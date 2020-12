Tem Rubens Jardim (no Poetariado), Arnaldo Afonso (no Ressonância), Edvaldo Santana (na live ‘6.5’), Zé Terra (no ‘Natal Caipira’), Dani Mattos (no ‘Cronistas da Cidade’) e um pequeno perfil da grande Marisilda Silva

“A poesia é algo que anda pela rua.”

“A poesia não quer adeptos, quer amantes.”

Federico García Lorca, poeta espanhol (1898-1936)

…

Parece que esses versos do Lorca foram feitos sob medida para ele: não conheço ninguém mais amante da poesia do que o Rubens Jardim. Meu amigo véio e querido, poeta admirado, ídolo em que me espelho, ser humano intenso e amoroso, indignado com as injustiças e perdidamente apaixonado pela vida. Em seu aniversário, lhe agradeci pelas belezas todas que já me ofertou, apenas sendo ele mesmo, ao longo das três últimas décadas. Eu continuo de olho em seus múltiplos e improvisados movimentos (pra ver se aprendo a voar!)

CANAL DO POETARIADO >>> Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho se unem para conversar sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. A cada mês, um poeta é entrevistado (clique para ver as primeiras edições). Com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube, nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro, às 19h, o convidado é o poeta Rubens Jardim, que escreveu:

“Meus caros: a verdadeira poesia é uma viagem ao desconhecido. É caos e criação. Vida e morte. Verbo e substantivo. Espanto e descoberta. E mesmo que seja entendida como arma ou alma carregada de futuro, a poesia é a mais imponderável das criações do espírito humano. É fogo e fumaça. Grito e silêncio. Passatempo e sacramento. Solidão e intercâmbio. Caminho solitário que cruza com o caminho de todos”

Em dezembro de 2019, participei da merecida homenagem-surpresa preparada por Cesar Augusto de Carvalho (mais o editor Eduardo Lacerda e amigos) para homenagear o poeta Rubens Jardim, com quem organiza o sarau mensal Gente de Palavra. Dezenas de poetas estiveram lá para ler seus textos feitos especialmente para o querido Rubão: Álvaro Alves, Claire, Hamilton Faria, Ademir Assunção, Luiza Silva Oliveira, Paula Valéria, Lenita Estrela, Claudio Laureatti e Beth Braith, entre outros. Vários desses poemas entraram no livro ‘Rubens Jardim‘, editado pela Patuá (a capa, acima). Conheço Rubão desde os anos 80, meu amigo e poeta querido, a quem muito admiro. A ele, o videopoema feito por Cesar Augusto de Carvalho e o poema que escrevi em janeiro de 1987 (e que também está no livro). Rubão merece todas a loas:

BRINDE

(de Arnaldo Afonso – em janeiro de 1987)

Um coração de pedra dura

dura dura

dura dura

e a criatura perdura perene.

Pra quê, pobres medíocres?

Terei partido esta noite

bem antes

do amor no corpo

cheirar a mofo

Será a vida

esta

canhota incerta

paralítica?

Suporta

desentorta

e viva a toda

pois não há outra

Corta.

Mesa de bar.

Ricardo, Lombardi

e o falso Arnaldo

calados.

O verdadeiro Rubão

fala, meio alto:

– Eu quero sempre estar

onde estalar a emoção

E onde estará a emoção

agora?

Lá fora

no vento

no eco no oco

num contrapé do espaço-tempo?

– A vida nunca mente.

(mentira minha)

Há nuvens

nos olhos

de Rubens

Meu coração de rio

canta canções em silêncio

e solidário resgata

cada lágrima

que ele não solta

enquanto fala

Enfim,

a emoção

está aqui.

Está conosco,

sim.

A vida bruta é intragável

mas se destila.

Viva o líquido puro da vida!

A poesia

Tim-tim!

(por vocês, por mim)

MAIS RUBÃO >>> Rubens Jardim fez parte da Catequese Poética, movimento encabeçado por Lindolf Bell, que levou a poesia às ruas, nos anos 60. Atualmente, é um dos organizadores (ao lado de Cesar Augusto de Carvalho e Claudio Laureatti) do Sarau da Paulista (e do já citado Gente de Palavra). Além de sua própria produção (que publica regularmente em seu blog), editou e lançou na net os três volumes de As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira, brilhante trabalho de pesquisa e resgate da poesia feminina nacional (que agora ganhou edição física). Finalizo com um trecho do lindo e amoroso texto de Rubens Jardim sobre a importância da poesia em sua vida (e com um poema, claro).

RUBENS JARDIM >>> “Existem poetas que rompem com a tua estabilidade. Eles te provocam para descobertas -e para um conhecimento que fica muito distante de qualquer método, de qualquer objetivo. Até porque a poesia é o urro do absoluto. É um jeito de adquirir uma certa flexibilidade. Uma abertura da alma para aquilo que está entranhado – e estranhado em nós. Acho que poesia é mesmo – e definitivamente – revelação, salvação. Eu devo, particularmente, a minha existência cheia de milagres, dores e amores aos poetas que li desde a minha juventude, e a uma porção de outros que vieram depois. Esses poetas me ajudaram a viver. A me encantar e reencantar. Só que essa coisa se renova e estou sempre encontrando a palavra inaugurante dxs poetas. E são elas que tornam esse mundo atual – quase insuportável pra mim – superável e ultrapassável. Sem os poemas e sem os poetas atuais, de várias gerações, acho que eu seria um cara depressivo, necessitado de medicamentos tarja preta. Por isso, agradeço a todos. A cada encontro com poetas nos saraus eu me sinto uma criança encantada. Até porque acho que nós todos (poetas) insistimos em fazer isso como as crianças insistem em brincar – e não se cansam“.

…

CANÇÃO DO AMOR MAIOR

(Rubens Jardim)

Não há amor maior

do que este chão:

teus rastros

devolvidos à terra.

Não há amor maior

do que este céu:

teus restos

aferidos na luz.

Maior amor é segredo

furtado, pedra no

caminho, sapato furado.

… … …

O COMMENT DO ROSA >>> Na semana passada, por Emilly e Rebecca, crianças (negras) assassinadas pelo Estado na porta de suas casas, postei alguns textos e poemas antirracistas, indignados, clamando por justiça. Em meio aos comments, o desabafo de um amigo querido, o poeta Oswhaldo Rosa, me tocou particularmente (e me arrepia a cada releitura). Ele, sem adentrar ao terreno das pertinentes discussões sobre racismo estrutural, exige apenas e tão somente a punição para esses crimes. E é óbvio que está coberto de razão. Publico seu texto e um famoso poema que adaptou:

“Meu caro Arnaldo: a cada criança negra, a cada jovem negro, a cada ser humano negro abatido por golpe racista eu sinto o horizonte mais perto, dando um aperto no peito, o coração preso, impedido de mais uma sístole, proibido de mais uma diástole e o gosto zinabre do sangue me enche a boca. Tristeza? Há muito que ficou soterrada sob meus urros. Vergonha? Há muito que, apodrecida, ficou sob as botas das minhas angústias. E não me venham os puritanos falar em esperanças; eu as perdi aos quatro anos de idade quando detido na delegacia do Dantas (aquela que ficava na rua Geolândia, próxima à igreja Nossa Senhora de Loreto). Pois é, naquele tempo (há mais de 60 anos) não ‘caçavam’ crianças negras. E por muito tempo ouvi dizer que os comunistas é que comiam criancinhas.

Arranjem o adjetivo que quiserem (estrutural, institucional…), mas racismo é racismo e a única semântica plausível é: CRIME”.

ANEDOTA BUGRA

Oswhaldo Rosa (parodiando ‘Anedota Búlgara’, de Drummond)

Era uma vez uma otôridade racista

que devorava negras e negros.

Quando lhe disseram que se comem carne de vaca e hortaliças

ficou espantado

e achou um absurdo.

O poeta Oswhaldo Rosa é autor de ‘Ácido Paulistânico’, ‘Amornauta’ e ‘O céu é vertical’. Lançou recentemente mais ‘dois livros em um’: ‘A Bomba que Falta’ (contos) e ‘O Domador de Cometas’ (poesia). Também letrista é parceiro de Susie Mathias (no cd ‘Canção das Moças‘), de Paulo Barroso (no cd ‘As Marés’) e Joca Freire (no samba ‘Alerta Geral‘)