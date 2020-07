Tem show da banda CiriloAmém, espetáculo novo da Focus, mostra do Circuito Dandô e lançamento do site Vida de Escritor

MINHAS ‘ANDANÇAS’ PELAS LIVES >>> Na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, às 21h, vou dar início a uma série de lives com transmissão pela minha página no Facebook. Além de cantar algumas canções e convidar mais um músico ou poeta, pretendo ler textos e mensagens antifascistas postadas pelos internautas. A ideia ainda está amadurecendo, mas vai rolar (no Facebook, postarei mais detalhes). Nessa LIVE ANTIFASCISTA sigo o mote criado pelo meu amigo, o poeta e ativista cultural Professor Betinho: ‘opinião a gente respeita, fascismo a gente combate”. Apareça lá pra conferir (e participar)

…

Sarau Central Online >>> No sábado passado, o poeta e radialista Carlos Galdino convidou vários artistas para seu sarau virtual. Entre canções e declamações de poemas, bati um papo legal com meus amigos Professor Betinho, Fla Perez, Cicio, Jane Arruda, Rosa Freitas, Cesar Augusto de Carvalho e Zé Marcio Kaipira, entre outros. Saí de lá energizado.

…

‘INTER PHONES: conversxs na portaria’ >>> Fique de olho nessa live semanal da Vitor Miranda, João Paulo Mantovani e Telo Ferreira) batem papo com três artistas. Na segunda-feira passada eu, Marília Calderón e Eduardo Lopes Touché fomos os convidados. Confira no vídeo. Fique de olho nessa live semanal da Banda Portaria , com transmissão pelo canal deles no Youtube. Três membros do grupo () batem papo com três artistas. Na segunda-feira passada eu,fomos os convidados. Confira no vídeo.

…

MEUS TRÊS ESPETÁCULOS >>> Registro mais uma vez que tenho três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ aos seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil, e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros (veja uma das lives)

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

…

LIVES, CLIPES E ETC & TAIS

…

FOCUS CIA DE DANÇA (ao vivo – no YouTube)

ESTREIA >>> 4 e 5 de julho – 16h – Ingresso R$35 (compre diretamente com a bailarina Carolina de Sá no link da pagseguro

“CORAÇÕES EM ESPERA” >>> Novo espetáculo da companhia reflete a situação em que todos nós nos encontramos hoje. Ao vivo e online, o trabalho se revela através das ferramentas digitais, que hoje são nossos olhos e ouvidos para o mundo (e por onde o espectador adentra no cenário atual de cada artista: sua casa). “Se as emoções estão em compasso de espera, os corações seguem pulsantes e em constante movimento, para manter viva a nossa arte!” …

SÁBADO – 4 de julho – 20h … Lives da Acorde em Si. Produtora promove live com a banda CiriloAmém, na sexta (20h). No domingo, tem show do cantor e compositor gaúcho Cardo Peixoto. SOBRE A BANDA CIRILO AMÉM >>> Senta que lá vem história: um cara chamado Gilberto Petruche tem uma videolocadora em Sapopemba, a Charada Discos. O local, frequentado por roqueiros cinéfilos, sedia shows, exposições e eventos culturais variados. A partir dessa turma, formada por Edu Osmedio, Wander Bourbon, Tom Kbélo e outros, descobri vários artistas que fazem a alegria da moçada da região. São bandas que tocam rock, do punk ao metal, do pop à mpb, do progressivo à psicodelia, e é tudo misturado. Uma das misturas que mais me chamou a atenção foi a da banda CiriloAmém. CiriloAmém é uma banda carismática. Onde passa, recruta fiéis seguidores. Seu nome sugere um repertório gospel, né? Mas, esquece: a Cirilo não dá mole. É banda que contesta, com letras antenadas e levadas dançantes, num repertório autoral sensacional. Vá ao show e comprove. É mpb inteligente, sem ser ‘cabeça’. É rock que balança o esqueleto e os músculos do intelecto. E tem postura indignada. É bem humorada, mas não veio ao mundo a passeio. Os caras impressionam, emocionam, arrebatam e divertem. Você tem um caderninho de melhores bandas? Se tiver, anote lá: CiriloAmém. Essa é pra ver ouvir cheirar fumar e comer com farinha. Vai na minha e pode curtir: é a melhor banda que tem por aí. A banda CiriloAmém é formada por esses figuras aí da foto (pela ordem): Filipe Cirilo (guitarra), Telo Ferreira (bateria e percussão), Katia Aqkino (voz e percussão), Sergio Basseti (baixo) e Rafael Cirilo (violão, voz e teclado). … Tom Kbélo, um dos administradores da Acorde em Si, que promove as lives de shows, também apresenta um programa onde entrevista artistas e ativistas culturais de todo o país. Confira: Quinta – 2 de julho – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história. O programa, que completou um mês (passando das 5 mil visualizações), traz o poeta e cantador Mauri de Noronha. A primeira vez que o ouvi cantar, no Sarau da Casa Amarela, já fiquei fã e escrevi o seguinte texto: Mauri de Noronha é um cantador nordestino, um quase repentista. Canta como quem declama. A palavra afiada é a flor de que se arma. Sua verve e seu verbo o empurram à luta com amor sincero e peito aberto. Sua voz emociona porque vem da alma. Seu cantar é profundo e se espalha comovido e comovente pela paisagem sertaneja das canções. Em suas letras, a voz que ecoa é a de sua gente: os moradores do agreste, os que nada têm. Mauri denuncia as injustiças com chicotadas de poesia. Os amores e sonhos coletivos vão se desdobrando em versos tão criativos que tudo nos faz crer que é possível, sim, um viver mais bonito e digno. Para todos. Mauri não canta à toa. Acredita na palavra, no amor e na vida. Como naquela letra do paraibano Vandré, ele também ‘não canta pra enganar’. É da linhagem dos nobres artistas de nossa canção popular. Pra ele só vale cantar se for assim: com verdade e com vontade, a serviço da liberdade. … AULA >>> O guitarrista Filipe Cirilo (das bandas Velhas Virgens e CiriloAmém) oferece cursos online de guitarra e violão, para todos os níveis. Mensagem pelo Facebook … VIDA DE ESCRITOR >>> Um grupo de escritores, críticos, tradutores e professores (com apoio do Sebrae) está se unindo pra viabilizar a plataforma ‘Vida de Escritor‘, um grande polo literário online, voltado à autores e leitores de fora dos grandes centros. O site vai ter conteúdos gratuitos, clubes de leitura e concursos, além de oferecer oficinas, consultoria, cursos, leitura crítica, pareceres sobre textos e acompanhamento para quem quiser escrever um livro. ‘Treze escritores & Muitos segredos‘ é o ebook gratuito que foi criado para divulgar o projeto. Nele, em textos inéditos, autores como Ana Elisa Ribeiro, Bruna Meneguetti, Márcia Barbieri, André Argolo, André Cáceres, Matheus Arcaro e Whisner Fraga falam de seu amor pela literatura. Confira as datas da live explicativa e da campanha de financiamento: Sábado – 4 de julho – 19h >>> Live com 17 escritores envolvidos explica mais sobre o projeto e debate alguns temas, como “Oficinas de criação literária: para quê?”; “Literatura independente, modos de fazer” e “Ainda existe mercado editorial?”. No Facebook do Vida de Escritor Segunda – 6 de julho >>> Começa a campanha de financiamento coletivo visando colocar a plataforma no ar em setembro. Parte do valor arrecadado será destinado a uma entidade que distribui cestas básicas em áreas carentes de São Paulo, com foco em famílias de artistas e pessoas envolvidas com cultura …

SEGUNDA A SEXTA >>> ‘Uma História Conta Outra‘ é o nome do novo projeto artístico do multiartista Wander B e da atriz e dramaturga Elenice Zerneri. Eles escrevem contos e crônicas, gravam e postam, diariamente, no YouTube. A série já conta com 37 performances que misturam literatura e audiovisual (aqui, a mais recente)

…

OFICINA >>> Dentro do projeto Transversalidades Poéticas, a multiartista Chris Cruz apresenta a oficina cultural Ritos Tibetanos. De 6 a 27 de julho. Clique no cartaz e inscreva-se

…

BANDA DA PORTARIA >>> Grupo que se caracteriza pelas intervenções poéticas em seus trabalhos musicais lançou recentemente o clipe ‘Viramundo’, composição de João Mantovani, com produção musical (e contrabaixo) de Daniel Doc e inserção de versos declamados pelo poeta Vitor Miranda (que em sua página no Instagram vem publicando contos e poemas durante o período de isolamento). Acompanhe essa turma de jovens e talentosos artistas

…

TIA CIATA (o filme) >>> Documentário aborda o protagonismo feminino negro sob a ótica da personagem popular Tia Ciata, uma mulher de suma importância para a história e cultura brasileira. Estreou em 2017, participou de diversos festivais de cinema nacionais e internacionais, recebeu mais de 15 prêmios e foi exibido em cineclubes, escolas, universidades, praças públicas, canal de tv e agora está disponível online

…

LUTA CONTRA O FEMINICÍDIO – Projeto visa lançar coletânea com relatos de mulheres que lutaram, escaparam e deram a volta por cima em casos de relações abusivas e violentas. A coletânea será distribuída em casas de acolhimentos, delegacias da mulher e escolas. O Coletivo Confesso que Sobrevivi é formado por Maitê Andorra, Leila Soued, Soraia, Renata Crupi, Fátima Faria e Vanda Felix. Participe (com pseudônimo) por email (editoraessencialsp@gmail.com) ou pelo Facebook (@lutacontraofeminicidio)

…

LIVES DO TAVINHO PAES – dias 2, 4, 5 e 6 de julho – Multiartista carioca realiza lives com convidados e temas diversos (fique ligado em sua página no Facebook). Com Mano (quinta – 22h), Fred (sábado – 20h30), Ana de Lucca (domingo) e Crica Kloske (segunda – 19h)

…

SÁBADO – 4 de julho – 15h30 … Iara Deodoro e Lilian Rocha falam de cultura na live Pegada Preta. No YouTube da TV Nação Preta

…

CANAL CLOÉ >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas própria residências (toda terça-feira tem vídeo novo). Na sétima edição, com Rosana Banharoli (no vídeo acima), de quem já falei aqui no blog.

ROSANA BANHAROLI >>> Poeta e jornalista, curadora e coordenadora de projetos literários e culturais na Casa da Palavra e na Fliparanapiacaba. Teve poemas incluídos em mais de 30 antologias, entre elas, ‘Como ser Cabra na Etiópia’, com organização de Maitê Proença. Está entre os poetas participantes do ‘Poemaria’ (documentário) e dos coletivos Sarau da Paulista e Senhoras Obscenas. É autora de ‘Ventos de Chuva’, ‘3h30 ou quase isso’ e ‘Espasmos na Rotina’, do qual extraio os poemas abaixo:

hoje o dia

me veio diferente

matei um pernilongo

gordo

não encontrei o sagrado na morte

sim o prazer do sangue quente

em minhas mãos

: um gozo

, afinal

…

roupas no varal

choram

ausência de sol

…

vasos de garrafas

oferecem

doses de vida

em flor

…

vendaval de penas

anjos entre homens

:despedaçados

Este espaço, longe de ser o da cri-crítica especializada, é o da emoção literária, do prazer de ler. Após a leitura de ‘Espasmos na Rotina’, escrevi um pequeno texto poético inspirado nos versos de Rosana Banharoli:

Rosana ama inflama alma humana imensa. depois sublima lima condensa abrevia. mas não adia. cirúrgica urde poesia na urgência da sílaba mínima. reverbera sua potência sem alarde. arde com delicadeza. no verbo sóbrio se lava. sentida lapida a palavra ínfima. rosana intensa. revela concisa sua chaga afaga sua chama íntima. densa trança na algaravia dos dias sua triste alegoria tensa. insiste intui traduz almeja. sua pena não descansa enquanto a rima não compensa. Rosana depura dói se expõe pontua : sentipensa. E cada linha rosa-azul de sua poesia recompensa a lida.

…

CASA DA PALAVRA >>> Confira a programação do espaço cultural para julho. No dia 10, tem Rosana Banharoli contando um conto

…

LIDA POÉTICA >>> Blog de Paulo Dantas, poeta paraibano radicado em São Bernardo, que é autor de ‘a butija dos dizer’ (2018) e da proposta poética do espetáculo ‘Mundo di Versos Incarnados’

…

SEXTAS DE DRAMATURGIA >>> O dramaturgo Mário Bortolotto é o convidado da live de Nilton Bicudo, para conversar sobre dramaturgia, processos de criação e influências (aberto para perguntas). No Instagram do teatro Alfredo Mesquita, dia 3 de julho, às 21h

SOBRE MÁRIO BORTOLOTTO >>> O dramaturgo fundou, há mais de três décadas, o Grupo Cemitério de Automóveis. Em 2000 ganhou o Prêmio APCA pelo conjunto da obra e o Prêmio Shell de melhor autor por ‘Nossa Vida não Vale um Chevrolet’. Além das muitas peças, publicou livros de contos, crônicas, poemas e romances, como ‘Bagana na chuva’, ‘Gutemberg Blues’, ‘Atire no dramaturgo’, ‘Canções para tocar no inferno’ e ‘Esse tal de amor e outros sentimentos cruéis’, entre outros. Ator e diretor, é também vocalista e compositor da banda Saco de Ratos (que acaba de colocar seus três cds nas plataformas digitais). Administra o Teatro Cemitério de Automóveis (com integrantes do Grupo La Plongee), espaço que abriga as montagens dos dois grupos, shows de música e lançamentos de livros. No local, à rua Frei Caneca, 384, também funcionam um bar e uma livraria.

…

SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook

…

Sábado – 4 de julho – das 16h às 20h … Djs Jurássico e Elohim, com transmissão pelo Twitch da Balsa. O belo e aconchegante espaço de festas e eventos diversos, que funciona no terraço e em dois andares de um prédio no centrão da cidade (rua Capitão Salomão, 26), comunica:

CAMPANHA DA BALSA >>> Como a reabertura das atividades (de maneira segura) ainda esta´ muito indefinida, a Balsa abre um canal para que seus amigos, clientes e frequentadores possam colaborar durante este peri´odo (com recompensas). Saiba mais no link

…

ORÁCULO MUSICAL >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartista Marcio Cassoni, ‘O guardião do tempo’, na página do Atelier Travessia >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartistana página do

…

QUINTA – 2 de julho – 19h … Toca do Autor Live, sarau organizado pelo músico Alexandre Tarica recebe o professor e arranjador Bob Souza para um papo sobre composição, harmonia, melodia e escalas. Com Jose Luiz Camacho, Klaus Porlan e Serginho Sagitta. No Facebook

…

ANACÃ >>> A companhia de dança dirigida pelo coreógrafo Edy Wilson postou na net, em duas partes, a aula de Jazz Avançado, com o bailarino assistente Rafael Luz. No canal no YouTube @estudioanaca

…

QUINTA – 2 de julho – 17h … Jorge Ialanji Filholini recebe Fernanda D’Umbra no novo episódio do ‘ConversaRia’, no Instagram da Ria Livraria

…

Sábado – 4 de julho – 19h … 61º Sarau dos Conversadores. Organizado pelos artistas Cacá Mendes e Edson Tobinaga, sarau comemora 7 anos de atividades. Com os convidados Claudinei Vieira, Vasqs, Brisa Rodrigues, Silvia Maria Ribeiro, Inês Santos, Paulino Alexandre e Oswaldo Higa, entre outros. Para participar, envie um WhatsApp via (11)95839.1763. O link do Zoom estará disponível no grupo, a partir das 18h30

…

DIÁLOGOS >>> Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série de encontros com personagens da cena cultural brasileira. As lives acontecem às segundas, quartas e sextas, às 20h no perfil da @cianovadeteatro no Instagram. Nesta quinta (excepcionalmente), dia 2 de julho, tem bate-papo com a Monja Coen. Na sexta, dia 3, com o candomblecista Babalawô Ivanir dos Santos … ÀS QUINTAS – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta um escritor é entrevistado na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta o editor João Caetano Do Nascimento conversa com o ativista social Arnaldo Bispo do Rosário. As lives anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook …

Sábado – 4 de julho – 17h … Dandô em Casa – Circuito Cerrado … A mostra musical chega à sua terceira edição recebendo artistas e coletivos do coração do Brasil. Pelo YouTube e Facebook. As próximas mostras serão nos dias 1 de agosto e 5 de setembro

Quinta – 2 de julho – 17h … Dandô Entrevista: o violeiro Osni Ribeiro (Botucatu – SP) bate um papo com a cantadeira Cabocla (Pirenóplis – GO)

NOVO CD >>> O cd da coletanêa do Dandô – Circuito de Música Dércio Marques, com interpretações de vários artistas, está à venda nesse link

…

ÀS SEXTAS – 15h … Sabah Moraes recebe a cantora, compositora e escritora Socorro Lira. Encontro musical e bate-papo das artistas no ‘Conversas Musicais’ com transmissão pelo YouTube

…

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube. Nesta sexta, dia 3 de julho, com Marcelo Moro. Na semana que vem, Aline Bei (dia 6), Solange Argon (dia 8) e Ellen Maria (dia 10)

…

COLETIVO LIVE AOS VIVOS >>> Um grupo de talentosos artistas que costumava se apresentar no Julinho Clube (à rua Mourato Coelho, 585) antes da pandemia, organizou uma série de lives que estão sendo transmitidas em suas páginas pessoais e no Facebook do bar. Além das apresentações do próprio Julinho, nesta quinta (dia 2 de julho, às 21h) tem show de Daniel Pessoa (do grupo Tarumã). Aos sábados (às 16h), tem live com Renato Passarinho e Edinho Silva. O grupo, composto por 12 músicos (no cartaz) que vão se alternando nas cantorias, criou também uma vaquinha virtual, onde o dinheiro arrecadado é dividido entre todos. Saiba mais e colabore

…

CONRADO PERA >>> Já está em todas as plataformas digitais a canção ‘Buena Onda’, do cantor e compositor Conrado Pera. Fique ligado em seu canal que sempre tem novidades

…

DEH OLIVEIRA >>> Fique ligado na página do cantor e compositor Deh Oliveira. Além de suas lives com canções autorais e clássicos da mpb, ele apresenta semanalmente o Balbúrdia, programa onde entrevista artistas e ativistas da política, da cultura e da saúde. No Face e no Insta

…

Sexta – 3 de julho – 11h … Banda Capitão Bourbon faz lançamento do clipe ‘Sombras da Noite’, música que faz parte do cd ‘Terras em Transe’. Por ora, assista a outro clipe da banda: ‘Carandiru Blues’, do mesmo cd, tem um belo trabalho de animação com desenhos do músico e artista plástico Vander Bourbon

…

ÀS SEXTAS >>> O Estúdio Toca do Disco promove lives com artistas da ZL. Às 20h

…

LIGIA REGINA & EDER LIMA >>> Dupla de artistas lançou na net mais um de seus vídeos realizados em tempos de pandemia. Após ‘Jardim de Hideko’, chegou a vez de ‘Rimas Pobres‘ (outra parceria de Eder com o poeta Akira Yamasaki) virar videoclipe. As músicas fazem parte do cd Pisagens (ouça nas plataformas de streeming)

…

FESTIVAL FIQUE EM CASA COM ARTE >>> A escritora e produtora cultural Alessandra Manzano participou da série de depoimentos promovida pela secretaria municipal da cultura de Osasco. No vídeo, fala de seus livros, da participação em antologias, de como nasceu a Artlivroz e das dificuldades para publicar

…

QUINTA – 2 de julho – 20h30 … Samira e Vinicius. Dupla realiza sua ‘Live das Quintas’, com transmissão pelo Facebook. Nesta edição, com músicas em espanhol e clássicos da canção latina

…

AOS SÁBADOS – Papo Sons do Brasil >>> Projeto do produtor cultural Serginho Sagitta reúne artistas que participaram de seu famoso programa na rádio USP. Lives no Facebook

…

POESIA NA VARANDA >>> Livro digital tem como tema a reflexão poética em época de pandemia. Com organização de Luka Magalhães, tem textos de vários poetas da literatura alternativa, como Akira Yamasaki, Alexandre Paulino, Aline Silva, Escobar Franelas, Liz Rabello, Manogon, Rosa Freitas e Wolf do Vale, entre outros, além do próprio Luka que também assina a introdução: “O projeto veio para permitir a troca e libertar o grito poético. Nossos corpos podem estar isolados, mas nossa poética não. É a partir dela que podemos alcançar corações e mentes de todos os nossos amigos e em todos os cantos”. Clique no link e confira tudo. Aqui, um dos poemas:

ANOTAÇÕES DO CONFINAMENTO

(de Akira Yamasaki, pela janela da sala, vendo os restos do jardim)

Tenho medo de tudo

não ouso sair às ruas

mas seria cinismo e hipocrisia

chamar por deus só agora

que fiquei velho e doente

confinado ferozmente

às minhas rugas e insanidades

testemunho esquecimentos

e suicídios com dentes cerrados

dos meus heróis favoritos

acorrentado à goiabeira

que restou no jardim devastado

verifico que não deixaram

nenhuma carta de adeus

nenhum pedido de perdão

o mato chegou na minha cintura

constato que não valeu a pena

não há salvação possível

o inferno é aqui

o inferno é hoje

…

JANAINA FELLINI >>> Cantora e compositora lançou single e videoclipe da música ‘Tangerina’ nas plataformas de streaming e no Youtube. A composição é de Bernardo Bravo e Conde Baltazar. A montagem do videoclipe, de Ulisses Candal, reuniu mais de 50 pessoas que, à distância, gravaram imagens ‘inspiradas pela música, vivendo seu cotidiano, abrindo suas casas e o coração para esta experiência’

…

ÀS QUINTAS – 22h30 … Lu Vitti in Jazz … Cantora faz live de entrevista com mulheres cis e trans (a artista avisa que o bate-papo não será gravado). Em seu canal no YouTube … Cantora faz live de entrevista com mulheres cis e trans (a artista avisa que o bate-papo não será gravado). Em seu canal no

…

VAL BARROS >>> Primeiro a artista encomendou aos participantes do Sarau Poetas & Cantadores músicas ou poemas que tivessem uma mensagem de esperança e que servissem de incentivo para as pessoas suportarem esses duros tempos de isolamento. Depois, com apoio do poeta Val Branco, foi declamando e montando o vídeo, juntando trechos de textos, letras de canções e poesias de 18 participantes do sarau: Mael Júlia Amaral, Soninha Gomes, Jose Mauro Severino, Duck Strada, Ana Paula Risso, Marcello Menezes, Ismael Birodylan, Sebah De Assis, Darc Maia, Terezinha Finco, Edinho Twin, Val Branco, Mauri de Noronha, Brão Paiva, Lê Guedes, Sandra Aynê, Eterrakius Samuka Podice, Diley Wanderley e Arnaldo Afonso (este blogueiro que vos digita). Paulo Miranda e Beatriz Carvalho compareceram tocando a música instrumental, ao fundo.

Segundo Val Barros, essa ‘colcha de retalhos resultou num texto que nos faz refletir sobre o momento que estamos vivendo, nos motivando e dando esperança. Parece até que foi escrito por uma única pessoa’. Na verdade, a sintonia impressiona ainda mais quando sabemos que alguns artistas sequer se conhecem e escreveram em períodos e ocasiões diferentes (aqui o vídeo, em arquivo de Facebook).

Val, além de declamar nossos textos, generosamente publicou links remetendo à página de cada participante. Quando eu lhe agradeci, ela argumentou: “vamos incentivar e valorizar o artista brasileiro”. É isso aí, Val. Parabéns pelo belo trabalho.

…

CULTURA EM CASA >>> Secretaria da Cultura disponibiliza conteúdo online durante toda a campanha de combate ao coronavirus: shows de música, concertos, visitas virtuais a museus, palestras, bate-papos, livros e espetáculos. A lista será atualizada diariamente. Confira aqui

…

ATÉ 5 DE JULHO >>> Semana Dança Solidária (clique no cartaz): o valor arrecadado com a inscrição (cada aula, R$25, o pacote de 7 aulas, R$140) será destinado ao SOS Dança São Paulo para artistas da dança em situação de vulnerabilidade decorrente da pandemia

…