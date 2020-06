Tem single do Ortinho, tem niver da Charada, tem Arnaldo Afonso no Poesia de Porão e no Tom Kbélo (mas tem a imensa dor de não ter mais João Emilio)

Na tarde da terça recebi a notícia devastadora: ‘o João Emilio morreu’. Como assim? Um arrepio percorreu meu corpo. E as lágrimas jorraram após a triste confirmação. Pô, João! As horas seguintes foram amargas, de revolta, dor e choro. Não quis saber de mais nada: fone, zap, feice, grupos, ninguém… Só entrei na net porque era preciso escrever o comunicado na página do Sarau da Maria (para dar uma satisfação aos seus amigos e seguidores, incrédulos diante do fato). Mas eu estava em frangalhos, sem condições. Mesmo agora, ainda não sei o que dizer. Perder um amigo é perder um pedaço de si. Muito de nossa história se perde com ele. Ainda mais de um cara como o João, cheio das histórias, pleno de viagens e de vida. Ainda mais nessa época dura, sob o fascismo vigente. João se foi durante o sono, em meio ao isolamento que a pandemia nos impôs (será que teria ido, num momento que não fosse esse? Será que a alegria dos encontros, que ele tanto prezava, teria evitado sua morte precoce?). Nós, seu amigos velhos, não pudemos vê-lo, abraçá-lo, nem tocar suas mãos pela última vez. Não pudemos consolar sua filha nem ficar ao lado da sua família. Suas muitas turmas de amigos queriam te ver, João. Queríamos muito estar com você mais uma vez. >>> >>> E assim, às 19 horas da mesma terça, foi marcado um brinde virtual: cada amigo em sua casa, ergueria um copo, brindando ao João, e postando a foto em sua página no Facebook. Fiquei muito emocionado na hora. E ainda me arrepio ao rever as fotos, ler os depoimentos e descobrir os muitos Joões que ele foi: o João do Sarau da Maria, o da turma dos ‘canaia’ da Praça Maldita, o do Paulo Egydio, o pai da Camila, o João da Ana Hermínia, o da banda da Deise, o que fazia joias lindas, o que tocou com o Pedrão (e divulgou seu repertório, quando ele não pôde mais tocar), o da banda Esbórnia, o do trio com Simone e Sheilinha, o do bar do Anão, o João da Carauari, o das pescarias, o João dos vídeos, o da amiga Rosária, o goleiro do Basec (certa vez, pegou um pênalti que eu bati, o danado), o das piadas, o João da boemia, das cantorias, o João artista cada vez mais ativista, indo pra Paulista, antiBozo, antifascista, o João do baixo e do violão, das canções. Muitos Joões sem deixar de ser ele mesmo, o João Emilio (que se irritava e caía fora se não estava satisfeito). Que era amigo do meu irmão Luiz e foi convivendo comigo também. Jogamos bola, tocamos juntos, bebemos, fizemos saraus e conversamos algumas privacidades. No fim, sem perceber, acho que éramos amigos, mesmo. Sou mais um dos caras reservados que ele conquistou com naturalidade, com a confiança que sua presença constante e tranquila trazia. E sou mais um dos muitos que deixaram as palavras saudosas que formam esse mosaico aí embaixo. Um mural amoroso dedicado ao nosso amigo, o João Emilio Castro. Porque ‘o amor que você dá, é o amor que você leva‘: Que tristeza receber a notícia da morte do João Emilio Castro. Grande figura, delícia de papo. Um amigo muito legal, supereducado, que sempre estava à disposição para cantar, tocar e nos agradar com a sua maneira de ser. João Emilio Castro estará presente toda vez que um amigo levantar um brinde. E para sempre em nossos corações. Ele deixa a doce lembrança de um homem nobre. Tristeza que não cabe no peito. Que perda, gente. Um nó na garganta, que tristeza o mundo sem você, amigo João Emilio Castro, parceiro de cantorias, shows, saraus, Puruba. Um brinde ao João, que viveu a vida como quis e do jeito dele. A boa música perde um músico e a vida perde uma pessoa excelente, que se preocupou com os direitos das pessoas. Um cara de tranquilidade contagiante. Grande João. Sem palavras. Muito triste, mesmo. Quando soube, a primeira lembrança que me veio foi da gentileza que era tão peculiar a ele. Meu coração está completamente partido. Era muito querido. Sempre alegre, simpático e gentil. Que merda, João! Perder um amigo-irmão como o João Emilio Castro faz a gente ter certeza que o dito de que ninguém é insubstituível é conversa fiada. Uma pessoa ímpar. Foi embora um grande parceiro de som, brejas e piadas. Fica a lembrança do bom companheiro cheio de disposição: era sempre o primeiro a acordar e o último a desistir da pescaria. Dias de muita provação. Me despeço de um grande amigo que a vida me deu. Quando toda essa tristeza acabará? Era daqueles sujeitos que a gente mesmo vendo pouco, gosta de encontrar. Hoje, a Vila Maria sofre. Transmitia aquela sensação de ‘estou entre os meus, estou onde eu queira estar’. Quando nos encontrávamos era sempre muito carinhoso, atencioso e gentil. As risadas eram garantidas. Ele amava a música, os amigos, a família e sua filha. Uma pessoa gentil e grande músico repentinamente se foi hoje. Grandes papos, risadas e muito som. Tinha um espírito leve e atencioso. Deixa saudades, mas lembranças boas. Quero celebrar uma bela vida de arte, pescaria e boemia. Parece que tudo que importa está nos abandonando. Hoje foi a vez do João. Um amigo, irmão, parceiro e professor. Um amigo muito querido e com muitos talentos na música, na arte, na alegria, na simpatia e sobretudo, humanitário. Fará muita falta. João que era amigo de todos, um cara humilde e alto astral. Parte um amigo, um talento, um sorriso. VALEU, JOÃO EMILIO >>> Nosso querido amigo se foi. Estamos arrasados. O Sarau da Maria manda beijos e abraços pra Camila, Ana Hermínia e toda a família do João (força pra vocês… e contem conosco para o que precisarem). Abraços e beijos também a todos os seus amigos velhos, da Vila Maria, e aos novos amigos que ele fez nesses quase oito anos de sarau. Obrigado, amigo, por sua amizade e carinho, pela convivência amorosa nessas tantas décadas. Guardamos um pouco de você aqui com a gente, no lado esquerdo do nosso peito.

NOVO SINGLE DO ORTINHO

O cantor e compositor pernambucano Ortinho faz, nesta sexta, o lançamento do single ‘Os Loucos’, sua parceria com o pianista Rogerio Rochlitz (veja aqui). A canção chega às plataformas digitais um ano após o álbum ‘Nas Esquinas do Coração‘. Ortinho criou a banda Querosene Jacaré, em 1994, com a qual gravou o álbum ‘Você Não Sabe da Missa um Terço’. Parceiro de Chico Science e Arnaldo Antunes, entre outros, é autor de hits como A Casa é Sua, Envelhecer, Meu Coração, Pense Duas Vezes Antes de Esquecer, Retrovisores, Café com Leite de Rosas e As Chuteiras de Itamar. ‘Nas Esquinas do Coração’, disponível nas plataformas digitais, tem novas parcerias com Arnaldo e participação de Otto, Junio Barreto, Pupillo e Toca Ogan. Por ora, ouça a gravação do disco (na sexta eu coloco o single aqui)

OS LOUCOS

(Ortinho e Rogério Rochlitz)

Os loucos não só rasgam os papéis

Rasgam os emails também

Estou entrando em um relacionamento

Sério com ninguém

As vezes eu escuto uma voz

Macia do além

Dizendo que ama tanto

Que me ama e que me quer bem

Quero te dar mais

Quero te dar paz

Quero te ver feliz

Eu sou um anjo solto

Um rei muito doido

Eu sou o que você quiser

Eu sou o que você quiser

Eu sou quem?

Os loucos, Os loucos

Os loucos amam também

EU: NO SARAU, NA ENTREVISTA

E NAS MINHAS TRÊS LIVES

SÁBADO – dia 20 de junho – 20h – Sarau Poesia de Porão >>>Sob o lema ‘opinião eu respeito, fascismo eu combato’, o evento mensal organizado pelo professor Betinho – Roberto Bezerra dos Santos e pelo músico e artista plástico Vander Bourbon (a ilustração do cartaz é dele) recebe representantes de vários coletivos de saraus e movimentos sociais da cidade: Frei Tito, Sarau do Grajaú, Sarau do Vinil e Coletivo Marighella, entre outros. Este blogueiro, Arnaldo Afonso, falará pelo Sarau da Maria (e por este blog). Adaptado para live (enquanto durar a pandemia), o sarau acontece normalmente na sede do Rock and Blues Bar, com apoio do Jardim Psicodélico Produções.

TERÇA – dia 23 de junho – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> Programa abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história. O convidado desta terça é o jornalista Arnaldo Afonso (eu mesmo!) que falará sobre seu trabalho no blog Sarau, Luau e o Escambau (este mesmo!), sua participação no Sarau da Maria e no movimento dos saraus, além de divulgar seus novos projetos musicais e poéticos (o espetáculo sobre a vida de Cartola é um deles). Valeu, Tom!

MEUS TRÊS ESPETÁCULOS >>> Registro mais uma vez que tenho três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ aos seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil, e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros (veja uma das lives)

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

BOLSOFASCISMO

Já estou farto de escrever obviedades inúteis a respeito desse que é, unanimemente, o pior presidente brasileiro de todos os tempos. Além de fascista, é um despreparado que jamais poderia ter sido eleito. E enquanto os absurdos que Bolsonaro comete não foram punidos com o impeachment, a cada semana ele nos oferece novos motivos para textos indignados. Bolsonaro defende torturadores e ditadores, ataca a democracia e se faz de vítima dela. Promove censura e se diz perseguido pela imprensa. Agora, até invocou o uso da Lei de Segurança Nacional, como na época da ditadura militar (por ele, nós, defensores da democracia e da justiça social, estaríamos nos porões do Dops, sendo torturados). Nesta semana, ilustradores estão sendo processados por terem desenhado charges onde evidenciam o que o mundo inteiro já sabe: o fascismo de Bolsonaro. Ué… também acho que qualquer pessoa deva se sentir ofendida com esse xingamento. Mas foi essa a postura que ele demonstrou desde sempre em sua carreira política: é um fascista, mesmo. Por isso temos a volta da censura e das perseguições políticas, entre outras barbaridades e inconsequências (como incentivar seus ‘apoiadores’ a invadirem hospitais). Chega, né? Até quando vamos suportar esse fascista na presidência do nosso país? #forabolsonaro. Este blog assina embaixo da campanha ‘Somos todos Aroeira‘ e se solidariza com os talentosos ilustradores Laerte, João Montanaro, Alberto Benett, Cláudio Mor e com o jornalista Ricardo Noblat, também ameaçado. Haja cadeia pra tanta gente: cartunistas do mundo inteiro já fizeram charges sobre o fascismo de Bolsonaro. Mesmo sendo óbvio, é preciso denunciar o fascismo bolsonarista. E exigir que seja punido. Eis algumas das charges:

NOVO BLOG >>> Recentemente, o coletivo ‘Fotógrafos Pela Democracia‘ anunciou o lançamento de mais um canal de comunicação em sua luta “por direitos humanos, para expor o que está invisível, pela igualdade social e pela democracia“. No blog estão as séries sobre o Covid-19, as ‘Histórias por trás das lentes’ e artigos como o de Nair Benedicto, que abre a página. Leiam e divulguem

CLIPES, LIVES E ETC & TAIS

Domingo – 21 de junho – 17h … Comemoração dos 25 anos do Videoclube Charada e de 4 anos da festa ‘A Idade da Terra em Transe’. Este blog saúda mais um niver deste point de resistência cultural da ZL. A superlive tem apresentação de Gilberto Petruche e Ju Juliette, com participação de um montão de artistas: Eduardo Osmédio, Fábio Batista, Haxixins, Subterrâneos, Capitão Bourbon, Os Longes,Tulipas Negras, Dharma Samu, Marcão e os Bolachões Voadores, Maumau & os Malditos Demônios do Refresco Lisérgico, LesteFuzz, Kalisse, Os Velhos Lobos, Os Farpas,Videntes Profanos, Sir Uly e Mariô Onofre, Bruno Buga e Rafael Cirilo. No Facebook

Sexta – dia 19 de junho – 19h … Na primeira entrevista do ‘Conversa Treze’, bate-papo com a poeta e atriz Luz Ribeiro. Na página do Slam do 13

ATELIER TRAVESSIA >>> O belo e aconchegante espaço cultural administrado pelo multiartista Ca Cau (na rua Minas Gerais, 201) está postando depoimentos de músicos, poetas e performers que por lá se apresentaram. No meu vídeo, eu, Arnaldo Afonso, falei dos shows que participei ao lado de Helen Torres, Betto Ponciano e Sidney Kitagawa, além de citar alguns a que assisti, como os de Bruna Moraes, Conrado Pera, Thiago K e John Mueller, entre outros. Espero, em breve, voltar a curtir o local e reencontrar os amigos queridos. Valeu, pessoal!

Quinta – 18 de junho – 20h20 … Travessia Filosófica. Bate-papo, música, arte e filosofia com o multiartista Ca Cau, o professor e filósofo Emilio Terron e o convidado Osvaldo Lemos, ex-presidente do Conselho de Juventude de São Paulo. No Instagram @cacauartista

Sexta – 19 de junho – 15h … Sabah Moraes recebe Consuelo de Paula. Encontro musical e bate-papo das artistas no ‘Conversas Musicais’

Sexta – 19 de junho … O poeta Tavinho Paes faz live no dia do aniversário de Chico Buarque de Holanda, com os convidados Ana Lucca, Arnaldo Pires Brandão e Crica Kloske, entre outros. Entre os temas, ‘o confinamento social & a espiritualidade’, ‘o amor variando no tempo, desde a antiguidade’ e ‘as Lives alive: a tendência de escritura’

LIGIA REGINA E EDER LIMA >>> Dupla de artistas lança videoclipe da música ‘Jardim de Hideko’, do seu cd ‘Pisagens’. O poema de Akira Yamasaki, musicado por Eder, foi ilustrado por imagens com licença livre e captação caseira

UNDERGROUND & ETC E TAL >>> ‘Sinister Salad Musikal‘ é o site de Marco Antonio Gonçalves, que agora virou canal no YouTube. O cara é produtor cultural, participa do grupo que organiza as atividades do VideoClube Charada e é profundo conhecedor da música nacional e internacional de todas as épocas. Colecionador de vinis, Marco posta fotos de lps de sua coleção e escreve algumas resenhas, além de compartilhar vídeos dos muitos shows que assiste (e promove). Entre lá e se inscreva

Quinta – 18 de junho – 21h … Sarau do Vinil recebe Elizandra Souza, Junior Silva e Clodoaldo Arruda. No Facebook

Sexta – 26 de junho – 18h … Live e vaquinha solidária de Teju Franco e amigos para repatriar a cantora Marcia Christina e sua família do Uruguai. Na semana que vem eu falo mais desse evento. Por ora, saiba mais aqui

Quinta – 18 de junho – 18h … Lives sobre Luiz Gama. Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial promove série de encontros para discutir a obra do poeta e jornalista. Nas páginas da Cojira-SP, Alma Preta e Jornalistas Livres, no Facebook

… RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube. Nesta sexta com Simone Teodoro …

UM BANDO DE GENTE >>> Programa convida quatro poetas para conversar e dizer poemas. Quinta, às 20h, e domingo, às 18h, na página de Ricardo Silvestrin, no Facebook e no YouTube (se inscreva no canal). Nesta semana, o programa está de folga. O apresentador, que além de poeta é músico, será entrevistado no programa de Kleiton Ramil (da famosa dupla com o Kledir), onde lançará seu novo clipe ‘Atenção, Senhores Passageiros‘, na sexta, dia 19 de junho, às 18h, no chat do DAM (Descobrindo Artistas pelo Mundo) no Youtube, Facebook e Instagram. Por enquanto, ouça a música:

… ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rubilica: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira tudo. O artista também se apresenta numa live, nesta sexta: O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rubilica: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas.O artista também se apresenta numa live, nesta sexta: SEXTAS – 20h … Live promovida pelo Ateliê de Imagens recebe artistas e produtores culturais para bate-papo e lançamentos. Com Zé de Riba, Amaury Rodrigues e outros artistas …

SEXTA A DOMINGO – SATYROS >>> Estreia o espetáculo digital ‘A Arte de Encarar o Medo’. Inspirado nas vivências sob a pandemia, a companhia “mergulha na investigação de novas linguagens, explorando a interação através das janelas virtuais, da iluminação e da movimentação da câmera”

… SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook …

O ‘CORONA’ AGRADECE AO BRASIL >>> Como, a cada dia, nosso país registra recorde de mortes por Coronavírus, o humorista Marcelo Laham, do coletivo ‘Embrulha pra Viagem‘, fantasiou-se de Covid-19 para criticar a (não) atuação do (des)governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Na “Live do Corona”, o ator se apresenta como ‘sendo’ o vírus e, ironicamente, agradece às autoridades brasileiras pelo ‘acolhimento’ que lhe propiciou crescer e se expandir rapidamente, citando como ‘incentivo’ as trocas de ministro, na Saúde, e a participação do (des)presidente em atos públicos, na contramão das recomendações sanitárias. Seria apenas mais um esquete engraçado de um grupo de talentosos artistas, não fosse um retrato crítico e verdadeiro de nossa lamentável tragédia cotidiana.

NA PRATELEIRA >>> Saiu o terceiro episódio, com performance poética e musical da banda Selo Eskambo a série promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas. O coletivo está em campanha pelos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal >>> Saiu o terceiro episódio, com performance poética e musical da banda Macaco Fantasma , além de bate-papo com os integrantes. Produzida peloa série promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas. O coletivo está em campanha pelos ‘likes’ do público. Portanto,

… Quinta – 18 de junho – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta um escritor é entrevistado na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta o editor João Caetano Do Nascimento conversa com o poeta Paulo Gonçalves Ferreira, autor de ‘O Absurdo‘ . As lives anteriores, com Marilia Kubota e Ivan Neris estão disponíveis na página da editora no Facebook … SEGUNDA A SEXTA >>> ‘Uma História Conta Outra‘ é o nome do novo projeto artístico do multiartista Wander B e da atriz e dramaturga Elenice Zerneri. Eles escrevem contos e crônicas, gravam e postam, diariamente, no YouTube. A série já conta com 12 performances que misturam literatura e audiovisual (aqui, a mais recente) … TERÇAS E QUARTAS – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história. Na terça, dia 23, este blogueiro Arnaldo Afonso falará sobre sua participação nos saraus e na cena alternativa. Na quarta, dia 24, o convidado é o cantor e compositor Paulo Rhamires. Tom Kbélo é também um dos administradores da produtora Acorde em Si, que tem apresentado lives com músicos de todo o país. Confira:

SEXTA E SÁBADO – 19 e 20 de junho – 20h … Lives da Acorde em Si. Produtora promove live com a cantora Carmen Queiroz, na sexta, e com ‘Edson Rocha & Filhos‘, no sábado … CORALUSP DONA YAYÁ >>> Dentro da série de concertos virtuais, o coral apresentou o vídeo de Erê (Menino Prateado), sob a regência de Mauro Aulicino. A canção, de Indy Naíse e Uma Luiza Pessoa, retrata a realidade vivida por jovens pretos que se pintam de prateado, como se fossem estátuas vivas, para que possam ser enxergados e sobreviver, resistindo ao preconceito e à violência policial (para saber mais sobre Indy e o processo da composição, acesse o link) … ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com … Domingo –21 de junho – 17h … Live Show Bolero Freak (Beijos e Boleros). Banda realiza shows online para levantar fundos e manter a equipe. Clique e saiba mais sobre a campanha de financiamento … ORÁCULO MUSICAL >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartista Marcio Cassoni, ‘O guardião do tempo’, na página do Atelier Travessia … Sexta – 19 de junho – 21h30 … Cantor e compositor Deh Oliveira faz live semanal. No Face e Insta … Quinta – 18 de junho – 20h … Edvaldo Santana no Quintas e Quintais. Na página doi Centro Cultural Penha … DIÁLOGOS >>> Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série de entrevistas que acontecem às segundas, quartas e sextas, às 20h no perfil da @cianovadeteatro no Instagram. Nesta sexta, com Dorberto Carvalho, do Sindicato dos Artistas … SÁBADO – 20 de junho – 21h … O Estado Nacional de Mal-Estar Racial no Brasil. Curso com o professor Anelito de Oliveira. Encontro ao vivo, online, de 4h de duração (saiba mais) … TODO DOMINGO, LIVE DA FOCUS >>> Além dos ensaios online (todos os dias, às 13h – entre em contato para participar), agora, todos os domingos, às 19h, o diretor da Focus Cia de Dança, Alex Neoral, tem apresentado esclarecedoras lives onde comenta detalhadamente o processo criativo dos espetáculos do grupo. Assista e participe mandando perguntas. ‘BAILARINOS INVADEM’ >>> A equipe da Focus tem recebido profissionais de diversas áreas para bate-papos informativos sobre atividades paralelas que interessam a bailarinos, coreógrafos e produtores de espetáculos. No perfil da companhia no Instagram (e também no Facebook) … QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos abordando a rotina na quarentena. Ela (que escreveu e dirige) interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. O poeta Cesar Augusto de Carvalho colabora na edição e faz o papel de Marco, marido de Kiki. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios. No mais recente, Kiki fica fascinada com as notícias sobre o lançamento do foguete SpaceX mas coloca em dúvida a realidade dos acontecimentos (vídeo acima). … CULTURA EM CASA >>> Secretaria da Cultura disponibiliza conteúdo online durante toda a campanha de combate ao coronavirus: shows de música, concertos, visitas virtuais a museus, palestras, bate-papos, livros e espetáculos. A lista será atualizada diariamente. Confira aqui … LU VITTI >>> Cantora faz lives de entrevistas todas as quintas, no Instagram, sempre com convidadas mulheres cis e trans. A artista avisa que o bate-papo não será gravado. Quem quiser, tem que acompanhar ao vivo. Diz também que vai precisar de perucas para suas caracterizações (e aceita doações)

… ENTRE / VISTAS >>> O poeta, performer e ativista cultural Artur Gomes tem realizado entrevistas com escritores e produtores culturais. Acompanhe aqui duas de suas conversas: com o poeta Rubens Jardim e com o escritor Luis Mendes …

CAMPANHA DA CHARADA >>> Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o grupo de artistas que participa das atividades culturais do VideoClube Charada bolaram um jeito pra amenizar as dificuldades financeiras durante a pandemia e conseguir levantar o dinheiro do aluguel: os frequentadores devem colaborar com a campanha (lançada no Abacashi) ‘adiantando’ o pagamento da cerveja que tomarão quando voltar a concorrida festa ‘A Idade da Terra em Transe‘, promovida mensalmente no local, com apresentações de 5 bandas (os shows começam as 17h e vão até meia-noite). Boa ideia, hein? Entra lá e colabore

INSTITUTO JUCA DE CULTURA >>> O IJC, acolhedora casa de cultura administrada pelo poeta Paulo Nunes, lança sua Campanha do Fundo Solidário Permanente para poder superar este período de crise com a pandemia. O fundo visa ajudar artistas ligados ao Juca e que estejam em situação mais vulnerável. Um coletivo determina de que forma e a quem o dinheiro arrecadado será distribuído, com subsequentes prestações de contas (o mapeamento de artistas mais necessitados já está sendo realizado). Clique aqui para saber mais e colaborar

COLABORE COM OS ARTISTAS >>> Por iniciativa dos artistas Izaltino Ribeiro da Silva e Silvio Kono, foi aberta no site Abacashi a ação solidária ‘Voz e Violão em Silêncio’ para amenizar a precária situação de músicos e outros artistas da ZL que estão sem trabalho devido ao fechamento de bares e equipamentos culturais. Para saber mais e colaborar, clique aqui

LIVROS & AFINS

REVISTA SER MULHERARTE … Revista publicada pela escritora Chris Herrmann recebeu o prêmio ‘Excelência e Qualidade – Brasil 2020’ outorgado pela Associação Brasileira de Liderança. Acompanhe os poemas, entrevistas, podcasts e o movimento criado pelo coletivo Ser MulherArte, que lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’ … CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial em campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (saiba mais no cartaz). Regulamento e inscrição gratuita no link … MÁQUINA DE POESIA >>> O poeta Marcos Torquato está à frente do projeto ‘Máquina de Poesia’, que disponibiliza em totens multimidia e na net, 100 poesias gravadas em vídeos e traduzidos em libras (por Tati Milanez)

NO MOVIMENTO

Acompanhe o movimento dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro