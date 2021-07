Tem Rádio USP-FM (eleita a melhor emissora), videoclipe da Thaís Gulin (com letra antimachista), livros de Luka Magalhães e Arnaldo Bispo e mais um musicão de Daniel Conti

RÁDIO USP É A MELHOR >>> Após dias e dias de audição atenta, o intrépido, denso e extenso blog Sarau, Luau e o Escambau (este mesmo!) acaba de computar todos os prós e contras de cada emissora ouvida (foi facinho porque só tem uma meia-dúzia que presta) e concluiu sua pesquisa: a Rádio USP acaba de ser eleita a melhor entre todas as rádios (obviously, para quem procura jornalismo de qualidade, com um mínimo de isenção, e programação musical que contemple a diversidade do caldeirão cultural brasileiro). Parabéns aos envolvidos. A Rádio USP-FM pode ser sintonizada em 93,7 MHz/SP ou nesse link

Sou antigo, né gente? Ainda ouço rádio. O rádio mesmo, físico. Aquele objeto que tem botão de ligar, desligar, aumentar e diminuir o som, e cujo seletor nunca encontra exatamente a melhor posição para captar a frequência. E a gente ouve um barulhinho estranho que parece vindo de ecos de galáxias distantes: vruumzirchshoiinnnn… Não tô dizendo que seja melhor do que ouvir rádio nas redes sociais ou criar listas próprias de músicas com os recursos que a net permite. Só digo que estou ligado umbilicalmente e afetivamente a esse grupo de seres sentimentais que gosta de ouvir rádio do modo que ouviam com seus pais, desde a infância. Gosto de ser surpreendido com uma seleção de canções que eu nem lembrava mais que existiam (ou que desconhecia por completo). Gosto de ouvir os nomes dos compositores e de receber informações contextualizando a época em que a música foi feita e gravada (ou regravada pela enésima vez). E tudo isso, amigos, tem lá na rádio Usp (não gosto de escrever siglas com letras maiúsculas).

A programação normal, com músicas de todas as épocas e estilos (enfim uma rádio sem jabá!), é entremeada por programas de entrevistas com professores e especialistas (além do timaço de colunistas) esclarecendo as ‘dúvidas’ oriundas da disseminação de fakenews (por gabinetes do ódio) sobre os mais diversos temas: saúde e covid, educação e universidade para todos, políticas públicas, questões de gênero e raça, rap e literatura, cultura e economia, sustentabilidade e democracia, comportamento e liberdade, periferia e artes alternativas, vanguardas e folcore… Em nossa era de negacionistas que se elegem presidentes e vomitam impropérios e absurdos sobre todos os assuntos sem ter lido um único livro na vida, nada como uma programação que dê voz aos mestres que estudaram por décadas e argumentam à luz da ciência na defesa dos mais básicos e sagrados princípios éticos e humanistas. A rádio Usp me dá a sensação feliz de que somos uma continuação dos que vieram antes e que o nosso mundinho violento e conturbado (por vezes muito belo) não teve início nos anos 2000 e ainda poderá prosseguir por muito tempo se fizermos as coisas certas. Nesse planetinha Usp reencontro brasis esquecidos e gente lúcida arquitetando maravilhas contemporâneas. Ali há esperanças de um futuro melhor, mais solidário, inclusivo e justo.

Há pouco tempo ainda ouvia também alguns programas legais apresentados na Brasil Atual, na Cultura, na Eldorado ou na Nova Brasil (e até na Rock e na Alfa). Mas viciei na Usp e não consigo largar mais. Experimente também. Eu ouço tudo ao acaso, indisciplina e aleatoreamente, sem ligar para os horários, mas recomendo que você pesquise e procure os ótimos programas ‘Diversidade em Ciência’ (do Ricardo Alexino Ferreira), Diversas’ (de Fabiana Ferraz),’História do Rock’ (do Mario De Vivo), ‘O Sul em Cima’ (de Kleiton Ramil), ‘Sons do Brasil’ (de Serginho Sagitta), ‘O Samba pede Passagem’ (de Moisés da Rocha), ‘Vira e Mexe’ (do Paulinho Rosa), e ainda ‘Ambiente é o Meio’, ‘Rádio Matraca’, ‘Quilombo Academia’, ‘Revoredo’, ‘Nas Ondas do Choro’, ‘Olhar Brasileiro, ‘Lado Z’, ‘Manhã com Bach’ e ‘Tropicana Musical’, entre outros. Finalizo com dois destaques:

O ‘Diversidade em Ciência‘, do Ricardo Alexino Ferreira, promove a divulgação científica voltada para as ciências das diversidades e direitos humanos. Foi maravilhoso o programa com Rosângela Hilário, pós-doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e professora do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho. Ativista, ela já recebeu prêmios por seus estudos e pesquisas no combate à homofobia, transfobia e racismo

O ‘Diversas‘, de Fabiana Ferraz, apresenta músicas de autoria feminina e entrevistas com artistas da cena independente, incluindo também cantoras e compositoras transexuais. Ouça o programa que relembra a voz e o carisma de Elis Regina (também com músicas de Bia Ferreira, Ekena, Juliana Strassacapa e Paula Calvaciuk). Me emocionou demais…

