O sabadão está cheio de eventos legais. Você pode curtir o Sarau da Maria, o Sopa de Letrinhas e a Fanzinada, além de shows e lançamentos de livros. Mas no domingo… Eu temo que as pesquisas de opinião estejam certas e o povo brasileiro eleja um assumido fascista como presidente do Brasil. Esse tal ‘coiso’ já disse ser um apoiador de ditadores, defensor de torturadores, é homofóbico, antifeminista e preconceituoso com nordestinos, negros e índios. Falou que o Bolsa-Família ‘é coisa de vagabundos desocupados’ (depois, como sempre, disse que não foi bem isso). Declarou que não acredita na democracia, desconfia das urnas eletrônicas e que terá havido fraude, caso ele não ganhe. Todas essas barbaridades estão gravadas: não são fakenews. Ele, de fato, disse. Seu filho e assessor afirmou, em vídeo divulgado recentemente, que “basta um soldado e um cabo pra fechar o STF“. Por que essa candidatura ainda não foi impugnada? O que o STF e o TSE estão esperando? Quantos insultos mais? Quantas mortes mais? Todos os dias há notícias de violências e ameaças praticadas por seus intolerantes seguidores. E é óbvio que esse cenário de terror deve se radicalizar caso ele seja eleito. Não podemos dar poder a esses cães raivosos. Por isso, tenho esperança que, na hora H, a maioria do povo brasileiro ponha a mão na consciência e não vote nesse declarado fascista (#EleNão).

COMUNICADO >>> Este amoroso e desarmado poeta dos saraus comunica a quem interessar possa (e aos desinformados de plantão) que viveu sua adolescência sob as botas sujas de sangue dos militares da ditadura de 1964. Este poeta já velho, mas gozando ainda de boas condições físicas e mentais, assegura que não gostou, nem tem boas recordações do obscuro período (censura, tortura, prisões, mortes, ameaças, perseguições). Por não ter sido bom, não deseja essa experiência de terror para mais ninguém. O poeta declara ainda, por julgar de utilidade pública, que nas primeiras oportunidades de votar, não titubeou: elegeu Orestes Quércia, Severo Gomes, Franco Montoro e todos os ‘oposicionistas’ que a ditadura permitia que concorressem aos pleitos manipulados de então (convém dizer que muitos líderes políticos estavam presos ou no exílio). Assim, lentamente e a duras penas, chegamos à democracia. O poeta diz ainda, caso alguém se interesse, que não importa saber o nome do adversário do ‘coiso’. Vai votar no #EleNão (o adversário do ‘coiso’ é o Haddad, mas poderia ser o Ciro, o Alckmin, a Marina, o Serra ou o FHC, tanto faz). O poeta está velho demais para suportar viver novamente sob as mesmas botas sujas do sangue de jovens brasileiros democratas assassinados. Quem pagou por esses crimes? Quantos serão mortos dessa vez? Bolsonaro, favorito nas pesquisas, disse que ‘deveriam ter matado uns 30 mil’. Este velho poeta aqui prefere evitar o confronto. Mas sabe, de antemão, que estará na resistência ao fascismo, desarmado e amoroso, engrossando a lista dos adversários do ‘coiso’ (como no poema de Gullar, ‘formaremos uma muralha com nossos corpos de sonho e margaridas‘). Dessa vez, capitão, vocês vão ter que matar mais, bem mais que 30 mil.

Nesta semana, o cantor e compositor Caetano Veloso se posicionou, mais uma vez, em defesa da democracia. Ele gravou um clipe em homenagem a mestre Moa do Katendê, assassinado com 12 facadas por um intolerante apoiador de Bolsonaro. Em memória de Moa, Caetano interpreta a composição de Sandra Simões, Gabriel Povoas e Alfredo Moura, do coletivo “Poesia do Sim”. O clipe foi divulgado na noite de terça-feira (16) durante ato em homenagem ao capoeirista , no Largo do Pelourinho, em Salvador.

Mestre Moa

Mestre Moa foi ferido

Pelas costas, covardia

Logo ele tão querido

A beleza da Bahia

Mestre Moa, badauê

Derradeira capoeira

De um artista, de um erê

Triste faca traiçoeira

Mestre Moa tomba morto

Tombam nossos corações

Nossa história sangra junto

Somos mil, somos milhões

Mestre Moa, imolado

Pelas mãos do opressor

Nos discursos entoados

De tortura, de terror

Mestre Moa, redenção

Nós seremos sua voz

Suas pernas, suas mãos

Venceremos seu algoz

…

WATERS X LEITÃO >>> Durante a semana, o atual ministro da Cultura (!?), Sérgio Sá Leitão, disse que está “de saco cheio” de manifestações políticas em shows, se referindo ao protesto antifascista do músico Roger Waters, em seus shows pelo Brasil (e pelo mundo). Waters, da histórica e conceituada banda Pink Floyd, respondeu: “Esse cara está no emprego errado, tem de achar um novo trabalho. Não sei o que ele faz, mas, se dá uma declaração dessas, não deveria estar numa posição de poder sobre questões culturais. Porque cultura inclui música, e ela pode expressar muito da condição humana. Acho que ele deveria renunciar”. Elementar, meu caro Waters, estou com você. Pede pra sair, Leitão!

… … …

SARAU DA MARIA

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 19h30 … Sarau da Maria … No sabadão, véspera de eleição, ele não, mas eu estarei todo contentão no Clube Vila Maria apresentando mais uma edição do Sarau da Maria. O coletivo que organiza o sarau (eu, Mari, Deise, Lalá, Selma, Helen, Veronica e alguns outros imprescindíveis colaboradores) promove todo ano a Feirinha de Artes & Artesanato para divulgar a produção dos artistas da região e incentivar a pequena economia. Sob o lema ‘Compre de quem faz’, o evento terá a presença de artesãos que também têm trabalho musical ou poético, como a dupla Giliane Meireles & Gusmão (camisetas supertransadas), a violonista e cantora Rosana Camilo (joias e acessórios), o músico João Emilio (anéis e colares em vidro), a dupla Ligia Regina & Eder Lima (artes plásticas e enfeites diversos), a cantora Rosa Rocha (pintura em tela, madeira e vidro) e o cantor e compositor Sebah de Assis (ativista do grupo multicultural ‘O Som do Bando’, na ZL). Além deles, participam Claudia de Castro & Cristini Freitas (pães artesanais) e nossos queridos amigos e colaboradores de longa data Ana Hermínia (pintura em cerâmica) e João Augusto (chapéus), entre outros. O poeta Jaime Fran, falecido recentemente, será lembrado em textos e numa canção que fiz com ele. Claro que vai rolar, como sempre, o palco aberto para músicos, poetas e performers. O sarau acontece na rua professora Maria José Barone Fernandes, 483, na Vila Maria. O poeta Pedro Tostes fará o lançamento de seu livro ‘Na Casamata de Si‘. Do livro, extraio dois ótimos textos:

NA CASAMATA DE SI

Não quero ser

poeta de vestibular

ter versos cantados

consagrados canônicos

com lastro de interpretação

resposta certa e errada

trabalhado em sala de aula

citado pelos grandes mestres.

Antes ser

o poeta riscado em banheiro

falado à boca miúda

escrito em cantos do papel

passado à mão de mão em mão

sobrevivendo escondido

com um fuzil

habitando o que resta

de nós.

O TERROR

o terror

o terror do estado

o terror

o terror fardado

o terror

o terror invade a tua casa

o terror de terno e gravata exclamando bordão

o terror nas manchetes de jornal

o terror em muros grades estacas de edifícios

o terror habitando mansões

o terror assombrando a multidão

o terror

o terror promove chacinas genocídios

o terror trancafia o bem no cofre dos peitos

o terror justifica o terror

o terror lincha culpados e inocentes

o terror está armado de argumentos

o terror quer te convencer que é inocente

o terror é um homem de bem

o terror

o terror sangrando os dentes

o terror em comentários de portais

o terror misturado no arroz feijão

o terror pra nos manter calados

o terror reformatando as almas

o terror organizando as filas

o terror levando pras prisões

o terror

o terror estampado nas vitrines

o terror em 30 segundos comerciais

o terror sufocando o teu ar

o terror do alto de arranha-céus

o terror faz sombra nos mendigos

o terror não gosta de crianças

o terror

o terror

o terror

o terror vai estar lhe transferindo

o terror cochila às sextas-feiras

o terror não dorme nunca

o terror não te deixa dormir

o terror vende os teus rivotris

o terror é alucinógeno

o terror come teu fígado

o terror ainda vai te matar

… … …

SOPA DE LETRINHAS

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 21h … Sopa de Letrinhas … O Sopa é o sarau superlegal organizado e apresentado pelo poeta Vlado Lima há quase 16 anos. Nesta edição, Paula Valéria Andrade lança seu lindo livro de poemas e artes (Amores, Líquidos e Cenas) e a dupla folk ‘Duas Casas’, formada por Bezão e Nô Stopa, faz pocket-show de abertura. E ainda tem a cantora e poeta Branca Lescher, os poetas Daniel Perroni Ratto, Graziela Brum, Ingrid Morandian, Tom Kbélo e outros convidados (clique no cartaz), além do palco aberto, claro. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena. Abaixo, dois destaques do sarau:

DUAS CASAS >>> Inspirados na música folk dos anos 60 e 70, sob uma ótica contemporânea e brasileira, a dupla de cantores e compositores Bezão (da banda Folk na Kombi) e Nô Stopa (ex-Teatro Mágico) lançou um álbum com nove canções inéditas. A sonoridade surgiu a partir dos arranjos de seus violões e vozes, num processo onde o fazer artístico não era um fim em si, mas um meio de exercitar o que os dois têm em comum: o amor pela música e os pés fincados na simplicidade do universo folk.

PAULA VALÉRIA ANDRADE >>> No livro ‘Amores, líquidos e cenas‘, além de referências e homenagens a poetas (como Hilda Hilst), há ainda a combinação das poesias de Paula com as imagens de artistas visuais convidados (Guto Lacaz – projeto gráfico e desenhos; Paulo Caruso – caricatura; Marcelo Navarro – fotografia; e grafites de Bete Nobrega, Celso Gitahy e Simone Siss).

DESCABELADO AMOR

(Paula Valéria Andrade)

afinal eu aqui,

ralando o pé na estrada

e enfiando o pé na jaca,

entre afazeres e quereres

que não importam mais nada.

algumas chuvas são bonitas na praça,

outras enxurradas.

irreverentes falam, passam e surdos-mudos-cegos

não escutam, lutam.

a poesia escorre pelos orifícios da cidade,

em alarde que arde, finca semente.

eu amo você profundamente,

do lado avesso do pente.

e assim,

a vida é larga

como o gole d’água.

… … …

FANZINADA

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – das 11h às 17h … Fanzinada – Dia Nacional do Fanzine 2018 … Evento reúne fanzineiros, autores, ilustradores, poetas, quadrinistas, cartunistas, agentes literários, pequenas editoras, artistas das artes da palavra, visuais e integradas. Na Casa da Palavra, à Praça do Carmo, 171, em Santo André.

O encontro é dedicado à divulgação de informações, memória e resistência das publicações independentes. Tem por objetivo difundir e democratizar o acesso a elas. A feira promove atividades para o público, programação cultural diversificada e abre espaço para mais de 60 expositores (Sônia Nabarrete, Luiz Carlos Loureiro – Milena Ramos, Ricardo Escudeiro – Fractal, Manogon, Central Zine + BikeZine, Carlos Rogério Amorim + Fabi Menassi, Casa da Lagartixa Preta, Alba Troz – Marcelo Morgolfin, Gibiteca Prof. Max Zendron, Ligia Regina e Victor Rodrigues, entre outros). Veja a programação:

– Feira de Quadrinhos do ABC, com espaço para compra, venda e troca de gibis antigos e raridades

– Homenagem ao fanzineiro e prof. Elydio Santos Neto

– SCI-FI ABC

– Microfone Aberto (Concha Acústica)

– Grafitti (Concha Acústica)

– Lançamentos de Zines, Livros e Publicações

– Expo de Fotografias

– Oficinas com as Gibitecas Balão e Prof. Max Zendron

– Exposições: Ilustrações de Mariana Cristal Huí

– Do Que se LE(A)VA de Gabi Iasi Pilch

– Faz de Pano & Poesia de Rose Faria

– Waralls

– Intervenção Artística: Coletivo Trama

– Contação de Histórias às 15h: Cia Rouxinóis

– Palestra às 14h30: Representatividade Negra nas Histórias em Quadrinhos

– Bate Papo às 15h30: Trajetória e Multiplicidades nas Publicações (História e Cultura DIY), com Murilo Martins, Thata Oliveros, Francisco Marcatti e Luiz Gê.

…



A Fanzinada é um projeto idealizado pela professora Thina Curtis, em 2011. Thina, que produz fanzines há três décadas e já recebeu inúmeros prêmios, comenta: “O mercado de zines estava parado. A partir da Fanzinada surgiram eventos, feiras e publicações”.

… … …

10 ANOS DA CIA MUNGUNZÁ

… … …

ATÉ 10 de DEZEMBRO – Cia Mungunzá 10 anos – repertório completo’ … Comemorando aniversário, a Mungunzá apresenta seus cinco espetáculos. Cada peça fica duas semanas em cartaz. As apresentações acontecem no Teatro de Contêiner Mungunzá, à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia. O público decide quanto pagar pelo seu ingresso, de acordo com sua condição financeira e consciente do trabalho envolvido para realização do espetáculo. Aqui a programação com as cinco peças e as datas:

QUINTA e SEXTA-FEIRA – 25 e 26 de outubro – 20h … Epidemia Prata – direção de Georgette Fadel … O espetáculo traz uma costura entre a visão pessoal dos atores sobre os personagens reais (que conheceram em sua atual residência no Teatro de Contêiner) e o mito da medusa, que transforma pessoas em estátuas. Repleto de imagens e predominantemente performático e sinestésico, o universo ‘prata’, no espetáculo, assume uma infinidade de conotações que vão desconstruindo personagens estigmatizados pela sociedade e compartilhando a sensação de petrificação diante de tudo.

“Poema suspenso para uma cidade em queda” – direção de Luiz Fernando Marques (Lubi) – de 2 a 12 de novembro (sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h)

“Era uma Era” – direção de Verônica Gentilin – de 3 a 11 de novembro (sábados e domingos, às 16h)

“Luis Antonio – Gabriela” – direção de Nelson Baskerville – de 16 a 26 de novembro (sextas às 21h, sábados, domingos e segundas às 20h) – atriz convidada para a temporada: Fábia Mirassos

“Porque a criança cozinha na polenta” – direção de Nelson Baskerville – de 30 de novembro a 10 de dezembro (sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h)

… … …

MOSTRA EXCÊNTRICA

… … …

ATÉ 27 DE OUTUBRO … Mostra Excêntrica … Coletivo Sankofa promove a quinta edição do evento que difunde a produção cultural LGBT+ da (e na) zona leste de São Paulo. A programação tem apresentações teatrais, performances, shows, exibição de filmes, exposição fotográfica, oficinas e debates. Temas como corpo, sexualidade, identidade e arte serão debatidos a partir de diferentes referenciais artísticos, estéticos e teóricos, fazendo da Mostra um território poético e político, propositor e mediador do diálogo sobre as questões relativas à população LGBT+.

SÁBADO – 27 de outubro … No último dia da Mostra tem: Performances Drag (15h), “Pátria Amada” da Cia dxs Terroristas (16h30), Baile Helipa LGBT+ (19h) e “Pocket-show” de Rico Dalasam (20h). Os eventos ocorrem na Oficina Cultural Alfredo Volpi, à rua Américo Salvador Novelli, 416, em Itaquera

… … …

SETE MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda há candidato discursando balelas de ‘militarização’ por aí. Já são mais de sete meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

MANGUEIRA CITA MARIELLE >>> A Mangueira escolheu na semana passada seu samba-enredo para o carnaval de 2019. A letra cita e homenageia Marielle. Quem ainda não ouviu, clica aqui pra ouvir. O samba é lindo e a emocionante interpretação da menina Cacá Nascimento (simbolizando a nova geração das Marielles que virão) sempre mareja meus olhos. Parabéns ao puxador Vantuir, aos compostores e à Mangueira!

MAIS WATERS >>> Leio (no Catraca Livre) que, na quarta-feira (dia 24), em seu show no Rio, Roger Waters chamou ao palco a filha de Marielle, Luyara Santos, a viúva, Mônica Benício, e a irmã, Anielle Franco. A família da vereadora entregou a Waters uma camiseta com a frase “Lute como Marielle Franco”, que ele vestiu em seguida. A esposa da parlamentar provocou: “Isso aqui é uma família, quer ‘eles’ gostem ou não”. E finalizou: “são 224 dias sem resposta. Não há democracia enquanto o Estado não responder.”

Por incrível que possa parecer, os descerebrados que apoiam o ‘coiso’ vaiaram quando elas (as vítimas da violência) puxaram o inevitável e óbvio coro de ‘#EleNão‘. Se Bolsonaro cuidasse mesmo da ‘segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontra sob intervenção militar). Será que seus eleitores refletem sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle. Será que os eleitores do ‘coiso’ concordam com essa ‘gracinha’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’ jamais ter exigido o esclarecimento do caso Marielle.

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

ATÉ 5 de novembro … Mostra “Buster Keaton – O Mundo é um Circo”, no CCBB. Saiba mais aqui.

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 18h30 … Bate-papo: “O humor gráfico e a ditadura”, com Luiz Gê … Artista fala sobre sua experiência como chargista num ambiente de censura e repressão, os desafios do ofício num momento de extrema polarização e as perspectivas para o futuro. Na Ugra Press, à rua Augusta, 1371 – loja 116

… … …

QUINTA A DOMINGO – 25 a 28 de outubro … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No elenco, Paula Picarelli, Thiago Amaral, Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica E Luciene Bafa. Até dezembro. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h. Até 16 de dezembro.

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 19h30 … Sarau das Mulheres Poetas no Santa Sede … Outubro Rosa leva o sarau das mulheres à ZN. Apresentação e curadoria de Fabiano Fernandes Garcez & César Magalhães Borges. Na av. Luiz Dumont Villares, 2104, em Santana

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 20h … 95 Quintasoito – Outubro Riso … Trupe DuNavô apresenta o espetáculo de palhaços ‘Irmãos Carreto’. No Espaço Clariô de Teatro, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra

… … …

QUINTA-FEIRA a SÁBADO – 25 a 27 de outubro – 20h … Nova temporada – ‘Comum’ … Peça aborda o período ditatorial brasileiro e a descoberta da vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em 1990, onde foram identificados desaparecidos políticos e cidadãos mortos pela violência da ditadura militar. Ás quintas, sextas e sábados (18h), até 10 de novembro. Entrada franca. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, à rua Três Rios, 363, no Bom Retiro

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 20h … Espetáculo: O Capital … Montagem do Arlequins Grupo de Teatro é inspirado na obra de Karl Marx. Em cena os atores/narradores contracenam com várias figuras históricas, literárias e mitológicas. No Espaço Cultural Lélia Abramo, à rua Carlos Sampaio, 305. Entrada: pague quanto puder

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 20h … Finalínima do menor slam do mundo 2018 … Com os ‘campeinhos e campeinhas’ de todas as edições da menor batalha poética do mundo (poesias de até 10s). Valendo vaga pro circuito Slam SP. No Estúdio Lâmina, à avenida São João, 108

… … …

QUINTA e SEXTA-FEIRA – 25 a 26 de outubro – 20h … Epidemia Prata – estreia da programação ‘Cia Mungunzá 10 anos – repertório completo’ … Comemorando aniversário, a Mungunzá apresenta seus cinco espetáculos, até 10 de dezembro. Cada peça fica duas semanas em cartaz. A primeira delas é “Epidemia Prata”, com direção de Georgette Fadel. Contribuição voluntária. No Teatro de Contêiner Mungunzá (espaço cultural e sede do grupo), à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 20h30 … Jane Mara canta música brasileira acompanhada pelo pianista Ricardo Castellanos. No Pier 935, à rua Haddock Lobo, 935, nos Jardins. Couvert R$12

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 21h … Festa Vitamina #4 – edição Amor(a) … Com ‘Na Hora Da Missa – Stand-up Comedy Show’, Sarau Erótico Yopará e os djs Rafaty Rocha, Brito Andrade e Pedro Green. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 21h … Poemas pela democracia … Ao longo de duas horas, mais de 30 poetas, professores e leitores de poesia vêm a público defender os valores democráticos. Entre os participantes: Ademir Assunção, Celso Alencar, Djami Sezostre, Fabiano Fernandes Garcez, Fabiano Calixto, Fabrício Corsaletti, Francesca Cricelli, Frederico Barbosa, Geruza Zelnys, Luís Perdiz, Marcelo Ariel, Maria Luíza Furia, Micheliny Verunschk, Pedro Tostes e Ricardo Escudeiro. Na Plana, à rua Fradique Coutinho, 1139

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 21h … Noite dos Pássaros da Boemia – edição 3 … Poeta Daniel Perroni Ratto convida os amigos, artistas e boêmios em geral. Com Tatá Aeroplano, Malu Maria, Vanderley Mendonça, Helô Ribeiro, e Luiz Gayotto, entre outros. No Picles, à rua Cardeal Arcoverde, 1838

… … …

QUINTA-FEIRA – 25 de outubro – 21h … Quinta de Forró no CCB com a Banda Sarrabulho (gratuito) … No Centro Cultural Butantã

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro … Marcelo Nocelli, escritor e editor da Reformatório, estará de manhã na entrada do metrô Santana, na ZN, distribuindo gratuitamente 1000 livros. Ele diz que vai “conversar com as pessoas sobre eleições, sobre a importância dos livros e da leitura em nossas vidas. E sobre a importância, para a cultura e a educação, de não elegermos um presidente fascista”.

…

Também na sexta (dia 26) e no sábado (dia 27), acontece a campanha ‘Esqueça um Livro em Local Público‘. Os livros devem ser deixados com a mensagem: Este livro ‘esquecido’ é para você, que prefere ter um livro na mão e uma carteira de trabalho na outra. No dia 28, vote pela democracia.

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 13h … Pegue, Leve e Leia: Adote um Livro … Com o intuito de estimular a leitura, a biblioteca Thales Castanho de Andrade em parceria com a biblioteca Afonso Schmidt, oferece distribuição gratuita de livros. Na av. Elisio Teixeira Leite, no ponto de ônibus em frente ao número 1371

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 18h30 … Lu Vitti & Basa … Show acústico com versões de clássicos do rock e do blues na voz de Lu Vitti, acompanhada por Diego Basa (violão e guitarra). No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 19h … Sarau das Águas … ‘Em Tempos de Resistência’, sarau promovido pelo músico Zemarcio Kaipira. Na rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra,

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 19h … Debate + Leitura do Manifesto da Literatura … Escritores, poetas, críticos, editores, tradutores, preparadores, revisores, diagramadores, ilustradores, livreiros, booktubers, educadores, professores de literatura, pesquisadores, bibliotecários, profissionais do livro e democratas em geral: debate + leitura do manifesto (clique no cartaz para ler um trecho). Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar, loja 29, na Galeria Metrópole

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 19h … Buster Class: Obra de Buster Keaton … Aula magna sobre a obra e trajetória de Buster Keaton com o crítico Inácio Araújo. A atividade é gratuita. No CCBB, à rua Álvares Penteado, 112. Na programação:

15h – Back Stage (Fazendo Carreira Torta) + The Hayseed + The Garage (O Vendedor de Automóveis)

16h45 – The Haunted House (A Casa dos Fantasmas) + Hard Luck (Com Pouca Sorte) + The High Sign (Melhor que a Encomenda) + The Goat (Bode Expiatório)

19h – ‘Buster Class’ – Aula com o crítico e jornalista Inácio Araújo

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 19h … Cabeça Dinossauro – JunkieBox Ao Vivo … Banda Espírito de Porco reproduz o disco clássico dos Titãs. Antes e depois, discotecagem de Tadeu Alcaide. Entrada R$10. No Apostrophe’, à rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 19h … No canto da Cidade … Espetáculo de dança, música e poesia com artistas da Zona leste. Entrada franca. Na praça São João de Cortes, 35, em São Miguel

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 19h … Pipo y su Sabor – O segredo da Felicidade … Clássicos da cumbia e da música árabe, além de composições próprias compõem o show do sexteto. Na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusébio, 109. Ingressos a R$15

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 19h30 … Pocket Show – Olívia Mattos e Rafaela Chor … Artistas independentes fazem versões de sucessos dos anos 1990 e 2000 (de Sandy e Junior a Tribalistas, de Kelly Key a Maria Bethânia). Com voz, violão e bom humor. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233. Couvert R$8

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 20h … Blues acústico com Leone da Gaita – Na Mercearia … Músico faz releitura de clássicos do blues (de Robert Johnson a B.B. King) no formato violão, gaita e voz. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 20h30 … Violada recebe Francis Rosa … Cantor e compositor, Francis toca e canta acompanhado por Paulo Garcia (baixo e vocais), Jonas Barroso (violão e vocais), Rafael Henrique (cello), Gel Oliveira (percussão) e Rafael Schimidt (violão e vocais). No Literacia, à rua República do Líbano, 291, em São José dos Campos

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 20h30 … Poesia do Momento – Encontro autoral de Músicos Poetas … Com Cristina Longo e Carla Roeher (intérpretes), Victor Pessoa Bezerra (piano e voz) e a participação especial de Edu Viola e Lou Calheiros. As composições são de Victor Pessoa Bezerra, Lazáro Rufino e Edu Viola. As poesias de Mário de Andrade, Fernando Pessoa, Mimi Cabral de Melo, Cristina Longo, Victor Pessoa, Edu Viola e Carla Roeher. No Quinto Pecado Café Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana. Ingressos a R$15

… … …

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO – 26, 27 e 28 de outubro … Birdland – Última semana … Montagem do grupo Cemitério de Automóveis para texto do dramaturgo Simon Stephens. Com direção de Mário Bortolotto. Na rua Frei Caneca, 384 (clique no cartaz para mais informações).

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 21h … Show na Casinha: Maria Ó e Flor convidam Nathalia Ferro. Na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova. Entrada R$20

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 21h … Fios de Choro … Show do quarteto de música instrumental brasileira que mistura ritmos da cultura popular em seus arranjos e composições, tendo o choro como escola e o violino como solista. Com Wanessa Dourado, Allan Pio, João Pellegrini e Lincoln Pontes. No Gansaral, à rua Demóstenes, 885. Ingressos a R$30

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 21h … Casa Gramo apresenta João Taubkin (voz – baixo) e a moçambicana Lenna Bahule (voz – percussão) em show com repertório autoral. Na rua Bento de Abreu, 223, na Lapa. Ingressos a R$20

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 21h … Baile do Padilha … Baile eclético em duas entradas organizado pelo cantor e compositor Paulo Padilha, mesclando suas composições com clássicos do samba, forró, ritmos dançantes e terminando em clima de carnaval. No Bambu Brasil, à rua Purpurina, 272, na- Vila Madalena. Entrada R$25

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 21h … Vander Bourbon nas Sextas Acústicas no Bar do Frango … Projeto da Tom-K Produções apresenta atrações musicais toda última sexta-feira do mês. Nesta edição, as composições do bluesman Vander Bourbon. Entrada franca. Na av. São Lucas, 479, na ZL

… … …

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 26 a 27 de outubro … Mortos Vivos – uma ex-conferência … Após o ‘apocalipse zumbi’, peça mostra uma conferência à beira do abismo onde quatro especialistas analisam a crise que tomou o mundo e instruem os espectadores sobre as estratégias de sobrevivência. Texto de Alex Cassal, direção de Renato Linhares. No Sesc Belenzinho, à rua padre Adelino, 1000 (sexta e sábado, às 21h30; no domingo, às 18h30)

… … …

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 26 e 27 de outubro – 22h … A cantora Mônica Salmaso presta homenagem ao sambista carioca Wilson Batista, acompanhada por Paulo Aragão (violão), Teco Cardoso (sax e flautas) e Luca Raele (clarinete). Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 22h … Mutum, de Jairo Pereira, no Jazz nos Fundos … Show une música e poesia, em clima interativo, em busca do afeto e do amor. Jairo Pereira é vocalista da banda Aláfia. Com Gabriel Catanzaro (baixo), Fabio Leandro (teclado), Lucas Cirillo (gaita), Pedro Bandera (percussão), Felipe Gomes (bateria) e Dudu Tavares (guitarra). Participação do poeta Ermi Panzo e da atriz Belize Pombal. Na rua Cardeal Arcoverde, 742, em Pinheiros

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 22h … Douglas Mam & Os Famigerados no Secretinho … Banda toca folkrock, psicodelia e punk. Com Guib Silva e João Rocchetti. Na rua Inácio Pereira da Rocha, 25. Entrada R$10

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 22h … Festa Tropicalizando Elis Regina … A cantora Graziela Medori interpreta clássicos gravados por Elis acompanhada pela banda Os Brazucálias (além de sucessos da Tropicália). Discotecagem com os djs Marina Caires e Dj10 Zanu. Entrada R$25. Exibição do filme ‘Tropicália’. Make psicodélico por Harumitsu Kamura. Na Nossacasa Confraria das Ideias, à rua Mourato Coelho, 1032, na Vila Madalena

… … …

SEXTA-FEIRA – 26 de outubro – 23h … Bixiga Sem Medo apresenta JAM pela Democracia Al Janiah … Projeto convida Arismar do Espírito Santo. Com Pepe Cisneros no piano, Sérgio Coelho no trombone, Vinicius Chagas no saxofone e Danilo Silva na bateria. Noite de resistência, com música e poesia, pela democracia. Entrada R$10. Na rua Rui Barbosa, 269

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 9h … Educativo MCB – Curso de Formação de Educadores … Curso trabalha a relação entre museu e escola, criando estratégias de visitação que tenham sentido e significado para ambos. A atividade será gratuita, com inscrição prévia. No Museu da Casa Brasileira, à av. Faria Lima, 2705

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 11h … Lançamento – “Mães que fazem mal”, de Silvia Lobo … Estudo psicanalítico em linguagem simples após anos de estudo do tema, com análises e relatos de casos acompanhados pela autora em seu consultório (que aparecem no livro como fragmentos – todos casos reais). Na Livraria Zaccara, à rua Cardoso de Almeida, 1356

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 11h … Vozes, Versos: leituras de poesia … Poetas contemporâneos lendo seus próprios poemas, traduções de poesia, inéditos ou recém-lançados. Com Bruna Mitrano, Lilian Sais e Lubi Prates.

Curadoria de Heitor Ferraz Mello e Tarso de Melo. Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar, loja 29, na Galeria Metrópole

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – das 11h às 17h … Fanzinada – Dia Nacional do Fanzine 2018 … Evento reúne fanzineiros, autores, ilustradores, poetas, quadrinistas, cartunistas, agentes literários, pequenas editoras, artistas das artes da palavra, visuais e integradas. Na Casa da Palavra, à Praça do Carmo, 171, em Santo André.

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 12h … Moema Oktoberfest … Encontro gastronômico e cultural com 10 horas de atrações na Avenida Moema, 161. Na programação:

– Apresentação de grupos típicos

– Pink Floyd Cover (banda Pink e Cérebro)

– Banda de Rock & Blues

– Bar e Food Trucks com pratos da culinária germânica

– Concursos de chopp, danças típicas e brincadeiras

– Espaço Kids com cama elástica, pintura facial e brinquedos infláveis;

– Show com as bandas e djs com o melhor da música alemã

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 14h … 70ª edição do sarau Poesia é da hora … Coletivo poético e ativista organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida e ocupações de resistência. Com música e poesia, na rua Helvetia, 64, na Cracolândia

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 14h … Juninho e Marcel tocam clássicos da mpb na Mercearia. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 14h … 34º Encontro Mochileiro no Sarau da Moóca … Com churrasco comunitário, sarau com convidados e palco aberto. No Mooca Hostel Atlântica, à rua Padre Raposo, 563

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 14h … Samba do Bemol no Nelito … Roda de samba organizada por Felipe Bemol com repertório que vai de Pelo Telephone (Donga) à ‘Acaju’ (Felipe Bemol, Thiago Melo e Luisa Toller). Na rua Mário, 75, na Vila Romana

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 14h30 … Notas de Escurecimento: Palestra Sobre a Escrita Negra … A Livraria Africanidades apresenta palestra com o autor Plínio Camillo. Na Kasa Ajeji, à rua Paulo Ravelli, 153

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 15h … Samburbano pela Democracia … Curimba Filhos de Umbanda apresenta cantigas e histórias de orixás ao som de seus tambores. No Largo Santa Cecília

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 15h … 3 anos de FFFront … Com “Isso Não É Um Karaokê”, banda ao vivo à disposição de todos, The Bad Luck Fate com seus acessórios e o som da Stafff Sound System, com Ká Toledo, André Chaos, Fipra e Dane EL. Entrada franca. Na rua Purpurina, 199

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 15h … Henrique Vitorino e convidados … Primeiro baile-show de Henrique em Santo André. Com surpresas teatrais, performances artísticas e o melhor da música nacional e internacional. No Clube dos Aposentados Casa Branca, à rua 24 de fevereiro, em Santo André

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 15h …. ‘O Autor na Praça’ com Celso de Alencar e banda Quebra Cabeça … Projeto promove tarde poético-musical com o poeta Celso de Alencar, Luam Morais (filho de Bola Morais, integrante dos Novos Baianos) e a banda Quebra Cabeça. No Espaço Plínio Marcos, na tenda no meio da Feira de Artes da Praça Benedito Calixto

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – a partir das 15h … Mostra Excêntrica … No último dia da Mostra tem: Performances Drag (15h), “Pátria Amada” da Cia dxs Terroristas (16h30), Baile Helipa LGBT+ (19h) e “Pocket-show” de Rico Dalasam (20h). Os eventos ocorrem na Oficina Cultural Alfredo Volpi, à rua Américo Salvador Novelli, 416, em Itaquera

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 16h … Cantora Bruna Black se apresenta na CasaParcas, à rua Dionisio Costa 328, na Vila Mariana. Entrada R$8

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 17h … Nevilton toca seus rocks na Sensorial Discos, à rua Augusta, 1371, loja 114. Entrada R$12

.. … …

SÁBADO – 27 de outubro – 18h … Juliano Gauche na Casa Líquida … Show de voz e violão na sala de vidro com vista pro jardim. Na rua Alves Guimarães, 1417, perto da estação Sumaré do metrô

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 18h … Duelo de Violeiros … Primeiro encontro de violeiros na Mercearia, entre veteranos e novatos. Traga sua viola e toque seu repertório. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 19h … Festa Cafuá convida banda Davidariloco … Show da primeira banda independente de reggae music formada só por mulheres. Na Japa, à av. Industrial, 3413, no Bairro Campestre, em Santo André

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 19h … Afrosom – segunda edição … Com dj Thaís Kossity e dj Alexander do Sistema de Som NWS junto com dj Jesus dos Santos e o dancer Thiago Fernandes + convidados. Na Casa no Meio do Mundo, à rua Itamonte, 2008, na Vila Medeiros, ZN

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 19h … 3ª Festa Joystick – Tocando o Terror … Festa gótica e cheia de mistérios para dançar e se divertir. Com Dharma Samu, Eduardo Osmédio, Ju Juliete, Rafael Nestardo e a participação de Lilian Manhas. No novo Madiba Urban Bar (ex-Muquito), na avenida Vila Ema, 5090

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 19h30 … Show ‘Curta a vida’ – com a Banda Rica Mari & Juan … Repertório de músicas autorais e clássicos de Chico, Caetano e Luiz Melodia com roupagem de reggae. Com João Roberto (guitarra e voz), Kota Ribeiro (bateria e voz) e Nah Nunes (voz). No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233. Couvert R$10

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 19h30 … Sarau da Maria … O coletivo que organiza o sarau promove todo ano a Feirinha de Artes & Artesanato para divulgar a produção dos artistas da região e incentivar a pequena economia. Sob o lema ‘Compre de quem faz’, o evento terá a presença de artesãos que também têm trabalho musical ou poético. O poeta Pedro Tostes fará o lançamento de seu livro ‘Na Casamata de Si’. Com palco aberto para músicos, poetas e performers. Na rua professora Maria José Barone Fernandes, 483, na Vila Maria

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 19h … 95 Quintasoito – Outubro Riso … Estupenda Cia apresenta o espetáculo de palhaços ‘A menina e a Capa Vermelha’. No Espaço Clariô de Teatro, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 20h … Banda Terapia de Grupo toca clássicos do anos 70, entre outros rocks. Com Vicente Amorim (batera), Felipe Pellegrini (baixo), Rafael Morais (guitarra) e André Tinti (vocal). Na Lanchonete Gogó da Ema, à rua Capitão Alcook, 466

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 20h … Alex Dupas no BBC … No repertório, clássicos do blues como Muddy Waters, Little Walter e Sonny Boy WIlliansom. O gaitista Alex Dupas é acompanhado por Livio Segnini (guitarra), Ricardo Lemos (baixo) e Guillermo Ezquerra (bateria).Na rua Vergueiro, 2757, na Vila Mariana

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 20h … O Sarau do Sarath … A promotora de eventos Cassia Sarath abre seu espaço para músicos e poetas. Entrada franca. No Instituto Sarath, à rua Humberto I, 183 (perto do Sesc Vila Mariana)

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 20h30 … Fabiana Cozza e Alessandro Penezzi apresentam o show ‘Ivone Lara – a Dama Dourada’. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360. Ingressos a R$100

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 20h30 … Sarau Arte Canal Aldeia Cont(r)a o Terror … Sarau para expurgar o terror político, o fascismo, o preconceito e a misoginia. Com poemas, músicas e cenas de Agatha Moreno, Alexandre Filordi, Claudemir Darkney Santos, Dilmah Satélite, EuPoetisa, Ivan Neris, Jaqueline Silva Nil, Kelly Medeiros, Mariana Santana, Ney Lisboa, Rafaela Terriaga, Rodolfo Santana e Tarcísio Hayashi e os grupos Alucinógeno Dramático Teatro & Pesquisa, Ansur e Ato Real Fora do Tempo. Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 21h … Daniel Carlomagno no Teatro da Rotina … Cantor e compositor apresenta ao piano 10 de suas canções favoritas, além de novas composições. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 21h … Sopa de Letrinhas … Nesta edição, Paula Valéria Andrade lança seu livro de poemas e artes (Amores, Líquidos e Cenas) e a dupla folk ‘Duas Casas’, formada por Bezão e Nô Stopa, faz pocket-show de abertura. E ainda tem a cantora e poeta Branca Lescher, os poetas Daniel Perroni Ratto, Graziela Brum, Ingrid Morandian, Tom Kbélo e outros convidados, além do palco aberto. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 21h … Grupo Fenix apresenta clássicos do rock no Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 21h … ‘Festa Cansei’ apresenta as bandas Pretty Babies (indie-garage-fuzz) & Ted Marengos (rock-blues) … Na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova. Entrada R$20

… … …

SÁBADO – 27 de outubro – 22h … Electric Hendrix Ensemble e DJ Mary G no Z Carniceria … O guitarrista, cantor e compositor Eder Martins reúne um octeto para interpretar a obra do maior guitarrista de todos os tempos. Na av. Brigadeiro Faria Lima, 724. Ingressos a R$20 e R$25

… … …

DOMINGO – 28 de outubro – 13h às 22h … Festa A Idade da Terra em Transe 24 … O coletivo Jardim Psicodélico e o Videoclube Charada promovem mensalmente ‘A Idade da Terra em Transe’, festa onde as artes se encontram e proliferam: com mais de 10 mil títulos de filmes, bandas da cena alternativa e artistas independentes de vários estilos (rock, mpb e soul), além de performances, artes plásticas, fanzines, brechó e discotecagem com trilha sonora que vai do ‘básico’ aos sons mais ‘lado Z’. Nesta edição, vai ter exibição de filme (às 14h – ‘Encarnação do Demônio’, com Zé do Caixão) e shows (a partir das 17h) com as bandas: A Possível Banda, Rafael Cirilo & Os Videntes Profanos, Os Tulipas Negras, Santo Veneno Rock e NyNa Zêni. Na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, em Sapopemba.

CURTA O CURTA >>> Fazendo jus ao nome cinematográfico da festa, os glauberianos organizadores do evento sempre produzem um curta para cada edição. Este se chama ‘Manifesto Contra o Fascismo’ e conta com depoimentos de Gilberto Petruche, Edu Osmedio, Rafael Cirillo e tchurma boa (créditos no fim do curta). Mais uma ‘megaprodução’ dos estúdios do Jardim Psicodélico.

… … …

DOMINGO – 28 de outubro – 15h às 20h … Sarau e Banda Mana Tiana … Bar do Frango comemora 19 anos, faz sarau e convida o grupo de som jazzístico e instrumental formado por Rayra Maciel (percussão), Leandro Melque (bateria), Lua Bernardo (baixo), Carlos Junior (teclado), Mariana Oliveira (saxofone) e Deivide Bubone (trombone). Entrada franca. Na av. São Lucas, 479

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 29 de outubro – 12h … Betto Ponciano faz show na estação Paraíso do metrô acompanhado pelo percussionista Valmir Quinto e pelo violeiro Marcos Siqueira.

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 29 de outubro – 19h … Slam do 13 … Batalha de poesia falada que acontece toda última segunda-feira do mês, dentro do terminal Santo Amaro (saiba mais no cartaz).

… … …

TERÇA-FEIRA – 30 de outubro – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554. Sempre às terças, até 18 de dezembro

… … …

TERÇA-FEIRA – 30 de outubro – 20h30 … AI-5: 50 anos … Peça reconstitui a reunião que criou o Ato Institucional Nº5, resultando na ditadura militar brasileira. No Casarão do Belvedere, à rua Pedroso, 283

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (alguns eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

… … …