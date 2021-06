Tem Showzão da Maria com 4 grandes artistas, videoclipe de Cecilia Beraba, ‘canção’ de Ailton Krenak, filmes do festival In-Edit e niver de 3 anos da Archangelus

… … …

NA SEMANA

… … …

O LIVRO DO TOM >>> Já está disponível para pré-venda o livro Anjos Bailam, do poeta e ativista cultural Tom Kbélo, pela Carpe Librum Editora, com bela capa de Amanda Barros Velloso e preço promocional de R$30 (com frete grátis para todo o Brasil). Para adquirir, acesse o link. O lançamento está previsto para o final de julho, quando o artista comemora seus 35 anos

…

TOM KBÉLO >>> Tom é um guerreiro na divulgação dos eventos de produtores culturais, músicos e poetas do circuito alternativo. A Tom-K Produções Culturais está com nova identidade visual e tem promovido entrevistas (às quartas-feiras) e shows com artistas de várias regiões do país. E foi com muito prazer que apresentei minha live autoral em seu canal no Facebook >>> TOM 2 >>> Voyage Sonora é o novo projeto da Tom-K Produções Culturais em parceria com a francesa Espace Brasil, de Marselha. Fique ligado aqui que vêm novidades por aí… … POEMARIA >>> Série para a internet produzida pelo escritor Davi Kinski (saiba mais aqui) colheu o depoimento do poeta Hamilton Faria: “O poeta, ele não escreve no ato a dor. Ele escreve depois que ele viveu esse sentimento, é como se ele vivesse duas vezes o que sentiu. Quando viveu e quando escreveu, celebrou esse sentimento. A dor é muito produtiva, a dor faz o poeta. Nós somos sofredores, somos feitos de carne e osso. A poeta Helena Kolody diz assim: Como dói o vestido do tempo no espírito imortal’. Como quem diz assim: ‘como dói ser de carne e osso e sentir tudo isso, todas essas dualidades de emoção x razão. Que é inclusive o que estamos passando agora. Porque a civilização moderna se construiu toda em cima da razão. O ‘penso logo existo’. Participo de reuniões por exemplo que já é o contrário, ‘eu sinto logo existo’. Eu danço, logo existo, eu sinto dor, logo existo. Não é possível suprimir a dor. Talvez, então, o poeta tente ritualizar a dor.” >>> HAMILTON FARIA >>> O poeta lançou o livro ‘brevETERNO‘, com 117 poemas escritos durante a pandemia. Tem poema de abertura escrito por Ailton Krenak, prefácio de Bené Fonteles, design visual de Marilda Donatelli, capa e ilustrações de Marcelo Bicalho …

ÀS SEXTAS – 18h … Outros Sons é o programa apresentado por João Antonio Galba na rádio web Paracatu. A cada semana, um músico é convidado a tocar e contar sua história. Nesta edição, com Levi Ramiro. Durante a semana, a rádio apresenta diariamente em sua programação três drops extraídos do programa (às 9h, 15h e 20h) MAIS GALBA >>> Todo sábado, às 20h30, o artista faz live em sua página, no Facebook

…

Sexta – 26 de junho 20h … Na série #SambaImenso, Zeferina canta Clara Nunes (acompanhada pelo percussionista Jeferson Cauê). No Youtube do Sesc Pompéia. Também compositora e escritora, Zeferina iniciou sua carreira nos saraus e rodas de samba da zona sul, passou pelo Samba da Vela e compõe a ala de cantoras do bloco afro Ilú Oba de Min

…

GERAÇÃO 68 >>> Sábado, dia 26 de junho, às 17h, na rua Maria Antônia, em frente ao prédio da USP, acontece ato político e cultural celebrando 53 anos de lutas dos protestos pelas liberdades acontecidos em 1968. Presença do ex-presidente da UEE-SP, José Dirceu, do ator Sérgio Mamberti, do ex-líder operário da greve dos metalúrgicos de Osasco, Roque Aparecido da Silva, do jornalista e escritor Fernando Morais e da historiadora Angela Mendes de Almeida, da equipe do Observatório das Violências Policiais – SP, entre outros participantes das lutas pela democracia no Brasil. Estão confirmados atos também no Rio, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Porto Alegre

…

Quinta – 24 de junho – 20h … Mostra Itinerante de Poesia Falada reúne Paula Valéria Andrade, C. Vinicius Veneziani e Vitor Rodrigues para bate-papo e leituras, sob a mediação de Ádyla Maciel (na página dela no Instagram)

…

Sábado – 26 de junho – 16h … Sarau Mosaicum promove bate-papo com as autoras do projeto coletivo ‘Colheitas’, organizado por Lunna Guedes (e parte integrante do clube de assinatura do Scenarium 8). Com Adriana Aneli, Adriana Elisa, Anna Clara de Vitto, Chris Herrmann, Katy Regina, Mariana Gouveia e Nic Cardeal. Para participar, confirme presença no link do evento

…

EDMAR SILVA >>> ‘São Paulo em Preto e Branco‘ é o livro de poesia visual em que o multiartista Edmar Silva apresenta artes produzidas desde 2018, formando um pequeno manual que retrata a cidade de SP. Com capa de Rauni Vilasboas, o pdf do livro pode ser baixado gratuitamente

…

A DONA DO ESCULACHO >>> Primeiro episódio da quarta temporada da personagem do multiartista Rafael Nestardo

…

SEMANA DE ENCONTROS – O processo criativo >>> Em residência artística no Pará, Graziela Brum (autora de ‘Jenipará’ e uma das criadoras do projeto ‘Senhoras Obscenas’) apresenta série de bate-papos com escritores em sua página no Instagram.

Na sexta, dia 25 de junho, às 20h, Cesar Augusto de Carvalho comenta seu livro de contos ‘Histórias de Quem’

…

HÉLIO BRAZ >>> Cantor e compositor com vários discos lançados, Hélio iniciou sua carreira junto ao grupo de artistas que participava de feiras e festivais escolares e se reunia na ‘Praça Maldita’, como era chamada por eles a praça Santo Eduardo, na Vila Maria. Baiano de Santo Amaro da Purificação, para onde voltou durante a pandemia, postou recentemente ‘Alma de Artista‘, música dedicada a um amigo, o músico Renato Luiz Consorte. Confira sua página no YouTube

>>> SÁBADOS – 18h >>> Hélio Braz faz live visando arrecadar fundos para a manutenção do Espaço Bossa Zen. Além do repertório autoral, o artista atende às mensagens enviadas durante a semana e toca as canções pedidas. Nesta edição, com pocket-show do grande violeiro e cantador Luma Aiub

… Sábado – 26 de junho – 15h … Will Sideralman faz live de bate-papo com Kash Fyre, autor da elogiada hq ‘Espetaculare Meneghetti’ e do inovador ‘Smoking Mata’. No Instagram SIDERALMAN >>> Está no ar a campanha para arrecadar fundos para a publicação do novo gibi de Will Sideralman, artista gráfico e quadrinista. Aqui o link … SARAU RICADRI 2021 >>> Sarau promovido pela escritora Adriana Paris. Para participar, grave um vídeo declamando ou lendo um poema e envie até 1 de julho. Saiba os detalhes aqui …

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti, que acontece desde agosto de 2020, é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Na mais recente edição, troca de poesias comVania Clares, poeta e diretora da editora Sarasvati

… ÀS QUINTAS >>> Cantor e compositor Élio Camalle faz live onde revisita repertório de seus primeiros discos >>> ÉLIO CAMALLE >>> Seu projeto ‘Isola 1/4 de Música – Diálogos‘ foi contemplado pela lei Aldir Blanc e o músico já deu início às atividades com os artistas convidados. A ideia é uma discussão sobre a relação entre pandemia, isolamento, racismo, processo de criação e periferia. Todo o processo estético é inspirado na coletânea de canções compostas por ele durante os primeiros meses de isolamento. O projeto tem participação de convidados, captados em audiovisual, em suas respectivas regiões em SP; José Carlos dos Santos Kerubyn, no Capão Redondo (ZS); Edson Luna, Adriana Freires Aragão e Elisabeth Belisario, na Brasilândia (ZN); Lucas Santos, Coruja, Daniel Alexandrino, no Sarau do Grajaú e Jaqueline Santos Santos, no Jardim Planalto (ZL)

>>> SOBRE ÉLIO >>> Atualmente divide seu tempo entre Brasil e França, onde apresenta o espetáculo ‘Samba D’Accord’. Engajado, seus poemas e canções são inspirados nos movimentos contestatórios e ilustram a situação atual do país. Veja o videoclipe de Zé da Bronca e acompanhe o canal desse grande artista no YouTube