil.

Artista brasileiro, declina suas poesias na língua deou naquela de Sampa, onde nasceu. Cantor e compositor engajado, suas composições são inspiradas nos movimentos contestatórios e ilustram a situação atual do país. Sua voz se mistura ao ritmo e síncopes das batidas de seu violão. Samba, poesia concreta e saudade são os componentes que dão ar lusófono ao seu trabalho. Élio surge na cena musical de SP em 2000 com dois álbuns lançados pelo selo, pelo produtor. Em 2005, é finalista docom a canção. Em 2009 fez parte do elenco da longa metragem ‘‘, comédia de, interpretando a personagem. Em 2012 é convidado para finalizar o evento ‘‘, em Paris, onde por conta de outros convites, fixa moradia.

Não se restringindo a nenhum gênero, o cantor dá importância à diversidade que a música brasileira apresenta. Destaca ainda o valor das palavras em suas canções, trabalhando a poesia em diferentes temas, como o amor, a vida e a existência, o nascimento. Em 2018, o álbum ‘‘’ recebeu elogios do grande musicólogo e jornalista musicalo jornalista declarou em seu podcast que Gabriel será certamente um grande nome da música brasileira. Em 2019 a canção ‘ Kama Fruta ‘ (parceria de Gabriel com) é gravada pelo grupo de forró. Desde o início da pandemia, Gabriel se prepara para lançar o segundo álbum, ‘Não aceito ser um só’, que tem participações de. Visite seu canal no

GABRIEL DE ALMEIDA PRADO >>> Desde criança Gabriel já tinha interesse pelos ritmos e sons, mas foi na adolescência que iniciou sua carreira. Ao frequentar o Chama Poética (projeto poético e musical de sua mãe, Fernanda de Almeida Prado ), o cantor entrou em contato com pessoas que, mais tarde, tornaram-se amigos, parceiros e mestres, como Kleber Albuquerque, Élio Camalle e Irineu de Palmira . A formação musical de Gabriel se distancia das clássicas. De maneira informal, o músico paulistano destaca algumas pessoas fundamentais no seu aprendizado de violão: Bill Saramiolo, Emiliano Castro e recentemente, Liw Ferreira . Além disso, estudou canto com Ju Caldas e Sônia Andrade . Enquanto se apresentava no Chama Poética, cantou suas músicas em alguns Sescs (do interior de São Paulo e de outros estados do Brasil), espaços culturais e em 2015 se apresentou em Portugal, na Pensão Amor , em Lisboa, e num espaço cultural da cidade de Aveiro. Em 2017 faz show no Auditório Ibirapuera com repertório baseado em seu primeiro álbum, A Língua e a Alma , lançado em 2016. No disco, participação de Kleber, Élio e do grupo Poema Novo .

Desenvolve o projeto para a gravação do seu segundo cd ‘‘, com músicas próprias e de, entre outros, e se prepara para o lançamento em várias capitais e cidades do Brasil, Europa e África. Trabalha no Projeto Sesi/Arte Educação com ‘‘, show didático com poesias musicadas dos anos 70 até hoje. Em 2019 lança nas plataformas digitais o single autoral ‘‘ e realiza série de shows ‘‘, com o poeta. Em 2020 integra o projeto ‘‘ com o cantor e compositor. Em 2021 lança o samba, parceria com Henry Durante (veja também o vídeo da canção

>>> PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA 2021 >>> O PGM (criado e organizado pela cantora e compositora Socorro Lira) divulga os premiados de sua 8ª edição. A cerimônia de com show e entrega dos troféus acontecerá no dia 23 de novembro, às 19h, com transmissão a partir do Teatro D, em São Paulo. Ouça a Coletânea PGM 2021 no site

>>> BRASIL POR DENTRO >>> No domingo, dia 29 de agosto, às 17h, programa de Socorro Lira promove mais um encontro com grandes artistas no canal do PGM no YouTube

DECLAMAÍ >>> Plataforma para ler e declamar poemas, gratuita, para baixar na loja do Google Play. Tem poesia contemporânea de grandes poetas vivos com curadoria de Rubens Jardim, poesia indígena e afro com curadoria de Simone Bacelar e alguns temas ainda em construção, como uma aba para poesia LGBTQIA+, com curadoria de João Luiz Vieira, e outras com Michelle C. Buss, Paula Valéria Andrade e Cleyton Cabral. Lançamento faz parte do Poemaria, projeto transmídia de Davi Kinski

TV DANDÔ >>> O ‘Dandô – Circuito de Música Dércio Marques’ expandiu sua atuação artística com o lançamento da ‘TV Dandô’. Na programação, novidades sobre shows (que integram o projeto), espetáculos online exibidos na íntegra, entrevistas com os artistas participantes do circuito e convidados, depoimentos, homenagens, clipes, lives, curtas-metragens e oficinas. Tudo com transmissão pelo Youtube

Dandô à Prosa‘ destacou a Mostra Circuito Dandô Minas que será realizada de 28 a 31 de agosto >>> O programa ‘‘ destacou a Mostraque será realizada de

POR CIMA DA CARNE SECA >>> Zé Terra e Rene de França, músicos do trio Freud à Deriva, disponibilizaram nas plataformas digitais as nove canções deste álbum gravado em 2002. Em outubro eles vão apresentar um outro disco, lançado em 2009. Tá também no Spotify

FESTIVAL FUNARTE DE TEATRO VIRTUAL >>> A Cia Nova de Teatro apresentou versão online de sua peça ‘A Cripta de Poe’. A montagem integra a programação do festival da Funarte e ficará disponível gratuitamente no canal do YouTube. Saiba mais no portal @funarteoficial

Sexta – 27 de agosto – 20h … Slam da Guilhermina tem edição normal, valendo vaga para a antologia e para a final. Acompanhe a live pelo Facebook ou YouTube do coletivo

ELEIÇÃO PARA OS CADES >>> Eu apoiava o trabalho da professora Sueli Carmo Rocha, a quem conheço há anos e com quem compartilho os mesmos valores sobre os direitos e deveres de uma participação cidadã na comunidade. Ia votar nela, mas o sistema apresentou problemas e vários eleitores também não conseguiram votar. A organização achou por bem interromper o processo eletivo e vai marcar uma nova data para as eleições do Cade. Darei os informes por aqui

VENTO FORTE + 10 >>> Até novembro acontece a série de lives promovidas pelo Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro abordando a vida e a obra do multiartista e ativista Solano Trindade. O ‘Poeta do Povo’ (como também era chamado), é lembrado nos 113 anos de seu nascimento e nos dez anos de lançamento de ‘Vento Forte do Levante’, documentário sobre sua vida. Assista aqui a primeira live, com o diretor do doc, Rodrigo Dutra, o professor Antônio Carlos e a professora e pesquisadora Maria Do Carmo Gregório. Na página do MNU RJ no Facebook

10 ANOS DO ROCK AND BLUES BAR >>> Os shows presenciais aos poucos estão voltando ao bar que comemorou uma década de atividades. Na av. Marari, 466

Sábado – 28 de agosto – 10h … ‘Mil Vozes de Sampa’ é um ato político-cultural pela democracia, num coro dos que lutam contra o (des)governo genocida de Bolsonaro. Será na praça da República, ao som da música Anunciação, de Alceu Valença, entoada pelo trompetista Fabiano Leitão. O encontro já foi realizado em Belo Horizonte, pelo Coletivo Alvorada, e será replicado também no Rio de Janeiro, neste domingo (dia 29/8)

MAIS UMA BOA DO ZECA BALEIRO >>> Tá rolando nas redes uma gravação caseira com a nova canção do grande Zeca Baleiro. Letra desce o pau no atual (des)governo e nas falas absurdas do (des)presidente Bolsonaro e de seus seguidores negacionistas. Ouça O Rei da Mamata

ARTISTAS CONTRA BOLSONARO >>> Confira o clipe ‘Desgoverno‘, composição de Zeca Baleiro e Joãozinho Gomes, em que vários artistas pedem a queda do presidente genocida. O clipe fez parte do Ato de Entrega da Petição dos ‘Artistas e Sociedade Pelo Impeachment’. Participam, entre outros, nomes como Aílton Graça, Camila Pitanga, Denise Fraga, Elisa Lucinda, Fabiana Cozza, Letícia Sabatella, Gero Camilo, Matheus Nachtergaele, Nô Stopa, Vange Milliet e Zélia Duncan

MOSTRA CINE E VÍDEO DE POESIA FALADA >>> Sob a direção do poeta Artur Gomes, projeto exibe videopoemas. Veja o vídeo postado no canal do poeta Julinho Terra, no YouTube, com o poema ‘SagaraNAgens Fulinaímicas‘, de Artur, que, recentemente, foi entrevistado pelo poeta Tchello d’Barros. Na pauta, ‘Videopoesia na era do like: mídias sociais como janelas de exibição’. Clique no link

AMPLIFIQUINTAS #3 – às 21h … Projeto traz, toda quinta-feira, apresentação de bandas e artistas representados por selos independentes, nos teatros municipais (Arthur Azevedo, Alfredo Mesquita, Cacilda Becker, Paulo Eiró e João Caetano). Transmissão pelo Facebook do Teatro Arthur Azevedo

5º Festival de Arte Popular do Alto Tietê >>> Entre 15 e 24 de setembro, 15 atrações passarão pelo palco virtual do Canal Malungada Produtos Culturais no Youtube. O Fapat foi criado no ano de 2013, com a proposta de ser em evento itinerante, com atuação de artistas de diversas linguagens, entre o tradicional e o urbano. Pela primeira vez, em função da pandemia, o evento ganha uma edição virtual, que será produzida entre os dias 19 e 29 de agosto no teatro Vasques, em Mogi das Cruzes. Saiba mais sobre o Fapat21