Tem Ressonância especial sobre Augusto Boal, live do Jazz Poetry, Sarau Antipandêmico, sarauzão da Re(E)xistência (com Arnaldo Afonso) e uma singela homenagem ao grande Zuza

APLAUSOS PARA O GRANDE ZUZA >>> Este blog pede a todos os artistas alternativos que se unam numa calorosa e demorada salva de palmas como singela homenagem (e em agradecimento) ao trabalho do jornalista e produtor musical Zuza Homem de Mello , que morreu na semana passada, aos 87 anos. É apenas um pedido simples e bobo, em meio a mais um texto sobre ele, mas Zuza mereceria muito. Profundo conhecedor da história da mpb e do jazz (com mais de seis décadas dedicadas a pesquisas artísticas) teve programas no rádio, na tevê e na net, assinou colunas em diversos sites e jornais, além de produzir festivais e eventos musicais importantes. Autor do livro ‘A era dos festivais’, Zuza viveu de perto todo a efervescência do processo musical mundial e brasileiro nos séculos 20 e 21, conhecendo pessoalmente seus maiores astros e estrelas (ainda jovem, era técnico de som dos históricos musicais no auge da TV Record). Leio que, nos cursos que ministrava, Zuza prazerosamente tocava na vitrola seus vinis, explicando em pormenores cada disco. Sua importância na cultura brasileira foi registrada também no premiado documentário ‘ Zuza Homem de Jazz ‘, da cineasta Janaína Darli. No sábado anterior à sua morte, Zuza havia estreado nos canais digitais do Sesc SP uma série intitulada ‘ Muito Prazer, Meu Primeiro Disco ‘, onde falaria sobre o primeiro disco de grandes nomes da música brasileira (na única edição, contemplou o elepê ‘Louvação’, de Gilberto Gil). Em sua última semana de vida, finalizou biografia sobre João Gilberto. Consta que, indignado diante da pouca repercussão da morte de João em nosso inculto Brasil de hoje, Zuza resolveu que era preciso dar o peso necessário à biografia desse genial artista brasileiro admirado em todo o mundo. Ainda bem que conseguiu: o Brasil amoroso e musical (que sonhamos) agradece mais esse legado. Muitos aplausos e um obrigado emocionado ao grande Zuza.

A LIVE DO ALMÉRIO >>> O incrível cantor e compositor pernambucano Almério (sobre quem falei aqui, em 2018) participou na semana passada do Prêmio Grão de Música (organizado por Socorro Lira) e depois continuou dando canja em seu perfil no Instagram. O artista, que já lançou os cds ‘Almério’ e ‘Desempena’, prepara seu terceiro disco. Sobre ele escrevi:

Eu poderia escrever coisas bacanas como: o disco de Almério é belo, tem poesia e ritmo, é moderno e, ao mesmo tempo, tem sabor retrô e riqueza regional, características básicas de um objeto-produto-invento atemporal. Seu disco, cheio de letras originais e sons maneiros, lembra alguns maravilhosos e revolucionários álbuns dos anos 70. Acho que esse cd de Almério é daqueles que um jovem vai pegar pra ouvir em 2047 e dizer: ‘porra, como se fazia música boa naquela época!’. Eu poderia dizer com palavras mais elaboradas que o cd de Almério está muito a frente de seu tempo. Ou muito atrás, porque é bom demais e não se situa, flutua acima dos calendários terráqueos. Por isso eu prefiro simplesmente dizer que esse disco é foooda. Porque é do caralho, mesmo.

Fui claro? Eu tô falando de artistas que têm alma e discurso, daqueles que mudam o mundo. Como Almério. Eu quero falar pra quem tá ligado nas coisas. Pro cara que tá sozinho num canto da casa, ignorando a tevê ligada na sala, insatisfeito com Trumps, Bozos e MBLs. Eu falo praquele que não suporta ver as coisas ‘assim’ e que não é indiferente ao caos do momento. Almério canta pra ouvidos atentos que querem saber mais. É da seleta turma dos que são de carne, palavra e atitude. Os que dão a cara a tapa, os que estão sempre com a cabeça a prêmio. Os tais do poema do Brecht. Os que não se omitem. Os que se apresentam pra bater o pênalti. Os que dão um passo a frente quando a barra pesa. Os que não fogem nem se escondem. ‘Triste de quem guarda de alguém tudo que sentiu’ (verso da canção ‘Segredo’, cujo clipe, com lindas cenas de amor, teve censura de idade. Na internet, pasmem!).

Almério, além de excelente cantor, é uma figura. Feito um Ícaro da canção, costuma se apresentar com asas. Sua voz abraça as alturas, diz as emoções com ternura e dureza, no ponto exato da dor que conscientiza. Almério emociona, nos encanta e faz pensar. E também compõe bem, assim como Juliano Holanda, músico de sua banda, autor de ótimas canções, todas repletas de poesia indignada e questionadora. Minha jovem filha Carolina esteve no Rock in Rio e viu o show de Almério. Quase ninguém o conhecia, ela me disse. Mas reparou que todo mundo parou pra ouvir e prestar atenção. Nas letras, no som e na performance do cantor. Almério tem conceito e pensamento. Tem arte e talento. Está pronto e em evolução. É um artista que se impõe, se expõe e põe a voz no centro do coração denso intenso de sua transparente canção.

Sábado – 10 de outubro – 18h … Sarau Re(E)xistência. Dupla de multiartistas Ligia Regina & Eder Lima recebe músicos e poetas em mais um encontro em defesa da democracia e de resistência ao (des)governo fascista que nos ameaça. Arnaldo Afonso (eu mesmo) e o poeta Carlos Moreira participam da mesa com os organizadores. Além dos muitos inscritos (clique no cartaz), terceira edição do sarau tem espaço para o palco aberto (saiba mais aqui). Transmissão pelo Facebook. Veeeenhaaa! … COMO FOI 1 >>> No sábado passado, dia 3, participei do Sarau dos Conversadores, organizado pela dupla Cacá Mendes e Edson Tobinaga. Foi uma grande alegria rever artistas e amigos queridos como Milton Luna, Vasqs, Silvia Maria, Brisa Rodrigues, Yolanda Cattony e Lis de Carvalho, entre outros. Eu apresentei minha nova canção 'Os Desperdiçados do Mundo', feita a partir de um poema de Vlado Lima (ouça aqui: minha participação é a partir de 1h54min) COMO FOI 2 >>>Na segunda passada, dia 5, bati um papo com a jornalista e escritora Paula Autran em seu programa diário no Instagram. Falei sobre Sarau da Maria, blog 'Sarau, Luau e o Escambau' e minhas lives e shows como cantor e compositor, além de descer uns cacetes no (des)governo vigente, obviously. Paula me informou que a nossa live 'se perdeu nos algoritmos internéticos', portanto, não posso lhes deixar o link. Mas entre na página dela e confira seus muitos bate-papos legais com grandes figuras da literatura e das artes (nesta sexta, dia 9, às 11h, com Zé Modesto) … … … AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, que não pôde receber nenhum tostão de auxílio emergencial (nem da Lei Aldir Blanc) devido a cláusulas restritivas do projeto (aquela sobre os rendimentos em 2018!), aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça 'Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa', disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitasinterpreta a 'austera' professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá 'aulas de história da MPB' a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista 'especializado' convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS 'PROFESSORA' >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada as estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 … … … OS DESTAQUES … … … Domingo – 11 de outubro – 16h … Os Antipandêmicos. Casa Amarela apresenta poesia antiviral, via Facebook, com João Caetano do Nascimento, Akira Yamasaki, Ivan Néris, Luka Magalhães e Escobar Franelas na série 'Poesias Brasileiras de Combate'.

TERÇAS E QUARTAS – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história

… Sexta a domingo – 9 a 11 de outubro … Santa Sede apresenta som ao vivo. Na sexta, das 18h às 20h30, no sábado, das 14h às 20h30 e no domingo, das 13h30 às 18h30. Com as devidas precauções à Covid, na av, Luiz Dumont Villares, 2104 … EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE >>> Artistas do mundo inteiro participam de vídeo pela preservação da Amazônia e Pantanal, que estão ardendo em chamas, sob a inação do (des)governo Bolsonaro … SATYROS >>> Programação para sexta, sábado, domingo e segunda-feira, no Espaço S@tyros Digital. Clique no cartaz

O PESO DO PÁSSARO MORTO >>> Sábados e domingos, às 16h >>> Peça baseada no livro de Aline Bei, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. O monólogo, com Helena Cerello, tem direção de Nelson Baskerville e música original de Dan Maia

ORTINHO >>> A música ‘Olhos Vermelhos’, parceria de Tião Cavalcanti e Ortinho, já está em todas as plataformas digitais

LIVES DA ACORDE EM SI … Produtora promove regularmente shows com artistas independentes em sua página no Facebook

BHEZÃO >>> Cantor e compositor Bhezão (do trio Folk na Kombi) lança o single e videoclipe de ‘Eu preciso falar menos’, com produção de Felipe Câmara. Confira no Spotify

KLEBER ALBUQUERQUE >>> Todas as quartas-feiras, às 17h30, o cantor e compositorKleber Albuquerquebate-papo e canta algumas de suas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube

CURSO DE TEATRO ONLINE GRATUITO >>> Linguagens da Arte para o Ator. De 29/setembro a 27/outubro, às terças-feiras, de 21h30 às 23h (idade mínima 16 anos). Oficina discute trabalhos artísticos de várias linguagens que contribuem com a formação criativa do artista cênico, visual ou músico, abordando o diálogo de sua arte com as demais. Encontros são parte da preparação do grupo Alucinógeno Dramático Teatro Experimental, residente da Aldeia Satélite Espaço Cultural, que é coordenado por Claudemir Darkney Santos, multiartista e autor do livro ‘Fantasmas, Demônios e Lendários’. Saiba mais e se inscreva

AGENDÃO

ÀS TERÇAS – 19h >>> Prosa Poética. A escritora Instagram A escritora Carolina Montone recebe escritores e produtores culturais em sua live semanal de entrevistas no

… MEGAFONE >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM

ÀS TERÇAS – 20h … CasArte Marginal. O casal de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes promove encontros semanais com figuras atuantes no circuito cultural alternativo. Ao vivo pelo Facebook da rádio @CasIleOca (rádio e espaço cultural administrados por Liberto Solano Trindade). Toda a programação tem reprises às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h

… AOS SÁBADOS – Papo Sons do Brasil >>> Projeto do produtor cultural Serginho Sagitta reúne artistas que participaram de seu famoso programa na rádio USP. Lives no Facebook

… ÀS QUINTAS – 22h … Mau Sant’Anna apresenta sua live de todas as quintas-feiras, ‘Quintal do Mau’, em suas páginas no Facebook e Instagram (fique ligado em outras apresentações que o excelente músico realiza) … COLETIVO LIVE AOS VIVOS >>> Doze talentosos artistas que costumavam se apresentar no Julinho Clube (à rua Mourato Coelho, 585) antes da pandemia, organizou uma série de lives que estão sendo transmitidas na fanpage do coletivo no Facebook e compartilhada para as páginas dos artistas. Saiba mais e colabore

ÀS SEXTAS – 19h30 … Charada – Sala Privada Convida. Espaço cultural promove shows e bate-papos todas as sextas-feiras direto da ‘sala privê’ da locadora, via Facebook >>> MAIS CHARADA >>> Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o grupo de artistas que participa das atividades culturais do VideoClube Charada lançaram campanha no Abacashi. Acesse para saber mais e colaborar … ÀS SEXTAS – 18h30 … Sabrina Carvalho apresenta as lives da Brinda Produções no Facebook, YouTube e Instagram … ÀS QUINTAS – 20h30 … Samira Regina e Vinicius Maganha. Dupla realiza sua ‘Live das Quintas’, com transmissão pelo Facebook …

ÀS QUINTAS – 22h30 >>> A cantora Lu Vitti bate-papo com mulheres em sua página no Instagram … ÀS SEGUNDAS – 20h … Conversa no Instituto Sarath. Live semanal com roda de conversa e entrevistas sobre qualidade de vida e saúde mental, sob o comando de Cassia Sarath (psicanalista e filósofa). No canal do Instituto no YouTube …

ÀS TERÇAS – 20h … Lives de bate-papo sobre carnaval organizadas por Hevelin e Rui, do grupo Anhangabahy, no Instagram

