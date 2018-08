Mesmo de plantão no final de semana, dei um jeitinho e tive o prazer de assistir novamente a uma apresentação da grande cantora Ekena (com Vinicus Lima) no Al Janiah. Também achei tempo pra curtir os covers deliciosos da banda Tokakela no niver da Andrea, na Carauari. E ainda ‘fiz parte’ de um grupo de artistas soviéticos que discutiam o papel social da arte e lutavam por liberdade de expressão na União Soviética dos anos 70 (no filme ‘Doblatov‘). Curiosamente, as reinvindicações e as questões levantadas no longa russo são bem semelhantes às que ouço da boca de escritores e músicos nos saraus de nossas periferias. O que me faz pensar sobre os diversos modos que os sistemas opressivos (muitos deles ditos ‘democráticos’) têm para confinar e marginalizar a opinião e a arte dos que lhes são opositores (ou são, simplesmente, artistas independentes, inquietos e livres). Lá (nos anos 70) como cá (em éssepê, 2018), a liberdade é aquela flor tenra que precisa ser regada e protegida. Não deixemos que a pisoteiem (tá cheio de ‘candidatos’ a isso por aí). Respirar o perfume da liberdade é o que nos move. Here, there and everywhere.

Já escrevi aqui, sobre nós, artistas da ‘resistência’ brasileira, mas vale também para os escritores russos do filme: “mesmo que ninguém noticie, tem sarau a dar com pau, canais superlegais, coletivos ativos, teatros lotados e bandas às pampa comemorando aniversário. Insiste e não desiste o nosso movimento que o corte no orçamento não desmonta. Vontade crescente de gente louca e determinada seguindo em frente. Caminhando e cantando e botando seu bloco na rua. Criando música política carnaval e cultura. Compondo versos de luta na unha e sem rancor. Nós e nossas bandeiras trincheiras de flor. Nossa arma é nossa arte nossa bala é nosso amor. Sim, a gente EXISTE! Parabéns pra quem resiste”.

SHOW DE PAULINHO MOSKA

Moska está na cidade. Sou superfã de suas levadas e letras. Se você admira um trabalho pop com temas inteligentes e melodias belas, não deixe de ir nesse show. Ouvi falar de Paulinho Moska primeiro no grupo vocal Garganta Profunda (que cantava Beatles, Jobim e óperas medievais), depois na banda de pop-rock Inimigos do Rei (dos divertidos hits Uma Barata Chamada Kafka e Adelaide). Em 1992 Moska começa sua carreira solo repleta de sucessos de rádio e temas de novela, sem jamais perder a qualidade poética e musical: O Último Dia, A Seta e o Alvo, Pensando em Você e Tudo Novo de Novo, entre outras. Teve composições gravadas por Marina Lima (Admito que Perdi), Maria Bethania (Saudade), Elba Ramalho (Relampiano), Ney Matogrosso (O Último Dia e Gotas do Tempo Puro), Maria Rita (Muito Pouco), Mart’nália (Soneto do Teu Corpo, Sem Dizer Adeus e Namora Comigo), Lenine (Relampiano e Saudade), Francis Hime (Há Controvérsias) e Zélia Duncan (Carne e Osso, Não e Sinto Encanto). Em 2001 passou a utilizar o nome artístico de “Moska”.

Foi neste ano também que Moska iniciou intercâmbio musical com artistas da América do Sul. Gravou “A Idade do Céu”, versão sua para “La Edad del Cielo”, do uruguaio Jorge Drexler. Depois, Drexler participou de seus shows no Brasil e o levou para apresentações no Uruguai e na Argentina, onde se aproximou do argentino Kevin Johansen, que participaria do álbum ao vivo “Muito Pouco Para Todos”. Essa relação de Moska com a América do Sul fez com que ele organizasse e dirigisse dois festivais de música: o “Mercosul Musical”, em 2008, e o “Soy Loco Por Ti America”, em 2011. Por fim, em 2015, Moska lançou o álbum ‘Fito Paez & Moska: Locura Total’, em parceria com o roqueiro argentino. Em 2006, foi escolhido para ser o apresentador do ótimo programa “Zoombido”, no Canal Brasil.

Em 2014 participou do programa de televisão ‘Encuentros en Brasil’ (série produzida pela Santa Rita Filmes e transmitida pela HBO) em que é o anfitrião brasileiro de cantores latino-americanos convidados a conhecer as doze cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 e a compor uma canção sobre essa experiência. Em 2015, a escola de samba carioca Mocidade Independente de Padre Miguel extraiu de seu hit ‘O Último Dia’ o enredo ‘Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria se só te restasse um dia?’, criado pelo carnavalesco Paulo Barros.

SÁBADO E DOMINGO – 23 e 24 de junho – Paulinho Moska no Sesc Pinheiros … Artista realiza dois shows para comemorar seus 25 anos de carreira solo e lançar o single/clipe “Minha Lágrima Salta”, primeiro do álbum de inéditas a ser lançado em breve (a música estará nas plataformas digitais nesta sexta, dia 22). O show de Moska foi um belo pretexto para eu colocar aqui esse lote de lindas canções, as minhas favoritas de seu repertório. Fecho com Paulinho Moska comentando e cantando ‘Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor’, de Lô & Marcio Borges.

3 DIAS DE FESTA NA ZL

Noticiando eventos alternativos neste blog, topei com os shows que um certo Videoclube Charada promovia em sua sede, em Sapopemba, na ZL. Soube depois que Gilberto Petruche, o dono, há muito tempo fazia do local um point de resistência cultural para encontro de bandas e shows de artistas alternativos. Conheci Tom Kbélo, Dharma Samu, Edu Osmédio, Ju Juliette, Katia Aqkino, Vander Bourbon, Cirilo, Basseti, Giuliano Del Sole e a tchurma boa da Jardim Psicodélico Produções, coletivo que promove festas e eventos variados na região (como Doces Tardes de Domingo, Festival Mosca Branca e A Idade da Terra em Transe). Além do palco aberto, onde poetas, músicos e cantores se apresentam, sempre tem a mostra dos vinis e vídeos raros da Charada, exibição de filmes e exposições de pinturas e desenhos. No aniversário de 23 anos da Charada, parabenizo esse guerreiros que movimentam a vida cultural alternativa de Sapopemba há décadas, criando entretenimento, proporcionando encontros e abrindo espaço pra moçada cantar, dançar, namorar, conversar, pensar e pirar.

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO – 22, 23 E 24 de junho – 19h … 23 anos da Locadora Charada – 2 anos de A Idade da Terra em Transe … 3 dias seguidos de comemorações com Feira de Vinil (da Videoclube Charada, de Gilberto Petruche), barraca de brechó e pôsteres (Davi Rodrigues), exposições de Ana Clara Costa, Flavio Andrade da Silva, Mademoiselle Marchand e Vander Bourbon e discotecagem com sons variados (garage, funk, psicodelia, blues e brasilidades). A fotógrafa Fabi Morelli vai registrar o evento. Entrada franca. No Vídeoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, ZL. Na programação:

SEXTA – 19h >>> Rica Bigio Calado apresenta o show ‘Calado!’, um recital-documentário para contrabaixo, eletrônica e vídeo, baseado no livro homônimo, ainda não publicado, de seu pai, Stenka Calado. A peça conta o assassinato de Jaime Calado, jornalista e membro do Partido Comunista Brasileiro, em 1949, durante manifestação contra Plínio Salgado, líder integralista (o fascismo brasileiro), em Fortaleza, Ceará.

SEXTA – 20h30 >>> Cine Clube Charada Especial de Aniversário, com apresentação do documentário ‘CineMagia’. Na época anterior ao streaming, as videolocadoras foram fundamentais para o início da experiência de assistir filme em casa. O documentário narra a história das videolocadoras de SP, desde o seu surgimento até a superação dessa plataforma. Donos, funcionários, clientes, cinéfilos e críticos falam sobre a experiência de locar um filme.

SÁBADO – 13h15 >>> Exibição do filme “Terra em Transe”, de Glauber Rocha.

SÁBADO – 15h >>> Apresentação das bandas: Marcão & os Bolachões Voadores – Marco Antonio Gonçalves, Mau Mau e Seus Malditos Demonios do Refresco Elétrico, NyNa Zêni, Maru, Jardim Secreto, Os Artefactos e Os Tulipas Negras.

DOMINGO – das 13h às 22h >>> Apresentação das bandas: Romeu Rodrigues Moura, Katia Aqkino & Rafael Cirilo, oSKArface, Dharma Samu, Continental Combo, Capitão Bourbon e Jonnata Doll & Os Garotos Solventes.

FESTA DE SÃO JOÃO

NA OCUPAÇÃO

SÁBADO E DOMINGO – 23 e 24 de junho – das 14h às 23h … Festa de São João na Ocupação … Festa feita pelos moradores dos dez prédios ocupados pelo MSTC em SP, com inúmeras atividades para as crianças. Nos dois dias, barraca de caldos (com prato surpresa) e barracas de guloseimas típicas juninas. Entrada franca, com contribuições espontâneas revertidas para o custeio do evento. Na rua Álvaro de Carvalho, 427 (ou na avenida 9 de Julho, 610). Cheque aqui antes de ir porque a programação está sujeita a alterações. No sábado tem shows de Luedji Luna e Maria Gadu. No domingo tem Edgar Scandurra e Diego Moraes:

SÁBADO, dia 23 de junho:

14h – Dj Oriundo

15h – Carlos Patrício

16h – Quadrilha

17h – Mário De Granelli

17h – Abertura Exposição Plano, Seco e Pontiagudo, do fotolivro de Mônica Zarattini

18h – Forró de Corda

19h30 – Igor Veloso

20h – Luedji Luna

20h50 – Poetisa Samantha Lucas

21h – Maria Gadu

22h30 – Dj Ivan Casabom (Festa Primavera Te Amo)

23h – Dj Pedro Barreira

DOMINGO, dia 24 de junho:

14h – Dj Oriundo

15h – Igor Neva e Grupo Samba

15h30 – Visita orientada ao prédio com Carla Caffé e Carmen Silva

16h40 – Trio Pernambuco

18h – Debora Christian e Desirre

19h – Edgar Scandurra, Taciana Barros, Nana Rizinni, Helena Paini

20h – Samant D’Ledgent

21h30 – Diego Moraes e a Poetisa Meg Alegria

23h – Dj Andi Profano (Festa Profana)

PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA

O Prêmio Grão de Música, criado e organizado pela cantora e compositora Socorro Lira, anunciou os 15 cantores premiados nesta quinta edição. A escolha visou premiar os artistas por sua obra e trajetória. Cada um receberá uma estatueta em bronze (design by Elifas Andreatto) e um disco coletivo será lançado e disponibilizado gratuitamente no site oficial do Prêmio. A cerimônia de entrega acontecerá no dia 20 de outubro, às 19h, na Sala Olido, em SP. Prêmio Grão de Música, clique aqui, e deve ser distribuído gratuitamente. Veja a lista dos premiados:

1 – Colóquio – Chico Aafa (de Altair Andrade e Chico Aafa)

2 – Maré Alta – Maria Juliana (de Michel Costa e André Morais)

3 – Ciranda do Sossego/incidental 5a Sinfônia (Carlos Zens/ Ludwig van Beethoven/Domínio Público)

4 – Revoada – Caio Padilha (de Almir Padilha)

5 – Flor da Ausência – Oneide Bastos (de Paulinho Bastos e Leandro Dias)

6 – Canoinha – Arraial do Pavulagem (de Ronaldo Silva)

7 – Arrastada – Patricia Polayne (de Patricia Polayne)

8 – Imagem e Diferença – Clarisse Grova (de Clarisse Grova e Leo Nogueira)

9 – Amigos – Carlos Badia (de Carlos Badia)

10 – Pobrezinho – Solange Leal (de Naeno)

11 – Ana Bandolim – Lysia Condé (de Tico da Costa)

12 – Dança a Menina – Verônica Ferriani (de Verônica Ferriani)

13 – Vento e Chama – Sérgio Pererê (de Sérgio Pererê)

14 – Quatro Cantos – Karyna Spinelli (de Karynna Spinelli)

15 – Cana Verde – Celia e Celma (Domínio Público)

A respeito de sua bela iniciativa em prol de nossa cultura, Socorro Lira (foto) afirma: “O Grão é um espaço dedicado a destacar e revelar obras e trajetórias artísticas relevantes para o País e para a humanidade como um todo; sendo que boa parte não tem divulgação e nem sempre é vista pela crítica especializada, em muitos casos estão ainda fora dos circuitos culturais mais influentes. Penso que o Grão pode ajudar a dar luz a isto e dizer a estes e estas artistas: sua música pode ser para o país inteiro, para o mundo“.

SARAU FEMININO INFINITO

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h … O Feminino Infinito 8a. edição … Com curadoria da poeta e multiartista Paula Valéria Andrade, o evento (mensal) convida sempre um grupo de oito artistas mulheres de três áreas diferentes: exposição visual, sarau poético e musical e teatro e artes cênicas (ou circo). Acontece no Teatro Garagem, espaço alternativo dirigido pela atriz Anette Naiman (também produtora do sarau) que faz leitura dramática da peça ‘Pretty Woman’, de Sergio Roveri. Tem exposição de fotografia de Patrícia Scavone (Sob a Luz de Um Novo Ser) e leitura de textos com as escritoras Helena Cerello, Rosana Miziara e Simone Z (prosa) e Janaina Moitinho, Paula Cohen e Zoe Naiman Rozenbaum (poesia). Na rua Silveira Rodrigues, 331a, na Vila Romana. Entrada franca.

Das leituras do sarau, destaco um trecho de “Ninguém Abandona o Paraíso pela Porta da Frente“, novo livro da atriz e escritora Helena Cerello (pela editora Quelônio):

“E, à moda de uma dançarina balinesa que é capaz de vestir a pele de um animal morto para desfazê-lo da morte, vesti o manto sagrado que era aquela Arena, palco de tantas lutas, no centro da cidade, vizinho do submundo da Roosevelt, no perímetro da República e da Luz e me conectei para sempre com o homem dentro daquele homem. O chá chegou para nós e brindamos. Nosso primeiro brinde foi com um chá de ayahuasca no quarto dos fundos do mundo, ao lado das baratas e das paixões mais voadoras. Eu sabia que estava fazendo algo irreversível, no entanto o buraco no meu peito já estava cavado, ele só se tornou aparente, posto que mistérios não se revelam à toa. Peço de verdade licença aos Deuses para contar aqui a minha experiência depois daquele brinde.”

Finalizo com um poema da atriz e poeta paulistana Paula Cohen:

HISTERIA

um giro espetáculo

de oitocentos graus

abaixo da linha dos meus trópicos

a terra dos meus falópios de trompas em tortas doces

de tombos em saltos mórbidos

altos voos

sórdidos

sem redes de proteção

e a ameaça dos seus gritos mudos em meu fone de ouvido

deslizando

em um guardanapo qualquer relato de uma vítima do amor

pedaço de papel

embebido em algo fermentado usado para limpar

saudades liquidas derramadas

gotas de veneno salgado que brotam

nos olhos

no lado esquerdo da alma e em outra partes

mais úmidas de mim

andando pelos restos da madrugada uma Doroti

em um caminho de pedras pretas descascadas por dentro

JUNHO FOLK NO

… … …

E olha o Teatro da Rotina aqui de novo, gente! Parece introdução de sambão, né? Mas é que a programação do TR sempre surpreende e cá estamos nós divulgando merecidamente os eventos legais deste espaço de resistência da arte alternativa, coordenado pelo ator Leonardo Medeiros e que tem na jornalista Bijou Monteirosua curadora musical. Neste mês o TR apresenta o projeto ‘Junho Folk’, com shows às quartas, quintas, sextas e sábados. Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado, no site). Sempre às 21h, na Rua Augusta, 912. No cartaz (acima), a programação completa. Nesta semana tem:

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 21h … Léo Vieira …. No show “O Som dos Meus Passos”, além do repertório autoral, Vieira traz um apanhado de suas referências que vão das contemporâneas Anavitória a clássicos de Zé Geraldo e Almir Sater. O show emocionante apresenta o trabalho autoral de Léo, fazendo releituras de canções já consagradas no repertório nacional.No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Entradas a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 21h … Young Lights …. Inicialmente um projeto solo do vocalista J. Horsth, o quarteto Young Lights já tem dois álbuns e um ep lançados, além de participar de importantes festivais da cena folk e rock. Para o show, set especial com músicas que não costumam tocar e arranjos especiais para as já conhecidas. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Entradas a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

SÁBADO – 23 de junho – 21h … Duas Casas …. Duas Casas é a junção de duas histórias, duas vozes, dois violões e uma paixão pela música folk. Donos de trabalhos autorais e de produções independentes, os cantores e compositores Bezão e Nô Stopa apresentam canções de seu primeiro disco, além de composições inéditas e interpretações de clássicos do cancioneiro folk. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Entradas a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

QUARTA-FEIRA – 27 de junho – 21h … Mustache & Os Apaches …. Banda que já tem dois ábuns (e prepara o terceiro) começou tocando nas ruas de SP e logo foi convidada a subir em palcos de festivais brasileiros e europeus. No repertório, canções que abordam temas como individualismo, consumismo e o deslumbre do showbizz, em linguagem irônica e divertida e irônica. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Entradas a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

QUEM MATOU MARIELLE?

MAIS UMA SEMANA SE PASSOU >>> E a polícia ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco. Já são mais de três meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Queremos a resposta: quem matou Marielle?

Neste sábado, dia 23 de junho, às 16h, acontece o lançamento do livro coletivo ‘Marielle’s‘, pela Scenarium, editora de livros artesanais. Organizado por Andri Carvão, tem textos de AnaCarol Cruz, Adriana Aneli, Andri Carvão, Lucas Ávila, Luciana Nepomuceno, Lunna Guedes, Maria Vitoria, Nic Cardeal, Obdulio Nuñes Ortega, Rejane Aquino, Ruth Aquino e Virginia Finzetto. Na Starbucks Brasil, à rua Desembargador Eliseu Guilherme, 200, em São Paulo.

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

LANÇAMENTO DO CD PULSAÇÃO >>> A cantora Beth Avelar lançou o disco que já está disponível tanto no formato físico (pela Tratore, nas principais lojas e direto com a artista pelo e-mail bavelar@uol.com.br) quanto no digital (nas plataformas Spotify, Deezer, Apple e Itunes). Veja também o videoclipe da música Simplesmente (do grande Paulinho Nogueira) no Youtube e Facebook.

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – das 10h às 22h … IV Salão do Livro Político … Parceria de um grupo de editoras independentes com a PUC-SP, a quarta edição da feira de livros oferece descontos de 30 a 50%, com participação de cerca de 30 editoras, debates e cursos. Entrada franca. Clique no cartaz e veja a programação (último dia). No Teatro Tucarena, nas Perdizes.

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 19h … Lançamento do romance “Sorte” de Nara Vidal, publicado pela Editora Moinhos. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 19h … Primeira edição do Slam DiVersos … Na estreia, 3 formatos distintos de slams de poesia: poesias curtinhas de até 10 segundos, poesias de amor de até 3 minutos e temas livres, sem cronômetro. Lançamento do livro “Vício”, da poeta Mariana Felix. Na Boutique Vintage, à rua Padre Adelino , 949, no Belenzinho.

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 19h … Batalha da Bike #3 … O tema é Brasil x Copa. Na Praça Lourenço de Bellis, Vila Medeiros

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 19h30 … Pocket-show – Misturada Brasileira – Lula Sbrissa & Sandro Premmero … No repertório, canções autorais (do cd “Outros Olhos”) e clássicos da mpb. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 20h … Encontro de Expressões … Sarau apresentado por Calê Narman (que aniversaria – parabéns!) abre espaço para poesia, dança, música, artes plásticas, teatro e afins. Entrada franca. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 20h … Quinta dos Infernos #3 … Stand-up comedy com vários artistas (ver cartaz). Na rua Coronel José Eusébio, 109, na Consolação.

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 21h … Léo Vieira …. No show “O Som dos Meus Passos”, além do repertório autoral, Vieira traz um apanhado de suas referências que vão das contemporâneas Anavitória a clássicos de Zé Geraldo e Almir Sater. O show emocionante apresenta o trabalho autoral de Léo, fazendo releituras de canções já consagradas no repertório nacional.No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Entradas a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

QUINTA-FEIRA – 21 de junho – 21h … Anette Camargo – no Drosophyla … Cantora e tecladista apresenta seu swing-jazz no show My Favourite Things, acompanhada por Libero Dietrich (baixo) e Rodrigo Braz (bateria). Ingressos a R$20. Na rua Nestor Pestana, 163.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h … Sarau Vivências – 4ª Edição … Nesta edição sarau traz o escritor Victor Rodrigues, com seu livro “Deuses Fazendo Bolo ou Ingredientes pra Nascer de Novo”, som autoral de Suzana Dias e microfone aberto pra quem chegar. No Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamin Constant , 682, em Suzano.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h … Arte em Movimento … Seis artistas de diferentes vertentes das artes visuais propõem um encontro de obras, com tema e formato livres, onde o principal intuito é a reunião, o compartilhamento e a troca de experiências (clique no cartaz). Até 21 de julho. Na Boutique Vintage, à rua Padre Adelino , 949, no Belenzinho. Entrada R$10.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h … Lançamento do Selo Eskambo … Músicas emocionantes, performances teatrais e um baita dj na programação da primeira festa do Selo Eskambo. Com os músicos CiriloAmém, Macaco Fantasma e Bia Doxum, e performances de Queerletivo Alaakian, Sexties Sounds, Ivan Alves e Cia Mapinguary. Na Boutique Vintage, à rua Padre Adelino, 949, no Belenzinho. Entrada R$10.

SELO ESKAMBO >>> Plataforma que potencializa o desenvolvimento de artistas através do agenciamento, projeção midiática e produção audiovisual, apostando na diversidade sonora e estética em uma rede de trocas entre artistas e produtores.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h … Make Music com Junior da Violla … Violeiro apresenta o projeto Violando Conceitos, onde revela o potencial da viola, explorando sonoridades e tecnologias como looping, efeitos, técnicas percussivas e um repertório que vai da música caipira ao blues, do erudito á mpb. Entrada franca. No Shopping Ibirapuera, à av. Ibirapuera, 3.103.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h … Lançamento do Livro “O Baile dos Corações em Fúria” … Terceiro livro de Marcelo Mendez acende um farol nos porões da cidade apresentando o relicário de sons, distorções e noites improváveis onde nasce a identidade cultural da região do ABCD. O material é fruto das matérias e coberturas de shows que o autor realizou no Jornal Abcd Maior, entre 2016 e 2017. Na Casa da Palavra, à praça do Carmo, 171, em Santo André.

Sobre o livro, o jornalista Xico Sá escreveu: “Marcelo Mendez é o tipo de repórter-cronista que chuta o traseiro da pauta óbvia e desce aos subterrâneos dos acontecimentos e dos fenômenos culturais. Sorte nossa, resistentes leitores, que temos mais esse documentário nervoso escrito por uma inquieta testemunha ocular da história.”

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO – 22, 23 E 24 de junho – 19h … 23 anos da Locadora Charada – 2 anos de A Idade da Terra em Transe … 3 dias seguidos de comemorações com Feira de Vinil (da Charada), barraca de brechó e pôsteres (Davi Rodrigues), exposições de Ana Clara Costa, Flavio Andrade da Silva, Mademoiselle Marchand e Vander Bourbon e discotecagem com sons variados (garage, funk, psicodelia, blues e brasilidades). A fotógrafa Fabi Morelli vai registrar o evento (clique no cartaz e veja a programação). Entrada franca. No Vídeoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, ZL.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h … Flor na SUB galeria … Cantora e compositora Flor apresenta novo show de canções autorais. Na rua Padre Justino, 672, no Butantã. Entrada R$10.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h … O Feminino Infinito 8a. edição … Com curadoria da poeta e multiartista Paula Valéria Andrade, o evento (mensal) convida sempre um grupo de oito artistas mulheres de três áreas diferentes: exposição visual, sarau poético e musical e teatro e artes cênicas (ou circo). Acontece no Teatro Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331a, na Vila Romana.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 19h30 … Encontro Autoral … Alan de Miranda, Heitor Queirós e Wellington Silva apresentam clássicos da mpb e composições próprias. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 20h … Duo 2 – Rock’n’Roll na Carauari … Noite de rock com o duo composto por Deborah Rocha e Clederson Vieira. No repertório Kings of Leon, Janis Joplin, Led Zeppelin, Amy Whinehouse, Van Halen e Aerosmith, entre outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 20h30 … Forró no Manjericanto – Li Sousa … Acompanhada pelo violão de Luis Mea, mais sanfona e percussão, a cantora interpreta clássicos de Elba, Gonzagão, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos e Sivuca, além de temas juninos. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 21h … Atønito… Trio instrumental do músico e arranjador Cuca Ferreira, em parceria com Loco Sosa e Ro Fonseca, apresenta canções de seu primeiro álbum. Participação de Guilherme Kastrup e Teago Oliveira (Banda Maglore). No Sesc Pompeia.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 21h … Amados do Samba (Roda de Samba + Sarau Bahiano) … Entre canções de Dorival Caymmi, o escritor Roberto Amado (sobrinho do grande Jorge) conta histórias dos artistas baianos. No Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 21h … Tiê Alves … Músico apresenta canções autorais acompanhado por Luiz Claudio (guitarra), Beba Zanettini (teclado) e Mauricio Biazzi (baixo). Na Associação Zona Franca, à rua Almirante Marques Leão, 378.

SEXTA-FEIRA – 22 de junho – 21h … Young Lights …. Inicialmente um projeto solo do vocalista J. Horsth, o quarteto Young Lights já tem dois álbuns e um ep lançados, além de participar de importantes festivais da cena folk e rock. Para o show, set especial com músicas que não costumam tocar e arranjos especiais para as já conhecidas. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Entradas a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

SÁBADO – 23 de junho – 10h30 … Debate – Contexto: Brasil, hoje … Em parceria com o Teatro Oficina, o IABsp promove debate para levantar inquietações e fazer provocações que poderão ser refletidas nas propostas. Na rua Jaceguai, 520.

SÁBADO – 23 de junho – 11h … Inês Santos lança o livro de poemas ‘Mergulhos’ … Lançamento do livro da poeta paulista Inês Santos. No Espaço Cultural Letras e Ponto, à rua dos Aimorés, 388, em Belo Horizonte.

SÁBADO – 23 de junho – 12h … Festa Junina – AMEO 2018 … Associação que oferece assistência social a pacientes que precisam de transplante de medula óssea organiza festa com barracas, jogos, brincadeiras e música. Na rua Marquês de Itu, 565, Consolação.

SÁBADO – 23 de junho – 12h … Dia de Luiz Gama … Coletivos africanistas promovem evento comemorativo com poesias, microfone aberto e aula pública sobre Luiz Gama. No Largo do Arouche.

SÁBADO – 23 de junho – 12h30 … Leo Gorgatti na Carauari … Músico apresenta canções de Neil Young, Tears for Fears, Peter Frampton e Legião Urbana, entre outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SÁBADO – 23 de junho – 14h … Sarau de cordas navegando nas artes … Navegação de barcos a vela com poesia nas margens. Exposição de Gelson Salvador, poesias da cordelista Cleusa Santo e som de viola caipira de Zemarcio – O Kaipira Urbano. Na Ecoativa, à Estrada de Itaquaquecetuba, 7225, na Ilha do Bororé, em São Paulo.

SÁBADO E DOMINGO – 23 e 24 de junho – das 14h às 23h … Festa de São João na Ocupação … Festa feita pelos moradores dos dez prédios ocupados pelo MSTC em SP, com inúmeras atividades para as crianças. Nos dois dias, barraca de caldos (com prato surpresa) e barracas de guloseimas típicas juninas. Entrada franca, com contribuições espontâneas revertidas para o custeio do evento. Na rua Álvaro de Carvalho, 427 ou na avenida 9 de Julho, 610 (veja a programação completa na matéria ao alto).

SÁBADO – 23 de junho – 15h … Lançamento do livro “Mães Raras”, de Désirée Novaes … Sete mães, sete mulheres fortes, contam suas histórias de vida para a autora, que há seis anos é voluntária de projetos sociais ligados a doenças raras.

Na Livraria da Vila, à rua Fradique Coutinho, 915.

SÁBADO – 23 de junho – 15h … La Garçonnière, 19a. Edição – GrandBazaar … Sarau, com curadoria de Luciano CortaRuas e Vanderley Mendonça, tem performances, lançamento de livros, artes plásticas, música, moda e cinema. No Estúdio Lâmina, à avenida São João, 108, 4o. andar. Entrada R$15. Bar no local.

SÁBADO – 23 de junho – 15h … 25º Café Literário – “Quarto de Despejo” (Remarcado) … Palestra coordenada pela professora Janaina Soggia, sobre o livro “Quarto de despejo: Diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus. Com participação de Carolina dos Santos Rocha. Na Biblioteca Mário de Andrade, à av. Consolação, 94.

SÁBADO – 23 de junho – 16h … Lançamento do livro coletivo ‘Marielle’s’ … A Scenarium, editora de livros artesanais, convida para o lançamento do livro coletivo ‘Marielle´s‘ organizado por Andri Carvão com textos de AnaCarol Cruz, Adriana Aneli, Andri Carvão, Lucas Ávila, Luciana Nepomuceno, Lunna Guedes, Maria Vitoria, Nic Cardeal, Obdulio Nuñes Ortega, Rejane Aquino, Ruth Aquino e Virginia Finzetto. Na Starbucks Brasil, à rua Desembargador Eliseu Guilherme, 200, em São Paulo.

SÁBADO – 23 de junho – 16h … Casa Amarela convida … Lançamento dos livros ‘Um segredo na letra H’, romance de Mario Neves e ‘Ecos do Silêncio’, poemas de Luka Magalhães. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

SÁBADO – 23 de junho – 16h30 … Tardes Musicais – Clarianas – Girandêra … Clarianas é um grupo de pesquisa musical formado por três cantoras e atrizes (Martinha Soares, Naloana Lima e Naruna Costa), um rabequeiro/violonista (Giovani di Ganzá), uma percussionista convidada e uma violinista (Cá Raiza). Girandêra é um apanhado sonoro com aboio sertanejo, samba de roda, côco, ladainhas, cânticos indígenas, maracatu, baião, rezas e tambores. Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa.

SÁBADO – 23 de junho – 17h … Exposição de Fotografias – Plano, seco e pontiagudo … Fotografias, cujo tamanho varia de 2 a 7 metros, expostas em cinco fachadas dos edifícios das ocupações da Frente de Luta por Moradia (FLM). As fotos fazem parte do fotolivro chamado “Plano, seco e pontiagudo”, de Monica Zarattini. Com palestra, projeção das fotos e arrastapé do Grupo Forró de Corda. A expo integra a programação da ‘Festa Junina da Ocupação 9 de Julho‘. Na rua Álvaro de Carvalho, 427.

SÁBADO – 23 de junho – 18h … Lançamentos da Scenarium … Editora comandada por Lunna e Marco Antonio Guedes, especializada em belos livros artesanais, lança ‘Sadness‘ (poesias de Maria Florêncio), ‘Verbo: Proibido‘ (Adriana Elisa Bozzetto), ‘Marielle’s‘ (vários autores, organizado por Andri Carvão – desde às 16h – ver matéria acima) e a ‘Revista Plural 8 – Que tal um café?‘ (com crônicas, contos e poemas de vários autores). Na Starbucks Brasil, à rua Desembargador Eliseu Guilherme, 100.

SÁBADO – 23 de junho – 19h … Strobo no Casarão … Banda de Belém do Pará se apresenta som dançante na Casa de Cultura Vila Guilherme, na praça Oscar Silva, 111.

SÁBADO – 23 de junho – 19h … Cantora Marcia Mah apresenta as canções do seu novo álbum no show “Prismah“. Na Cia Mungunzá de Teatro, à rua dos Gusmões, 43.

SÁBADO – 23 de junho – 19h30 … Sarau boca selvagem … Nesta edição, ‘A lua me traiu’, com microfone aberto, poesia e performances. Couvert R$6. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

SÁBADO – 23 de junho – 20h … Rock no Arraial … Com muito som, fogueira, vinho quente e caldo verde. A pipoca é cortesia da casa. No Dragster Rock Bar (antigo Bar do Anão), à rua Curuçá, 439, na Vila Maria.

SÁBADO – 23 de junho – 21h … Violada SP recebe Betto Ponciano … Violeiro apresenta sua sonoridade que mistura música caipira do Vale do Paraíba, canções de trabalho da Zona da Mata com levadas de folk e rock rural. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Entrada R$15.

SÁBADO E DOMINGO – 23 e 24 de junho – Paulinho Moska no Sesc Pinheiros … Artista realiza dois shows para comemorar seus 25 anos de carreira solo e lançar o single/clipe “Minha Lágrima Salta”, primeiro do álbum de inéditas a ser lançado em breve (a música estará nas plataformas digitais nesta sexta, dia 22). No sábado, às 21h. No domingo, às 18h.

SÁBADO – 23 de junho – 21h30 … Cantador Victor Batista se apresenta acompanhado por João Galba. No 2 Santo, à rua São Vicente, 157, no Bixiga.

SÁBADO – 23 de junho – 21h … Duas Casas …. Duas Casas é a junção de duas histórias, duas vozes, dois violões e uma paixão pela música folk. Donos de trabalhos autorais e de produções independentes, os cantores e compositores Bezão e Nô Stopa apresentam canções de seu primeiro disco, além de composições inéditas e interpretações de clássicos do cancioneiro folk. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Entradas a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

SÁBADO – 23 de junho – 23h … Pink Floyd Tributo no The Wall … Banda apresenta clássicos como Cymbaline, Dogs, Obscured By Clouds e muitos outros. Ingressos a R$20. Na rua Treze de Maio, 152, no Bixiga.

SÁBADO – 23 de junho – 23h … Forró na Gruta – Baião Lascado convida Tião Carvalho … No repertório, composições autorais, e clássicos do cancioneiro nordestino: Jackson do Pandeiro, João do Vale, Dominguinhos e Luiz Gonzaga. Na rua Major Quedinho, 112-A.

DOMINGO – 24 de junho – 18h … Joana Reais & Mucio Sá … Poeta Paulo Nunes convida a cantora e o violonista para apresentação intimista no delicioso sobrado do Instituto Juca de Cultura, à rua Cristiano Viana, 1142, no Sumaré.

TERÇA-FEIRA – 26 de junho – 16h … Agenda Cultural das Perifeiras – com Ruivo Lopes … Todas as terças-feiras você fica por dentro de muitos eventos legais da programação alternativa da cidade. O promotor cultural e dj Ruivo Lopesapresenta o programa Agenda Cultural das Periferias, uma parceria da Ação Educativa com a Rádio Comunitária Heliópolis FM. Tem dica cultural gratuita, sarau, lançamento de livros e discos, bate-papo e cursos, apresentações de teatro, dança e música. Na net, pelo www.radioheliopolisfm.com.br ou no rádio pelo 87,5 FM.

TERÇA-FEIRA – 26 de junho – 19h … Encontros Autorais – 2° Edição … Sarau concebido por Cale Narman e Wolf do Vale dá espaço e suporte ao artista. Palco aberto e pocket-show de Lucas Golinelli. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

TERÇA-FEIRA – 26 de junho – 19h30 … Betty Vidigal no 27º Sarau Gente de Palavra Paulistano … Sarau organizado e apresentado pelos poetas Davi Kinski e Rubens Jardim homenageia a poeta, narradora e tradutora Betty Vidigal, autora dos livros ‘Eu e a vela’, ‘Tempo de mensagem’ e ‘Os súbitos cristais’. Com a presença de um timaço de poetas lendo seus poemas: Carlos Ildefonso, Carolina Montone, Claire, Cesar Augusto de Carvalho, Claudio Laureatti, Daniel Perroni Ratto, Daniel Wachowicz, Ellen Maria Vasconcelos, Eduardo Lacerda, Fabiano Fernandes Garcez, Greta Benitez, Hamilton Faria, Lilian Gattaz, Paula Valéria Andrade, Rita Alves e Roza Moncayo, entre outros. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena.

TERÇA-FEIRA – 26 de junho – 20h … Mutum – Lançamento do Clipe “Ame” … Mutum é o projeto solo e autoral do artista Jairo Pereira, da banda Aláfia. Em show poético, ele lança o clipe da música “Ame”, que tem participação da bailarina Agata Matos e coprodução de Aimê Uehara, Danilo Mantovani e Mari Rossi. Entrada franca. Na Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500. Aqui o cd completo.

TERÇA-FEIRA – 26 de junho – 20h … Sarau dAs Mina Tudo – no JazzB … Segunda edição do sarau organizado pela cantora Rhaissa Bittar com um timaço de cantoras e compositoras convidadas, além de momento reservado ao palco aberto. Entrada R$15. Na rua General Jardim, 43.

28 de junho >>> Na quinta-feira, às 21h30, Rhaissa Bittar, (acompanhada por Demétrius Lulo) se apresenta no Bona, à rua Álvaro Anes, 43.

TERÇA-FEIRA – 26 de junho – 21h … A criança – Lado A … Peça de Lucas Mayor se divide em Lado A (às terças) e Lado B (às quartas). Clique no cartaz para saber mais. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

QUARTA-FEIRA – 27 de junho – 13h … Futebol & Jazz … Churrasco, jogo da seleção e depois um baita som do Dharma Samu. Vai lá que é bom. No Menino Muqito Bar, à av. Vila Ema, 5090.

QUARTA-FEIRA – 27 de junho – 14h … Churras free … Outro espaço legal pra ver o jogo da seleção, com churras, é o pub Casa Amarela, à rua Doutor Mariano Jatahy Marcondes Ferraz, 96, em Osasco.

QUARTA-FEIRA – 27 de junho – 19h30 … Show e palco aberto na ZL … Cantora Adriana Guedes organiza sarau com palco aberto e se apresenta acompanhada por Junior Niz (violão), Wooper (bateria), Ti Pequeno (percussão), Edu Massi (contrabaixo). Couvert R$10. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

QUARTA-FEIRA – 27 de junho – 21h … Mustache & Os Apaches …. Banda que já tem dois ábuns (e prepara o terceiro) começou tocando nas ruas de SP e logo foi convidada a subir em palcos de festivais brasileiros e europeus. No repertório, canções que abordam temas como individualismo, consumismo e o deslumbre do showbizz, em linguagem irônica e divertida e irônica. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Entradas a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

ATÉ 29 DE JUNHO >>> Em 12 de junho abriram as inscrições para o edital 2018 (que seleciona projetos para 2019) do programa Natura Musical, com uma nova categoria de contemplados: coletivos de música, casas de shows de pequeno porte, blocos de carnaval, selos e outros. Em 2019 a marca investirá 4,5 milhões de reais no lançamento de novos trabalhos (cds, dvds, eps, vinis, shows, clipes e livros) selecionados pelo Edital. Em seus 13 anos de atividades o projeto sempre procurou contemplar a diversidade cultural brasileira, participando do lançamento e da consolidação da carreira de alguns compositores e intérpretes da nova geração como Liniker e os Caramelows, Francisco, El Hombre, Luedji Luna, Xênia França, Larissa Luz, Johnny Hooker, Filipe Catto, Felipe Cordeiro e Aíla, entre outros. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de junho pelo site natura.sponsor.com

ATÉ 24 DE JUNHO … Exposição ‘Madeira Velha’… O artista sergipano Euflávio Gois Lima, ou Madeirart, participante de saraus e eventos artísticos, expõe seus trabalhos em madeira na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros. De segunda à sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 9h às 16h e aos domingos das 10h às 14h.

