>>> Filme faz parte da seleção oficial da 26º edição do Inffinito Brazilian Film Festival que acontece até 25 de setembro de 2022 (presencialmente em Miami e online para o restante dos EUA).

…

NA CARAUARI >>> Todo fim de semana o CarauariBar e Mercearia abre espaço para dois artistas. Na sexta-feira, a partir das 19h30. No sábado, a partir das 17h. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

… PICLES >>> Casa de eventos alternativos, o Picles apresenta, de quinta a domingo, shows, djs, sala de karaokê e palco com instrumentos para jams, além de drinks e comidinhas. Até 21h, entrada franca. Na rua Cardeal Arcoverde, 1838

…

WILSON ALVES BEZERRA >>> Poeta publicou vídeo com texto inédito: ‘É preciso estar atrasado‘. Locução e edição do próprio autor, com a trilha ‘Night sounds of night, mainly crickets, recorded at San Francisco Libre, Nicaragua’

>>> Poeta paulistano é autor de ‘Histórias zoófilas e outras atrocidades’ (EDUFSCar/Oitava Rima, 2013), ‘Vertigens’ (Iluminuras, 2015 – vencedor do Prêmio Jabuti), ‘O Pau do Brasil’ (Urutau, 2016) e ‘Necromancia Tropical’ (Douda Correria, 2021). Visite seu canal no Youtube, com vídeos e poemas de vários livros, além de bate-papos e palestras

…

RÁDIO PAGU >>> Voltada ao público feminino, a Rádio Pagu surge ‘com um pensamento livre, aberta ao diferente’. O estilo vanguardista da artista Patrícia Galvão, a quem presta homenagem, é a base de sua programação diversificada, com música de diversos estilos, programas de poesia e jornalismo crítico, focado nas questões essenciais para as mulheres: violência, feminicidio, discriminação, luta por direitos e dicas importantes para uma vida melhor. Além de propagar a voz da mulher, a rádio está aberta a todas as vozes estigmatizadas e postas à margem da sociedade. Saiba mais

…

ATÉ 25 DE SETEMBRO >>> Segunda edição do ‘Caldo – Tradições Contemporâneas’, projeto que repercute o Modernismo e identifica criadores que articulam no presente subjetividades variadas – como as de origem indígena, europeia e negra. Até 25 de setembro, no Sesc Piracicaba. Veja a programação completa

…