NIVER DO SARAU DO FRANGO

Domingo – 28 de agosto – 16h … Sarau do Frango, 18 anos … Há 25 anos, Flávio Tavares, o Tatau, abria um bar na zona leste, para vender frango assado. Por sugestão de amigos, colocou algumas mesas e começou a servir bebidas e petiscos a quem aguardava o pedido. Em pouco tempo, violeiros, sanfoneiros e cantores apareceram e o bar se transformou num reduto cultural da região, servindo de ponto de encontro para diversos artistas. Neste domingo, muitos coletivos estarão prestigiando a festa de 18 anos do tradicional sarau realizado no bar do Frango. O Sarau Encontro de Utopias lança o livro ‘Ciranda Poética’. O Sarau Mora Mundo, o Sarau da Quebrada e os Poetas do Tietê também estarão presentes. Entrada Franca, na Av. São Lucas, 479. Parabéns ao pessoal do bar e do sarau.

SARAU ADIADO: Somente agora (sábado, 19h) fui informado do adiamento do Sarau do Frango em virtude do falecimento de um frequentador do bar, o Pedrinho Nicolau, um amigo muito querido do pessoal. Meus sentimentos a todos. O aniversário do sarau foi transferido para domingo que vem.

SOPA DE LETRINHAS

Sábado – 20 de agosto – 20h … Sopa de Letrinhas Sarau … Com apresentação do poeta Vlado Lima, o Sopa é um dos melhores e mais tradicionais saraus da cidade. Nesta edição, três lançamentos de livros: Flá Perez com Antropoflágica, Luiz Otavio Oliani com Entre Textos 3 e Ricardo Kelmer com Versos Safadinhos Para Noites Românticas ou Vice-Versa. Pocket-show musical com a banda Los Interesantes Hombres Sin Nombre. Ainda no campo literário, vários convidados poetas: Grazi Brum, Filipe Luiz, Maria Giulia Pinheiro, Augusto Cerqueira, Warley Noua, Célio Almeida de Carvalho, Marta do Amaral, Carol de Bonis, Arnaldo Corso, Edmilson Felipe e Jaime Poeta. Na área musical, a presença de Daniela Alcarpe & Ruan Trajano, Adriano Adiala, Simone Barbour, Eron Meira e Álvaro Cueva, além do palco aberto e distribuição de cds, livros e camisetas. Depois da meia-noite ainda rola o Bailão do Cachorro Louco. No Garagem Vinil do Julinho Clube, em Pinheiros.

ESPECIAL

DADA 100 ANOS

Sábado – 27 de agosto – 14h … DADA 100 Anos … Grande exposição com mais de cem participações de diferentes autores e países, além da exibição de filmes e documentários sobre o Dadaísmo, e ainda o ‘Sarau DADA’, com apresentações musicais e performances na noite de abertura (dia 27/8), além do microfone aberto. Terminada a expo, o acervo itinerante passará por casas de cultura alternativa de Guarulhos e depois fará parte do Arquivo Anhumas – Coletivo 308. O catálogo e documentação em pdf ficará pronto e será publicado no blog (http://dada100anos.blogspot.com.br). Apresentações de Warley Noua, Joel Dias Filho, Renan Bitencourt e a Banda Sublime Cerne, Maysa Canobre, Ligia Reginna, Eder lima, Rosinha Morais, Alexandre G. Vilas Boas, Carla Chagas Passos, Débora Kikuti, Renato de Macedo, entre outros. No Ateliê Coletivo 308, em Guarulhos.

BIENAL DO LIVRO

Clique aqui e confira toda a programação. Abaixo, algumas dicas dos editores e escritores ligados ao movimento de saraus.

O editor Carloz Torres, da Essencial, convida amigos, escritores, professores e leitores para prestigiar a presença de seus autores na Bienal. Confira a programação:

Dia 26/08 – sexta-feira

Das 11 as 12hs … Matheo Angelo com o livro de contos, poesias e crônicas ‘Via Láctea e Andrômeda’

D12 as 13hs … Gustavo Gomes com o livro de poesias ‘Meu Universo’

Dia 29/08 – Segunda-feira

Das 14 as 15hs … Renato Marx com o livro infanto juvenil ‘As aventuras da Beata Leninha na terra dos serelepes Mágicos’

Das 15 às 16hs … Contação de histórias – Francine Machado

Dia 30/08 – Terça-feira

Das 18 ás 19hs … Liz Rabello com os livros infanto juvenis ‘A menina que mastigava letrinhas’ e ‘O resgate’

Das 19 às 20hs … Flávia Perez com o livro de poesias ‘AntropoFlágica’

Sexta-feira – 26 de agosto – 19h … Lançamento Do Livro “Fantasmas, Demônios E Lendários” de Claudemir Santos … O volume contém três histórias que giram em torno da cultura popular, dos contos fantásticos e causos de assombração. Partindo do micro universo do bairro de São Miguel até o macro universo folclórico do Brasil. Antes do lançamento, apresentação do espetáculo “Fantasmas de São Miguel”, com os músicos Tarcísio Hayashi e Rodolfo Santana. Pela editora Scortecci, na Bienal.

Sábado – 27 de agosto – 14h … Poetas Ambulantes … Na Bienal, os Poetas Ambulantes farão o seu já clássico atentado poético no Pavilhão do Anhembi, no estande das Secretarias Municipais de Educação e Cultura.

Pernambuco Continente Imaginário … Pernambuco sempre teve uma posição de destaque nas artes e na cultura do país. Parte dessa criação estará representada em São Paulo, entre 26 de agosto e 04 de setembro de 2016, através do projeto pioneiro e corajoso onde a Bienal do Livro – Pernambuco comparece na Bienal do Livro SP, numa parceria com a Editora Cubzac. Clique aqui e veja a programação completa.

ESTÉTICAS DAS PERIFERIAS

NO JAÇANÃ/TREMEMBÉ

Estéticas das Periferias no Jaçanã/Tremembé … A 6ª edição do Encontro chega aos bairros do Jaçanã e Tremembé, na ZN, com 14 atrações: samba, rap, poesia, saraus, festival de rock, cortejo de maracatu e futebol na rua. Entre os espaços que recebem as atrações estão CEU Jaçanã, Casa de Cultura Vila Guilherme, Casa de Cultura Tremembé, Praça João Batista Vasques, Biblioteca Álvares de Azevedo, Centro Independente de Cultura Alternativa e Social (CICAS) e Biblioteca José Mauro de Vasconcelos. Clique aqui e veja a programação completa. Abaixo, as atrações desta sexta, sábado e domingo.

Sarau do Cravo Branco

Sexta-feira, dia 26/08, às 19h, na Biblioteca José Mauro de Vasconcelos. (Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100 – Parque Edu Chaves, São Paulo/SP).

Roda de Choro do Museu Memória do Jaçanã. Participação especial: Grupo Voz do Samba

Sábado, dia 27/08, às 14h, na Praça João Batista Vasques, s/nº.

Sarau aberto, com os Poetas do Tietê (ver vídeo acima)

Sábado, dia 27/08, às 14h, na Biblioteca Álvares de Azevedo (Praça Joaquim José da Nova, s/nº – Vila Maria).

Cortejo de Maracatu

Sábado, dia 27/08, às 14h, na Saída do CICAS – Centro Independente de Cultura Alternativa e Social (Avenida do Poeta, 740 – Jardim Julieta) até a Biblioteca José Mauro de Vasconcelos (Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100 – Parque Edu Chaves).

III Festival de Rock do CEU Jaçanã

Sábado, dia 27/08, às 14h, no CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira).

Chapinha do Samba da Vela

Sábado, dia 27/08, às 16h, no Casarão da Vila Guilherme (Praça Oscár Silva, 111 – Vila Guilherme).

Futebol de/na rua

Domingo, dia 28/08, às 10h, na Rua Aberta – Avenida Antônio César Neto, s/nº.

Show de rap: Manno G (vídeo acima), Emmy Cultura dos Tambores e convidados

Domingo, dia 28/08, às 11h, na Rua Aberta – Avenida Antônio César Neto, atrás da 73ª DP.

Transmissão ao vivo do programa Funk Informação, com Aretuzah

Domingo, dia 28/08, às 14h, na Praça do Skate / Praça Vereador Antônio Sampaio (Cruzamento da Avenida Direitos Humanos com a Avenida Ultramarino – Lauzane Paulista).

Encerramento ‘Grande Zona Norte’, no domingo, das 10h às 21h, na Praça Vereador Antônio Sampaio s/nº. Lauzane Paulista (Pista de Skate do Lauzane – Travessa da Avenida Ultramarino com a Avenida Direitos Humanos):

10h – 12h … Oficina/clínica do Skate – Bate-papo sobre hábitos, dicas de skate e respeitabilidade (para crianças de até 10 anos)

10h – 15h … Basquete de rua

10h – 16h … Contação de histórias para crianças, com Fátima Ximenes e Ingrid Ferreira

13h – 16h … Campeonato de Skate com premiação. Valor da inscrição: R$10

16h – 18h … Sarau dos Saraus – Direitos Humanos / Microfone aberto com coletivos presentes da Zona Norte e Oeste

18h – 18h30 … Entrega da premiação do campeonato de skate

18h – 20h … ‘1ª Batalha dos Direitos’, uma batalha de MCs sobre política social e as necessidades da comunidade.

20h – 21h … Baile Black com DJ Jepikadilha, DJ Cléber Happy Day e DJ Febas.

AGENDÃO

Sexta-feira – 26 de agosto – 19h … Meu Festival Dos Festivais … Alguns músicos e compositores ligados ao Clube Caiubi tiveram a boa ideia de realizar um show com as grandes canções dos festivais, eleitas por votação popular na internet. As 24 que farão parte do show são: Alegria, alegria – A Banda – O Mal é o que sai da boca do homem – Foi Deus que fez você – Eu quero é botar meu bloco na rua – Escrito nas estrelas – Travessia – Nostradamus – Fio Maravilha – Universo no teu corpo – Classe média – Ponteio – Verde – Demônio colorido – Planeta Água – Disparada – Porto solidão – Andança – Bandolins – Clareana – Roda-viva – Domingo no Parque – Pra não dizer que não falei das flores – Arrastão.

Na organização do evento estão o grande violonista Bráu Mendonça (arranjo), a Rosangela Alves, a Regina Célia e o músico Alexandre Tarica (foto), idealizador do projeto (que comemora seu aniversário nessa data). Ainda tem a participação de Luis Carlos (apresentação) e de muitos músicos convidados. No Cambridge Hotel, entrada R$20.

Sexta-feira – 26 de agosto – 19h30 … Poetas Ambulantes na Linha Vermelha … Atenção srs poetas, simpatizantes e passageiros: o coletivo Poetas Ambulantes informa que o embarque para a próxima intervenção será feito na sexta, na catraca do Metrô República. Chama todo mundo que a Linha Vermelha vai ter uma linda noite de poesia, pra diversos apetites de palavras. Vai ter lançamento do livro ‘Escritório de Pensamentos’, do poeta e mc Mano Ril. O encontro é às 19:30 na catraca do Metrô República, com saída pra Linha Vermelha pontualmente às 20h.

No sábado, na Bienal, os Poetas Ambulantes farão o clássico atentado poético no Pavilhão do Anhembi, no estande das Secretarias Municipais de Educação e Cultura.

Sexta-feira – 26 de agosto – 20h … Li Sousa no Bar e Mercearia Carauari … Samba, forró e mpb no repertório da cantora (foto). Ao violão, Luis Mea. Entrada franca, na Vila Maria.

Sexta-feira – 26 de agosto – 20h … Tuia & Tavito ‘O encontro das gerações do Folk Rock Rural’ … Show traz música brasileira inspirada no som que mudou o mundo nos anos 60 e 70, com Bob Dylan, Cat Stevens e o Clube da Esquina. Tuia canta O Céu, Flor e outras canções com a participação de Tavito, que relembrará seus sucessos Rua Ramalhete, Casa No Campo e Começo meio e fim (ver vídeo abaixo). No Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo.

Sexta-feira – 26 de agosto – 21h … Samba Jazz com Renato Gama … Artista (ver vídeo abaixo) mostra canções feitas a partir dos poemas de Danilo Monteiro, Marcelo del Rio, Ademir Assunção, Conceição Evaristo e outros. Acompanhado por Léo Carvalho (bateria), Ronaldo Gama (baixo) e Mariana Per. Após o show, discotecagem com Kaue Gama. Preço: contribuição espontânea. Na Aparelha Luzia, perto da praça Marechal Deodoro.

Sexta-feira – 26 de agosto – 21h … Yzalú no Sesc – Lançamento Do CD Minha Bossa é Treta … A voz marcante de Yzalú (ver vídeo abaixo) passeando pelo rap, samba, jazz, mpb e afrobeat. Com as convidadas Karol RC, Stefanie Roberta e Cris SNJ. Ingressos R$20 e R$10, no sesc Santo André.

Sexta-feira – 26 de agosto – 21h30 … Show com o ‘Música Da Gema’ … Trio formado por Música Da Gema: Peri Oliveira (percussão), Carlão do Tempero (voz e percussão) e Luiz Cláudio de Santos (voz e violão), interpreta samba e mpb covers e autorais. No Baixada Carioca, em Santos.

Sábado – 27 de agosto – 10h … Inéditos & Inacabados – roda de criação literária … Roda bimestral organizada pelo poeta Escobar Franelas recebe a mediadora Inês Santos, que propôs o tema ‘Nos vagões do trem’. A proposta será desenvolvida em qualquer gênero literário e terá a inspiração musical do Trenzinho Caipira, de Heitor Villa Lobos. Na Casa Amarela, em São Miguel.

Sábado – 27 de agosto – 10h … Livro reportagem – teoria e prática … Curso para explicar a técnica de escrever e publicar um livro-reportagem para jornalistas e estudantes de Jornalismo, com o professor e jornalista Moacir Assunção, autor de vários livros do gênero. No Sindicato dos Jornalistas.

Sábado – 27 de agosto – 14h … V MOSTRA DE TEATRO … O evento é organizado pela Fábrica de Cultura do Belém e contará com a presença de diferentes companhias exibindo o seu trabalho no palco do Café Concerto. A Cia Os Hermenêuticos (foto) apresentará o espetáculo ‘Vida sem glória’.

Sábado – 27 de agosto – 14h … Virada Sustentável – Vivência Sócio Musical … Trabalhar a música de forma sustentável e orgânica por meio de metodologias de conversas significativas, atividades de sensopercepção, contação de história, produção cocriada de uma música, utilização de objetos comuns como instrumentos musicais (caixas, papel de embrulho, potes, grãos e tudo mais o que a imaginação permitir), dança circular e colheita inspiradora dos frutos mais doces do encontro. Com Ricardo Arroio (coach, consultor, terapeuta corporal e produtor de eventos) e Rodrigo Assad (educador musical e violonista). Grátis, no Parque do Ibirapuera.

Sábado – 27 de agosto – 19h … 1ª Edição – Sarau da Terezinha … Novo sarau no bairro de Santa Terezinha, com lançamento de ‘Entre Versos Controversos’, com Daniel Carvalho e seus alunos, Tobacco Road Band, Alex Mauser e exibição do documentário Malcolm X. Na Associação de Moradores, Avenida dos Latinos, 1500.

Sábado – 27 de agosto – 19h … Sarau dos Conversadores … O sarau acontece sempre no último sábado do mês. Nesta edição, com a presença do escritor Isaías Santos e do articulador cultural e poeta Binho Riani Pirinoto (com sua série ‘Ode à democracia’), além do ator de teatro e TV Léo Gonzaga. Na música, as presenças do Duo Café com Leite (com a violoncelista Agata Christie e o violonista Paco Nabarro) e do cantor e compositor Carlos Mahlungo. Aberto à participação do público, com sorteios de livros e cds. Fechando o evento, Os Conversadores (Edson Tobinaga e Cacá Mendes) apresentam sua música e poesia falada. Entrada franca, na Livraria da Vila.

Sábado – 27 de agosto – 20h … Banhu Maria no SaLaB … Show com três vozes que em diálogo com a memória ancestral e as inquietações da paisagem urbana. Repertório autoral mesclado a pagodes, cocos, congadas, maracatus, caxambus, jongos e sambas. São sugeridos movimentos de interação entre estas estéticas distintas e complementares tendo a poesia-palavra como condutora da experiência. O Banhu Maria (ver vídeo abaixo) é formado por: Renato Pessoa, Rodrigo Ciampi e Lílian Rocha. Ingressos R$10 (à venda 1 hora antes), em Guarulhos.

Sábado – 27 de agosto – 20h … BERT Heikema em Show Acústico, no Espaço 38 Social Clube … Em passagem rápida pelo Brasil, o violonista holandês interpreta peças clássicas, passando pela música portuguesa e brasileira, com composições de Isaias Sávio, António Lauro, Heitor Villa-Lobos, Abel Carlevaro, Carlos Paredes, Baden Powell e João Pernambuco, além de composições próprias. Participação especial da cantora Susie Mathias nas músicas ‘Canção das Moças’ e ‘O Encantado’ (ver vídeo abaixo). Reservas pelo fone 9.8282-1321. Na Vila Romana.

Sábado – 27 de agosto – 20h … Vila Morena no Dois Santo Bar Musical … Banda Vila Morena, composta por Fábio Abramo (violão), Vavá Couto (baixo), Julio Nascimento (percussão) e Regina Tieko (vocal), apresenta canções de Chico, Baden, Clara, Milton e de outros grandes compositores da música brasileira.

No Bexiga, pertinho da Vai-Vai. Contribuição: R$10.

Sábado – 27 de agosto – 20h … Pilequinhos apresenta Urbanus Rock … Show recheado de clássicos do rock. Reservas pelo fone (11) 2631-1614. Couvert R$10, na Vila Maria.

Sábado – 27 de agosto – 20h … Sarau do Ernesto … Depois de um tempo com atividades somente em escolas, o sarau volta ao Parque Barreto tendo como convidados Guilvan Miragaya, lançando o livro Espinheiros e a música do Gui Zacura (ver vídeo abaixo), além do palco aberto.

Sábado – 27 de agosto – 20h30 … Anna Bueno – show de pré-lançamento do Cd: Inspir’Ação … A ótima cantora e compositora Anna Bueno (ver vídeo abaixo) faz show de lançamento do cd ‘Inspir’Ação’. Além das 9 canções e 3 poesias (todas autorais) do cd, há releituras de Tom Zé, Itamar Assumpção, Belchior e Zélia Duncan. Anna (voz, violão, escaleta) se apresenta com Lana Ferreira (baixo e violão de 12 cordas) e Pablo Paternostro (percussão). E ntrada R$25 e R$12,50. No Bistrô Esmeralda, na Aclimação.

Sábado – 27 de agosto – 21h … MaurusBlues & The East West Band no Lê Rock Bar … Blues de qualidade, cerveja a preços populares e entrada franca, no lendário templo dos roqueiros da Vila Maria, o Bar do Lê.

Domingo – 28 de agosto – 10h … III Feira Literária Beco dos Poetas … Aniversário de 6 anos do Sarau Matinal Beco dos Poetas, com a participação do Sarau do Mercado e o lançamento das obras: 100ª Antologia Beco dos Poetas, Casa de Pedra (Marcio Marcelo do Nascimento Sena) e Campos Gerais(Nino Campos). Pocket-shows de Marcy Santos e Nego Blues. No ceu Caminho do Mar.

Domingo – 28 de agosto – das 10h às 17h … Feira Dora – 2ª Edição … Feira criada para unir produtoras e fortalecer a rede de mulheres que criam e comercializam. Compre diretamente de quem produz: comidas, roupas, acessórios, artesanatos variados, brinquedos, enfeites, bottons, cangas, plantas e etc. No Hernandez Park.

Domingo – 28 de agosto – das 10h às 19h … Expo Sci Fi – Convenção de ficção científica … Evento totalmente dedicado aos amantes de robôs, viagens no tempo e aventuras espaciais. Bate-papo, sorteios, vídeos, lojas, atrações e convidados especiais. Fãs de Guerra nas Estrelas, Battlestar Galactica, Star Trek, Doctor Who, Arquivo X, Sense 8, Heroes, Fringe, Stargate, Perdidos no Espaço, Babylon 5, Perry Rhodan e Alien: a Expo Scifi é o seu lugar. Ingressos: R$ 20,00 + 1kg de alimento não perecível ou ração gato/cachorro (meia entrada). Na FAPCOM – Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação.

Domingo – 28 de agosto – das 10h às 19h … Palco Autoral na 39ª Feira de Artes da Vila Madalena … O evento ocupa 4 quarteirões com arte, gastronomia e shows. No palco Purpurina, espaço para a música autoral com Paulo Monarco, Isabela Moraes, Joao Guarizo, Diego Moraes, Silas Giron II, Tarumã, Raul Campos Da Cunha, Demetrius Lulo, Sandro Dornelles, Marilia Duarte, João Leopoldo, Selma Fernands, Barbara Leite, Carol Naine, Marco Vilane, Márcio Pazin, Raissa Fayet, Dani Mã e muitos outros (quem tiver interesse em tocar ou cantar, confirme presença no inbox com Edu Capello). E ainda tem Rua dos Esportes, Mercado Mundo Mix, Rua dos Food Trucks, Shows em 4 palcos, Rua das Crianças, Pet Zone e muito mais. Na rua Fradique Coutinho.

Domingo – 28 de agosto – das 13h às 21h … Aniversário Perifatividade: 6 anos resistindo … Coletivo comemora mais um ano de resistência no Ipiranga. Atrações: Vinão Alobrasil, Pânico Brutal, Congada de Vovó Benedita e São Benedito, Coletivo Rinha de Galo, Grupo Mistura Popular, Odisseia das Flores, Cris SNJ, Arcanjo Ras, Amanda Negrasim (ver vídeo abaixo), Thaide e encerrando com G.R.E.S. Quilombo. Nas pickups, o competente DJ #Ivonverine. Entrada franca, na Rua Memorial de Aires, Jd. São Savério (ao lado da E.E. Álvaro de Souza Lima).

Domingo – 28 de agosto – 14h … Musical Hair, Paz e Amor … A Cia de Artes Makuná apresenta releitura do consagrado musical Hair, que conta a história de um grupo de pessoas que luta por um mundo de paz e amor. Grátis (retirar o ingresso uma hora antes). Na Fábrica de Cultura do Belém.

Domingo – 28 de agosto – 14h … Quebrada Instrumental … Banda Tela beat (veja video abaixo) garante o jazz, bossa, afrobeat e muito mais som. Em Itaquera.

Domingo – 28 de agosto – 15h … Sarau da Paulista … Com o grande poeta e jornalista Rubens Jardim à frente, escritores e poetas de várias gerações saem às ruas para dar seu recado. Tudo dentro do princípio de que o ‘lugar do poeta é onde possa inquietar e o lugar do poema são todos os lugares’, lema da ‘Catequese Poética’, grupo liderado por Lindolf Bell nos anos 1960. Na Paulista, esquina com Peixoto Gomide, diante do prédio da Justiça Federal.

Domingo – 28 de agosto – 16h … Último Sarau do Castelo Hanssen na Casa dos Cordéis … Por motivo de força maior a Casa dos Cordéis fechará suas portas. Venha participar desse grande evento de despedida. Apresentação de Osvaldo Alves e organização de Rogério Brito. Em Guarulhos.

Domingo – 28 de agosto – 18h … O Segundo Sexo no SESC Santos … Vanessa Bumagny (veja vídeo abaixo) apresenta o show ‘O Segundo Sexo’, baseado em seu cd homônimo, que investe em inusitada mistura de doces melodias e ritmos dançantes eletrônicos, com forte conteúdo poético. No Sesc Santos.

Domingo – 28 de agosto – 18h … Sarau Pretas Peri-Agosto … Pretas Peri é um coletivo de mulheres negras (formado por Jô Freitas, Juliana Jesus, Tayla Fernandes e Janaina Cintia) que tem como eixo a arte periférica e o empoderamento feminino das mulheres negras. Suas atividades se concentram no Jd. Camargo Velho (extremo leste de São Paulo) e buscam fomentar e fortalecer as mulheres desta comunidade. Nesta edição: Três Marias, lançamento do Canto do Lobo e Muro Mc, além do microfone aberto.

Terça-feira – 30 de agosto – 19h30 … Carlos Felipe Moisés no Sarau Gente de Palavra Paulistano … Sarau gratuito com lançamento de revista e homenagem ao poeta Carlos Felipe Moisés. Apresentação de Davi Kinski e Rubens Jardim. Microfone aberto, na Patuscada.

UM POETA, UM POEMA:

Esta seção abre espaço aos muitos ótimos poetas que ouço por aí, pelos bares e saraus do movimento cultural. Ou os que conheço da net ou dos vários livros comprados, doados, roubados, recebidos, aparecidos (livro é um bicho vivo…). Hoje, 3 poemas de André Caramuru Aubert, que lança livro na sexta-feira, pela editora Patuá (mais informações abaixo).

a mesa de fórmica vermelha

de pé no portão de ferro da casa, a velhinha, de

camisola de flanela e vassoura na mão, olha

a rua. casa envelhecida, pintura gasta, portão

enferrujando. o tempo, quanto tempo, olhar

a rua, lembrar. esquecer. vasos rachando, flores

cansadas. a gente se apega aos bichos e os bichos

morrem. melhor não ter bicho nenhum, evita de

a gente sofrer: saudades do tobi, ele era tão

companheiro. pouco tempo: o bairro se verticaliza, a

vizinhança muda, a vizinhança mudou. rostos

desconhecidos. as paredes logo serão derrubadas, o

armarinho do banheiro será sucata, a cortina do

chuveiro, a antiga TV. sucata. a mesa de fórmica

vermelha da cozinha (aquela mesa de fórmica vermelha

na qual os filhos fizeram, em tantas e tantas

tardes, a lição de casa). e agora os filhos discutem:

uns preferem esperar pela morte, outros fariam já

o negócio.

morrer abraçando a lua

Li Po escreveu muitos milhares de poemas, poucos dos quais chegaram até nós. e destes, uma boa parte, dizem, é apócrifa. ainda assim, o que conhecemos é suficiente para que ele seja considerado, com justiça, um dos maiores poetas que o mundo já viu.

alguém que, como nenhum outro, sabia cantar as montanhas da China, as estradas, os rios, o rio de estrelas (que nós chamamos de via láctea), a lua.

alguém que tinha na bebida um caminho para se iluminar e que, dizem, produziu alguns de seus melhores poemas quando estava completamente bêbado.

(por exemplo: no caminho de casa, o lusco-fusco chega. e, assim, a beleza das coisas se esvai)

certa noite, já velho, doente, e bêbado, Li Po entrou num barco e remou para o meio do rio. lá chegando, ficou de pé, abriu os braços e caminhou, a fim de abraçar a lua, que estava cheia, amarela, iluminando a noite.

era o ano de 762, a dinastia T’ang estava em crise, com guerras civis assolando todo o império. e no meio de um rio, abraçando a lua, o poeta morreu afogado.

30. autocrítica

eu sempre sonhei escrever um poema longo, imponente e

épico, nem que não fosse, vá lá, como a Odisseia, a

Divina Comédia, os Lusíadas, o Eugene Onegin ou,

ainda, o Fausto. Mas que quando alguém lesse

pudesse dizer, ah, este moço se inspirou no Cobra

Norato, ou nos Cantos, ou no Waste Land, talvez no

Patterson, quem sabe no Poema Sujo, ou ainda na

Morte e Vida Severina, nas Dream Songs, ou no The

Morning of the Poems.

eu também pretendi compor poemas como as canções tão

lindas que os brasileiros criam, poemas que

saíssem leves e líricos, falando de barquinhos que

vão e vêm, de pegar trens azuis e de lugares onde

o imperador fez xixi.

e teve uma época em que eu queria, como os poetas

concretos, usar tesoura, cola e xerox e formar

quadrados, círculos labirínticos e imagens de efeito

com as letras e as palavras, mas

depois desisti, embora nunca tenha abandonado o desejo

de saber redigir poemas meio surrealistas, meio

vagos e pouco claros até mesmo para mim, tão na

moda, tão em uso, daqueles que são mais ou menos

desse jeito: pássaros voam, rios de fogo / a boneca

estraçalhada / asfalto / luz / o que há? a moça

pálida atravessa a rua, o velho / o que há? a vida /

de dentro do buraco o bueiro me olha nos olhos /

meus dentes apodrecem e caem / o sobrevoo.

no fim das contas, o que eu gostaria mesmo era de poder

escrever poemas que impressionassem as pessoas,

que as comovessem e as deixassem sem fôlego;

que as levassem a rir de tristeza e a chorar de

alegria; que fossem o sinônimo da arte em sua

mais pura realização; e que, o mais importante,

fizessem com que os homens (sofridamente) me

invejassem, e as mulheres (ardentemente) me

desejassem…

ah, eu queria tanta coisa! nada disso, porém, eu consigo;

limitado que sou, só faço poemas sobre os meus

fantasmas, e os danados teimam em ser simples,

concisos, piegas e até (fazer o quê?) meio sem

graça.

que pena.

André Caramuru Aubert nasceu em São Paulo, é editor, tradutor e escritor. Colaborou com O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. Atualmente é colunista da revista Trip e colaborador do jornal Rascunho. Publicou, pela Patuá, o livro de poemas Outubro/Dezembro e, pela Descaminhos, os romances A Vida nas Montanhas, A Cultura dos Sambaquis, Cemitérios e Só uma estranha luz como pensamento. Nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, às 19h, lança ‘As cores refletidas nas lentes dos seus óculos escuros’, na Patuscada Bar e Livraria.

