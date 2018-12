Tem um monte de shows e saraus pra terminar o ano no embalo. Tem clipes, singles e cds sendo lançados. Tem dicas pra tudo que é lado (dê presentes culturais – compre de quem faz!). Tem a repercussão da entrevista do Sergio Vaz na Folha. Tem Jazz Poetry, Sopa com Caiubi, tem Sarau da Maria ‘In Concert’ mandando a sua mensagem (quase) natalina:

SÁBADO – 22 de dezembro – 19h30 … Sarau da Maria in Concert na Carauari … A poeta Silvia Maria Ribeiro organiza mais um evento da série ‘Show na Carauari‘ e convida a turma de artistas do Sarau da Maria. Eu estarei lá também, cantando meus pops & rocks, além de fazer algumas das canções teatrais da minha dupla com Helen Torres. Depois, Helen & Kita interpretam o emocionante repertório de toadas e rocks rurais da banda Chero da Poesia. Por fim, Deise Capelozza & João Emilio fecham a noite com as canções de artistas da Vila Maria: Guerreiro, Duran, Doné, Pedro Lua, Cordeiro e Luiz Afonso, entre outros. Na praça Carauari, 8.

BOAS FESTAS >>> E por falar em Sarau da Maria, este blog assina embaixo e faz coro à sua mensagem natalina:

ENTÃO É NATAL >>> Não. Não vai ter amigo secreto. Amigo, só de coração aberto. Também não será o sarau da comunhão. A gente é paz e amor, mas não é trouxa, não. A gente nunca vai deixar ninguém ir lá pra dizer ‘como é duro ser patrão’. Nenhum João de Deus ou qualquer um dos seus terão vez. A gente não crê em milagre nem em discurso rancoroso de salvação. Ou de exclusão. A gente não acredita em Papai Noel nem em igualdade social que caia do céu. E a gente sabe que Jesus não dá em pé de goiaba. E liberdade, se não cuidar, acaba. A gente não tem raiva, mas não esquece quem apoiou fascista e torturador. Sim: a gente vai encarar e dizer ‘não’. Mas com educação e sem rancor: vamos dizer ‘não, meu amor’ (nosso ‘não’ é de coração). A gente só quer manter de pé e bem ereta a nossa enorme indignação (e o nosso amor… e o nosso humor…). A pequena nação do Sarau da Maria deseja aos amigos um Natal com muito love e deixa o convite pra caminharmos juntos em 2019. Ninguém solta a mão de ninguém, hein?

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

(E 2 ‘FESTAS’ NESTE SÁBADO)

SEXTA-FEIRA >>> Na semana passada fui pela primeira vez a um lendário templo do rock da ZL, a discoteca Fofinho (av. Celso Garcia, 2728). Eu, Aécio, Lindomar e outros cantadores e amigos da Vila Maria fomos convidados pelo cantor e compositor Birodylan (na foto acima – valeu, Biro!) a participar de um sarau meio roqueiro. Na minha vez, mandei uns covers de Raul e Bel e depois fiquei só de boas cantando e dançando com a malucada, curtindo a apresentação dos outros artistas (deu 5 da matina e nada do povo ir embora. Acredita?). Antes, já tinha assistido ao show da atração principal da noite, os músicos superferas da famosa banda setentista Som Nosso de Cada Dia. Foi uma noite de sonzera boa, num ambiente superlegal. Valeu, Birooo… pode me chamar de novo que eu quero voltar na Fofinho. Não sei qual a origem do nome, mas achei fofo!

SÁBADO – 22 de dezembro – 21h … Confraternização 2018 – Projeto Cultural – O Som do Bando … Movimento cultural da ZL promove despedida de ano e convida os amigos e artistas. Pocket-show de Sebah de Assis e canja de vários músicos do circuito alternativo. Birodylan, entre eles (eu estarei tocando na Carauari nessa hora. Agradeço o convite e mando um abração a todos). No Bar do Casa Grande, à rua Felipe Lucas, 19

SÁBADO – 22 de dezembro – 21h … Banda Caldonia – no Bar do Lê … Em outro point tradicional de roqueiros, na Vila Maria, vai rolar mais uma despedida de ano ao som de rock. A ótima banda Caldonia, formada por Elvis, Léo e Dico, se apresenta no Bar do Lê, à rua Chico Pontes, 1791

‘MPA – 40 ANOS’

NA PRAÇA DO FORRÓ

MPA 40 anos … Desde novembro uma série de eventos artísticos vem marcando a comemoração dos 40 anos do MPA (Movimento Popular de Arte de São Miguel Paulista), na ZL, em vários locais da região. A programação se encerra neste fim de semana, de sexta a domingo, na Praça do Forró (à avenida São Miguel, 9642). Confira:

SEXTA-FEIRA – dia 21 de dezembro – das 17h às 22h >>> Cortejo – Trio Zé da Lua, do Mercadão à Praça do Forró – Shows e intervenções artísticas com Vinícius Casé, Escobar Franelas, Silvio Kono, Meramolim Cantador e Cleston Teixeira

SÁBADO – dia 22 de dezembro – das 13h às 22h >>> Microfone aberto – Exposição de artes plásticas – Feira de livros (vendas e trocas) – Shows e intervenções artísticas com Maracatu Porto de Luanda, Romildo de Souza, Fabi Alencar, Sinaida Cristiane, Filhos de Ururaí, Sandra Gomes Leal, Beto Rio, Darc Maia, Carlos Bacelar, Rosinha Morais, Cordeirovich & Vladinsky, Deise Capelozza & João Emilio, Jocelio Amaro, Zulu de Arrebatá e Ceciro Cordeiro

DOMINGO – 23 de dezembro – das 13h às 22h >>> Microfone aberto – Exposição de artes plásticas – Feira de livros (vendas e trocas) – Shows e intervenções artísticas com Hellen (Hell Volta), Cesar Fontes, Juninho Oliveira. Luka Magalhães, Alana Rock, Paulo Miranda, Tião Baia, Adilson Aragão, Grupo Vocal Ururaí, Wolf do Vale, Orlando Alvorada, Fabio Lima Semente Africana, Trio Flor de Mussambê e Trio Amizade

SOPA, CAIUBI E

POETA SECRETO

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 21h … Sopa de Letrinhas Sarau & Noites Autorais do Caiubi … Em noite de Clube Caiubi e Sopa, Vlado Lima apresenta também a entrega dos presentes do ‘Poeta Amigo Secreto’. O cantor e compositor Marcelo Barum (da banda Tarumã) faz pocket-show de abertura. Sarau tem vários (e ótimos) convidados: Álvaro Cueva, Nando Távora, Rica Soares, Fernando Cavallieri, Lígia Regina Lima & Eder Lima, Cordeirovich & Vladinski e ainda tem o palco aberto. No Bar do Julinho, à rua Mourato Coelho, 585

O GRANDE SERGIO VAZ

… … …

Tá linda a entrevista que o poeta e ativista cultural Sergio Vaz concedeu à Monica Bergamo, na Folha de domingo passado (leia aqui). Não é novidade que as palavras de Sergio, bem como seus poemas e atitudes, nos emocionem. Comemorando 30 anos de poesia (17 à frente do Sarau da Cooperifa), artista reconhecido e cultuado, ele continua o mesmo, sem se deixar afetar pela fama, com seus projetos de inclusão, falando a língua da quebrada, carregando suas dores e esperanças. Para que sirva de reflexão aos que ‘se acham’ e não chegam aos pés de Sergio Vaz, deixo aqui duas frases deste grande representante dos movimentos culturais da periferia da cidade:

SOBRE A FAMA >>> “Um dia peguei um panfleto de um garoto e agradeci. Ele falou: ‘Obrigado você, poeta’. Perguntei: ‘Pô, me conhece?’. ‘Você já foi à minha escola’. Era essa a fama que eu queria. Não a de ser reconhecido porque me viram na tevê. Quero que me vejam na rua”.

SOBRE LITERATURA >>> “Não sou um escritor que vai mudar a vida de muita gente. Nem sei o que sou direito. Tem muita gente que não considera o que eu faço literatura. Mas que também não entende que não quero fazer literatura e sim o que eu faço. E não sei o nome disso ainda. Caso alguém queira, pode rotular”.

Deixo também estes vídeos (acima e abaixo) que contam um pouco da história da Cooperifa e de seus projetos paralelos em escolas e outros espaços. Criado no ano 2000 por iniciativa de Sergio Vaz, Pezão e outros agitadores culturais, o sarau da Cooperifa tem inúmeros batalhadores e colaboradores que seguem escrevendo sua história de resistência. Do livro de Sergio (Flores de Alvenaria), extraio um ‘poema’:

Na Fundação Casa…

– Quem gosta de poesia?

– Ninguém, senhor.

Aí recitei Negro Drama, dos Racionais.

– Senhor, isso é poesia?

– É.

– Então nóis gosta.

É isso. Todo mundo gosta de poesia. Só não sabe que gosta.

De outra entrevista de Sergio Vaz: “Nossa literatura não fala dos pobres, ela fala com os pobres. Ela não fala dos negros, ela fala com os negros. A literatura periférica praticamente elimina o atravessador. Agora, quem conta nossa literatura somos nós. Pode ter menos crase, menos ponto e vírgula, mas é a nossa literatura, é a literatura que nos representa”. O Sarau da Cooperifa acontece no Bar do Zé Batidão, à rua Bartolomeu dos Santos, 797, todas as terças-feiras, às 19h. Vai lá ver (e ouvir, sentir, aprender e curtir).

E POR FALAR EM ‘RACIONAIS’ >>> Na tevê, um programa debatia as cotas para negros nas universidades. Em determinado momento, a coisa descamba para a perigosa questão do ‘como saber quem é negro e quem não é? Uns são mais escuros, outros menos. Como saber quem é negro, afinal?’. Claro que essa é a pergunta de quem quer confundir, de quem é contra as cotas. A melhor resposta que ouvi é a do rapper Mano Brown: “Como saber quem é negro? A polícia sempre sabe”.

JAZZ POETRY – COM

LANÇAMENTO DE LIVROS

… … …

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 21h … Jazz Poetry … Evento mensal em que um grupo de escritores lê seus textos ao som de jazz (eles próprios escolhem as músicas). Com Aline Bei, Carcarah, Lucas Mayor, Marcelo Montenegro e Mário Bortolotto. Os convidados desta edição são Abhiyana Abhiyana e Marcelo Nocelli. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

LANÇAMENTOS >>> No mesmo local, às 22h, lançamento da Coleção Literatura de Buteco, com obras de Thiago Cavera, Kleber Felix, Peterson Queiroz, Lucas Mayor e Mário Bortolotto

‘CANTO-CORRENTEZA’, NOVO

CD DE THAMIRES TANNOUS

… … …

A cantora e compositora sul-matogrossense Thamires Tannous (foto by André Turtelli Poles) está em campanha de financiamento para a gravação de seu segundo cd autoral, o “Canto-Correnteza“. O disco, produzido e arranjado pelo violonista Michi Ruzitschka, conta com os músicos Felipe Roseno, Fábio Sá, Guegué Medeiros, Peter Mesquita, Cauê Silva, Mateus Porto e Toninho Porto, além de convidados especiais. Tem parcerias com Consuelo de Paula, Chico César e a canção Desaviso, com Kleber Albuquerque:

Para cada valor colaborado há uma ‘recompensa’ correspondente. Entre elas, o cd autografado, um single (que será lançado antes do lançamento oficial do disco), ingressos para o show de lançamento, aulas de canto particulares, uma composição exclusiva e até um show particular. Acesse e saiba como apoiar o projeto

NOVE MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não ‘descobriu’ quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito e suas balelas de ‘militarização’. Já são nove meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o presidente eleito fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos – leia entrevista do jornalista Marcelo Godoy com o secretário da Segurança Pública do Rio) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontra sob intervenção militar). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto deles, o governador eleito do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘gracinha’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador eleito do Rio, jamais terem exigido o esclarecimento do caso Marielle. Por que será?

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ 23 DE DEZEMBRO – de QUINTA a SEGUNDA-FEIRA – 19h30 … Teatro – Vala Comum … Espetáculo surge a partir de depoimentos de jovens artistas do grupo “Impulso Coletivo” sobre abusos e ações arbitrárias de agentes e do aparelho do Estado. A narrativa compara o processo de abatimento do boi com a gestão de morte e violência reforçada por esquemas de controle, exclusão e vigilância. Numa casa no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro (mandar mensagem inbox)

ATÉ 24 DE FEVEREIRO … Grande Sertão: Veredas no Sesc Pompeia … Peça de teatro e instalação na adaptação que Bia Lessa faz da obra-prima de Guimarães Rosa. Com Caio Blat, Luiza Lemmertz, Leo Miggiorin e grande elenco. Ingressos de R$12 a R$40. Na rua Clélia, 93. Aos sábados (20h30) e domingos (18h30)

ATÉ 7 DE ABRIL DE 2019 … “Claudia Andujar: a luta Yanomami” é uma exposição retrospectiva sobre o trabalho da fotógrafa que dedicou a vida para estudar e proteger um povo indígena ameaçado de extinção. De terça a domingo (das 10h às 22h), no IMS Paulista, à avenida Paulista, 2424

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 19h … 57° Sarau Selvagem em parceria com Siririca Poética, sob o lema ‘Poesia, contracultura e revolução’. Entrada franca. No bar Mondo Cane, à rua João Alfredo, 325, em Porto Alegre, RS

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 19h … Sessão Cinética … O clássico filme “Limite”, de Mário Peixoto, será exibido no IMS Paulista, seguido por debate com os críticos da revista Cinética. Uma outra sessão acontecerá no dia 30 de dezembro, também às 19h, sem debate. Na avenida Paulista, 2424

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 19h … Coletivo Xoroxangô na Casa Barbosa … Roda de choro atravessa a madrugada. Com Japa, Zula, Faísca, Bandolover, Tiuzão, Dilmas, Dollyncoln, Cigano, Pajé, Tigrinho, Pebrilho e Pani. Rua Rui Barbosa, 559

QUINTA e SEXTA-FEIRA – 20 e 21 de dezembro – 20h … A Cia Antropofágica apresenta E.M.E.R.G.Ê.N.C.I.A. (Espasmos Mnemônicos Extra Reacionários Geradores de Experiências sobre Natureza e Cultura de Ilações Anti-capitalistas). Máquina teatral estabelece jogo entre a história da arte e a da humanidade, buscando responder à urgência da realidade em meio a uma modernidade tóxica. Entrada franca. Á rua Turiassú, 481

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 20h … Última festa do ano na Vulva: com as bandas Manacá me Viu Pequena e Obinrin. Lançamento do calendário “All the buceladies”, da muralista Lady Guedes. Na rua Coriolano, 345

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 20h30 … Tiago Stocco e Dyego Cruz cantam mpb e pop rock. No Diminuta Bar, à rua Almirante Lobo, 622. Ingressos a R$10

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 21h … Interseções – Zé Manoel e Diogo Strausz … Show mistura sonoridade acústica/melódica do pernambucano com a batida eletrônica/orquestral do carioca. No Teatro Itália, à av. Ipiranga, 344

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 21h … Thiago Nassif apresenta músicas de seu cd “Três” com participação especial da banda Fernê, que segue com show de músicas autorais. Na Fauhaus, à rua Faustolo, 983

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 21h … Daniel Conti (voz, violão e guitarra) se apresenta no Teatro da Rotina acompanhado por Tatiana Guimarães (direção e performance) e Ygor Saunier (bateria e percussão). Ingressos a R$40 e R$20. Na rua Augusta, 912

QUINTA-FEIRA – 20 de dezembro – 22h … Buarque-se: quarta edição do projeto que homenageia Chicoem sua diversas fases. Com os músicos Gustavo Godoy (voz e percussão) e Rogério Silva (voz e violão). No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

SEXTA e SÁBADO – 21 e 22 de dezembro … II Mostra de Arte da Casa Rosa Manjericão … Mostra reúne expositores das artes plásticas, artesanato, cerveja artesanal e marcenaria, atrações musicais, teatro Lambe, cine debate, rodas de conversa e TV Confaca (Confraria de Autores de Canções). Na Casa Rosa Manjericão, à rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque. Nos dois últimos dias da programação tem dois shows: ‘Uma Vez, Uma Voz – Sou as Músicas do Kiko’ (sexta, às 20h) e ‘Mutirão – com os Cafumangos’ (sábado, 20h)

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 18h … Ana Paula Moretti canta o repertório das divas do jazz. No Alma Hostel, à rua Santo Antonio, 452, em Campinas

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 18h … O Bardo e o Banjo … Banda se apresenta no Santa Sede, à av. Luiz Dumont Villares, 2104, em Santana

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro … Curso: Politizando Beyoncé: raça, gênero e sexualidade … Terceiro encontro, das 19h às 21h, na Tapera Taperá, à av. São Luís, 187, 3º andar, loja 2

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 19h … Lançamento de ‘Anjos e Gárgulas’, contos de Neuza Paranhos pela Desconcertos Editora. Na Patuscada, à rua Luis Murat, 40

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 19h … Vozes Bugras no Sesc Pinheiros … Grupo Vozes Bugras canta o natal brasileiro com Folia de Reis, pastoril, histórias de boi e outras. Na rua Paes Leme, 195

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 19h30 … Banda Sarrabulho na Casa de Aruanda … Com Teo Menezes, Valentina Guillén, Daniel de Sales, Anderson Freitas e Mateus Rocha no violão e na guitarra. À rua João Guimarães Rosa, 241 (na Praça Roosevelt)

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – das 20h às 2h … Quatro bandas no Dragster … Agente 03, Fabio Rosa, Conteúdo Explicito e Diazepânico se apresentam no bar. Niver de Fernanda Schiavone Rosa. Na rua Curuçá, 439, na Vila Maria

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 20h30 … Saideira de 2018 no Pilequinhos com a banda Urbanus tocando clássicos do rock e do pop. Na praça Santo Eduardo, 131, na Vila Maria

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 21 e 22 de dezembro – 21h … Borrasca … Dois amigos se reencontram depois do enterro de um terceiro e trazem à tona as mágoas que os impedem de expressar a dor da perda. Peça de Mário Bortolotto, que escreveu, dirige e atua com Eldo Mendes. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 21h … Basa ao vivo no Clandestino … Diego Basa (voz, guitarra, violão e lap steel) apresenta repertório autoral com canções em inglês e português, sons do underground paulistano e do blues-br, além de algumas releituras. Com Pedro Prado (guitarra), Pepe Bueno (baixo) e Pedro Leo (bateria). Participação de Edson Gomide + Jam session com amigos músicos. E é niver do Basa (parabéns!). Na rua Augusta, 2366. Ingressos a R$20

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 21h … Show de Lançamento do ep Inércia, do Duo Batucada … Com Chico Santana (percussão) e Gustavo de a Medeiros (violão 7 cordas). No Gansaral, à rua Demóstenes, 885

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 21h … Show OSelo Duplo – Toca ‘Pérola Negra’ – Toca ‘Cabeça Dinossauro’ … OSelo é um projeto musical que toca discos emblemáticos, na ordem e na íntegra, com novos arranjos. É formado por Ernani Sanchez (voz e guitarra), Pedro Felício (voz e baixo) e Nereu Afonso (bateria). Participação de duas cantoras: Delleva (para Melodia) e Sofia Botelho (para os Titãs). Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 21h … Branca Lescher … Poeta, cantora e compositora faz show acompanhada por Sidney Ferraz (piano e arranjos), Fabio Bergamini (bateria), Paulo Pascali Jr (sax e flauta) e Sergio Bello (baixo). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 21h … Forró na Gruta … Festa mensal organizado pelo grupo Baião Lascado, com convidados. Na programação: dj Henrique Matuto (23h), Pé de Manacá (24h), dj Henrique Matuto (1h) e Baião Lascado (2h). Na rua Major Quedinho, 112a

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 21h … Lançamento do videoclipe da música ‘Marcas’, do cantor e compositor Fernandes. Na abertura, banda Choko Freaks. No encerramento, A Casa. No YasBar, à avenida Luís Dumont Villares, 2202. Ingressos a R$10 e R$15

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 21h … Katia Aqkino, cantora da banda CiriloAmém, relembra antigas canções de seu primeiro disco solo. Acompanhada pelo violonista Sergio Basseti. Entrada franca. No Bar do Frango, à avenida São Lucas, 479

SEXTA-FEIRA – 21 de dezembro – 23h … ‘Batuque de Lara’ – no Al Janiah … No repertório, sucessos de Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Clara Nunes, Raça Negra, Leci Brandão, Molejo, Zeca Pagodinho e Geraldo Filme, entre outros. Banda é formada por Andressa Brandão, Caê Prandini e Luciana Fernandes. Entrada R$10. Rua Rui Barbosa, 269

