Após doze edições semanais consecutivas, a seção criada para tirar o pó das minhas composições engavetadas gerou material suficiente para o lançamento de um disco. Como nunca tinha lançado nenhum, batizei esse conjunto de canções de ‘Um Dia Feliz – Meu Primeiro LP’. Sim, é um álbum fake. Como o meu sonho de menino era lançar um LP, então, brinquei de lançar um, artesanal, vendas diretamente com o autor. Não tem no Spotify. Edição numerada e limitadíssima (quantitativa e qualitativamente, dizem as más línguas). Mais 12 edições se passaram e, veio à luz o segundo LP, ‘Barbárie Moderna‘. Eis aqui as capas e todos os links dos vídeos de cada faixa dos dois discos. Acesse, curta a página e leia as letras.

UM DIA FELIZ – Meu primeiro LP – Arnaldo Afonso >>> Lado A … 1 – Um Dia Feliz … 2 – Só Teu … 3 – Visita Íntima … 4 – Hey, Girl … 5 – O Poema Gráfico … 6 – Oh, John / Imagine … Lado B … 1 – Tom Jobim No Telhado … 2 – E Se De Repente … 3 – Coisas do Amor … 4 – Desvario … 5 – Valsa Desamorosa … 6 – Sem Disfarce

NÓS NUNCA SEREMOS O MEDO DE SER – Meu terceiro LP – Arnaldo Afonso >>> Sigo postando as 12 canções do meu terceiro LP, ‘Nós Nunca Seremos o Medo de Ser‘. A faixa 1 do Lado A, ‘O Homem com um Buraco no Peito‘, abordou a dor de quem perdeu uma pessoa querida de forma súbita, situação para a qual não há consolo nem tempo que resigne. A seguir apresentei a toada ‘Da Alma, das Canções‘, com letra de imagens fragmentadas, que compus após conversas e reflexões sobre a aceitação da finitude e a história que vamos escrevendo enquanto vivemos. Em ‘História‘, escrita ao estilo das fábulas, o personagem deixa claro que a solidariedade é um dos pilares para a construção de um mundo melhor. No reggae ‘Paraísos Cotidianos‘ faço alusão às violências cotidianas sofridas pela grande maioria da população brasileira. De modo poético, a letra sugere que são as ilusões de ‘paraísos’, existentes para uns poucos, que mantêm a maioria da humanidade refém de um sistema que lhe oprime. Na faixa 5, escorada num tchacundum (a batida de violão dos principiantes), a canção ‘Amador‘ fala do aprendizado que o amor nos traz: pra se colher a flor embriagadora do amor, há que se amar sempre como da primeira vez: sem medo de ser amador. Fechei o Lado A com ‘A Sereia Encantada‘, um rock feliz sobre a promessa de um amor muito especial. Abri o Lado B com a faixa-título do disco, ‘Nós Nunca Seremos o Medo de Ser‘, canção em que faço alusão aos amigos que já se foram e ainda permanecem em nós, em nosso peito, dando força para que não desistamos da luta e sigamos em frente, mantendo fidelidade a nossos princípios e sonhos. Na faixa 2, vem o blues ‘A Queda Para o Alto‘, inspirado num livro homônimo e na triste história de seu autor, Anderson Herzer (nascido Sandra Mara Herzer), poeta brasileiro que, nos anos 1980, se definia como lésbico-transexual. A terceira faixa, ‘Indagações a Respeito do Amor‘, fala de amor de forma nada singela, questionando o quanto há de ilusório nele e em sua discutível fama de sentimento imprescindível.

>>> A faixa 4, ‘Vida Gozada‘, é um rockão indignado, gritado, com alguns palavrões, num estilo bem jocoso, feito em homenagem ao maluco-beleza Raul Seixas. O jovem Arnaldinho, ao sair de casa só com sua calça rasgada e uma camiseta curta no corpo, ouvia dona Alzira gritar: “Leva uma bluuuusa!”. Ao que ele respondia: “Não preciso, mãe… eu já tenho o rock quente nas minhas veias”. Sim, amigos… O rock me ajudou a gritar e botar pra fora a fera que regurgitava e já não cabia mais em meu revoltado peito juvenil. Era 1975 e eu tinha 15 anos. Do rock pra participação nos movimentos políticos antiditadura foi um pulo, um urro, um murro nos fascistas.

Vida Gozada‘ (no vídeo ainda era ‘Vida Safada’, mas eu mudei o nome depois – neste fim de semana eu posto uma nova gravação com a versão atualizada da música): Na última década, lamentavelmente, o rock viu uma ala de seus seguidores mudarem pra pior… Tá cheio de ‘roqueiro’ de direita por aí. O politizado e esquerdista Roger Waters, por exemplo, até já fez um pedido: ‘vocês, que são a favor de Trumps e Bolsonaros, não venham ao meu show, por favor’. Historicamente, o ritmo sempre foi trilha sonora para quem queria chutar o balde contra variadas opressões. Desde os anos 1950, o rock embalou lutas libertárias, do adolescente sem causa aos coletivos organizados contra o conservadorismo geral do sistema. Então, deixo aqui ‘meu rockzinho antigo que não tem perigo de assustar ninguém’, como dizia, ironicamente, o grande Raulzito, em ‘Let me Sing’. Assustou, sim, Raul. Ainda assusta, mexe e joga luz em muitas cabeças (as que se interessam em pensar). Essa é pra você, meu roqueiro preferido: ‘‘ (no vídeo ainda era ‘Vida Safada’, mas eu mudei o nome depois – neste fim de semana eu posto uma nova gravação com a versão atualizada da música):

VIDA GOZADA – Homenagem a Raul Seixas (de Arnaldo Afonso)