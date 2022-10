POETAS PELA DEMOCRACIA

E A SEMANA DO BLOGUEIRO

SEGUNDO TURNO >>> Ou as instituições democráticas tomam consciência de que todos corremos perigo, e se organizam numa ampla frente pró-Lula (que já deveria ter sido formada no primeiro turno) ou teremos mais 4 anos de Bozo e seu descaso com o povo: ignorância, negacionismo, atraso, preconceito e aniquilação de direitos trabalhistas e individuais, e seus anexos de corrupção e privilégios para familiares, exército, igrejas, mílícias e aliados, como empresários picaretas e ‘personalidades’ reacionárias. E com promessa de mais e piores desdobramentos… Vide Tarcisio no governo do Estado de SP.

Tudo embalado pela ‘fé no Senhor’, com armas na mão e gritos de ‘Brasil-il-il’ a cada gol da ‘nossa’ seleção.

E é assim que Bolsonaro e seus ‘fascistas de Deus’ nos ‘salvarão’ de vez daquele tal ‘comunismo’ que ninguém nunca viu, amém. O velho fantasma vermelho que os fascistas ressuscitam quando lhes convém.

É triste, muito triste. Em dias como esses, só consigo pensar que o Brasil democrático, inclusivo, próspero e plural não passa de um sonho bom e recorrente que tive e tenho desde a adolescência, mas que jamais se realizará.

Mesmo assim, há que se buscar algum ânimo, pois o segundo turno já nos cobra participação. Vamos tentar, vamos tentar… De novo, outra vez e sempre. Como sempre. . . Visite sua página e saiba mais POETAS PELA DEMOCRACIA >>> Fundado em Agosto de 2020, o coletivo ‘Poetas Pela Democracia’ reúne hoje uma centena de poetas, de várias partes do Brasil, e computa mais de 70 mil pessoas alcançadas, com mais de 20 mil engajamentos, leitores em todas as capitais brasileiras e ainda França, Portugal, Alemanha, Suíça, Filipinas, Estados Unidos, Bélgica, Moçambique, Índia e Nicarágua, entre outros.

E-BOOK ‘P.ART.ICÍPIO – OS POETAS PELA DEMOCRACIA SOLTAM A VOZ’ >>> Saiu o registro do evento dos Poetas Pela Democracia em 14 de junho de 2022. O e-book, com edição de Elcio Fonseca e Abel Coelho, contém o registro de todos os poemas lidos na noite, a Carta à Cidade, textos sobre o grupo, o Manifesto do Coletivo, registro dos músicos, personalidades políticas, além de um ensaio fotográfico de Roberto Candido. Adquira o seu, gratuitamente, mandando mensagem pelo e-mail: poetaspelademocracia@gmail.com . .

E ANOTA AÍ… >>> Terça – 25 de outubro – 19h … Poetas Pela Democracia preparam ‘Ato/Festa pela vitória do Presidente Lula’, no Térreo Virginia, centro de São Paulo. Aqui, a convocação do coletivo:

‘CHEGANÇA’ >>> “Estamos assistindo a um dos maiores festivais de mentiras, ataques baixos, rompimento do tecido civilizatório de nossa história recente. As forças que representam o integralismo, o facismo, o retrocesso estão unidas, fortes e com uma infinidade de recursos para avançar sobre a democracia. É neste momento que nossa união e força farão a diferença. Chegue junto no dia 25 de outubro, terça-feira, para soltar a voz e dizer bem alto que nossa esperança não será leiloada pelo grito metálico de uma arma. Temos indignação e coragem para mudar nosso país. Nesta noite a festa terá audições poéticas, música, feirinha de livros e muitos amigos, num encontro de alegria e força na reta final da campanha pró-Lula e Haddad”

