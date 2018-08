Fim de semana agitado com a Virada virando a cabeça da moçada e eu acordado pelas madrugadas pensando curtindo outras paradas. Artista não tem paz, eu sei, a gente vai lá e faz. Porque está em nós essa coisa de ler refletir querer compreender o que vem de si do outro o que não podemos o que temos de fazer e pra onde (não) ir. Não curti essa Virada amordaçada organizada burocratizada. Não curto políticos burocratas e suas horrendas ideologias disfarçadas embutidas na assepsia de sua branca mordida canina. Gosto da farra da zona do jogo espontâneo. Ainda sou aquele velho menino tonto. O prazer tem que jorrar livre como um gozo. Eu estou falando de arte. De verdade e vertigem. Do sonho maior que não cabe. Quem quiser que fale da outra parte. Capiche?

Claro que os muitos artistas e coletivos têm que trabalhar e ganhar algum dim dim pra comprar o leitim do neném. Nada contra ninguém. Mas, sei lá… não era eu. Sabe? Sou livre sou bicho. Me inclua fora disso. Sábado e domingo solto ao sabor dos ventos fui a quatro lindos eventos e compromissos com velhos e novos amigos eternos jovens antigos. A loucura da vida jorra. É uma zona. E eu gosto é dessa zorra. Flanei fluí por aí e ri aprendi me diverti à pampa. Gozei como um rio fértil pelas ruas velhas (tão belas!) da minha amada Sampa.

… … …

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

… … …

SÁBADO, 19h30 >>> Cê tá pensando que eu sou loki? Na Caixa Cultural da praça da Sé, meu xará mutante Arnaldo Baptista bailava sobre o piano seus rocks, baladas e spirituals. Ele anda na ponta dos pés. Ele não faz barulho. Ele é leve flutua como uma pena e bate asas ao fim de cada canção. Arnaldo é um menino passarinho que eu tenho vontade de pegar nas mãos e cuidar zelar proteger. Deixa ele cantar deixa ele ser para o que quis nascer: voar e ser feliz. Dizem que ele é louco. O mundo é que é raso, pesado e pouco. Broto: Arnaldo é muito! Misturou Dylan com Inezita, clássicos do jazz com canções de roda. Ele vive livre, ele é foda. O público retribuiu com aplausos densos a voz que falhava o ar que faltava a garganta que engasgava. As ideias é que valem a pena. Eterno menino bonito ave altaneira céu azul acima do olhar cinza dos homens. Arnaldo, xará, gosto muito de ter seu nome.

SÁBADO, 22h >>> Finalmente fui ao Sará O Quê?, um sarau em ambiente caseiro, com espaço para bate-papos, comidinhas e bebidinhas compartilhadas (leve sua contribuição). Criado e organizado pelo cineasta Sergio Roizenblit (que sempre projeta algum episódio de sua série ‘O Milagre de Santa Luzia’) com curadoria de Geórgia Gugliotta (que acaba de deixar o projeto, pois casou e foi morar em outro país – felicidades!) e apoio de Matias Ribeiro e dos músicos Caíto Marcondes, Dante Ozzetti e Patrícia Bastos. Eram Caíto e Matias que estavam lá na rua Rodésia fazendo as honras da casa. Cheguei na hora da projeção: Dominguinhos emocionado na tela, lembrando do pai, do Gonzagão, de seus irmãos, da vida dura no sertão. É linda essa série que mergulha na diversidade cultural brasileira seguindo os caminhos e acordes da história da sanfona e dos sanfoneiros. Entre um papo, um gole e uma rodela de salaminho, vieram os shows. Primeiro, ouvi a bela voz da cantora Carolina Simoni (ouça seu cd Aerostático) acompanhada por Dany López (no baixo, na guitarra e nos vocais). Depois, Dany interpretou músicas de seus cds (Polk, o mais recente, tem participação de Zeca Baleiro e Vitor Ramil). Como os dois são uruguaios, o sotaque me remeteu a Jorge Drexler, de quem sou superfã. Mas as canções de Carol e Dany são muito próprias, ao mesmo tempo tradicionais e contemporâneas, com letras poéticas e arranjos delicados. Ouça o som, a pausa e o sentimento, ouça os gritos do silêncio. Eu adorei.

Pra terminar, o Tabarana Trio, formado por Denilson Oliveira (percussão), Fernando Barros (violão) e Fernando Mumu (trombone) sacudiu a rapaziada com seus tons, badens & donatos dançantes, numa música instrumental divertida e de qualidade, brincando com jazz, sambas, marchas e cha-cha-chás (o arranjo para ‘Negro Gato’ foi de arrepiar). Lá encontrei meu brother Roger Marzochi, saxofonista inspirado cujo sopro só vira som quando ele entra em conexão com o Supremo (entenda-se: Miles!). ‘Sará O Quê?‘ abre espaço aos experimentos. É uma reserva que preserva a música e sua fonte inesgotável de renovadora energia. Saí de lá quentinho, com a beleza das melodias me aquecendo a night fria.

DOMINGO, 15h >>> Tarde bela azul amarela de sol de outono na Paulista cheia de gente viva livre de carros chatos. A Passeata Poética caminhava e adentrava outras tardes. Num reflexo do sol alucinado, eu vislumbrei Lindolf Bell e os poetas loucos da catequese derramando versos cicuta no Chá do viaduto paulistânico. Rubens Jardim, um dos organizadores do Sarau da Paulista, esteve lá nos anos 60, sob a ditadura. E continua pelas ruas com seus sonhos e sua beleza pura. De mãos dadas com a poesia, a musa terna eterna, nua. A primeira edição de ‘sua’ Passeata reuniu uns 50 poetas e amigos sem juízo (continuem assim, seus malucos): Rubens, Celso Alencar, Álvaro Alves, Luiza, Claire, Laureatti, Rosana, Hamilton, Renata, Yara, Elaine, César, Deolinda e tantos que nem vou lembrar… Foi lindo, crianças. Eu ria pela Paulista sem saber ao certo o porquê. Agora eu sei: era apenas alegria. Aquela alegria simples que quase não se adjetiva. Alegria de viver de poesia. De estar com ela e senti-la. De compartilhá-la na avenida. É generoso prazeroso é um tesão o beijo o gosto o gozo o pão na mão nas coxa na boca louca da poesia.

Rubens Jardim aniversaria na sexta, com festinha na (no?) Patuscada. E faz sarau e lança o livro das mulheres poetas, seu projeto maravilhoso (tá tudo aí embaixo, nas notinhas sobre a programação). Que dizer sobre esse poeta amigo ídolo irmão? Que adorei caminhar com ele (e Bell) por instantes, e fazer parte de seu mundo mágico e melhor? Que só me ensina, ao longo dos anos, seu encanto seu canto fraternal diante das minhas tantas coisas egoístas e mesquinhas. Queria estar lá na sexta para abraçá-lo (não posso, pois estarei no trabalho). O poeta Rubens Jardim merece todos os meus teus nossos abraços. Rubão é um poema andante (brota um verso a cada passo). Grande Rubaço!

DOMINGO, 20 >>> Tonto e encantado de conversas e abraços, de amizade e poesia, fiquei caminhando perdido pela Paulista, parando aqui e ali pra ouvir os ótimos músicos que cantarolavam pelas esquinas frias. O vento batia e eu nem sentia, aquecido pelo sopro mágico da poesia. Fui parar no Itaú Cultural e entrei em cima da hora pra ver (na faixa) a última atração da Mostra de Arte e Diversidade, que aconteceu por lá entre 10 e 20 de maio, com peças, performances, debates, filmes e exposições. Assisti a ‘L. O Musical’, com Elisa Lucinda e as grandes atrizes e cantoras do coletivo Criaturas Alaranjadas Núcleo de Criação Continuada (as meninas cantam muito!). Na trama, as relações entre uma autora de novelas, suas amigas e seus casos amorosos, ao som das lindas canções de Zélia Duncan, Adriana Calcanhotto, Cássia Eller e Isabella Taviani. Vi muitos casais de mulheres na plateia, de mãos dadas, se identificando e rindo com as situações da peça, num ambiente amoroso, familiar e feliz. Me emocionei. Seja lá do jeito que for, a gente gosta mesmo é de amor.

… … …

SÁBADO TEM

SHOW DA MARIA

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 20h … Show da Maria … Nesta edição duas atrações bem distintas. Na primeira parte, um clima intimista; depois, um som dançante. A cantora e compositora Beth Avelar (às 21h) interpreta as canções de seu cd ‘Pulsação‘ (ver matéria abaixo), com participação especial de João Marques e Paulo Barroso. Depois (às 22h), a banda Jeca’s Blues (no vídeo abaixo), formada por Dari Luzio (guitarra e voz), Wagner Montagner (baixo) e Rod Magna Fúria (bateria) apresenta seu repertório de blues e rock autoral, além de alguns clássicos. No Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone Fernandes, 483, na Vila Maria. Entrada R$10.

… … …

BETH AVELAR LANÇA

O CD ‘PULSAÇÃO’

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio … Lançamento do cd Pulsação, de Beth Avelar … Lançamento oficial do disco, tanto no formato físico (pela Tratore, nas principais lojas e direto com a artista pelo e-mail bavelar@uol.com.br) quanto no digital (nas plataformas Spotify, Deezer, Apple e Itunes). Incluindo o lançamento do clipe da música Simplesmente (Paulinho Nogueira) no Youtube e Facebook.

Beth Avelar, compositora e intérprete, é mineira de Belo Horizonte. Na fase inicial de sua carreira, participou de festivais de música com composições próprias, entrou na montagem da peça teatral Saltimbancos e gravou com o grande Marcus Pereira. A partir de 2011, já em São Paulo, fez shows em bares tocando e cantando sambas, bossas e blues. Em 2012, gravou um ep com releituras (aqui, na íntegra). Em 2015, conheceu o compositor Paulo Barroso, que se tornou seu parceiro. Assim, foi nascendo o repertório do cd Pulsação, que contém, além de quatro parcerias com Barroso, três canções da própria compositora (uma delas com Paulo Costta), uma da dupla Lé Dantas & Cordeiro, uma de Conrado Pera e Arnaldo Afonso (eu!) e quatro releituras (Simplesmente, de Paulinho Nogueira; Anabela, de Mário Gil e PC Pinheiro; Cruzada, de Tavinho Moura e Márcio Borges e Passageiro, de Roberto Riberti). Beth Avelar lançou também o single (com videoclipe) da música Ton sur Ton (acima).

… … …

RUBENS JARDIM E

‘AS MULHERES POETAS’

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 19h … Sarau – As Mulheres Poetas … O poeta e agitador cultural Rubens Jardim realiza, há seis anos, um brilhante trabalho de pesquisa e divulgação da boicotada poesia escrita por mulheres. Neste sarau, ele apresenta uma pequena mostra do trabalho, com um grupo de mulheres poetas de diferentes gerações fazendo a leitura de seus poemas. Participam: Ádyla Maciel, Adriana Veraldi, Beth Brait Alvim, Betty Vidigal, Crolina Montone, Claire Feliz Regina,Clara Baccarin, Esther Alcântara, Lenita Estrela de Sá, Luiza Silva Oliveira, Márcia Maranhão De Conti, Paula Valéria Andrade, Rita Alves, Rosana Banharoli, Sandra Regina, Silvia Maria Ribeiro e Valéria Tarelho.

No evento, com coordenação do próprio Rubens e de Claudio Laureatti, acontece o lançamento do livro ‘As Mulheres Poetas‘ (organizado por Rubens), além de leituras, declamações, apresentações musicais, sorteios de livros das autoras convidadas e exibição do documentário ‘Enquanto Calam-me os Agudos‘ (de Laís Perini, Laysa Elias e Letícia Bina) que discute a relação da mulher com o espaço urbano. Entrada franca. Na Casa das Rosas, à avenida Paulista, 37.

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 19h … Festa! … Um dia antes do Sarau das Mulheres Poetas acontece a festa-sarau para comemorar o niver do Eduardo Lacerda, da Rosana Piccolo e do Rubens Jardim, que estará lançando uma mini-antologia de poemas inéditos. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

CASA AMARELA ENCENA A

‘CONCERTORIA DO TRABALHADOR’

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 18h … Concertoria do Trabalhador … O Grupo ‘Casa Amarela Em Cena’, composto por participantes e frequentadores do Sarau da Casa Amarela, em São Miguel Paulista, convida para o evento “Concertoria do Trabalhador“, uma homenagem poética, musical e teatral à classe trabalhadora, inspirada em uma proposta de Valter de Almeida Costa e Marcio Costa. O espetáculo é uma livre adaptação de textos, poemas e canções dos seguintes autores:

. Edvaldo Santana (Variante e Samba de Trem);

. Wilson Batista e Roberto Martins (Pedreiro Waldemar);

. Andréia Gonçalves (A Viajante do Trem);

. Beto Guilherme (Moleque de Trem);

. Zé Geraldo (Cidadão);

. Eliana Mara (Como te Dizer Bom Dia, Marielle?)

. Rafael Vieira (Tarde Demais? e Só um Tiro na Cabeça Me Tira Daqui);

. Lucas Afonso (Poesia Marginow);

. Paulo Leminski (O Novo);

. Lau Siqueira (Poema de Classe);

. Gilberto Braz (Dormentes);

. Ni Brizant (Cartas à Flora);

. Vandei Oliveira Zé (No Balanço do Trenzão).

. Raberuan (Pela Estrada de Ferro);

Com roteiro criado coletivamente, direção de Luka Magalhães e preparação de elenco a cargo de Sueli Kimura, participam da montagem os atores, músicos, poetas e cantores Darc Maia, Paulo Miranda, Beatriz Carvalho, Selma Bento Baia, Janete Braga Od Larama, Tião Baia, Luka Magalhães, Escobar Franelas, Akira Yamasaki, Manogon Manoel Gonçalves, Rosinha Morais e Luciana Marques. Pelo pessoal envolvido, já posso garantir uma coisa: vai ser mutcho bão! Na Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel.

… … …

TARICA, BRÁU E AS

‘MINAS EM CANTO’

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 21h … Minas Em Canto’ … Depois do bem-sucedido projeto “Brau e Elas cantam Milton”, a dupla Tarica (produção) e Bráu Mendonça (direção musical) apresenta o novo espetáculo “Minas Em Canto“, um show com músicas dos mineiros do Clube da Esquina: Milton, Beto Guedes, Lô Borges, Tavito, Flavio Venturini e outros (como João Bosco). Com as cantoras Regina Cell e Rosangela Alves e os músicos Bráu Mendonça (violão e guitarra), Ayrton Mugnaini (baixo), Galba (Violino e bandolim) e Sandro Silva (percussão). Entrada R$20. No Bar D’ Hotel Cambridge, à rua João Adolfo, 126.

… … …

FOCUS DANÇA

EM FORTALEZA

… … …

QUINTA A DOMINGO – dias 24 a 27 … Focus dança ‘Saudade de Mim’ – em Fortaleza … A Focus Cia de Dança apresenta espetáculo inspirado nas obras de dois grandes artistas brasileiros: Candido Portinari e Chico Buarque. Aos acordes de “Construção”, vão entrando em cena os personagens Pedro, Maria, Bárbara, Juca e Nina, saídos das músicas de Chico, e se relacionando em cena nos ambientes criados por Portinari em suas telas. Entre o onírico e o real, a história traz dores, amores e triângulos amorosos, indo e voltando no tempo através de referências ao pintor e ao compositor.

Com os bailarinos Alex Neoral (diretor e coreógrafo), Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marina Teixeira, Marcio Jahú, Monise Marques e Roberta Bussoni. Na Caixa Cultural Fortaleza, à av. Pessoa Anta, 287, na Praia de Iracema. De quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Ingressos a R$ 10 e R$5.

… … …

III FEIRA ANTROPOFÁGICA DE OPINIÃO

… … …

QUINTA-FEIRA A SÁBADO – 31 de maio a 2 de junho – das 14h às 22h … A Companhia Antropofágica de Teatro ocupa a Oficina Cultural Oswald de Andrade com um grande festival que reúne mais de quarenta coletivos culturais e grupos teatrais brasileiros para refletir artisticamente sobre a situação atual do Brasil. Serão três dias de festival com intervenções artísticas de diversas linguagens. Entre os nomes confirmados para esta edição estão: Arlequins Grupo de Teatro (Guarulhos), Brava Companhia, Cia do feijão, Companhia dOs Inventivos, Cia Estável de Teatro, Companhia Estudo de Cena, Cia. Les Commediens Tropicales, Cia. Teatral Boccaccione (Ribeirão Preto), Satyros, Cia. Teatro Documentário, Cia Teatro dos Ventos (Osasco), Coletivo de Galochas, Dolores Boca Aberta, Engenho Teatral, O Buraco d’Oráculo, Grupo Clariô de Teatro (Taboão da Serra), Grupo Pandora de Teatro, Grupo Redimunho de Investigação Teatral, Grupo Rosa dos Ventos (Presidente Prudente), Kiwi Companhia de Teatro, Mamulengo da Folia (Guararema), Nucleozonaautônoma (Santo André), Teatro da Neura (Suzano), Elaine Guimarães, Quem, Nós?, Coletivo Tela Suja Filmes, Coletivo Zagaia, Alípio Freire, Cássio Brasil e Coletivo Mirante, entre outros. Entrada franca. Na rua Três Rios, 363, no Bom Retiro. Inscrições e mais informações no contato@antropofagica.com

… … …

‘SENSORIAL’ MUDA

DE ENDEREÇO

… … …

A Sensorial é uma loja de discos superlegal, situada na rua Augusta, que abriu espaço para bandas e artistas alternativos do rock, pop, rap, mpb e jazz. Este blog sempre divulgou os vários eventos que aconteciam por lá, além de salientar a importância dessas diversas atividades. O movimento cultural da cidade deve muito ao Antonio Lucio Fonseca (foto), administrador do local, que durante os quase cinco anos de funcionamento da casa promoveu mais de 1500 eventos entre shows, lançamentos de livros e quadrinhos, discotecagens e festas, exposições de fotos, pinturas e ilustrações, performances, debates filosóficos, saraus, degustações de cervejas, feiras e bazares. Este blog parabeniza o Antonio pela bela folha de serviços prestados e espera que ele possa dar continuidade a esse precioso trabalho cultural em outro local. Em breve, noticio aqui o novo endereço. Nesta sexta tem show de despedida e no sábado tem festinha até meia-noite. Além dos baita sons, da decoração transada e do ambiente tranqs, a casa também é famosa pelas boas cervejas artesanais e pelas comidinhas especiais. Vai lá conferir…

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 20h … Show com a Banda Anvil FX, formada por Paulo Beto, Bibiana Graeff e Juliana R.

SÁBADO – 26 de maio – 16h … Sensorial convida amigos, músicos, clientes e fornecedores para a festa de despedida (com cervejas artesanais a partir de R$7,50).

A Sensorial Cervejas, Cafés & Discos fica na rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da av. Paulista).

… … …

DIA 28, O CLIPE DE

‘MANIFESTAÇÃO’

… … …

“E proclamamos que não

se exclua nada nem ninguém

senão a exclusão”

Este é o refrão de “Manifestação“, a canção que Russo Passapusso, Rincon Sapiência e Xuxa Levy fizeram a partir dos 117 versos escritos pelo jornalista e letrista Carlos Rennó (na foto acima, com Chico Buarque) e que será lançada no dia 28 (segunda-feira), servindo à campanha por direitos humanos da Anistia Internacional. De sua gravação participaram (sem cachê) os artistas Fernanda Montenegro, Ana Cañas, As Bahias e a Cozinha Mineira, BNegão, Camila Pitanga, Chico Buarque, Chico Cesar, Criolo, Ellen Oléria, Filipe Catto, Larissa Luz, Leticia Sabatella, Ludmilla, Luedji Luna, Marcelino Freire, Marcelo Jeneci, Márcia Castro, Paulinho Moska, Paulo Miklos, Pedro Luís, Péricles, Pretinho da Serrinha, Rael, Rico Dalasam, Rincon Sapiência, Roberta Estrela D’Alva, Russo Passapusso, Siba e Xênia França. Claro que, assim que o clipe sair, eu posto aqui. Chico Buarque interpreta os versos:

“Por todo jovem negro que é caçado

Pela polícia na periferia;

Por todo pobre criminalizado

Só por ser pobre, por pobrefobia”

No ano passado, Carlos Rennó já havia se mobilizado em favor da demarcação de terras indígenas, por meio de uma canção, em parceria com Chico César (com quem também compôs a sensacional ‘Reis do Agronegócio‘, que já divulguei aqui). Com 14 minutos de duração, “Demarcação Já” é cantada por Gilberto Gil, Elza Soares, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Lenine, Céu, Criolo, Arnaldo Antunes, Tetê Espíndola, Zélia Duncan, Zeca Baleiro, Nando Reis, Dona Onete, Felipe Cordeiro, Lira, Margareth Menezes, Marlui Miranda, Russo Passapusso, a atriz Letícia Sabatella e o diretor de teatro Zé Celso, além do próprio Chico César. Para Gil, a música é “um chamamento, um grito de luta.”. A Carlos Rennó, a seus parceiros e aos artistas que participam desses projetos solidários em defesa dos excluídos e dos direitos humanos, este blog parabeniza e promete sempre abrir espaço. Essa causa é nossa.

“Cantamos em consonância

Com os que sofrem: ofensa,

preconceito, intolerância,

violência, indiferença;

os Rafaeis e Amarildos

da imensa legião

de excluídos do Brasil”

… … …

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

MAIS UMA SEMANA SE PASSOU >>> No dia 14 de março (há dez semanas), a vereadora Marielle Franco (PSOL), de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar.

Na semana retrasada veio a público o depoimento de um delator que acusou um vereador, um miliciano e um PM. Eles negaram participação no crime e as investigações continuam. Queremos a resposta: quem matou Marielle?

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

ATÉ DOMINGO – 27 de maio … Arte na Rua … Desde o dia 13 (e até o dia 27) o festival itinerante de artistas de rua traz variada programação com músicos e artistas circenses circulando por todas as zonas da cidade. As performances são gratuitas e acontecem próximas a terminais de ônibus e estações de metrô. Veja a programação:

QUINTA – 24 de maio – Mescalines (12h) no Largo do Paissandu

SEXTA – 25 de maio – Marcel Martins e Deodato Duo (12h) e Trupe Baião de 2 – Retirantes (17h), no Metrô Conceição.

SÁBADO – 26 de maio – Kick Bucket (11h) e Cia BuBiÔ, FicÔ LÔ! – Tuingo e Bastião (15h), na Praça da Liberdade

DOMINGO – 27 de maio – Saxtrupiado (15h) e A Espetacular Charanga do França (16h), no Largo da Batata.

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 19h … Roda de conversa com o dramaturgo e gestor cultural Roberto Lima, que esteve na Agência Nacional de Cinema entre 2007 e 2018, sendo que nos últimos quatro anos como diretor. Produtores e diretores do cinema independente da região estão convidados a debater o tema “A Ancine e o fomento à regionalização da produção independente de cinema”. No Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamin Constant , 682, em Suzano.

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 19h … Lançamento do clipe “Tum Tá” de Tchelo Gomez, exposição de peças da marca Urbno (por Bruno Dalcheco) e exibição do 10º ep de RuPaul’s Drag Race ao vivo. No Metropol, à praça Dom José Gaspar, 106, Piso 2, Loja 28, na Galeria Metrópole.

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 19h … No projeto ‘Blues na Boutique’, apresentação do cantor e guitarrista Carlos de Lucca com o Blue Trio, trazendo releituras e improvisações. Na Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua Padre Adelino, 949 (quase em frente ao Sesc Belenzinho).

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 19h … O cantor de reggae Negu Edmundo lança disco acompanhado por três percussionistas (Eder o Rocha, Maurício Bade e Abhul Jr), pelo parceiro Buguinha Dub e com participações especiais de Laylah Arruda e Marietta Massarock. Na Galeria Olido, à avenida São João, 473. Entrada franca.

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 19h30 … Pocket-show da Banda AMT, formada por Don Ramon (guitarra e vocal), Arielly Porto (percussão e teclado) e Kimberly Teixeira (vocal). No repertório, hits do pop e do rock nacional e internacional. Couvert R$8. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 20h … Cantor e compositor Mario Barroso apresenta o show ‘Jogo da Vida‘, onde discute política, religião, amor, história, fala sobre a natureza e o cosmos e declama suas poesias sobre corrupção e poder, além de ‘tocar Raul’. Participação do violeiro Marcelo Ribeiro. Na Casa Rosa Manjericão, à rua Antonio Cavaglieri, 15, no centro de São Roque.

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 20h … Encontro de Expressões … Sarau organizado pro Cale Narman abre espaço para músicos, poetas e performers. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 20h … A SPIO Orquestra (São Paulo Improvisadores em Orquestra) é formada por músicos de diferentes trajetórias que realizam um trabalho voltado a improvisação através de técnicas gestuais. Entrada franca. No Estúdio Lâmina, à avenida São João, 108. Entrada franca.

… … …

QUINTA-FEIRA – 24 de maio – 20h … Carina Assencio & MusicMan Jazz no Drosophyla … Cantora interpreta standards de jazz acompanhada pela MusicMan Jazz: Vinícius da Silva Gomes (piano), Sandro Premmero (contrabaixo) e Cassiano MusicMan (bateria). À rua Nestor Pestana, 163.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 16h … Marília Calderón, Maria Fernanda e Marta Najjar apresentam canções autorais arranjadas para acordeon, violino, saxofone, violão e percussão. O trio tem pegada teatral e costuma tocar pelas ruas da cidade. Na Biblioteca Pública Municipal Álvaro Guerra, à av. Pedroso de Morais, 1919. Entrada franca.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 19h … O excelente trio de rock Os Cabeça’sss (também conhecido por Cabeças Enfumaçadas), formado por Daniela Neris (vocal), Luis Dias (guitarra) e Ivan Cabeça (violão), apresenta seu som psicodélico na Hamburgueria Rock & Beer, à av. Nossa Senhora do Sabará, 3030. Couvert R$5.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 19h … Dharma Samu, quarteto de música instrumental experimental paulista, faz festa de lançamento de seu novo ep (ouça aqui). Com Dharma Samu (sax tenor e barítono), Rogério Antonio (bateria), Douglas Carvalho (baixo) e Pedro Rocha (sax tenor). Discotecagem de Jacqueline Follet. Entrada R$10. No Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao Sesc Belenzinho.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 19h … O cantor e compositor Luiz Cláudio de Santos apresenta seu repertório de sambas e mpb, com participação do percussionista Cláudio Honorato. Entrada R$12. Na Casa Fórum, à rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 19h … Pocket-show da Banda 80 por hora apresenta sucessos do pop rock nacional dos anos 80. Com Liu Santos (voz), Robson Russo (guitarra) e Valter Salviano (teclados). No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 19h … Serginho Acústico toca

o melhor do reggae, rock, blues e mpb no Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 19h … Aniversário do Sarau das Águas … Sarau completa um ano procurando ser um espaço que celebra a diversidade da produção artística e cultural das periferias e também de debates sobre temas atuais. Com roda de conversa sobre ‘A Água’ (ver cartaz) seguido de sarau. Evento é um “esquenta” para a 13ª Edição do Abraço Guarapiranga (no domingo, 27 de maio). No Espaço Formação Assessoria e Documentação, à rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 20h … Fernandes e Banda apresentam trabalho autoral e releituras de Gilberto Gil, Zeca Baleiro e Tim Maia, entre outros. Participação de Marcelo Moreira (piano e voz). No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 20h30 … Banda Urbanus Rock apresenta os clássicos do gênero no Pilequinhos Vila Maria, à praça Santo Eduardo, 125, na Vila Maria.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 20h30 … Cantora e compositora Olivia Gênesi apresenta as canções do seu décimo cd ‘Amor e Liberdade‘, além de releituras de clássicos do jazz, blues, rock e bossa. Couvert R$15. No Quinto Pecado Café & Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 21h … Quarteto Fios de Choro, formado por Allan Gaia (pandeiro), Wanessa Dourado (violino), João Pellegrini (violão 7 cordas) e Lincoln Pontes (cavaco) faz show de lançamento do disco ‘Trama‘. No repertório, além das músicas do cd, alguns frevos e forró de rabeca. No Teatro Décio Almeida Prado, à rua Cojuba, 45. Ingressos a R$20 e R$10.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 21h … Cantora Jane Mara comemora niver com show de mpb acompanhada por Jarbas Barbosa e Max Sallum. No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 21h … Festival Musiques D’afrique II Edição … Festival onde os artistas africanos que moram em SP apresentam suas músicas. O FESMA procura aproximar os africanos da cidade de forma a unir suas lutas e manifestar sua cultura. Na programação: Jessica Areias (Angola), Nduduzo Siba (África do Sul), Yannick Delass (Congo e São Tomé e Príncipe) e Otis Selimane (Moçambique). No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269, na Bela Vista. Entrada R$12.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 21h … Iara – 12ª Casa da Nova Dramaturgia … Leitura dramática de ‘Iara’, texto de Natália Xavier (autora do livro de poemas ‘despropósitos em quatro atos’ e da peça ‘Os Famintos’). A direção é de Maria Fernanda de Barros. No elenco, Edi Cardoso, Michele Araújo e Vanessa Garcia. Entrada franca. Na rua Carlos Petit, 306, na Vila Mariana.

Sinopse: ‘numa espécie de tragédia mítica latina-brasileira as mulheres-pássaras narram a história de Iara: mujer guerrêra que após ter seu ventre violado por Yópi, o ‘grande deus’, tenta matá-lo e foge, passando a gerar a cada duas semanas um filho que ama e odeia ao mesmo tempo. Assim começa uma guerra. Assim empeza una história. A saga segue até que Iara se transforme em sereia. Até que Iara se torne el próprio mar. E o canto que ressoa do teu corpo não é pra enfeitiçar‘.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 21h … Baile do Padilha – no Bambu Brasil … Baile eclético organizado pelo cantor e compositor Paulo Padilha (voz e violão), mesclando suas composições com clássicos do samba, forró, ritmos dançantes e terminando em clima de carnaval. Participação de Nenê Cintra. Com Marquinho Mendonça (guitarra, cavaco e voz), Paulo Bira (baixo e voz), Dani Zulu (percussão e voz) e André Magalhães (bateria e voz). À rua Purpurina, 272, na Vila Madalena.

… … …

SEXTA-FEIRA – 25 de maio – 21h … Festa Argentina … Com tango, tributo à Mercedes Sosa, folk e cumbia. No Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882. Entrada franca.

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 26 e 27 de maio – das 11h às 18h … Labas! Festival da Lituânia … Em comemoração ao Centenário da Restauração do Estado Lituano, série de atividades gratuitas com oficinas de arte, shows, palestras, gastronomia típica, exposição fotográfica “Momentos da História dos Judeus da Lituânia” e duas instalações da artista Helena Kavaliunas: “Passagens” e “Olhares do Afeto: Lituânia – Brasil – Argentina”. Entrada franca. Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 15h … Marah Mendes lança o romance “Elefantes têm medo de formigas” … ‘Quero que esse livro chegue nas escolas, nas fundações Casa, nos presídios, nos centros de acolhida, nas bibliotecas públicas e comunitárias’, diz a autora, participante ativa do Sarau Poesia É da Hora, feito para (e com) pessoas em situação de rua. Na contracapa, a professora Cristiane Mello diz que o livro ‘retrata com detalhes a realidade do país em que vivemos, o sofrimento das classes menos favorecidas, que não desistem de lutar por uma vida melhor’. O professor Fábio Lucciano afirma que ‘Marah Mends apresenta o dna das grandes escritoras’. Na Livraria Martins Fontes, à av. Paulista, 509 (mezanino).

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 17h30 … Saturday Rock (edição 41) … Festival apresenta as bandas Luneta Vinil, Banda Blackout, Química Bohemia, Inverso 74, The Knock Knocks e Banda Pamplona (e outras por confirmar). Entrada R$20 (dinheiro) e R$25 (cartão). Na Feeling, à rua Domingos de Morais, 1739.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 18h … Sarau do Vale … Na 37ª edição, sarau tem palco aberto, residentes e os convidados: a poeta Daina Terra e os rappers de Imperatto, C.A.O.S, Escravos do pensamento e Thigaz. Na rua Wladmir Cardoso, 4, no Recanto Verde do Sol.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 19h … O grande violeiro Junior da Violla apresenta seu ‘Projeto Violando Conceitos‘, com repertório que vai da música caipira ao blues, do erudito á mpb, na inauguração do bar Caldeirão da Madá, à rua Inácio Pereira da Rocha, 618, na Vila Madalena. Couvert R$20.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 19h … Lb ao Vv … Apresentação de três bandas: os guarujaenses do Maçã de Cesto, com uma mistura de mpb e folk; Gloria Gaia, de Santos, com seu violão erudito popular e os também santistas do Grupo Noir, com um repertório de músicas próprias e releituras musicais. Ingressos a R$15. Na rua Luiz de Camões, 12 , Vila Mathias – próximo ao Canal 3, em Santos.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 19h … Escotilha#11 … A casa traz Kio Oliveri, Edu Sereno e Victor Cali. Para essa festa foi preparado um line up com artistas da nova mpb e que estão em evidência na cena independente e underground. Ingressos a R$15. Com exposição, comidinhas e bebidinhas. Reserve e receba o endereço inbox.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 19h30 … Encontro Autoral: Rafa Alface apresenta suas músicas e sucessos que o influenciaram. Participação de Adriana Guedes, Karina Costa, Natali Santos e Yasmin Olí. Couvert R$10. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 20h30 … Sarau Arte Canal 77 Dylans – tributo a Bob Dylan … A Aldeia comemora o aniversário do Nobel do Rock com artistas revisitando sua obra. Na programação, relançamento do livro “Antes de Evanescer”, de Escobar Franelas. Entrada franca. Com palco aberto, artistas residentes e convidados (clique no cartaz). Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, em São Miguel.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 21h … O músico Danilo Gonzaga Moura apresenta o pré-lançamento do disco “Alta Velocidade Parada”. Com os músicos Lisandro Massa (piano) e Gabriel Deodato (violão 7 cordas). Participação da cantora argentina Paola Albano. Na Funarte, sala Guiomar Novaes, à alameda Nothmann, 1058, nos Campos Elíseos. Ingressos a R$30 e R$15.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 21h … Jota.Pê – Teatro da Rotina … Show do cantor e compositor Jota.pê, que já lançou cd (Crônicas de Um Sonhador), viajou em turnês pelo país e até participou do The Voice Brasil. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 26 e 27 de maio … Ribanceira – com Antonio Ginco … A peça tem texto de Aramyz, direção de Maria Basilio e uma emocionante atuação do ator e poeta Antonio Ginco. O espetáculo conta com projeções e jogo de luz que dinamizam as cenas. A temporada vai até 1 de junho (sábados às 21h e domingos às 20h). Ingressos R$25 e R$50. No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135, entre as estações Santa Cecília e Marechal Deodoro do metrô.

… … …

SÁBADO – 26 de maio – 21h30 … Grupo João de Barro … O octeto apresenta seu show de clássicos do samba de gafieira (que inclui aula de dança). No Villa Romana Bar, à rua Marco Aurélio, 884, na Lapa.

… … …

DOMINGO – 27 de maio – das 14h às 22h … Festa A Idade da Terra em Transe #19 … O coletivo Jardim Psicodélico e o Videoclube Charada promovem mensalmente ‘A Idade da Terra em Transe’, festa onde as artes se encontram e proliferam: com mais de 10 mil títulos de filmes (acervo da videolocadora Charada) e com bandas da cena alternativa e artistas independentes de vários estilos (rock, mpb e soul), além de performances, artes plásticas, fanzines, brechó e discotecagem com rock de garagem, funk, psicodelia, blues & brasilidades. Nesta edição, exposição com ilustrações de Ana Clara Costa e Flavio Andrade da Silva, exibição do filme ‘O Bebê de Rosemary‘ (às 14h30, com introdução de Ítalo Morelli Júnior e Gilberto Petruche) e shows de Romeu Rodrigues Moura, NyNa Zêni NyNa, Capitão Bourbon, Jardim Secreto (André Girardi e Luis Zanco). Na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, em Sapopemba.

Curta esse curta >>> Fazendo jus ao nome cinematográfico da festa, os glauberianos organizadores do evento sempre produzem um divertido curta pra nos contar o que vai rolar por lá. Este se chama ‘Posto Locadora Charada FC’ e tem brilhantes desempenhos de Alexandre Cassolato, Vander Bourbon, Juh Vênus, Rafael Cirillo e Gilberto Petruche. Mais uma megagigapower produção dos zilionários & visionários estúdios do ‘Jardim Psicodélico’.

… … …

DOMINGO – 27 de maio – 14h … Programa Sons do Brasil, de Serginho Sagitta, recebe o duo Ligia Regina & Eder Lima, que fala sobre sua trajetória musical até o lançamento do cd ‘Pisagens‘. Reprise na quinta-feira, dia 31 de maio às 23h59. Na Rede USP de Rádio 93,7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e pelo www.jornal.usp.br/radio

… … …

DOMINGO – 27 de maio – 16h … O Concerto da Lona Preta … O espetáculo da Trupe Lona Preta junta palhaçada, música e questões sociais. O grupo é formado por Alexandre Matos, Joel Carozzi, Elias Costa, Henrique Alonso, Wellington Bernado e Sergio Carozzi. No Teatro Popular União e Olho Vivo, à rua Newton Prado, 766, no Bom Retiro. Entrada franca.

… … …

DOMINGO – 27 de maio – 18h … Palco Dakota: caldeirão de música caiçara … Parceria do Movimento Santo de Casa com o Estúdio Dakota Rec, onde o evento acontece, apresenta sempre dois artistas ou grupos com trabalhos autorais. Nesta edição, a dupla Os Brothers (mpb) e a banda Chico Osso (reggae e pop rock). Na rua Frei Francisco Sampaio, 2, no Embaré, em Santos. Entrada R$5.

… … …

TERÇA-FEIRA – 29 de maio – 17h … Lançamento do livro “Meu sonho é escrever... contos inéditos e outros escritos”, de Carolina Maria de Jesus, organizado por Raffaella Fernandez e publicado pela Ciclo Contínuo Editorial. Mesa-redonda com Vera Eunice de Jesus (filha de Carolina), Miriam Alves, Fernanda Felisberto e Raffaella Fernandez. Participação da cantora Scheyla Borges. Na Biblioteca Nacional, à rua México, s/n, no Rio de Janeiro.

… … …

TERÇA-FEIRA – 29 de maio – 20h … Nolombo doburro é um encontro de autores do Selo do Burro com poetas que livremente lhe inspiram, com mediação de Eveline Sin. Nesta edição, a atriz e escritora Anna Zêpa convida a cantora e performer Sandra-X para debate e sarau. Na Casa Elefante, à rua Cesário Mota Junior, 277, sobreloja.

… … …

TERÇA-FEIRA – 29 de maio – 20h … Sarau das Mina Tudo junta muita gente boa: Rhaissa Bittar, Blubell, Paula Mirhan, Dessa Brandão, Luiza Caspary, Luísa Manzin, Trio Sinhá Flor, Loreta Colucci, Obinrin Trio, Yolanda De Paulo e Mariana Degani. Entrada R$15. No Jazz B, à rua General Jardim, 43.

… … …

TERÇA-FEIRA – 29 de maio – 21h … Terça em Cena – Teatro … 47a. edição do projeto traz montagens de quatro textos curtos (clique no cartaz) interpretados por Vanessa Bruno, Rodrigo Sanches, Mário Bortolotto, Rebecca Leão e Ricardo Gelli. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

… … …

QUARTA-FEIRA – 30 de maio – 19h … Lançamento do livro ‘Segunda Queda’, de Ave Terrena … Primeiro livro de poesias de Ave Terrena Alves, dramaturga e poeta trans, integrante do grupo de teatro Laboratório de Técnica Dramática, onde desenvolve pesquisa muralista sobre a memória de violência da ditadura civil-militar no Brasil. Pessoas trans autodeclaradas terão 50% de desconto na compra do livro. No evento, performances das cantoras Danna Lisboa, Valéria Houston Barcellos e Verónica Valenttino II (com músicas compostas por Gabriel Müller Barbosa, a partir dos poemas de ‘Segunda Queda‘). Com comidinhas e bebidinhas no bar da Editora Kazuá. Na rua Ana Cintra, 26, em Santa Cecília.

No sábado, 2 de junho, às 21h, performance de Ave Terrena e Verónica Valenttino antes da presentação da peça ‘As 3 Uiaras de SP City’ (com direção de Claudia Schapira, músicas de Gabriel Müller Barbosa, vídeos de Camila Marquez e iluminação de Flávia Kadowaki). No CCSP, à rua Vergueiro, 1000.

… … …

QUARTA-FEIRA – 30 de maio – 19h … O Feminino Infinito 7ª Edição … Sarau que une artes plásticas, música, poesia, dança e teatro, ‘celebra a vida, a fertilidade e o feminino’. Com curadoria de Paula Valeria Andrade e direção artística de Anette Naiman, as convidadas desta edição são as poetas Cris Rangel, Jane Arruda de Siqueira, Verlaine Pretto e Sônia Regina Parmigiano. Bárbara Ivo faz performance de dança yorubá e Patrícia Scavone expõe suas fotografias. Participação da flautista Paula Duarte. Às 21h, apresentação do monólogo ‘Sou ela ou serei eu?‘, de Marciah Liedke (inspirada no livro ‘Mulher no Palco’, de Lya Luft). Quem chega para ver o sarau, paga R$20 pra ver a performance. No Teatro da Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331a, na Vila Romana.

… … …

QUARTA-FEIRA – 30 de maio – 21h30 … Marcelo Barum, cantor e compositor (integrante da banda Tarumã) se apresenta no Bar do Frango, à av. São Lucas, 479.

… … …

ATÉ 31 DE MAIO … Exposição ‘Madeira Velha’… O artista sergipano Euflávio Gois Lima, ou Madeirart, participante de saraus e eventos artísticos, expõe seus trabalhos em madeira na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros. De segunda à sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 9h às 16h e aos domingos das 10h às 14h.

… … …

ATÉ 4 DE JUNHO >>> O Sesi-SP convoca compositores para a primeira edição do Festival da Canção Brasileira. Os interessados têm até 4 de junho para inscrever uma música inédita e concorrer a prêmios em dinheiro. Valem todos os gêneros e estilos musicais. Os participantes devem ter mais de 18 anos e morar no Brasil. As inscrições acontecem somente via plataforma digital e as canções inscritas deverão já estar registradas, para proteção da obra por meio da Lei de Direitos Autorais. Leia o regulamento no site do festival.

… … …

ATÉ 15 DE JUNHO … Exposição do artista plástico Fabiano Carriero ‘que mistura ingredientes coloridos e brasileiros’. No Canto Madalena, à rua Medeiros Albuquerque, 471.

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

… … …